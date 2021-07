“En 1971 tenía un Porsche, estaba soltero, vivía solo, mi coche y yo éramos todo: he tenido 23 automóviles”

–Fui engendrado y destetado en Asturias, pero nací en Toledo el 1 de diciembre de 1946. Mi madre fue a parir a la casa materna a mi hermano mayor y a mí. Soy asturiano por donde me pinches.

–Hable de su padre.

–Manuel Fernández Guerra, asturiano de Cangas de Onís, funcionario en el sindicato vertical hasta que se jubiló. Conoció a mi madre en la guerra civil porque combatió en Toledo y luchó con la derecha hasta Río Tinto.

–¿Cómo era?

–Alto como una torre. Le teníamos un respeto enorme. Soy el que más me parezco a él. Era afable, sencillo, cumplía sus obligaciones laborales y familiares perfectamente y le recuerdo mucho en situaciones para pensar cómo actuaría. Lo tratábamos de usted y a mi madre y a mis tíos.

–Su madre.

–Juana, toledana, ama de casa, cinco fíos. Juan, Victorio, Ángel, Covadonga y yo. Nuestra relación como hermanos era exquisita. La jerarquía no se cuestionaba. Para cualquier recado iba el pequeño. La nena vive en Inglaterra de toda la vida y allí se ha jubilado.

–¿Ideología de casa?

–Jamás hablaron de política. A mi madre le mataron a un hermano, Victorio, unos empleados de mi abuelo pero lo recordaba por el dolor, no por resentimiento. Íbamos a misa los domingos, el día en que nos duchábamos los siete en el único baño de casa.

–Fue escolano en Covadonga.

–Mis padres tenían sentido musical, todos heredamos buen oído y a mi madre se le ocurrió que yo, que cantaba detrás de la cortina cuando venían visitas porque me daba vergüenza, fuera a la escolanía. Llegué en 1954 y estuve dos años hasta que me cambió la voz. En la cueva hice la primera comunión y la confirmación. Tengo una anécdota.

–Cuente, cuente.

–La víspera de la llegada del cardenal Roncalli, que fue Juan XXIII, jugando al pimpón, un abusón nos quitaba la pelota. Le avisé de que si lo repetía le daba una torta. Entonces la pisó. Según lo hizo, le arremangué una hostia que le puse el ojo así y él me arañó. Al día siguiente cantamos en la cueva 30 niños con la sotana blanca de gala. Al acabar, Roncalli iba por la explanada con el obispo y con el abad, vio al niño del ojo morado y le llamó. Le habló y el niño me señaló a mí. Nunca quise más que me tragara la tierra. Nos pidió que nos diéramos un besín.

–¿Cómo llevó el internado?

–Muy bien. Nos duchábamos con agua fría y el cura, encima de las duchas con una varina, evitaba que escapáramos del chorro. Covadonga es una pasada, hacíamos montaña, deporte, estudiábamos música y cultura. Las lentejas eran incomestibles y el aceite de ricino, horrible.

–¿Cómo llevó volver a casa?

–Fue brillante. En el colegio de Loyola me integré muy bien. Me tocaron los años de la ampliación. Fui un chaval bueno y un estudiante normal. Suspendí la primera vez en cuarto de bachiller, religión. Fui tiple primero en el coro de 120 voces de Luis Ruiz de la Peña que anduvo por toda Asturias. Era tenor “El Pele”, luego cantante de “Los Juniors”.

–¿Hacía deporte?

–Atletismo, bicicleta, montaña y fútbol. Fui fundador del Grujoan, con Luis Oliver. En Pumarín soy “El defensa”. Medía 1,81. Acabé en el Lugones con 28 años.

–¿Sabía qué quería ser?

–Me gustaban los niños y la enseñanza. En bachiller di clases particulares a hijos de vecinos.

–¿Siguió con la música?

–Estudié magisterio en la época de los conjuntos y fui cantante de “Los Bucaneros”, que llevaban melenas. Yo, no. Mis padres me habrían matado. La hermana del contrabajo, Rábade, era peluquera y me prestaba una peluca.

–Les perseguía el lío.

