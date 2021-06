“Recorrí Europa en autostop, qué iba a hacer, no tenía coche”

Sus primeros años. “Somos de Salas, de San Esteban de las Dórigas, pero nací en Oviedo el 15 de octubre de 1944. Siempre vivimos en Oviedo, en Buenavista, donde el antiguo campo de fútbol. Pasamos la infancia jugando a la guerra entre niños y niñas, eran todo prados y jugábamos en las trincheras que habían quedado. En la zona había una fábrica de leche. Mi padre, Alfredo Fuenteseca, trabajaba en el Instituto Nacional de Previsión. Mamá, Cándida Álvarez, era ama de casa, nos cuidaba a mi y a mi hermano Alfredo. Estudié en las Dominicas. En los años 50 era un colegio bastante grande y totalmente organizado. Las monjas no eran gente mala, aunque yo era bastante perica. No tengo resquemor por las monjas, pero tampoco nada interesante que recordar. Como estudiante era un desastre, nunca entendí porqué aprobaba o suspendía. Me gustaban cosas concretas, todo lo relacionado con la naturaleza, era lo único que me interesaba, y la historia y el arte, siempre tuve esas aficiones, pero nada más. Allí estudié Primaria y Bachiller, aunque algún año suspendí y tuve que ir a un instituto, no recuerdo cual. Cuando acabé bachiller seguí estudiando mis cosas y viajando, que para eso era joven”.

La juventud. “Franco había ordenado impulsar las escuelas de artes y oficios. En la de Oviedo pusieron decoración y algo más. Yo estudié decoración, fueron cinco años feroces, era muy duro. A la vez hacía otros cursos, me apuntaba a lo que me daba la gana. De la Escuela de Artes y Oficios tengo el recuerdo de muy buenos profesores. Estaba Adolfo Folgueras, que era un gran artista; Don Rafael, que no me acuerdo del apellido, que me enseñó a pintar con acuarela. También estaban Enguix y “Piedrina” (José Manuel González y Fernández Valles), que era profesor en la Universidad de Oviedo y era interesantísimo. En la escuela había un gran nivel, tanto en profesores como en alumnos, que luego fuimos cada uno por un lado. A mi lo que más me gustaba era la acuarela, que es muy difícil. Casi siempre eran estudios nocturnos, estábamos en clase toda la tarde, hasta las diez de la noche. Mientras tanto había temporadas que trabajaba y otras no. Siempre le dio por trabajar, soy así de burra, trabajé siempre. Eran unos años con mucho ambiente político. Eso me cogió todo, no había escapatoria. Pero no solo estábamos metidos en política los de Artes y Oficios o los de Historia, en esa época todo estaba politizado. Yo lo viví de manera bastante activa, por decirlo de algún modo. Era muy complicado, organizábamos manifestaciones, encierros, hacíamos pasquines, todo lo que podíamos, pero lo más importante era avisarnos unos a otros, protegiéndonos para poder vivir más o menos tranquilos. Procurábamos que no nos cazaran ni nos pillaran con nada ilegal. Claudio Ramos, que era el jefe de la Brigada Político Social en el franquismo, no me quería dar un pasaporte para ir de viaje por Europa. Me puso problemas pero al final me lo tuvo que dar porque era mi derecho”.

