Los señores de la Asturias romana (3)

Este bagaje constituyó el conjunto de lo conocido sobre el pasado romano de Gijón hasta 1982. En este año, y a consecuencia de la exhumación de un baluarte medieval de la muralla acaecida durante la demolición de unas casas en la plaza de Jovellanos, el Ayuntamiento de Gijón y el Ministerio de Cultura firmaron un convenio por el que se reguló un ambicioso y sostenido plan de excavaciones arqueológicas en la ciudad y el concejo. De ellas, la dirección de las emprendidas en el casco histórico fue encomendada a Carmen Fernández Ochoa. Aparte de todo ello, la declaración del subsuelo del Conjunto Histórico de Cimavilla, que gozaba de la protección como Monumento desde 1975, como Bien de Interés Cultural, en la categoría de Zona Arqueológica (1987) estableció la obligación de realizar excavaciones arqueológicas previas a cualquier remoción de terrenos llevada a cabo en el interior del perímetro delimitado en la declaración. Ello supuso la ejecución de decenas de intervenciones en solares y vías públicas, sufragadas por los promotores urbanos, las empresas concesionarias de servicios de gas y electricidad, o por el propio Ayuntamiento, lo que ha incrementado notabilísimamente el conocimiento del sustrato arqueológico de la ciudad.

El referido convenio dotó a la investigación arqueológica del subsuelo de la ciudad de unas inmejorables condiciones de trabajo. Buena parte de la planificación urbanística desarrollada y ejecutada en el barrio de Cimavilla fue sometida a las conveniencias del proyecto, lo que se tradujo en demolición de inmuebles, como en la plazuela de Jovellanos y calles adyacentes, la remodelación de espacios públicos, como en el Campo Valdés y las plazas de Arturo Arias y del Arcipreste Piquero, y la excavación de miles de metros cuadrados del subsuelo urbano. La financiación comprendió igualmente estudios analíticos de toda clase, organización de congresos y exposiciones, publicaciones de actas, catálogos y monografías…, lo que ha permitido elaborar y difundir un discurso de orígenes urbanos en principio destinado a erigirse en incontestado y definitivo.

Como tal permaneció hasta 2013. En este año, Sergio Ríos González y quien firma publicaron una crítica a la visión oficial de la ciudad en época romana derivada del plan Gijón, en la que advertían de la inconsistencia del registro arqueológico a la hora de argumentar sobre la naturaleza urbana de los restos excavados en Cimavilla. En efecto, hasta la fecha –y en los ya 8 años transcurridos desde su publicación nada obliga a modificar lo allí expuesto– no se ha descubierto en Gijón ninguno de los elementos que constituyen una ciudad romana. En toda la superficie excavada no se ha identificado ni una sola calle, ni infraestructuras públicas de aporte de agua, saneamiento o desagüe, ni aceras, ni pavimentos de tránsito públicos, ni delimitaciones de parcelario, ni casas o viviendas de ninguna especie, ni espacios ni edificios públicos fundamentales, como foro, templos, curia o edificios para espectáculos. Tampoco se han hallado muestras de epigrafía ciudadana, con inscripciones votivas costeadas por miembros del ordo decurionum, ni epígrafes funerarios –salvo el reutilizado en la muralla, conmemorativo del deceso de un tal Medugenus–. El numerario romano recuperado en las decenas de solares y vías públicas excavados es reducidísimo, apenas unas decenas de ejemplares, que abarcan un lapso temporal de cuatro siglos. Lo mismo puede decirse de la cerámica, tanto constructiva –ladrillos y tejas– como doméstica –de mesa, cocina o almacenamiento– o de transporte –las ánforas, cuyos fragmentos se cuentan por miles en cualquier ciudad romana, y máxime en una supuesta ciudad costera–. Cualquier asentamiento romano real multiplica por centenas la masa de objetos recuperada en Gijón. Las pretendidas termas públicas, pues como tal se interpretaron las del Campo Valdés tras su reexcavación, no fueron tales: sus dimensiones y plano permiten reconocerlas como termas pertenecientes a una vivienda privada de la que sin duda formaron parte, pues no se ha reconocido indicio alguno de su inserción en la trama urbana, inexistente. El entorno de Cimavilla, un tómbolo aislado del continente en pleamar y rodeado de arenales y marismas en tierra firme, con unas pésimas condiciones para el atraque de navíos, carente de tierras de cultivo en las inmediaciones, no fue meta ni origen de ningún camino público de traza inequívocamente imperial. En consecuencia, tampoco son de esperar hallazgos cementeriales periféricos, como es lo habitual de los asentamientos romanos, por minúsculos que hayan sido.

