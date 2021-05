“Lo que pintaba le gustaba a mi madre y yo quería agradar”

Faustino Ruiz de la Peña (Oviedo, 1969) se licenció en Bellas Artes en la Universidad de Salamanca en 1992 especializado en pintura y empezó a moverse por los lienzos sobre un terreno experimental, siguiendo lo que le habían enseñado, lo que se llevaba, lo que se veía por todas partes. Mientras preparó su oposición de profesor de Enseñanza Media tuvo muy poco tiempo para pintar, pero cuando sacó la plaza empezó su carrera de pintor que se vuelca en el siglo XXI. En aquella abstracción de fondos neutros y trazos expresivos que pensaba largamente y ejecutaba rápido empezaron a aparecer anatomías solitarias. Hace 15 años viró hacia las atmósferas y los paisajes figurativos. En 2008 ganó el Certamen Nacional de Arte de Luarca. Es profesor en el IES de Trubia, pinta y expone pon regularidad, está casado con una profesora de Literatura, Paula, y tienen tres hijos, Carlos, Juan y Paula, entre la primera juventud y la adolescencia. Se cuenta con imágenes, algunas muy nítidas, en las que dispone ordenadamente los elementos. Cuando habla de sí hay dos rasgos que aparecen varias veces en la conversación: la temprana búsqueda de agradar en la que encuentra confort y la inseguridad, que quizá condicione la anterior y que desaparece en el resultado de haber conseguido su objetivo.

–Nací el 2 de septiembre de 1969 en Oviedo, en el Hospital General. Soy el quinto de seis hermanos. Santiago me lleva 6 años; Chelo, 5; Nacho, 4; Lucía, 2, y yo le llevo 6 a Juan. Vivíamos en Pedro Masaveu y en el edificio había otras tres familias numerosas, una de 10 hijos.

–¿Cómo era esa casa?

–Feliz, con apreturas, las propias de un padre que tenía que trabajar en tres sitios para llevar el dinero que mi madre administraba sabiamente. Había más de una litera y había que hacer turnos para bañarse o trabajar.

–Su padre.

–Juan Ignacio, tiene 84 años, pasó el covid, estuvo ingresado casi un mes y salió adelante. Fue profesor de Música y periodista. Le hubiera gustado ser director de banda de música militar pero, pese a la afición musical de la familia, mi abuela Jovita se empeñó en que, como era el mayor, tuviera una carrera más seria: Derecho. Con 23 años estudiaba leyes, daba clases de armonía en el Conservatorio y traía niños al mundo.

–¿Y el periodismo?

–Más adelante se presentó a unas plazas de radiofonista en Radio Nacional y sacó la carrera por libre. Me acuerdo de acompañarlo a examinarse en la Complutense. Íbamos en el Seat 850 y veíamos las pintadas y la gran urbe que era Madrid. Daba clases particulares, formó coros, orfeones, ochotes, en la radio hacía guardias los domingos. Llegaron las incompatibilidades de los ochenta, escogió la música y volvió la economía de guerra con varios hijos estudiando fuera.

–¿Qué tal fue como padre?

–Riguroso en los estudios, no sé si exagerado, pero sí de pedir resultados. Nos ponía problemas de Matemáticas, nos hacía dictados de Lengua. Fue magnífico. Lo recuerdo en el salón de casa sentado al piano Weinstein, que sonaba muy bien, con dos de mis hermanos a un lado y otros dos al otro, enseñándoles solfeo, armonía y repentización.

–¿Y usted?

–Yo era espectador: no detectaron en mí actitud hacia la música, más bien un oído algo duro. De los cinco, tienen grado profesional cuatro, creo.

–¿Le importaba?

–No. Lo agradecía porque era un trabajo tostón.

–Hable de su madre

–Consuelo Esther, segunda de cinco hermanos. Tiene 83 años y también pasó el coronavirus. Fue ama de casa y abnegada madre volcada en nuestra educación, la cocina, coser... La evoco punteando uno por uno los productos que compraba en el economato de la Diputación.

–¿Y como madre?

–Una delicia. Llevaba el peso de la educación día a día. También tenía zapatilla voladora. Jugábamos grandes partidos de pelota de papel con una portería en el quicio de la habitación de mis hermanos y otra en la mesa de la cocina. Aquello era el viejo Tartiere... pero estaba prohibido y cuando oíamos la llave de la puerta o el ascensor quedábamos congelados y jadeantes y la zapatilla solía volar. Tuvimos mucha convivencia con mis abuelos paternos y maternos.

–¿Vivieron en su casa?

