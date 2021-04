Loli Jiménez, hostelera: "“Cuando murió mi padre la familia me consintió y cuando mi madre se volvió a casar tuve un segundo padre que me reconoció y me alentó en los negocios”

–Nací en Pinzales. Como es lógico, no quiero decir en qué año. Tengo una hermana, Pilar, 9 años menor, Mi madre quedó viuda joven, se volvió a casar y nació ella.

–¿Llegó a conocer a su padre?

–Sí, se llamaba Agustín y estaba en la oficina de tranvías. Sus padres eran de fuera. Mi abuela era santanderina y mi abuelo, madrileño. Él era ingeniero y había venido a montar la fábrica de quesos que había en Sotiello. Estando en ello, murió mi abuela y quedó sólo con el niño.

–¿Qué hizo su abuelo?

–Le comentó a Elisa Vega -que regentaba el bar Casa Vega de Pinzales, estaba soltera y era mayor- que trabajaba en la fábrica, que tenía que dejar al niño en la pensión y ella acogió al niño. Cuando terminaron las obras, mi abuelo marchó y dejó a mi padre. Elisa lo adoptó.

–¿Supieron más del abuelo?

–Elisa recibió tiempos después una carta de que lo había matado un camión, pero era mentira. Cuando yo tenía 16 años mi padrino, uno de los que cuidó a mi padre, me dijo un día: sabrás que tenemos noticias de que tu abuelo pide documentación a Gijón de que estuvo aquí porque vino de Estados Unidos y lo necesita para cobrar pensión en España. Me dio la dirección y nos escribimos dos cartas... pero seguía siendo el mismo. En la segunda carta puso: no me escribas más porque voy a cambiar de pensión y no sé que dirección voy a tener. Esta es mi historia. Tengo familia en Torrelavega por parte de la abuela paterna y me gustaría saber de dónde viene uno. Por parte de él, Jiménez Cid, de Andalucía, a saber.

–¿Tiene recuerdos de su padre?

–Me parece que lo estoy viendo cuando llegaba en bicicleta con el uniforme de tranviario y me traía cosas, chuches... Un día me bajó a Gijón, a ver a mi madre enferma. Murió del tifus a los 29 años. Mandó que lo fuera a ver y en la explanada del hospital no lo reconocí porque estaba muy deteriorado el pobre. Era1946... o 1948.

–¿Cómo era su madre?

–La llamábamos Maruja. Aprendió a ser peluquera al poco de morir mi padre y empezó a ejercer en una habitación de casa de mis abuelos. Mis padres se habían criado juntos, sólo los separaba la vía del tren. En casa de mis abuelos, mi padre era como un hijo más y al abuelo lo llamaba tío.

–¿En qué situación quedaron?

–Buena, gracias a que mis abuelos tenían una casería de 20 vacas y entre tíos y primas había 17 personas que fueron dioses para mí.

–¿Cómo era Pinzales?

–Un pueblo con ocho casas y un baile muy grande, Casa Vega, para el que ponían trenes especiales. En la estación cogían el tren todas las mujeres que iban a vender a la plaza a Gijón. Pinzales funcionaba como una familia: cuando pasaba algo en una casa pasaba para todos.

–¿Qué infancia tuvo?

–Consentida al máximo por los tíos, los abuelos y por todos. Como no tenía padre era intocable. A la escuela íbamos niños y niñas. Me fue bien. Era rebelde y mandona, ya me destacaba.

–Hable de la segunda boda de su madre.

–Cuando yo tenía 9 años se casó con Manolo, un chico de Sotiello, que era metalúrgico en los talleres de Alegría en Aboño. Fue mi segundo padre. Se llevaba mejor conmigo que con su propia hija. Fuimos a vivir a una casina que habían hecho mis abuelos, en la que habíamos estado durante el matrimonio anterior y de la que salimos cuando mi madre enviudó. Manuel era cariñoso, me reconoció como hija, creía firmemente en los negocios que yo proponía y me alentó

–¿Y su madre?

–Mi madre era mi madre. Fue trabajadora y buena, pero recta. Con ella, cuento ninguno. Era seria, de cero mimos y poco hablar.

–¿Cómo recibió el nacimiento de su hermana?

–Bien. Fue una época de cambios. Somos diferentes. Yo soy más de los negocios y ella es más tranquila, aunque vale para todo: cocina de lujo, hace la repostería como nadie, cose sin haber aprendido, arregla una luz. Yo de eso, nada. Pienso más en crecer. En la peluquería hacía collares, pulseras y esmaltes y los vendía.

–¿De dónde le viene eso?

–Creo que por la familia de mi padre. El padre de mi padre debía de ser muy listo. Por parte materna todos trabajaban, tenían oficios: cartería, barbería, modista.

–¿Cuándo empezó usted a trabajar?

–A los 12 años, lavando cabezas y haciendo manicuras. Dejé de ir a la escuela: cuidaba mucho a mi hermana, que bastante guerra me dio y a la que quiero...

–¿Qué tal le fue de peluquera?