–En los pueblos nos querían cortar el pelo: No era fácil: “Quilo”, hoy dueño de la Casa de Asturias en Mallorca, medía dos metros y había hecho guantes. Otros dos eran de Ventanielles y uno, del Rancho. Solo yo no sabía pegar. Cuando actuábamos llevábamos un autobús con amigos de su zona para defendernos.

–¡Los tiraron a la Fuentona!

–A mí no. Ese día de 1963 paramos delante del cine Aramo [calle Uría, 20] y un gracioso dijo “¿por qué no les cortamos el pelo?”. Nuestro representante, Celso Díaz, había sido campeón de España de boxeo. Me metí en el portal de al lado, quité la peluca y salí sin problemas. Al día siguiente fui a clase. Mi compañero de la izquierda era Carlos Blanco y tocaba en una orquesta de Laviana. El de la derecha, Misael Fernández Porrón, fue alcalde de Mieres. No creían que yo fuera el cantante.

–¿Por qué?

–Tenían LA NUEVA ESPAÑA, que tituló “Los Bucaneros, en órbita”. Como yo no quería fotos presentaron como cantante al “Cabañas”, que vivía en la Fábrica de Armas, cuidaba el campo de la División Azul y apareció con el pelo a lo cheroqui.

–¿Cómo llegó al grupo?

–Era amigo de Ángel Valtueña, que tocaba la bandurria en la rondalla del Auseva y punteaba de cine. “Los Bucaneros” necesitaban un guitarra y le acompañé a probar a la iglesia del Rancho. El cantante no llegaba y Valtueña me dijo: “Caro, canta ‘La casa del sol naciente’”. El batería -líder del grupo- cuando me oyó dijo: “oye, chaval, ¿tú con quien cantes?”. “Con el coro del Loyola”, respondí. “¿Quiés cantar con nosotros?”. Así entré. Valtueña, no. Con peluca no se me conocía. Una vez actuamos en Olloniego y le dediqué una canción a Misael Fernández Porrón. Al acabar, me comentaba mosqueado: “¿de qué me conocerá el hijoputa esi que me dedicó la canción?”

–¿Ligaría mucho?

–Sí, pero manina y besín. Ir al grano era pecado y milagro.

–¿Se buscaba la vida?

–En casa no había paga, te daban lo que podían, heredábamos, chaquetas, jerséis... Manolo González del Prado y yo organizábamos guateques en “Los Charros”, un bar de Vallobín, preparábamos un mejunje, cobrábamos un duro y al final del día repartíamos. En 1963 marché en autoestop a Francia, a la vendimia, con una mochila, una manta y 400 pesetas. Volví con 14.000 y ligué. Marie-Françoise. Monísima. Le escribí muchas cartas.

–La vendimia era dura.

–Con mi guitarra me gané a los dueños y dormía en su casa de Condom, no en los barracones. Después de cenar cantaba “Caprí, c’est fini”, “Tous les garçons et les filles” y “La Bamba”, que le encantaba a la señora. El que llevaba un cesto enorme, del que pringaba el mosto y te comían las moscas, cobraba tres veces lo que el vendimiador. Nos repartíamos el trabajo y el dinero. Los sábados íbamos a las fiestas de la vendimia en un Citroen Tiburón.

–¿Aprendió mucho?

–Que al bailar, las chicas te echaban los brazos al cuello y pensabas “ya pillé” pero al acabar la canción te decían “mercí, monsieur”; que la gente dejaba el dinero del periódico y nadie lo cogía; que era una democracia, que los trenes corrían y que mi francés de sobresaliente en el colegio no lo entendía nadie.

–¿Su primer coche?

–Un Renault 4/4 de mi misma edad: 18 años. Mi hermano corría en motos y yo, en coches. Empecé con la subida al Sotillo en Guadalajara, a los 19 años. En 1971 tenía un Porsche descapotable. Vivía solo, mi coche y yo éramos todo. Llevo 23.

–Acabó Magisterio y...

–Di clases en Bezanes (Campo de Caso) y luego hice una sustitución a mi hermano en Marbella durante tres meses. No me gustaba que se ganaba poco. Me busqué la vida y entré a trabajar en Cristalería Española, en Azuqueca de Henares (Guadalajara), donde se hacía el Duralex, adjunto en el departamento de compras. Me fue muy útil en la vida porque era una empresa avanzada. Tenía 20 años.

–¿Hizo el servicio militar?

