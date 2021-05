“Me fui de Barcelona porque Cataluña se convirtió en una realidad incómoda”

–Acaba de ingresar en la Academia Asturiana de Jurisprudencia, ¿qué relación mantiene con el Principado?

–Pues una relación bastante distante. En los años que viví en Barcelona acudía a Asturias lo indispensable para ver a la familia. Al venir a Madrid pensé que iba a tenerlo más fácil, pero la pandemia lo ha interrumpido todo. Llevo nueve meses sin ver a la familia y sin ver el mar, algo que no me había pasado en la vida, y lo estoy llevando fatal.

–¿Cómo se ve Asturias desde la distancia?

–Por un lado, con nostalgia, y por otro, con preocupación. Con nostalgia porque es un lugar del cual uno es consciente de lo bien que se vive allí cuando vive lejos. En Asturias se vive muy bien, tiene atractivos naturales, culturales y gastronómicos. La tristeza me la provoca la situación socioeconómica del Principado. Me encuentro habitualmente con asturianos de un gran prestigio profesional que se han tenido que ir de Asturias para trabajar. Hace pocos días una amiga me comentaba que es una pena que la región pierda esa riqueza intelectual.

–¿Cómo fue el paso de Barcelona a Madrid?

–Un poco lo mismo que con Asturias, con el alma partida. Tengo una gran vinculación afectiva con Cataluña. Me encanta Barcelona y cuando vivía allí estaba muy interesado en la cultura catalana, tengo el nivel C de catalán.

–¿Por qué se fue?

–Estaba muy a gusto allí si no fuera por la situación social y política del proceso independentista. Es lo que nos ha distanciado. Me fui de Cataluña por dos cosas, por estar más cerca de Asturias y por el independentismo. Cataluña se convirtió para nuestra familia en una realidad incómoda.

–Cita el “procés”, lo vivió desde dentro.

–En primerísima línea, como subdelegado del Gobierno y como ciudadano. Tuve problemas en la relación con el colegio de mi hijo, donde el independentismo tenía presencia mayoritaria. Lo viví de manera muy intensa en lo profesional y en lo personal.

–¿Y cuál fue más difícil?

–Ambas. En lo personal tuve la suerte de que las personas independentistas que me rodeaban, algunos amigos, siempre o casi siempre me respetaron. En el colegio vivimos momentos muy tensos por la hiperpolitización, algo que ocurría en todos los ámbitos de la vida y que te acaba asfixiando. En lo profesional fue una situación complejísima. Tuvimos que hacer frente a la deslealtad más absoluta por parte de la Generalitat, de las diputaciones y de muchos ayuntamientos. Era un esfuerzo constante por mantener la ataraxia [serenidad] frente a las agresiones en el trato institucional.

–En 2016 decía en este mismo periódico que tanto Oriol Junqueras como Carmen Forcadell eran encantadores. Tanto el presidente de Esquerra como la expresidenta del Parlament acabaron en prisión.

–No recuerdo si dije eso, pero sí es cierto que en la distancia corta los independentistas son muy educados y saben ser encantadores. En muchas ocasiones la gente que llega de fuera de Cataluña no lo comprenden y confunden esa cordialidad con la buena fe. En el trato personal eran educados, salvo Carles Puigdemont, que hacía gala de su mala educación. En todos los actos oficiales omitía deliberadamente saludar a las autoridades del Estado.

–En esa misma entrevista se mostraba convencido de que no habría referéndum de independencia, llegó un año después, el 1 de octubre de 2017.

–Contra el referéndum se venía trabajando de forma muy activa. Se había desarticulado parte. Es indudable que luego hubo actuaciones de los independentistas que la s fuerzas de seguridad del Estado no pudieron controlar y el resultado fue un referéndum no deseado por nadie. Los que obraron mal fueron los que desafiaron la ley y los mandatos judiciales. Fueron los responsables exclusivos de todo lo que ocurrió. Cierto que hubo actuaciones de las fuerzas de seguridad, como el control de la distribución de urnas, que podrían haber sido mejores.

–¿Y ahora?

–El problema del independentismo es que muchas veces desde el resto de España se ve como un problema exclusivamente político cuando es un problema social que se viene preparando desde hace 35 años. Lo dicen ellos mismos. El programa “Cataluña 2000”, que se publicó en 1990, ya diseñaba la hoja de ruta independentista que pasa por los postulados ideológicos nacionalistas.

–¿Hay solución?

–La situación irá más por una razón vegetativa. Las nuevas generaciones de niños catalanes viven en un mundo autorreferencial. La realidad del resto de España les es ajena, cuando no hostil. Desde pequeños solo reciben influjos en catalán y de lo positivo de la cultura catalana, al tiempo que reciben una imagen muy negativa de España y de todo lo español. Estos niños, en muchos casos con raíces fuera de Cataluña, ya no tienen vinculación con sus tierras de origen. El voto independentista irá aumentando y llegaremos a un momento en que sea mayoritario.

–¿Y qué pasará entonces?

–Que se deslegitimarán las instituciones del Estado y el independentismo presionará cada vez con más fuerza a la comunidad internacional para que reconozcan un inexistente derecho de autodeterminación. Todo forma para de lo mismo, de esa auténtica tarea de ingeniaría social que comenzó hace 35 años.

–Le ha tocado vivir momentos intensos en Cataluña. Desde el “caso Método3” hasta el “procés”, pasando por el accidente del avión de Germanwings y el atentado yihadista en las Ramblas.