Cruzando fronteras escondida en un camión. “Hice toda Europa en autostop. No tenía coche, qué iba a hacer. Quería conocer sitios. Empecé a viajar fuera de España cuando cumplí los 21 años, antes no me dejaba Claudio Ramos. Nunca fui a Europa a trabajar, no entraba en ese sistema de ir a la vendimia y esas cosas, de dinero me apañaba bien. Lo hacía por temporadas, viajaba durante un tiempo y luego volvía a Oviedo a trabajar hasta que volvía a marchar. La verdad es que era una época mala. Recuerdo una ved que volvíamos mi amiga Nicole y yo de andar por Europa. Queríamos entrar en Italia desde Austria. Yo quería ir a la bienal de Venecia y acabamos en un aparcamiento de camiones en la frontera. No nos dejaban pasar porque yo llevaba el pasaporte de la época de Franco que ponía a qué países podías pasar o no y, claro, yo no podía estar allí. Yo estaba tan pancha en aquel aparcamiento pensando en bajar a Venecia. Quería “hacer dedo” pero nos dijeron que no podíamos salir de allí. Entonces empecé a hablar con los camioneros, todos chicos vestidos de negro de arriba a abajo. Yo no sabía idiomas, jamás fui capaz de aprender bien inglés. Sabía algo de francés, eso sí. El caso es que estábamos en aquel aparcamiento y Nicole empieza a hablar con un chico. Entonces empiezan a llegar los chóferes a preguntar qué pasaba y les explicamos que yo era española y que no podía salir de allí. Pensé que bueno, que nada, que ya me las apañaría para entrar en Italia de alguna manera. Me dijeron que tendría problemas si me pillaba la policía y me preguntaron cómo había llegado hasta allí, cómo había salido de Austria. Les dije que había salido porque no me había dado cuenta. Eran todos de Bulgaria y Rumanía. Caí en aquel grupín y todos empezaron a discutir del follón que tenía yo. Pensándolo bien, tampoco era tan terrible, lo que pasa es que todo (la dictadura franquista) estaba montado para que pasásemos miedo. Para eso lo hacían todo, para que tuvieras miedo y pánico. La cosa es que en esos momentos siempre aparece un macho y allí salió un chico bastante serio preguntando qué problema había. Cuando se lo explicaron me dijo que hasta dónde quería ir y le conté lo de la bienal de Venecia. El se ofreció y me dijo que me sacaba de allí, que él me cruzaba la frontera y que Nicole, que la atravesase aunque fuese andando, que era francesa y podía. Aquel chico me dijo que nos marchábamos ya, así que me subí al camión. Me metió en la cama esa que llevan detrás de la cabina, me dijo que me agachase todo lo que pudiese y arrancó. Era un camionón enorme. Yo tenía 21 o 22 años, no tenía miedo a nada. En realidad lo único que quería era un mapa para cruzar la frontera. El chico, muy educado y atento, me dejó al otro lado. Paró en una calle y me dijo que no podía hacer más por mi. Allí me dejó deseándome suerte. Me senté en una piedrina en el suelo para esperar a Nicole, que apareció al poco rato en otro camión. Llegamos a la bienal de Venecia, claro que llegamos. Luego estuvimos por la costa azul. Teníamos dinero de trabajar, yo siempre he trabajado y nunca le debí ni le pedí nada a nadie. Toda la vida tuve la mentalidad de trabajar y nunca tuve problemas para encontrar trabajo”.

A Estados Unidos “a dar una vuelta”. “Me gusta mucho viajar y ver cosas, así que a principios de los 70 me fui a Estados Unidos, a nada en concreto, a dar una vuelta. Cogí un billete de avión y marché. Estuve en Nueva York, en Washington, y hacia arriba llegué hasta Canadá, visité las cataratas y Ontario. Tenía que haberme quedado por allí dos o tres meses y empaparme bien pero no lo hice. Cuando me iba a ir se lo comenté a un amigo, Juan Llorente, que era fotógrafo del diario “Pueblo”, era muy conocido y gran amigo mío. Me dijo que iba a haber una gran tormenta de nieve y que cómo iba vestida. Pues iba con la ropa que tenía, claro. Me dijo que tenía allí un amigo y que le iba a llamar. Así que llamó a José María Carrascal y le dijo que una muy buena amiga suya iba para Nueva York y que si no le importaba recibirla. Carrascal me llevó a ver un montón de cosas. De aquella había escrito un libro y se había hecho muy conocido. Me llevó al Bronx, en los años 70, pero bueno, no era para tanto. En realidad es que no es fácil impresionarme. Aunque sí que me impresionó un matrimonio negro. Yo quería ir a la Dama (la Estatua de la Libertad) y no sabía cómo llegar. Aquel matrimonio, al que yo no entendía nada, me acompañaron y me enseñaron todo. Llegué a la Estatua tan pancha. De aquella no había tanto turismo como ahora, había algo, de americanos, pero no tanto. Llegué con aquel matrimonio y luego me explicaron como volver. Ellos sí que me sorprendieron, me di cuenta de que hay gente normal en todo el mundo. Hay personas que te pueden dar la impresión de que hay algo raro y luego son gente tan normal como todo. En realidad las calles de Nueva York eran igual que las calles de Oviedo. La gente piensa que todo es diferente, pero no es así. Yo cuando volvía de mis viajes, por Estados Unidos, por Europa o por donde fuese, no notaba mucha diferencia entre Oviedo y los lugares en los que había estado”.