Cuba, encendida y fuera de cobertura: vive una inédita rebeldía contra la revolución

Ni siquiera son sus hijos los que estos días reclaman libertad por las avenidas si acaso los nietos y los bisnietos de muchos de los que en 1959, el “año 0” del Castrismo, se ilusionaron con una revolución llamada a finiquitar la corrupta dictadura de Fulgencio Batista, que gobernó entre 1940 y 1959, estuvo casado con la asturiana Marta Fernández Miranda y está enterrado en Madrid.

Aquella fue una rebelión hecha por los hijos de la burguesía que apoyó y financió las maniobras de los barbudos cada vez más lejanos en el tiempo pero muy presentes en el día a día de la política cubana.

La gran Antilla se paró en el tiempo para algunos, en cambio otros han mudado la barba y los uniformes verde oliva por tejanos rotos, camisetas de estética rap, piercing y tatuajes que simbolizan una nueva a rebeldía. Al fin y al cabo “Juventud Rebelde” es el nombre del periódico perteneciente a la Unión de Jóvenes Comunistas. Algo siempre queda. Los fusiles que empuñaban Fidel y los suyos, entre ellos los asturianos Camilo Cienfuegos y Eloy Gutiérrez Menoyo, son ahora teléfonos móviles, “celulares” en el habla cubana, desde los que se conectan estos jóvenes (y no tan jóvenes), cuando pueden y les dejan, para tratar de contar al mundo lo que ocurre en la perla del Caribe, la isla con forma de lagarto, vecina de Bahamas y Puerto Rico, situada a 90 millas náuticas de Key West (Cayo Hueso), en Florida, el lugar más al sur de los Estados Unidos, 167 kilómetros que nunca se han hecho tan largos para esas hordas que reclaman libertad.

España perdió Cuba en 1898 y Asturias la conservó a través de sus emigrantes. Hoy la región asiste a las protestas con interés y curiosidad, pero quizá sin referencias tan directas como las que tenía hace décadas. Muchos han muerto, en Cuba o en el exilio; otros son demasiado mayores para salir a las calles y valorar lo que está ocurriendo, una protesta que ha encontrado al Gobierno desprevenido y ha dejado a la oposición oficial desconcertada. Asturias también asiste a una especie de desgajo de esa tierra en la que se recogían dos cosechas anuales de caña de azúcar, antes de Fidel, un fenómeno casi único en el mundo, una de esas historias contadas por los que hoy ya no pueden protestar.

Asturianos con Castro Camilo Cienfuegos Gorriarán (La Habana, 6 de febrero de 1932-Estrecho de Florida, 28 de octubre de 1959), revolucionario cubano, una de las personalidades paradigmáticas de la Revolución Cubana junto con Fidel Castro, el Che Guevara, Raúl Castro y Juan Almeida. José Ramón Fernández Álvarez (Santiago de Cuba, 1923-La Habana, 2019), “Gallego Fernández”, uno de los dirigentes históricos de la Revolución más longevos. Fue vicepresidente del Consejo de Ministros desde 1978 hasta 2012, diputado de la Asamblea Nacional y miembro del Comité Central del Partido Comunista hasta su muerte. Carlos Gutiérrez Menoyo, hermano de Eloy Gutiérrez Menoyo (Madrid, 1924-La Habana, 1957), revolucionario cercano a Fidel Castro. Ramiro Valdés Menéndez, (Artemisa, 1932), dirigente histórico de la Revolución. Desde 1976 ostenta el grado honorífico de comandante de la Revolución. Es vicepresidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros. Miguel Díaz-Canel (Santa Clara, 1960), presidente de Cuba desde 2019. Es primer secretario del Partido Comunista de Cuba en sustitución de Raúl Castro.



Desde Asturias la atención hacia Cuba se mantiene. El Gobierno del Principado anunció esta misma semana ayudas para la colonia asturiana debido al desabastecimiento agudizado por la crisis del coronavirus, que ha provocado la subida de precios en los productos básicos, y en un momento en el cual se han venido sucediendo varias protestas callejeras.

“Tratamos de conseguir entre todos que el Gobierno haga llegar la ayuda y mejore la situación de los asturianos allí”, asegura la directora general de Emigración y Memoria Democrática, Begoña Serrano, tras mantener contacto telefónico con el presidente de la Federación de Asociaciones Asturianas de Cuba, Longinos Valdés, el interlocutor entre la región y la isla.