–Muy bien. Era la única de la rotonda y tenía muchu cuentu: sabía tratar con las personas. A los 14 años estuve enferma de meningitis, dos veces, y no me faltaron manzanas ni naranjas. Estuve en coma y pasé un año en una hamaca. La familia no me dejó ni un momento. Me entretenía en bordar y venían los vecinos, los chicos del pueblo y las amigas, que me contaban quién iba al baile y quién no.

–¿Y cuando pudo salir?

–Me hice cargo de la peluquería. Iba en bicicleta a peinar novias a casa, hasta pueblos donde Cristo perdió la sandalia. Peinaba muy bien y los hermanos Blanco me dieron dos diplomas.

–¿Y eso?

–Las marcas hacían concursos y gané el premio para ir una semana a Madrid con los hermanos Blanco.

–¿Y fue?

–No me dejó mi madre. Tenía 17 años y nunca había salido del pueblo. Si me llega a dejar, igual no vuelvo. Quería ir, pero veía que era imposible. Tenía mi clientela, mi gente joven. Peinaba moderno, me fijaba en los moños cuando bajaba a Gijón, al baile, con seis amigas, el domingo. Íbamos al “Somió Park”, “El Jardín”, “El Gijonés” y al “Arrieta”.

–El baile bien ¿no?

–Muy bien. ¡Lo pasábamos!... Siempre fui muy amiga del folklore. Los amigos hacíamos una pitanza por la noche en un sótano con respeto total. Planes de pueblu.

–¿Ideológicamente como eran en casa?

–Religiosos, pero no de estar en misa todos los días. No sé de qué bando serían. Tenía mucho de qué me ocupar. Un tío murió en la guerra pero no se hablaba en casa y no sé en qué bando. No teníamos ni radio.

–¿Cuándo conoció a Ángel Rodríguez, que fue su marido?

–Cuando estaba de reposo en la hamaca. Era ciclista, de Cayés (Llanera) y venía a entrenarse y a comprar al garaje Pinzales. Un día un amigo y él pararon y me preguntaron qué me pasaba. En Pinzales había una carrera todos los años y hablábamos y nos provocábamos. Las amigas poníamos banderitas para recaudar y pagar los premios de la carrera. Empecé a dar el ramo y casi siempre ganaba él, pero tenía su vida. En invierno ni nos veíamos; volvía a primavera a entrenar... éramos amigos, pero de nada.

–¿Cuándo fueron a más?

–Él tenía novia y yo un novio que marchó para la mili y me dijo “tienes que quedar en casa para guárdame la ausencia” y yo “¡ni hablar, guapín!”. Tenía 17 años y medio. Un día Ángel me dijo que iba a venir a la fiesta del pueblo, el 12 de octubre. Lo dudé porque no tenían coche ni moto ni nada, pero vino y estuvimos juntos. Me dijo que, si bajaba el domingo a Gijón, venía con nosotros. Y así fue. Así empezamos y así terminamos. Cortejamos dos años. Dejó el ciclismo y compró un camión para la Pepsi-Cola. Nos casamos en 1962 y fuimos de alquiler a una casa de mis abuelos en Pinzales. En 1963 nació nuestra hija Eva y cuando tenía 18 meses una hermana de Manolo, mi padre, que regentaba un bar tienda en Puente Seco, en Roces, dijo “¿cómo no vais para allí que para una familia es un negocio muy bueno?”.

–¿Qué hizo?

–Vendí la peluquería de Pinzales a la chica que tenía ayudándome y fuimos todos para Puente Seco. Ángel siguió con el camión y Manolo, mi padre, con el trabajo de metalúrgico, mi madre cocinaba, mi hermana Pilar y yo atendíamos y teníamos una mujer que fregaba. Estaban haciendo el polígono, había tres empresas y el Kas. Teníamos mucha gente, estábamos solos, abríamos a las 6 de la mañana, para los desayunos y la copa de antes de empezar a trabajar, dábamos comidas y luego la partida.

–¿Cuándo cerraban?

–¿Cerraaaaar? Como no entendíamos nada de aquello, la primera botella de whisky la cobrábamos como el coñac. Pero sólo la primera. Venía de la peluquería, pero mis padrinos tenían Casa Vega, bar y baile y yo de cría fisgoliaba.

–¿Le gustó la hostelería?

–Sí. Tanto vendíamos y tanto creció el polígono que unos clientes, que eran muy amigos y buena gente, nos avisaron de que Felgueroso vendía una parcela y podía ser buen sitio para abrir un comedor para obreros.

–Fue a ver a Felgueroso.

–Que había que pedir audiencia. Yo era muy joven y la parcela costaba 1.100.000 pesetas de 1968. Me atendió muy bien. Entre el dinero que tenía la familia y proveedores que me firmaron créditos, por medio millón empezamos el primer Marieva, al lado de Valgisa. Costó Dios y ayuda que el ayuntamiento nos dieran el permiso.

–¿Por qué?

–No sé cómo era aquella gente. Yo iba cada vez que había junta. El permiso nos costó 18 pesetas en pólizas. Lo pasamos mal en la espera, pero ¡tenía tanta ilusión! Hicimos la parte de abajo y luego la de arriba. Para la obra mi madre vendió una finca y la casa de Pinzales y teníamos a la familia arruinada. Debíamos dos millones de pesetas. En la zona estábamos nosotros y casa Ferino y había mucha gente moviéndose. Abrimos en junio y dimos la primera boda en octubre.