–En Madrid, de maestro de analfabetos en un cuartel de Artillería. Como ganaba dinero tenía un 1500, mejor coche que el general. Llegué al cuartel en el paseo de Extremadura y me formaron la guardia. Tuve una buena mili, con mi habitación. Di clases a los hijos de los jefazos, me hicieron cabo de teléfonos.

–Siguió vida en Guadalajara.

–No. Mi padre solicitó la delegación de Sindicatos de Marbella y yo pensé ¿qué hago en Guadalajara? Pedí una excedencia de un año. Llegué a Marbella con dinero y pasé un verano de escándalo con mi guitarra y mi 1.500. Toqué en hoteles, cafeterías y pubs. Pero llegó septiembre y cayó en picado. Esperando a los compañeros de partida de dados cogí el periódico y leí: se busca jefe de cartera de efectos. Mandé el currículum, me cogieron y empecé a trabajar de 8 a 3 en la Divina Pastora. Vendían pisos, pedían entrada y se pagaban en 120 letras, negociadas una a una: 729,70 pesetas, 1.811,60.

–¿No volvió a Cristalería?

–No. Vivía en casa de mis padres, sin que me costara un duro nada y con el verano empezaban a llegar suecas, belgas, alemanas y tenía un trabajo. Entre el coche y les juergues, les perres no llegaben al día 15. Me enteré de que en la mutualidad daban 500 pesetas por cada socio. Hice más socios que toda Andalucía y el jefazo me ofreció la dirección de una delegación provincial. Pedí Asturias. Acababan de contratar a uno.

–Pero volvió a Asturias...

–A los 6 meses aquel delegado no funcionó y el 27 de noviembre de 1970 llegué a Asturias al frente del Montepío de la Divina Pastora. Luego León, Castilla, Cantabria, País Vasco, La Rioja... Cuarenta años. Gané mucho en sueldo y porcentajes. Mi última declaración de la renta en ese trabajo fueron 125.000 euros hace 11 años.

–Usted empezó Derecho.

–En el nocturno conocí a Jesús Farpón, el fotógrafo de LA NUEVA ESPAÑA, al que quise mucho y con el que piraba a “Casa Lito” en las clases de Derecho Natural.

–Tuvo negocios inmobiliarios.

–En 1972 mi hermano Victorio y yo montamos la agencia inmobiliaria Martín-Caro y en torno a los ochenta entró mi hermano Ángel y tuvimos la constructora y promotora. Tuvimos tienda de compra-venta de automóviles.

–¿Qué les pasó en la crisis inmobiliaria del 2008?

–Había muerto mi hermano Victorio y -suerte en la desgracia- dejamos de construir, liquidamos y repartimos.

–Vamos a su vida personal.

–Me casé en 1972 con una señora espléndida de Estepona y me divorcié hace 15 años. Tengo 3 hijos y una hija, todos de matrícula para arriba. Dos son estudiantes brillantes: Ezequiel, es doctor en Económicas, fue futbolista, jugó en el Oviedo juvenil, fichó por Osasuna y un día me planteó “o estudio o juego al fútbol porque no puedo hacer bien las dos cosas a la vez”. Estudió porque en el fútbol dependía de las lesiones. No volvió a jugar más. Hoy tiene una consultoría de sistemas en Málaga. Ana sacó ingeniero de Minas curso a curso con varias matrículas, es alta, guapísima y trabaja en Sener, la mayor ingeniería de Europa, en Bilbao. José Luis hizo relaciones laborales y es subdirector comercial en Fuensanta. De niño tuvo leucemia.

–Mal tiempo aquel.

–Entonces se salvaban pocos niños. Hace 25 años llegué pasar mis quince días de vacaciones a Málaga y vi que tenía muchos moratones en las piernas. Llamé a mi cuñado Antonio, médico, le hizo una analítica, no le gustó lo que salía, la repitió y al día siguiente llegó llorando. Llamé a Mario Álvarez Torre y a Figueroa, les pregunté cuál era el sitio, donde fuera, que mejor trataba la leucemia. Me dijeron: la Jiménez Díaz en Madrid y la Pau en Barcelona. En Madrid me pusieron con el pediatra de guardia, Escorihuela, y me dijo que lo llevara cuanto antes. En Málaga no me lo dejaban subir al avión porque el niño ya iba caído. Revolví Roma con Santiago, embarcamos. En Barajas, con el niño desmayado, la policía me metió en una lechera. Era domingo, tarde, había caravanas de regreso e íbamos por encima de la acera. Llegamos a la Jiménez Díaz, entró en la UVI y me dijo Escorihuela: una hora más y no llega. La mejor batalla de mi vida. Pasó año y medio hospitalizado.