El Ejecutivo asturiano mantiene un contacto continuo con la isla caribeña para conocer la situación por la que pasa la colonia regional, que sufre doblemente por el cierre temporal de las instalaciones del Centro Asturiano de La Habana, como indica María Antonia Fernández Felgueroso, presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas. “La situación de los centros asturianos es mala en general, como consecuencia de la pandemia y están cerrados desde hace más de un año; eso crea dificultades para contactar con los socios y hacerles llegar las ayudas. Nos preocupan las dificultades de movilidad y las carencias básicas. El dinero está consignado pero al estar todo cerrado las personas están en su casa y los trámites son más complicados”.

Los mayores están en sus hogares y las calles de Centro Habana están invadidas de policías y paramilitares vestidos de civil. “Puedo identificarlos fácilmente: la experiencia de años viviendo bajo el acoso de la vigilancia dejan en el acosado la triste habilidad de descubrir a las hienas por más que intenten mimetizarse en el paisaje urbano”, dice la periodista habanera Miriam Celaya, una de las que intentan informar de lo que sucede, junto con la bloguera y disidente interna Joani Sánchez y su marido, el periodista Reinaldo Escobar.

Los agentes de la Policía política se desplazan en motocicletas Suzuki que evidencian su presencia. “Ellos quieren que los vean, muestran rostros altaneros, actitud arrogante y muchas ganas de que les teman. Yo no les temo. Son ellos quienes deberían temer”, asegura Celaya.

El calor aprieta estos días en La Habana. Es tiempo de huracanes en el Caribe. Un huracán mandaría a todos a guardarse a cal y canto.

Dicen en La Habana que en las calles se detecta una sensación de ansiedad y más silencio de la cuenta entre los vecinos. El aparato oficial ha desplegado sus operativos y los comités de guardianes de la Revolución operan sin descanso. Todos son sospechosos para todos. La vigilancia se estrecha en los barrios, sobre todo en los más humildes, porque si algo tiene esta revuelta es carácter popular, viene de abajo, del pueblo que pasa hambre y penurias, no es como la del 59, liderada por jóvenes formados en universidades americanas y en colegios religiosos como el de Belén (Jesuitas), que tiene su réplica en Miami.

A este pueblo se le combate con palos, en el sentido más literal de la palabra, también con bates de béisbol, el deporte nacional que tantas tardes de gloria ha dado en la isla. Por la avenida Carlos III, una de las calles más céntricas de la capital, circulan las patrullas con sus sirenas a todo volumen, y se suceden las caravanas de “controladores” que el Gobierno envía para golpear y reprimir a los rebeldes. Llevan los palos atados a la muñeca para arremeter contra los manifestantes desarmados.

“Es triste el espectáculo de esos cubanos, también pobres y despojados de derechos, tan dispuestos a aplastar con odio y violencia a sus hermanos solo para defender los privilegios de la clase del Poder, la que los oprime a todos por igual. Nada los salvará mañana de semejante vergüenza”. Lo dice Miriam Celaya y habla en nombre de quienes desde el pasado domingo sienten que habitan una ciudad distinta en un país diferente.

Asturianos contra Castro Eloy Gutiérrez Menoyo (Madrid, 1934-La Habana, 2012), revolucionario que acabó siendo opositor. Fue uno de los comandantes de la Revolución desde 1959 hasta 1961, cuando se exilió. Junto al Che y William Alexander Morgan era el tercer comandante de la Revolución no nacido en Cuba. Luis Posada Carriles (Cienfuegos,1928-Miami, 2018), agente de la CIA y terrorista internacional. Pedro Corzo (Santa Clara, 1943), presidente del Instituto para la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Periodista y activista en Miami. Aurelio Pérez-Lugones (Sagua La Grande, 1937), segundo en el Servicio de Inteligencia en el frustrado desembarco de Playa Girón (Bahía de Cochinos).



La quiebra del miedo

Se ha quebrado esa gruesa capa de miedo forjada en décadas, pero el poder no está ni mucho menos dispuesto a ceder. Queda mucho partido político por jugar en Cuba. Mientras tanto, fuera de la isla la disidencia, siempre dispersa, se ha quedado más descolocada que nunca. Los opositores, aglutinados en decenas de organizaciones y movimientos repartidos por el mundo y centralizados en Miami, intentan encontrar su sitio. Si siempre fue complejo definir la naturaleza de una futura transición democrática en Cuba, y determinar el papel que debían jugar los de “fuera” ahora, con un panorama repleto de nuevos actores resulta poco menos que imposible.

