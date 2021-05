En Asturias se elige la mejor mirada a la naturaleza

La pandemia impide por segundo año la entrega de los premios del concurso de fotografía de naturaleza “Memorial María Luisa” en una gala en Oviedo, pero el encierro al que ha sido sometido prácticamente todo el planeta apenas ha afectado en un puñado de fotos respecto al año anterior la participación que tiene cifras espectaculares: 16.000 fotografías, 212 películas y vídeos de 10.511 concursantes de 89 países. El concurso recuerda a la piloñesa María Luisa Alvarez Alvarez, fallecida en accidente de montaña el día 18 de noviembre de 1990.

La ganadora absoluta de la trigésimo primera edición es la fotógrafa suiza Daisy Gilardini, afincada en Canadá (país por el que participa) con una imagen “limpia, sencilla, transparente, de hielo roto que primero produce impacto visual y luego lleva a pensar acerca de cómo está el Ártico”, comenta Román Benito (Infiesto, 1966), uno de los fundadores de esta iniciativa que desde Infiesto, donde fue fundada y conserva su sede, se ha convertido en internacional como pocas cosas de Asturias.

“El Polo Norte será navegable el verano del año próximo, la fauna que le es propia se queda sin habitat y los humanos no somos capaces de ver las consecuencias de un deshielo que, alertan los científicos, afecta también a los gases y los virus”, añade Benito.

Gilardini es nueva en este certamen que lleva a orgullo que los fotografos premiados puedan seguir concursando porque asegura la llegada de imágenes excepcionales. La foto ganadora está hecha con dron, lo que da la privilegiada visión del pájaro, de manera más versatil y menos intrusiva que la avioneta o el helicóptero. Su autora es una destacada fotógrafa de fauna ártica.

El jurado que se enfrenta a esa ingente cantidad de imágenes descarta con facilidad las 10.000 primeras fotos. El problema empieza mucho antes de que haya 25 fotografías de tal calidad que cualquiera pueda ser la mejor. La última fase es la verificación por medio del archivo Raw, el formato de imágenes que contiene todos los datos de la imagen tal y como fue captada por el sensor digital de la cámara. En esa verificación se descalifica cualquier retoque. Alguna sorpresa han tenido los jurados.

La XXI edición del premio ha dedicado su temática volátil al blanco y negro con un magnífico retrato de un león en el momento de ser despertado por el sobrevuelo de pájaros tejedores.

Este año han renunciado a la exposición itinerante y el cuidado libro catálogo acaba siendo lo único físico de esta edición que tuvo ayer a las 8 de la tarde su gala virtual. “Como pudimos prever que la entrega de los premios no se podría celebrar en el Teatro Filarmónica de Oviedo preparamos tecnológicamente y con asesoramiento la gala virtual para que saliera perfecta, pero perdemos la presencialidad que mueve por Oviedo fotógrafos llegados de docena y media de países y los excitantes encuentros que se producen entre ellos cuando comentan las fotos y acaban hablando de un lugar común un fotógrafo de China, otro de San Francisco y un tercero de Alicante”, rememora Román Benito.

Ganadora absoluta

IN THE PACK ICE

El archipiélago noruego de Svalbard se encuentra a medio camino entre Noruega y el Polo Norte, entre 74 ° 81N y 10 ° 35E. Casi el 60% del archipiélago está cubierto por hielo glaciar que, lamentablemente, como en el resto del planeta, está desapareciendo debido al cambio climático. En esta imagen se ve al MS Origo navegando lentamente entre los bloques de hielo, durante una expedición a principios de la primavera en Svalbard, para el avistamiento de osos polares, que durante esta época del año exploran el hielo del fiordo en busca de focas.

Decidí usar un dron para tener una visión general de los hermosos patrones del hielo. Últimamente he disfrutado muchísimo de la fotografía aérea, que me da una nueva y sorprendente perspectiva. ¡Siempre me sorprende cómo las cosas se ven diferentes desde arriba!. La tecnología actual permite ver las cosas de manera diferente con un impacto mínimo. Cuando se pronuncia la palabra dron, la mayoría de la gente reacciona negativamente. Asimilan esta tecnología a perturbaciones y violaciones de la privacidad. Sin embargo, su potencial no tiene precedentes. Los drones se usan cada vez mas para estudios científicos; para búsqueda y rescate; para monitorear incendios forestales; para la inspección de infraestructuras, como tuberías; para entregar suministros médicos a comunidades remotas y zonas de desastre en caso de emergencia, y una larga lista de actividades. Cuando se trata de fotografía, la gente tiende a relacionarla con un uso recreativo imprudente e irreflexivo, que, desafortunadamente, es una realidad. Cuando se usan respetuosamente y de acuerdo con estrictas reglas de seguridad, por personas con la capacidad adecuada y las autorizaciones necesarias, junto con el respeto por la ética de la vida silvestre, estas pequeñas máquinas permiten producir material documental y educativo que en el pasado solo habría sido posible dejando una enorme huella ambiental, principalmente a través del uso de helicópteros y aviones costosos y contaminantes.

Disparo con permiso de drone n. RPAS 4503, emitido por la Autoridad de Aviación Civil - Noruega.

Daisy Gilardini – Canadá