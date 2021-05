Un examen a fondo, consejería a consejería

ANDRÉS PRESUMIDO | Director de escena “La consejera es sensible y realista, pero no solo cuenta su postura”

“La consejera de Cultura me parece sensible y realista. No vende humo. Pero no es solo su postura la que cuenta. Es responsabilidad de todo el Parlamento atender a todas las variantes artísticas, porque además hemos demostrado que no hay riesgo en la escena asturiana. Deseo volver a un Circuito de Teatro en Asturias, con un equipo que coordine las infraestructuras culturales. Es imprescindible para que se restaure la escena en Asturias. Ahora que termina el estado de alarma, espero que no se nos siga dejando al margen”.