–¿No era un comedor para obreros?

–Sí, pero un vecino de enfrente nos pidió que le hiciéramos la boda para 160 personas. No teníamos ni platos. Nos prestó el servicio el que nos vendía los platos y como hubo más encargos nos los quedamos y se lo pagamos cuando pudimos. Fue un señor. Nos ayudaron muchos empresarios conocidos, que querían un sitio donde agasajar a sus clientes.

–¿Cuándo levantaron cabeza?

–En cuatro años. Trabajamos de noche y de día. Mi marido dejó el camión. Y mi hija pelaba gambas. ¿Y sabes lo que valía?

–¿Cómo la crió?

–Cuando cogimos la tienda me la cuidaban dos mujeres mayores que había arriba y una cuñada de Manolo, mi padre, y mi familia de Pinzales. La veía, pero no podía llevarla a los caballitos o a la playa. La llevaba Manolo que la quiso mucho y ella al güelito también.

–¿Cuándo abrieron el nuevo?

–En 1986 y mantuvimos los dos abiertos durante tres años. Venir a aquí fue saltar a algo diez veces mayor. Nos metimos en una gordísima, pero ya era todo de otra manera. Trabajábamos de noche y de día. Nos llevó 12 años espoxigar y entonces fue cuando abrí el fogón, pero teníamos una cartera de 24 meses con cuatro bodas por día de fin de semana. Fue un leasing del Banco Santander y el director de Gijón y el que estaba con él nos ayudaron y los proveedores también. Nuestros clientes nos siguieron donde fuimos. Tuvimos con nosotros gente que trabajaba hasta las 3 de la mañana, volvía a las 7 y no preguntaba por las horas; poco personal fijo, pero que estuvo treinta, veinte, quince años, que en hostelería no es frecuente. Contratábamos muchos extras.

–¿Qué tal le fue con su marido?

–Bien. No tenía la visión de empresa como yo, pero me dejaba hacer lo que quería. Estuvimos cincuenta y tantos años casados. Él no quería que creciéramos y que trabajáramos tanto. Mi puntal fue mi hermana Pilar, que está casada y tiene una nena que vive en Australia. En 1982 abrimos la casa de modas en Gijón, Marieva, que regentaba mi hermana. Íbamos juntas a Pret-a-porter a París. Luego cansó de ella y volvió para casa.

–Su marido fue transplantado.

–Sí. Enfermó del corazón y en enero de 2000 fuimos a trasplantarlo a Birminghan, en Estados Unidos. Estuvimos en una habitación en la que había convalecido Michael Jackson hacía poco. Lo hacen muy bien, pero hay que pagar al entrar y luego si te mueres es cosa tuya.

–Su marido tuvo calidad de vida.

–Sí, andaba entrenando en bici, pero la dieta era rigurosa y difícil de llevar. En junio hará cinco años que murió, a los 84.

–¿A qué se dedica su hija Eva?

–Es profesora de idiomas en un colegio y echa una mano aquí. Tiene un hijo, de 29 años, mi nieto Jorge, que es abogado y el gerente.

–¿Fue una madre presente?

–No, pero a Eva nunca le falto nada de nada. A los 18 años tenía un deportivo a la puerta, aunque dice ella que a veces el deportivo no valía nada y que hubiera sido mejor la madre que estaba currando.

–Le gustaron los idiomas.

–Con 11 años ya fue en verano para Londres y cada verano hasta los 18 años.

–¿Qué tal cree que le trató la vida?

–Perdí mucho porque, como Julio Iglesias, me olvide de vivir, trabajando y rompiéndome la cabeza por las ambiciones que tenía. Yo quería triunfar con lo que pensaba. La vida me trató bien porque, después de la meningitis, tuve muy buena salud; tuve unos padres maravillosos que estuvieron conmigo y mi madre murió el año pasado casi con 100; mi hermana no me abandonó nunca, siempre fue conmigo, estuviera más o menos contenta. He tenido una hija que no me dio ni un problema y tengo un nieto y una sobrina que adoro.

–¿Fue más abuela que madre?

–No. Seguía ocupada. Cuando una noche duermo mal, como todo el mundo, pienso qué más puedo pedir a la vida y llego a la conclusión de que tuve la que elegí y estuve con los míos sin problemas. Fuimos una piña: cuando no había, no había; cuando había, había y fame no pasamos nunca. Muchos se exponen y fracasan, y yo decía para seguir adelante: pueden llevarnos lo que tenemos, pero no lo que sabemos. Sabíamos cocinar, tratar al público, hacer equipos.

–¿Todavía tiene ganas?

–No estoy cansada; quisiera que se integrara mi nieto, Jorge, pero con la perspectiva actual... Ya no hay dos años de trabajo comprometidos. Le gusta esto, pero le va muy bien y tanto sacrificio y que no dé rendimiento... Pasamos siete meses cerrados.