Así lo ve la “generación perdida” que no vio la gloria del fútbol

Daniel Rubio Experto en telecomunicaciones

“Para mí, el Sporting es sufrir los domingos”

Daniel Rubio (Gijón, 1992) no tiene prácticamente recuerdos de los cursos gloriosos del Sporting en los noventa. “Como mucho, me acuerdo de hacerme la típica foto de antes de los partidos siendo pequeño. Pero no recuerdo ni un solo jugador de aquella época tan buena. Sé que éramos grandes por lo que me dijeron mis padres y familiares”. Rubio, 28 años, gijonés de pro y experto en telecomunicaciones, se hizo del Sporting al nacer por influencias familiares, pero su memoria futbolera empieza con el cambio de siglo. “Mis primeros recuerdos con el Sporting presente son a partir del año 2000. Yo tenía unos 8 años y fueron temporadas complicadas en Segunda División. El Sporting jugando la UEFA me suena a algo casi imposible. Para mí, el Sporting son muchos años en Segunda sufriendo los domingos en El Molinón. Por lo menos pude ver los inicios de Villa”, rememora. Se consuela, y es un consuelo importante, con los dos ascensos a Primera División que le tocó vivir siendo aficionado. “Fueron grandes momentos pero, aunque no sea un partido histórico, me quedo con un encuentro ante el Eibar en Primera División que era clave para la temporada. Lo viví con mi primo y fuimos felices”. Rubio calienta ya para el derbi, pero dice que tiene una rivalidad sana.

“Siempre quiero estar por encima de ellos, pero tenemos pique sano. Tengo muchos familiares y amigos del Oviedo y sin ningún problema. De hecho, el derbi del sábado voy a verlo en casa con un amigo del Oviedo. Ganaremos 2-1”.