En consecuencia, queda explicar el poblamiento romano excavado en el casco antiguo de Gijón como lo que fue: una villa o residencia de un particular, situada en la misma línea litoral, al abrigo de los vientos del Oeste e inmediata al amplio arenal de San Lorenzo, que aprovecha la existencia de fuentes de agua permanentes en el cerro para vivir y mantener su explotación de salazones y conservas de pescado. Se fundó a fines del siglo I d.C. No se ha publicado mucho sobre el momento de su abandono, pero las excavaciones practicadas en el espacio situado al Norte de la parroquial dieron como resultado unas estructuras de habitación y producción metalúrgica de escaso alcance, fechadas en los siglos V y VI, y asentadas sobre los niveles de abandono, junto a algunas inhumaciones. El mismo tipo de ocupación fue advertido por Calixto Alvargonzález en su memoria: habitaciones de arquitectura tosca, con sillares reutilizados y sepulturas de inhumación en las dependencias contiguas a ellas. La factoría de salazones estuvo en funcionamiento a lo largo de los siglos III y IV, y a finales del V o inicios del VI se inició la degradación del depósito de agua situado en el interior de la Fábrica de Tabacos. Cabe concluir que todos los indicios convergen hacia el mismo lugar: la villa estuvo habitada desde fines del siglo I a mediados del V d.C.

La excavación del Campo Valdés ha exhumado parcialmente un edificio cuya planta consiste en unas termas con la siguiente sucesión de ambientes, de recorrido lineal y retrógrado: vestuario, estancia fría, dos estancias templadas y estancia caliente. Se abren a un pasillo contiguo por el Este. En un segundo momento se construyó una sala de vapor (sudatio), al NE, y cuatro dependencias, una de ellas calefactada, al Este del pasillo. Por su parte, la fábrica de salazones deparó una serie de dependencias rectangulares alargadas, a eje oeste-este, de escasa calidad constructiva, y un conjunto de piletas para la maceración de la materia prima.

¿Qué decir del nombre? Gijón deriva de Gegio, un nombre de persona. Su primera aparición documentada se data a finales del siglo IX, en las crónicas redactadas en la corte de Alfonso III el Magno. Su contexto es denominar el lugar de residencia del gobernador designado por el comandante supremo de las tropas omeyas que invadieron la Península Ibérica a inicios del VIII, el beréber Munnuza. No existen menciones a Gijón en la literatura geográfica grecolatina de los siglos I al V. La tan manida Gigia no se identifica con Gijón, sino con la leonesa Cea, a orillas del río homónimo.

Por el contrario, si se interpretan tanto las termas y dependencias contiguas del Campo Valdés como la fábrica de salazones de la plaza del Marqués y el depósito de agua aparecido en la Fábrica de Tabacos como partes de un asentamiento privado, el registro arqueológico y su interpretación adquieren una notable coherencia lógica y real. Explicar el origen de Gijón como una villa litoral dedicada a la elaboración de conservas de pescado se ajusta a la realidad material de lo excavado, una vivienda digna, con unas termas anejas similares a otras reconocidas en la propia región –como las de Valduno (Las Regueras)– y unas instalaciones industriales modestas, de escala local. No se encuentran más estructuras urbanas porque no las hubo. La explicación es sencilla, es coherente con el registro y permite dar cuenta de todo lo romano de Gijón, excepto de la muralla.

La cerca requiere una investigación específica, que rompa con el paradigma de las murallas urbanas tardorromanas con el que su investigadora la ha relacionado. Buena parte de las ciudades romanas de Occidente se amurallan por vez primera o reforman sus murallas desde época tetrárquica (fines del III-inicios del IV) o a lo largo del IV. Que la muralla gijonesa mantenga esa fecha a caballo entre los siglos III y IV –al decir de su excavadora- no autoriza sin más a inducir que se trata de una muralla urbana, cuando la realidad arqueológica demuestra abiertamente que no hubo ciudad. Surge evidentemente la pregunta por el porqué de su construcción: ¿al servicio de quién se construyó, y de dónde vino su financiación?

La muralla permaneció en pie hasta 1395, año en que Enrique III de Castilla acabó con la última sublevación de su pariente el conde Alfonso Enríquez, habitualmente encastillado en el peñón gijonés. La derrota impulsó la decisión regia de destruir la puebla y su muralla, sin duda dañada por la artillería empleada en el sitio, prohibiendo la residencia en ella. Finalizaba así la vida de la pequeña pola medieval, fundada en 1270 por Alfonso X el Sabio de Castilla, como tantas otras en Asturias. La orden de Enrique III supuso el abandono de la villa hasta el reinado de los Reyes Católicos, que autorizaron su repoblación en torno a 1480.

Apenas se ha documentado presencia romana coetánea a la villa de las termas en otros solares excavados en Cimavilla. Los escasos restos se sitúan todos inmediatos al frente marítimo y en el sector oriental del cerro, nada en el occidental. La estratigrafía definida en estos solares permite inducir un proceso histórico formado por las siguientes fases: ocupación imperial, niveles de abandono tardoantiguos, niveles asociados a la fundación de la puebla a fines del XIII, abandono del siglo XV y arranque de la nueva vida urbana en el XVI. En consecuencia, la dinámica histórica de Gijón no corresponde a la de una urbs romana, sino a la de una puebla costera del siglo XIII, que ocupó el solar donde un milenio antes había desarrollado su actividad vital un fabricante romano de salazones cantábricos.