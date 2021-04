“La percepción sobre la vejez está cambiando, la autonomía e intimidad tienen un valor capital”

–¿Qué podemos hacer?

–En una sociedad que envejece a paso acelerado como es la española, y en la que la percepción de la vejez está cambiando, aspirando a otra, activa, creativa, consumista, donde la autonomía y la intimidad adquieren un valor capital, en el que los mayores están dispuestos a dejarse la pensión, los ahorros o algún inmueble para cumplir con esa aspiración, quizá sea el momento de abrir el debate sobre la vejez y en concreto, sobre los cuidados de larga duración para mayores, en los que España o Asturias gastan, por persona mayor, la mitad que Francia o Alemania o un octavo de lo que Suecia. Abriendo incluso el melón de su financiación, mirando a países como Francia o Alemania que, desde hace lustros, cuentan con un sistema mixto, público-privado, respaldado por un seguro especifico, paralelo a la seguridad social, respaldado por el estado. El problema es que el debate se abre con la Hacienda del Reino casi en bancarrota.

–¿El coronavirus va a dejar cicatrices profundas en la sociedad o heridas incurables?

–A corto plazo, heridas incurables. Sólo en España, casi 100.000 muertos, miles de personas con secuelas y, a fecha de hoy, en torno a dos millones de personas son trabajo o en erte. A medio plazo, heridas cuya cicatrización dependerá de nuestra sabiduría como sociedad, como pueblo, para aprender de los errores cometidos, evitarlos en el futuro –vendrán nuevas pandemias– y, como ya he apuntado, para construir, parafraseando a Ortega, ese futuro sugestivo de vida en común.

–¿Qué lección sociológica nos deja esta pandemia?

–Creo que, de conservar la capacidad de aprender, el covid ha mostrado la fragilidad de nuestra civilización: mucho de lo que parecía seguro, “natural”, casi dado, se puede esfumar en unos días. Y justamente porque, dándolo por seguro, no nos preocupamos de crear mecanismos que lo protegieran. Ahora lo valoramos más. Por otra parte, también está mostrando la capacidad de adaptación del ser humano en la adversidad.–¿Qué decisiones técnicas erróneas se hubieran evitado de hacer caso a las ciencias del comportamiento? –En realidad, la epidemia sigue pautas sociales. Fíjese en que los virólogos hablan constantemente de interacciones, que es el campo de estudio de las ciencias sociales. A partir de ahí –y ojo, que asumo la dificultad de la gestión de una situación inédita– no se previó el impacto de la movilidad internacional en la expansión del virus, ni se tuvo en cuenta a la hora de valorar la aceptación de un encierro como el del año pasado que, en el caso de España, nuestra percepción de la democracia es más “social” que liberal, esto es, tendemos a priorizar la salud sobre las libertades fundamentales. No digamos cuando el miedo acecha. Del mismo modo que se olvidó la cultura, más que comunitaria, de clan –familia, amigos– tan específicamente española y que tanto ha impactado en los contagios, siquiera en la desescalada. Por último, la confusión normativa e informativa –como la de estos días, con la nueva desescalada o la vacuna de Astra Zeneca– es una constante desde enero del año pasado, y no contribuye ni a facilitar conductas saludables ni a aliviar esa fatiga pandémica que, a estas alturas, se confunde con el hastío, no tanto con la enfermedad, como con su gestión, más aún cuando parece que hay países a punto de alcanzar la ansiada inmunidad de rebaño.

–¿La crisis económica puede ser más dañina que el virus?

–No habrá recuperación económica sin controlar el virus. Pero cuando controlemos el virus, la crisis económica seguirá ahí. La ausencia de mecanismos de prevención y control de epidemias en Europa y, muy específicamente en España, muy dependiente de la movilidad y las actividades de alta densidad, como exportaciones, turismo y hostelería, ha convertido una crisis coyuntural en otra estructural, más aún cuando se quiere aprovechar la sindemia para reestructurar la economía europea y mundial. China, Corea, Japón, Australia, Nueva Zelanda,… que sí tenían esos mecanismos sociales de prevención y control, han capeado mejor la derivada económica del virus.