–¿Y el último varón?

–Edu, 36 años, no hubo manera de hacer carrera de él, pero le quiere todo el mundo. Está en Málaga.

–¿Tiene nietos?

–Dani, 14 años, juega al baloncesto, de Ezequiel. Anne y Peio, de mi hija en Bilbao y una asturiana, Adri, un bombón, de José Luis.

–Ha vuelto a casarse.

–Con Esther Cueli, de Colunga. Un amigo, Eduardo del Valle, que nos dio clase a mi hermano y a mí me dejaba su casa allí. Nos casamos el 10 de marzo de 2012. Es mucho más joven que yo, muy lista, sensata y preparada: hizo Derecho en Oviedo y un IE en el Instituto de Empresas en Madrid. Era directora de ING en Asturias y es la directora general y alma de Fuensanta. Nico, el director de planta, es el corazón. Era ingeniero de Gijón, había trabajado de carretillero en Fuensanta y sus padres vivían a un kilómetro del manantial. Le hicimos un plan de carrera y tiene mucha implicación: es el primer que llega y el último que se va.

–Fuensanta, el negocio de la edad madura.

–Me jubilé dispuesto a formar parte integrante del campo de golf y me aburrí como una seta. Mi mujer me dijo que tenía acciones en Borines y compré algunas a otra familia. Me hice consejero y desarrollé muchas tareas. En ese tiempo salió a concurso Fuensanta y nos presentamos en la subastilla como Borines. A última hora se la cedimos a otra empresa asturiana.

–¿Cómo se hicieron con ella?

–Mi socio actual, José Miguel Fernández, primo de mi mujer, con quien juego al golf cuando viene, me dijo que veía Borines por muchos sitios. Le comenté que casi nos hacíamos con Fuensanta. Él es un asturiano por los cuatro costados, tiene negocios en Gijón, casa en Caravia y me dijo: “Fuensanta es el agua de mi vida, era la que importábamos a México. ¿De cuánto estamos hablando?”. Estimé 4 millones y me dijo: “si pones el 20% y te comprometes a llevarla, la compramos”. Llegué a casa, se lo comenté a Esther y echamos una carcajada. Ella, con un buen sueldo en ING; yo con la pensión máxima, pisinos y todo pagado.

–Pero...

–A mitad de la noche me pegó un codazo y me dijo “vaya proyecto más bonito lo de Fuensanta”. No dormimos más. Llamé a José Miguel. Me dijo que si ganábamos la subasta le llamara a la hora que fuera. Con la diferencia horaria en México era de madrugada. Cuando colgó, se sentó y lloró.

–¿Qué encontraron?

–Una situación financiera paupérrima y máquinas obsoletas. En 7 años y pico no hemos cogido un euro. Reinvertimos todo.

–Y cuando están duplicando las ventas en 5 años, llega la Covid y cierra los bares.

–El 2020, descontadas las inversiones, íbamos a coger 850.000 euros, llega el bicho y palmamos casi 300.000. No tendremos problema para el 2021 ni 2022, pero si el bicho no se va... Vendemos el 70% en bares. Como los refresqueros y los cerveceros han comprado manantiales y meten su agua nos defendemos con una bebida energética, un multifrutas con naranja, limón y zanahoria y zumos de naranja y limón con agua medicinal. El mes pasado sacamos gaseosa. Ahí está el valor añadido.

–¿Qué tal siente que le trató la vida hasta ahora?

–Muy bien. Digo a mis hijos que haciendo las cosas bien hay alguna posibilidad de que salgan bien; haciéndolas mal estás muerto. Soy prudente: tengo amigos que se los llevó la droga y el casino y no eran más tontos que yo. Procuro comer saludable, bebo muy poco. Dios me dio salud, jugué al fútbol hasta los 55 y juego al golf con gente mucho más joven.