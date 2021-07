“En los años 70, en Oviedo, me miraban raro, pero me daba igual”

Ana Muller Lasa (Madrid, 1948) se ha volcado en dar a conocer el legado fotográfico de su padre, Nicolás Muller –el suyo no le preocupa, dice que es poca cosa– y lo está logrando: el Museo de Bellas Artes de Asturias mantendrá abierta al público hasta el 5 de septiembre la exposición “Nicolás Muller. Viento Norte” y hasta el 22 de agosto en el Museo Barjola de Gijón puede visitarse “Nicolás Muller. La mirada comprometida”. Las memorias de Ana Muller se entretejen con los recuerdos que guarda de su padre.

La primera gata en la familia

Mi nombre completo es Ana Verónica Muller Lasa, Verónica porque cuando nací estaba de moda la actriz Veronica Lake. Fue en 1948 en Madrid, en el barrio de Chamberí. Soy la primera gata de la familia. Mi padre era húngaro, mi madre filipina y mi hermano mayor nació en Tánger. Los otros dos, que vinieron después de mí, también nacieron en Madrid.

Mi padre salió de Hungría entre el 37 y el 38 y apareció en Francia. Oía los discursos de Hitler por la radio, judío de nacimiento se temía lo peor. A pesar de haberse licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y haber trabajado como abogado en el despacho de su padre y en otro despacho de Budapest, él, que era fotógrafo de vocación, salió de Hungría con una pequeña maleta con los recortes de los periódicos en los que había publicado y dos libritos que había hecho en Hungría.

En París se le abrió un mundo. Consiguió trabajos en revistas de corte izquierdista, “France Magazine”, “Regards”... Estuvo unos meses, no creo que llegara al año, y recibió un encargo para ir a Portugal, a retratar algunos lugares y hacer un reportaje sobre Salazar. El de Salazar no llegó a hacerlo, recorrió Oporto, Lisboa, Povoa Varzim… pero fue detenido. Su padre lo sacó de la cárcel gracias a sus contactos, porque era masón y pertenecía al Club Rotario. Mis abuelos se quedaron en Hungría y murieron, de muerte natural afortunadamente y antes de ser deportados.

De mucha familia, muchos compañeros de colegio en la ciudad donde mi padre nació y vivió, Orosháza, supimos en 1964, la primera vez que mi padre regresó allí, con nosotros, y vimos en el gran muro del cementerio los nombres de los que habían caído fusilados o muertos en los campos de concentración.

Después de Portugal, mi padre fue al Sur, a Marruecos, y llegó a Tánger, que entonces era una ciudad abierta, que acogía a gentes de distintas nacionalidades, donde había una movida estupenda, luz, exotismo... ¡Qué momentazo! Él decía que fueron los mejores años de su vida. Estuvo casi nueve años, del 38 al 47. Conoció a la comunidad sefardita, hacía fotos de bodas y de familia, y comenzó a trabajar con el protectorado español: desfiles, entrevistas con los sultanes, Mohamed V. Entre los españoles que conoció estaba Fernando Vela, y él fue su tutor.

Yo estuve en Tánger por primera vez no hace mucho, con la exposición de mi padre, y José Ferrero, que fue el comisario, me llevó al lugar donde tuvo su estudio, en la avenida Pasteur. Me hice una foto en la escalera y guardo las tarjetas de visita de mi padre en Tánger. Fernando Vela, y los demás, dijeron que tenía que mostrar ese trabajo en España. Vino a España a exponer en el hotel Palace, y conoció a mi madre, que debía ser la secretaria del director. Se enamoró de forma fulminante y al mes se casaron. Se la llevó a Tánger y allí nació mi hermano mayor, Pablo. Mi madre se llamaba Angelina, Lina. Tenía familia filipina autóctona, vasca e italiana.

Donde acababa Madrid

La familia de mi madre estaba aquí, mi padre ya chapurreaba español y decidió que quería venir. Fernando Vela lo trajo por primera vez a Asturias en el año 47.

A mí me fabricaron en el 47 en Llanes y nací en el 48 en Madrid. Mi padre quedó tan fascinado con Asturias que siempre dijo que cuando él fuera mayor quería hacerse una casa, vivir y morir aquí, y eso lo consiguió. Se instaló en Madrid. Tuvo tres estudios, en el paseo de la Castellana, en Serrano 18 y por último en Serrano 8, donde estuvo desde el 62 hasta el 80, año en el que me lo traspasó a mí.

El Madrid de mi infancia era encantador. Jugábamos en la calle. Mi calle, Zurbano, era de doble dirección, una calle estrecha. Madrid se acababa ahí. Comprábamos chuches en una pipera que te vendía dos caramelos por un céntimo, tebeos también –mi padre nos tenía prohibido leerlos–. Fuimos muy felices en la calle y teníamos el colegio muy cerca, el Británico, que estaba a cien metros, o a menos, de casa. Nos enseñaban inglés muy bien. Solo estudiábamos literatura e historia inglesa, no era obligatoria la religión y nos mezclábamos niños de varias nacionalidades.