–¿Podemos esperar un resurgimiento de innovaciones?–Hay visionarios que apuestan, tanto desde las ciencias sociales como desde las élites multinacionales, por una especie de nuevo renacimiento a partir de las tecnologías medioambientales, de la información y de la robótica. En realidad, la pandemia sería un acelerador de esos cambios, utilizando quizá la experiencia de la una pandemia que ha redescubierto la efectividad del miedo (a la salud, al medioambiente) como mecanismo de control social. Se cebarían con fondos multimillonarios como los Next Generation. El problema es que ese cambio acelerado, inducido, puede dejar a millones de personas en la cuneta, beneficiando a otras, acelerando y acrecentando las brechas sociales. Si hablamos una recuperación en “K”, el cambio de modelo impactará más negativamente donde el “palito” inferior sea más numeroso. Ahora, pensemos en España o en nuestra contaminante y chigrera Asturias.

–¿Volverá la normalidad?

–Si por normalidad entendemos volver al 13 de marzo de 2020, no volveremos. La incógnita es cuánto se parecerá el futuro a ese 13 de marzo.

–¿Con qué medidas políticas se lleva las manos a la cabeza?

–¡Buff! Lo que más me preocupa, como ciudadano y como profesional de la sociología es, uno, la incapacidad española para dotarnos de un proyecto ilusionante a largo plazo y dos, la frivolidad con la que nuestros políticos tratan de obtener ventajas de la creciente polarización social derivada de la coyuntura económica –los perdedores de las crisis– y de unas redes sociales que amplifican y distorsionan estos fenómenos. A veces parece que miramos menos al futuro que al pasado, y más para revisarlo y utilizarlo contra los demás compatriotas en vez de utilizarlo para aprender de él.–¿El teletrabajo vino para quedarse?–Sin duda, irá a más. Pero creo que de forma parcial. Elimina movilidad poco sostenible al tiempo que libera espacios y los costes asociados a ellos. Pero el contacto físico, “tocarse”, seguirá siendo necesario. Sin embargo, es un fenómeno que, a día de hoy, tiene limitaciones: mientras sanitarios, caldereros, personal de limpieza, comercio u hostelería, de reparaciones o de la enseñanza siga existiendo, el teletrabajo tendrá una expansión limitada a personal de ciertos servicios o de las administraciones públicas.

–¿Qué consecuencias negativas habrá para los jóvenes?

–Las restricciones afectan a la juventud en tres dimensiones: la social, que por definición, y en esa edad, se desarrolla con amigos lejos del entorno familiar; la académica, que habrá que analizar, pero que puede dejar secuelas de aprendizaje en varias promociones y la laboral, con un mercado de trabajo menguante y en cambio, y del que el sistema educativo está demasiado desconectado, muy particularmente en países como España o Italia, donde figuras como las prácticas laborales son poco más que residuales, por ejemplo.

–¿Llegará el hedonismo extremo, como en los felices 20?

–Los años 20, en Europa al menos, no fueron felices ni hedonistas, al menos no para quienes no eran “muy pobres pero muy felices” como Hemingway, Fitzgerald, Stein… en su fiesta parisina. Creo que Christakis está arrepentido de su frase. Eso sí, este finde veremos las terrazas abarrotadas y la sidra correrá con alegría. Pero poco más. Recordemos que más de la mitad de los hogares han visto recortados sus ingresos.

–El turismo extranjero puede venir, pero nosotros no podemos ir a otra región vecina.

–Mire, yo participé en el comité de desescalada de Asturias, allá por la primavera y verano de 2020. La tentación inicial de un comité de este tipo es la de intentar planificarlo todo. Pero pronto uno se da cuenta de la extraordinaria dificultad de organizar no ya un reglamento para cada sector de actividad, sino la vida cotidiana en general. Por eso pensamos siempre en que las normas debían ser claras, equitativas y responder al sentido común, apelando a la responsabilidad individual de la ciudadanía: esencialmente, utilizar medidas de protección en las interacciones cercanas y prolongadas con no convivientes en lugares cerrados. Y, desde luego, vigilar su cumplimiento y sancionar el incumplimiento. Sin embargo, nos hemos enredado en una madeja normativa, cambiante, contradictoria y muchas veces inexplicable, cuyo incumplimiento es a veces tolerado por las propias administraciones que, por un lado, nos ha conducido a una especie de conductismo y por otro a una cierta deslegitimación de la norma. Las polémicas, no exentas de humor, acerca de la ultimísima normativa, sobre cuándo hay que volver a casa si terrazas y toque de queda coinciden a las once, son una prueba de ello. Sucede lo mismo con los confinamientos municipales, por ejemplo, que nadie entiende y menos aun cuando el propio presidente del Principado puso en duda su eficacia.