–Sí, en Cataluña he vivido momentos muy duros. “Método3” fue un asunto político que no me tocó directamente, lo llevaba la Policía judicial y yo jamás he intervenido, como sí hacen otros, en asuntos de la Policía judicial.

–El 14 de marzo de 2015, siendo usted subdelegado del Gobierno, Andreas Lubitz estrelló el avión de Germanwings que había despegado de Barcelona con destino Düsseldorf y murieron 150 personas, 50 de ellas españolas.

–Fue uno de los momentos más difíciles de toda mi vida. Estuve una semana en un hotel de Castelldefels con las familias de las víctimas intentando darles la mejor atención posible. Se vivieron momentos muy dramáticos y de gran tensión.

–17 de agosto de 2017.

–Viernes por la tarde. Estaba en casa trabajando. Teníamos una huelga en el aeropuerto del Prat que nos estaba provocando muchos problemas. Recuerdo que esa tarde, cuando ya tenía más o menos encarrilada la solución de la huelga empezaron a sonar los teléfonos. Fueron momentos dramáticos y unos días de desconcierto tremendo. Además los independentistas generaron mucha tensión porque utilizaban políticamente las operaciones policiales. Se politizaban los atentados yihadistas. Lo más duro fue estar en contacto directo con las familias de las 15 víctimas mortales y los 131 heridos. Ese verano había estado en Israel de vacaciones con la familia y habíamos visto la tensión por el control de la Explanada de las Mezquitas. Al llegar a casa, pocos días después fue el atentado de las Ramblas.

–En los últimos tiempos hemos visto muchas manifestaciones en Barcelona que acaban en disturbios.

–En Barcelona confluyen muchos radicalismos desde finales del siglo XIX. Hay un gran caldo de cultivo para radicalismos e independentistas, y desde finales del XIX hay un radicalismo de base anarquista muy importante. En los años treinta del siglo pasado el anarquismo y el nacionalismo llegaron a enfrentarse, gente de la CNT y de Esquerra Republicana se enfrentaron a tiros.

–¿Y ahora?

–En los últimos años, esas dos tendencias confluyen. Siempre que hay una manifestación o concentración de dimensión social o nacionalista aparecen estos grupos que aprovechan para dinamitar las calles. Además, cuando la Generalitat no hace uso debido de la autoridad, la calle es ocupada impunemente por los más violentos. Sorprende esa laxitud de permitir que personas violentas corten las calles y que luego se pongan todos los obstáculos posibles para que unos jóvenes instalen una pantalla de televisión en la calle para ver los partidos de la selección española de fútbol.

–Parece que está más tranquilo en Madrid.

–Muchísimo más, pese a que echo mucho de menos a mis amigos catalanes y el mar.

–¿Y a qué dedica el tiempo libre?

–En Cataluña hubo un tiempo que simultaneaba la Subdelegación del Gobierno de Barcelona con la de Tarragona y además era profesor asociado en la Universidad. Era una locura. Ahora, como soy una persona que duerme poco e intenta trabajar mucho, he escrito un libro que el próximo 24 de junio, si nada lo impide, presentaré en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA.

–El libro es “Confederación. Los estados confederados de América y la guerra civil 1861-1865”. Se aficionó a la guerra civil americana viendo películas.

–El cine era una de las pocas fuentes de información que teníamos. De pequeño, con 6 o 7 años, me impresionaron películas como “Misión de audaces” o “Murieron con las botas puestas”. De mayor llegó “Lo que el viento se llevó”. Con el tiempo pude viajar varias veces a Estados Unidos y con la llegada de internet me suscribí a muchas revistas americanas que trataban esta etapa de la historia. Como en España no había nada publicado sobre la Confederación, decidí escribir el libro que me gustaría haber leído.

–¿Qué cuenta en el libro?–

Todo lo que tiene que ver con la Confederación. No es solo un libro de batallas, que también las hay. Trato la Confederación desde una perspectiva social, económica, jurídica y cultural. Analizo cómo era la esclavitud, la vida en las plantaciones de algodón, la relación de los esclavos con los amos.

–¿Solo se centra en la esclavitud?

–Hablo de la mujer sureña, de medicina , de literatura, o de cómo fue el proceso separatista y si los sureños tenían o no derecho a la autodeterminación. Hago una proyección en el tiempo para estudiar qué pasó después, la pervivencia del supremacismo blanco. Utilizo el análisis de películas y series de televisión, de libros, de lugares de interés. También me interesan mucho las relaciones de la época entre América y España. Una de las últimas batallas de la guerra civil americana estuvo a punto de lucharse en Galicia.

–¿Y eso cómo fue?

–En 1865 llegó a Ferrol un barco confederado, uno de los primeros blindados que se construyeron. Poco después llegaron a La Coruña dos barcos unionistas que venían persiguiéndolo. Hay mucha relación con España. George G. Meade, el general unionista que ganó la batalla de Gettysburg (Pensilvania) en julio de 1863, era un tío de Cádiz. Había nacido en Cádiz y vivió en Cádiz hasta los 13 años. Además, ya de vuelta en Estados Unidos, en 1840 se casó con Margaretta Sergeant, que también había nacido en Cádiz. Hay cuestiones muy curiosas, como que la decimotercera enmienda de la Constitución, la que acaba con la esclavitud, en Mississippi no se ratificó hasta 1995.

–¿Conociendo así la historia de Estados Unidos, que pensó al ver el asalto al Capitolio?

–En la sociedad norteamericana hay pulsiones que llevan latentes desde la fundación del país. A mediados del siglo XIX ya había un partido nativista, xenófobo, opuesto a la inmigración. Estas pulsiones siguen latentes en la América blanca y rural.