–Jovita, la madre de mi padre, fue independiente hasta el final, aunque mis hermanos iban a cuidarla. Los maternos convivieron con nosotros hasta el final de sus días. Mi madre se volcó en cuidarlos, y mi abuelo Tino, que era mi padrino y con el que tuve una relación entrañable, sufragó muchos gastos de mi formación.

–¿Dónde estudió?

–En La Gesta, en clases de 48 alumnos, sin filtro social, algo estupendo, el hijo del panadero y el del cirujano, solo chicos, donde la mano estaba a la orden el día. Alguna vez me cayó una bofetada sin hacer nada por ello. Lo veíamos normal. Mis hermanos eran veteranos del Alfonso II y cuando entré en sexto de EGB ya me avisaron con qué profesores debía tener cuidado. Aquella noche no dormí porque no sabía con qué me iba a encontrar. Era una educación que en ese aspecto dejaba que desear. Fueron años felices.

–¿Qué tipo de guaje era?

–Uno de mis recuerdos es el de la primera vez que fui al cine, en un verano de Portonovo, vi “El puente sobre el río Kwai” y los grandes títulos y aunque me dormí en el cuello de mi madre a los 10 minutos me quedó la afición por el cine de antes: Hawks, Wilder... Era juguetón, futbolero, del Real Oviedo, del Atlético de Madrid –mi primera camiseta fue un 9 de Ayala comprado en Deportes Isa– y del CAU, el equipo de mi barrio. Tenía mi grupo de amigos y pasaba el día dibujando.

–¿Era el mejor dibujante de clase?

–Sí, aunque en Pretecnología no era nada bueno porque no era paciente. Perseverar y ser paciente lo adquirí más tarde porque es necesario en el arte.

–¿Su Oviedo de infancia?

–Desde junio, iba del colegio San Gregorio a la plaza de la Gesta hasta que se metía el sol. Una señal decía Parque de Invierno, pero tardaron 20 años en hacerlo: eran caleyes, vaquerías y algún bloque de pisos.

–¿Estimularon que dibujara?

–Vieron que después de hacer los deberes dibujaba partidos de fútbol, galopadas por la pradera y batallas aéreas de “Hazañas Bélicas” y los sábados iba a la biblioteca infantil a por los libros de “Tintín” y “Astérix”. Como dibujante tenía mi público y mi madre conserva una caricatura que hice del Congreso de los Diputados en la que salían Adolfo Suárez y Felipe González. La tele estaba encendida y aquello me interesaba. Recuerdo los debates de “La clave” hasta que me rendía el sueño.

–¿Qué ambiente ideológico había en su casa?

–No se hablaba de política. Mis abuelos Jovita y Tino hablaban bien de Franco. Se practicaba religión y se iba a misa el sábado. Yo bendigo la mesa. Soy creyente.

–¿Cuándo supo que quería vivir de ser dibujante?

–Mi padre pensaba en que fuera delineante, que me sonaba a Rotring. No me parecía mal. Con 14 años empecé a ir a clases de dibujo en Compasso, con María Antonia y Pilar Arturo y vi que tenía habilidades y que lo que hacía agradaba. A los 18 exploramos el grabado y preparamos el dibujo de volumen y claroscuro para el examen de ingreso en Salamanca.

–¿Cómo era el artista adolescente?

–El 50% era artista y el otro 50%, adolescente: amigos, leer y cine.

–¿Qué le llevó a Salamanca?

–Un poco de inconsciencia. Lo que hacía gustaba a mi madre y sus amigas y yo tenía un gusto por agradar, una forma más de buscar la verdad en el arte.

–¿Agradar? Ahora el arte quiere provocar, entendido como irritar.

–Todo el mundo tiene su público. Unos buscan la náusea, otros la reivindicación; yo, sentirme bien. A través de la pintura se caen las inseguridades. Mi madre dice que fui un niño inseguro y proponerte retos y crear tu lenguaje te da pilares. Aunque mantengo inseguridades.

–¿Eligió Salamanca?

–Podría haber sido Madrid, donde tenía un hermano, pero mi tío Juan Luis, profesor en Salamanca, nos habló de aquello y fui a un colegio mayor adscrito a la Pontificia. Me pareció bien. El examen de ingreso fue a 40 grados con 300 o 400 aspirantes en unas naves de la carretera de Vitigudino. Presenté un trabajo en que había pintura negra –Solana, Goya– conectada con algo de cubismo y collage. El dibujo del natural fue una cabeza de caballo etrusco, muy frontal y mal iluminado. Difícil. Aprobé sin demasiada presión. Si no, hubiera hecho Derecho en Oviedo, sin dolor.