Hice la comunión para mantener a la familia de mi madre tranquila. Mi padre no nos hubiera bautizado, pero no se metía en nada. En el Británico estuvimos hasta los doce años, yo intenté hacer el bachillerato español, pero me catearon y mi padre decía que o aprobábamos o nos ponía a trabajar. Una medida fantástica para no tener vagos en casa. Yo se lo reproché en su día eso, pero luego lo agradecí mucho, porque me dio alas.

A los veinte años me marché de casa y me independicé, y los hermanos igual. Había empezado a trabajar en el 62, con trece o catorce años, con un sueldo mínimo, de 25 pesetas, con el que los sábados podía ir a un cine de doble sesión y merendar. Me gustaba retocar las fotos. Cuando su secretaria se casó y se fue, yo me quedé atendiendo a los clientes, enseñándoles el álbum de muestras, le ayudaba en el laboratorio cambiando las cubetas... Aprendía. Me gustaba estar con mi padre, era un tipo muy cariñoso. Me llevaba a los conciertos de cámara, con seis, siete, ocho años, a una sala que se llamaba “Cantar y tañer”, y presumía muchísimo, porque yo era el ser más pequeño que había allí. Yo estaba allí muy callada y formalita. Era fantástico. Adoro la música, la de cámara y la clásica especialmente.

Novios para toda la vida

Con 16 o 17 años, lo que yo quería era tener novio. Tenía fantasías de tener una gran familia, de ser una madre estupenda, era mi sueño de entonces. Era una edad ñoña y no tenía grandes aspiraciones, no las he tenido nunca. Tuve mi primer novio a los quince años y me duró casi tres años, era el chico de mi vida entonces, pero la vida me llevó por otros caminos, afortunadamente.

Yo hablaba de muchas cosas con mi padre: de que no me iba a casar virgen, de que no iba a ser tradicional del todo aunque sí me gustaría crear una familia. Pensaba así, sobre todo, porque la relación de mis padres fue bastante tumultuosa. No llegaron a separarse nunca, si lo hubieran hecho no hubiera habido tan mal rollo. Eso fue duro de vivir. Yo buscaba estabilidad en ese sentido y la encontré independizándome y profesionalizándome.

Mi padre me regaló una Rolleiflex en el año 64, él se cambió a Hasselblad y me regaló su cámara. Yo llevaba trabajando con él desde el 62. Tener un padre bueno, bueno en lo suyo, es un hándicap. Yo siempre pensé que él había hecho todas las fotos que merecían la pena, yo no hacía más que intentar emularle, pero tampoco me salía.

El caso es que aquella cámara me la robaron de un coche, y fue un disgusto grande para él y para mí. Fui juntando sueldos para comprarme mi primera cámara. Yo hacía fotitos, iba entrenándome. Tenía amigas con boutiques que hacían desfiles, un amigo que me llevó a la Semana de Moda adlib de Ibiza. Había pocas mujeres fotógrafas, estaría Colita que es mayor que yo y pocas más.

A mí me sentó bien ser profesional tan joven. Me sentía distinta. Para mis antiguos compañeros del Británico yo era una fresca, estaba mal vista entre la gente de mi edad. Las chicas de mi edad no se iban a vivir con un novio y yo estaba totalmente dispuesta a hacerlo. En Llanes tuve mis primeros ligues, aquí me hice con un novio que me gustaba muchísimo, era del Opus y le dio un ataque cuando me vio las intenciones, cuando fui a verle a Sevilla, una Semana Santa. Mis abuelos judíos celebraban sus fiestas judías, pero comían su cerdo, bebían su vino, no eran nada talibanes, y eso te hace tener la mente abierta desde muy pequeña. Era una familia librepensadora.

Un camino propio

Acompañaba a mi padre a veces en sus viajes, le llevaba el material, hacía pocas fotos con la timidez de que las había hecho mi padre antes y mejor que yo. Él no era competitivo, ni conmigo ni con otros, no pensaba que era mejor o peor que otros, y yo enfoqué mi trabajo por lados diferentes. Me dediqué a la arquitectura, a la obra civil, a las bodas, que mi padre detestaba. A él le gustaba mucho el retrato, de niños, de mujeres guapas, pero sobre todo viajar y hacer fotos de campo, reportajes. Yo me movía con arquitectos, otras movidas, y me decanté por cosas que no hacía mi padre.

He hecho encargos interesantes, un libro sobre el Puente de la Regenta, que ahora se llama Pintor Fierros. Llegaba al extremo del puente y decía: “¡No habrá subido ninguna tía aquí, nunca más!”, y me contestaban: “Sí, las ingenieras”. Llevaba la chaqueta de Ferrovial y me sujetaban dos hombres por la chaqueta, no había ni arneses ni nada, me tumbaba boca abajo, hacía la foto… Por las noches tenía vértigo cuando me acostaba, pero pensaba: “Si me caigo, me muero con las botas puestas; es un gustazo”.

Decía que era especialista en el polvo en suspensión. Iba a las obras y tragaba todo el polvo del mundo. Me emocionaba participar en aquellas obras de ingeniería. Fotografíe la rehabilitación durante cinco años del Teatro Real de Madrid, la rehabilitación del Reina Sofía...

