Los veinteañeros asturianos celebran con LA NUEVA ESPAÑA el regreso a la nueva normalidad

Cuatro amigas de Gijón planean el veranos de sus vidas tras un curso "raro, raro"

Luján PALACIOS

Con el curso y la carrera recién terminada, cuatro amigas de Gijón daban esta semana la bienvenida en la playa de San Lorenzo, con la inevitable mascarilla al codo pero con la luz al final del túnel cada vez más cerca. De hecho, y como ya han finalizado sus estudios, “estamos planeando varios viajes de amigas: a Ibiza, a Mallorca y a Marbella, hay que recuperar el tiempo perdido, que el año pasado no pudimos hacer nada”, señalan encantadas de tomar el sol y el viento Paula Neira, Paula Fanjul, Blanca Pérez y Susana Caicoya. Tienen todas ellas 22 años y acaban de terminar Administración y Dirección de Empresas, Economía y Magisterio, y después de un curso “raro, raro, todo online”, y con el verano del año pasado casi perdido, “este pinta mucho mejor”, aseguran. Blanca y Susana ya están vacunadas tras haber hecho prácticas de Magisterio, y las dos Paulas están deseando que llegue ese momento para ellas también, porque “hemos sido muy responsables todo este tiempo, de hecho nos enfadábamos mucho con cosas que veíamos a nuestro alrededor”, reconocen. Por eso ahora, “y con mucha prudencia todavía”, están dispuestas a “que estas vacaciones sean memorables”.

Tiempo para pensar en el futuro tras hacer la EBAU

F. TORRE

Nada más terminar la EBAU, Unai Álvarez, Ismael Apaolaza, Adrián Lorenzo, Patricia Fernández y Raquel Martínez, alumnos del instituto “Ramón Areces” de Grado, se reunieron en la ovetense plaza del Sol para disfrutar del primer momento de relax en semanas. “Ha sido un curso difícil y ahora tenemos una pausa, pero pequeña porque estamos pendientes de las notas”, explica Ismael Apaolaza, que aspira al 12,1 que le permitiría entrar en Biomedicina. “Este verano es para disfrutar hasta donde nos dejen, pero también para preparar el paso a la Universidad”, añade Patricia Fernández, que quiere hacer Telecomunicaciones en La Coruña.

Vacunaciones para unas vacaciones que pintan mejor

Saúl FERNÁNDEZ

Sheila García (23), Aída Vázquez (26) y Hugo Fernández (25) se quitan la mascarilla y dan un salto hacia delante: el nuevo futuro está a la vuelta de la esquina. Las dos primeras viven en Avilés y se pasaron los noventa días de confinamiento duro del año pasado encerradas en un piso, con la familia. Hugo Fernández no. Vive en Santiago de Ambiedes, en Gozón, “en una casa de campo, podía salir”. Lo que no podía era ver a nadie: sólo a los padres. “Por lo menos marchaba a trabajar”, subraya. Es operario en una fábrica de elementos de fibra de vidrio en el polígono de Maqua: allí trabaja con su padre. “Hicimos felpudos especiales para desinfectar los zapatos cuando llegabas de la calle. Un montón de ellos”, señala.

Aída Vázquez es integradora social. “No me hicieron ningún ERTE, pero la tarea se redujo. Me encargo de atender las demandas de las personas a las que atiendo, acompañarlas a una entrevista laboral, gestionar cita… Y como no había nada de eso”, dice. La reducción de las responsabilidades le ayudó en su acercamiento a los padres y al hermano pequeño. “Nunca habíamos estado tanto tiempo juntos. La última vez que había jugado al parchís fue hace ni se sabe… Algunas amigas se habían independizado y se habían ido a vivir con los novios, pero ahora lo pienso e hice bien en aprovechar el tiempo con la familia: aplaudir juntos, poner música por la ventana, sentarnos a ver la serie por la noche…”, admite.

Sheila García estudia química en la Universidad de Oviedo. “Primero no teníamos clase, después, sí, pero online… una locura”, reconoce. “Mi padre teletrabajaba, mi madre no… No fue, desde luego, el mejor momento posible”. Ahora, cuando ha llegado el sol y este verano de vacunaciones la cosa pinta mejor”.

Una verano de fiesta, deporte "y ya está" para los sierenses

Inés GAGO

Laura Díaz tiene veinte años y el plan para el verano ya pensado: irse a Conil con sus amigas. Sofía Blanco asiente: tienen ganas de pasarlo bien después de un año y medio tan duro. Por eso, el plan de vacaciones de Yanira Rodríguez es “fiesta , algún viaje y ya está”. Y también, hay tiempo para practicar deportes, como David Baragaño que planea, junto a Daniel Diego, bajar el Sella y hacer barranquismo.

Estudiantes mierenses esperan un verano de playa y "prau", pero con precaución

Andrés VELASCO

Matías Estrada, Gonzalo López y Héctor Fernández son tres jóvenes mierenses, estudiantes, y que afrontan este verano con “muchas ganas de playa y fiestes de ‘prau’”. Con 19 años los dos primeros y 24 el segundo, estos amigos son conscientes de que “aún no ha pasado la pandemia, y aunque queremos disfrutar, también lo vamos a hacer con responsabilidad”, apuntan. Ante la plaza de Requejo, uno de los epicentros de la vida social mierense cada estío, estos jóvenes, que acaban de terminar el curso, confiesan que “ha sido un año raro en todos los sentidos, y ahora también necesitamos que nos de un poco de aire”. Estrada apunta que lo que más necesita es “playa y trabajar para recuperar la condición física, que este curso en casa ha sido muy duro”. Y es que sus estudios de Ingeniería Informática fueron todos online. López y Fernández sí vieron más calle. El primero acaba de terminar los exámenes de acceso a la Universidad, y el segundo está acabando el primer curso de Técnico en Animación de Actividades Físicas y Deportivas. Los tres ya piensan en saltar hacia el verano.

Ilusión en Cangas por tener un verano "más o menos normal"

María VILLORIA

Todos coinciden. La fiesta de Piraguas es la que más echaron de menos. Ahora, la mayoría ha acabado los exámenes y desean una vida mas o menos normal. “Lo que nos dejen, con distancia de seguridad y mascarilla”, repiten. “Eché de menos no poder salir, este año ya tenemos otras expectativas, aunque todavía me queda algún examen”, dice la canguesa Lola Fernández, con 16 años. Alfredo García y Diego Soto, de 17 años, llevaron bien al principio el confinamiento, aunque el aburrimiento hizo mella. “Voy a trabajar y después saldremos algo”, comenta Soto, de Arriondas. García trabajará y quedará con sus amigos. “ A ver lo que se puede hacer. Haremos lo que nos dejen”, comenta. La canguesa María Fuente tiene 20 años. ”Las fiestas que más eché de menos fueron San Antonio y Piraguas”.

Tapiegos preparados para saltar a la Universidad

Tania CASCUDO

Los estudiantes tapiegos Ada Peralta, Estefanía Pérez, Alba Ordiz y Juan Allonca acaban de concluir la EBAU y están listos para dar el salto a la Universidad. Esperan disfrutar de un año lo más normal posible, pero antes quieren vivir el que les han dicho será “el verano de nuestras vidas”. Tras un curso especialmente duro, solo piden un verano “decente”. Lamentan que la pandemia les haya robado parte de la época dorada y, también, que se estigmatice a los jóvenes cuando empeoran los datos sanitarios: “No somos más culpables que los demás”.