–¿Es hipócrita apoyar en público el cumplimiento de una norma que no se acata en privado?

–Tanto si se refiere a la ciudadanía en general como a nuestros representantes públicos, sí sería un caso de hipocresía. Y que en el caso de nuestros representantes se agravaría por estar sujetos a la ética de la ejemplaridad pública. Hipocresía, por cierto que, más allá de la sindemia, y cuando es flagrante, suele tener un elevado coste en votos.

–¿Los aplausos de las ocho de la tarde fueron alivio personal o autorreconocimiento?

–A mi entender ni uno ni otro. Creo que se utilizó desde algún sitio la excusa del homenaje, sincero, a la abnegación de la mayor parte del personal sanitario, trabajando en condiciones indescriptibles con el bicho, celebrando en realidad una especie de epifanía colectiva para festejar que habíamos superado otro día de confinamiento; en la mayoría de los casos, con salud. No me parece casual que la hora fueran las ocho de la tarde, coincidiendo con la hora a la que, habitualmente, dábamos por terminada la jornada, volviendo a casa.

–Se estigmatizan las manifestaciones pero los vagones de metro van hasta los topes.

–Digamos que, más allá de la gestión conveniente del material rodante para mantener capacidad, el uso del transporte público –que, por cierto, ha caído vertiginosamente– es inevitable, mientras que el derecho de manifestación puede soslayarse. Con todo, me parecen más peligrosas, desde el punto de vista sociosanitario, las actividades previas a las manifestaciones –reuniones de organización, confección de pancartas, o celebración de actos relacionados en locales cerrados– que la manifestación en sí, usando mascarilla y al aire libre. Creo que el impacto del 8-M de 2020, ya con el bicho asediando Madrid, en la salud de algunas de sus protagonistas institucionales estuvo muy presente en la contención con la correspondiente de este año en particular y con todas en general.

–Fiestas ilegales, concentraciones de botellón…

–Creo que la inmensa mayoría de la ciudadanía cumple con las normas sanitarias, más allá de posibles despistes o de una cierta relajación, imprudente, pero comprensible, a veces animada también por ese hastío pandémico y las perspectivas de la vacunación, con amistades y familia no conviviente. Y que lo hemos hecho, contra todo pronóstico, mejor que la de otros países, quizá por esa mezcla de sublimación de la salud y miedo. Lo cual, por supuesto, no es incompatible con esos fenómenos, muy minoritarios, no sé si hedonistas, inconscientes, nihilistas, patológicos o hijoputistas que usted apunta. Recordemos que una decena de contagios en una fiesta pueden suponer, en un municipio pequeño, la diferencia entre cerrar o no el concejo.

–¿Las promesas políticas incumplidas sobre vacunas pueden generar más desconfianza?

–Sí, hemos pasado del rechazo a la vacuna a demandar la vacunación masiva urgente como salida al túnel pandémico. Y más aun viendo que otros países avanzan hacia la inmunización masiva. Y estos parones, más episodios casi rocambolescos como el de la aplicación de la vacuna de Astra, no ayudan.

–¿Qué aconsejaría para combatir el virus del hastío?

–Vacunar cuando antes. Ser realistas, que no pesimistas, frente al incierto futuro postpandémico. Y construir un proyecto ilusionante de vida en común para Asturias, España y la devaluada Unión Europea, respaldada en un uso inteligente, eficiente, de los Next Generation. En España hemos sabido sacar partido, en los años 50 y 60, de los fondos foráneos. Su pudimos entonces, deberíamos poder ahora.