Y las bodas me han encantado. Las fotos que hacía yo, hace 20 años, no las hacía nadie. Iba a casa de la novia y la fotografiaba durante todo el proceso. Yo hacía ocho bodas al año y algunas de esas parejas han sido amigos para toda la vida. También hice muchos retratos, muy diferentes a lo que se hacía entonces. Mi padre fotografió a personajes muy interesantes y se le conoce por eso, la iconografía de mi padre es muy interesante: la fotografía de don Pío Baroja es conocida en el mundo entero, fotografió a personalidades muy importantes y eso le dio prestigio. Yo no, yo he trabajado en cine y he hecho fotos de alguna artista y algún actor, pero sobre todo me gustaba fotografiar a la gente que subía de la calle al estudio porque se quedaba prendada de la foto que veía puesta en la vitrina, y procuraba hacer unos retratos poco convencionales.

Mi padre me enseñaba con el trato personal: me enseñó a ser amable, a ser crítica con uno mismo, a ser honesta y a no pretender ser el ombligo del mundo, que hay mucha gente alrededor que es importante cuidar, amar y a ignorar a los que no te gusten. No era nada belicista. Yo fui mucho más contestataria que él, y lo acusaba de ser liberal cuando yo creía ser roja perdida.

Matrimonio y política

Fui activa en manifestaciones contra la dictadura en sus últimos estertores, a raíz de conocer a Guillermo Zarracina, el hombre con el que me fui a vivir, después me casé y finalmente me divorcié. Él es de Oviedo. Hoy me lo encuentro por la calle y no lo reconozco. Nos casamos porque no queríamos separarnos y él quería venir a vivir a Oviedo, y aquí hubiera sido imposible ser pareja arrejuntada en el año 75. Nos casamos en el 73, sin pensar que algún día habría divorcio, pero tomamos la precaución de hacer un documento, él y yo, diciendo que no creíamos en el sagrado sacramento del matrimonio y de meterlo en un notario.

En caso de que no hubiera habido divorcio aquello nos hubiera facilitado la anulación automáticamente. Yo iba a las manifestaciones con él, no entramos en política, pero íbamos a las fiestas que hacía Carrillo en París. Me llevaba Nebot. Nebot me protegió muchísimo aquí, me cuidó muchísimo, él y Rosa. Ahora soy muy amiga de su hija, Anita, a la que yo hacía fotos cuando era pequeñita. En la trastienda de Nebot se juntaban todos y allí estaba yo, poniendo la oreja. Nebot era el padre espiritual de Guillermo y de todos nosotros. ¡Era una persona íntegra, caray! Nos llevaba a la fiesta de L’Humanité, en París, y allí vimos a Dolores (Ibarruri), vimos a Carrillo, a Inguanzo. Estábamos en la “melée”.

Una profesional liberada

Me vine a Oviedo en el 75, con 27 años, con Guillermo, y aquí instalé mi primer estudio e hice mis dos primeras exposiciones personales, a base de retratar niños. Era una manera de buscar clientela. Tenía el estudio en mi casa, en González Besada. Hice un plató y retraté a mucha gente. Yo retrataba en blanco y negro y siempre unas fotos diferentes. Hacía retratos de los niños, gracias a una boutique infantil, las fotos gustaban mucho pero vendía muy poco. Es verdad que yo cobraba bastante, por un retrato pedía siete mil pesetas, que era una cantidad extraordinaria, pero hacía unas copias grandes, las revelaba y retocaba.

No he sido muy de novios, quizá ya separada he tenido más. Yo lo que quería era quitarme de aquello lo antes posible y liberarme. Fue con Guillermo con quien estuve y con quien pasé diez años. Viví cinco años con Guillermo en pecado y otros cinco años matrimoniada. Fue Nebot el que me dijo: hay que darse de alta en la seguridad social, hay que pagar impuestos, me di de alta en la seguridad social aquí por primera vez. En Oviedo la gente me miraba raro, y me daba igual. Era pasota. Percibía que el ambiente era distinto, pero no entre los amigos de Guillermo ni entre los amigos y las amigas que me hice aquí.

En el año 78, ya me estaba separando de Guillermo y me ficharon para trabajar en “Asturias Diario”. Fui reportera, aprendí muchísimo. Fue un año apasionante, que no volvería a repetir. En la prensa si estás disponible estás disponible a cualquier hora del día, y eso sí que no. Fue una experiencia fantástica, hasta que quedamos en paro. Entonces el paro era cobrar íntegro el sueldo que tenías. Mi sueldo eran 30.000 pesetas. Tenía la casa gratis, porque me había separado de Guillermo y la casa era suya, pero él no me echaba. Yo pagaba los gastos de mantenimiento y con 30.000 pesetas vivía estupendamente: tenía mi cochecito, mis trabajitos, trabajaba para la fábrica de loza de San Claudio, en publicidad, hacía mis retratos... Me iba estupendamente, me gustaba mucho vivir en Oviedo, tenía la casa de mi padre en Andrín, los fines de semana podía acercarme allí.