Al presidente Miguel Díaz-Canel, descendiente de castropolenses, se le acusa de ser un títere de Raúl Castro, oficialmente retirado, y de haber azuzado la violencia y enfrentar a los cubanos en dos bandos.

Al mandatario le reprochan sus detractores haber echado por tierra la oportunidad de dialogar con el pueblo para buscar una salida a la crisis y encabezar proceso de cambios. La dictadura cubana es la más longeva de Latinoamérica y el Caribe. Desde 1959, el régimen militar con un sistema de partido único ha subyugado al pueblo cubano y también a la comunidad internacional. Un claro ejemplo son las dificultades de algunos gobiernos, entre ellos el español, para llamar abiertamente dictadura al régimen que rige los destinos de Cuba. Los intereses económicos españoles, principalmente turísticos, están en sociedad con el Estado cubano: al 50%.

La falta de libertades, la constante denegación del pluralismo político y las sistemáticas violaciones de los derechos humanos se unen a un modelo económico que causa escasez crónica de comida, medicinas y otros servicios básicos. En este contexto, la mala gestión de la crisis sanitaria causada por el covid ha acentuado el descontento político y social en la isla. Las protestas espontáneas que comenzaron el 11 de julio en San Antonio de los Baños y Palma Soriano se extendieron a través de la nación, mostrando un deseo de cambio en una sociedad donde la gente no está dispuesta a seguir apoyando el actual modelo.

“Manifestarse es una parte integral del derecho humano a la libertad de reunión y de asociación, que es la piedra angular de cualquier democracia. Por lo tanto, las acciones llevadas a cabo por las autoridades cubanas para prevenir las protestas a través de la violencia y las detenciones arbitrarias tienen que finalizar”, dice un portavoz de la comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo que apoya una transición pacífica en la que todos los cubanos sean capaces de decidir su futuro político sin interferencia extranjera. “Condeno firmemente la llamada del presidente a sus seguidores para ‘luchar’ contra los manifestantes. Estas acciones solo deterioran e incrementan la violencia, y reducen la posibilidad de entablar un diálogo pacífico”, añade.

Los enfrentamientos entre policías y manifestantes se saldaron el pasado 12 de julio con la muerte de Diubis Laurencio Tejeda, en un suburbio de La Habana. Por todo el país se suceden detenciones, muchas con carácter disuasorio, como la de la youtuber Dina Star, en directo mientras intervenía en el programa de Cuatro “Todo es mentira”. La influencer, liberada a las 24 horas, se apresuró a declarar que se encontraba bien y que no había sido maltratada. “Me llevaron por instigación a delinquir, por promover manifestaciones. Pero no me trataron mal, ni me torturaron”, explicó en sus redes sociales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (IACHR) ha hecho un llamamiento al Gobierno de Cuba para que cumpla con sus obligaciones respecto a los derechos humanos, en particular el derecho a manifestarse.

El exilio de miami apela a biden para forzar cambios M. J. Iglesias Barack Obama pronosticó que los cambios en Cuba llegarían a través de internet. Las redes prendieron la chispa del descontento y la extendieron, un factor con el que no contaba el exilio tradicional, que lleva décadas discutiendo en las sobremesas que harán cuando regresen a Cuba y cuál será el papel de cada partido en un estado democrático. Las cosas han cambiado. La discusión ya no es si el cambio se pilotará desde dentro o desde fuera. El objetivo es que la transición se realice de forma pacífica y con garantías. El senador republicano por Florida Marco Rubio, con orígenes en el occidente de Asturias, ha pedido al presidente Biden que interceda ante el Gobierno cubano para forzar un cambio tranquilo. Muchas piezas deben encajar en el complejo puzle de los cubanos del exterior. La vieja guardia del exilio de Miami pierde fuerza por el paso del tiempo. Los hijos y nietos de esos expatriados, afincados en Florida durante los primeros años del régimen, crecieron escuchando historias ideales sobre la fantástica vida en la isla prerrevolucionaria, en torno a aquellos negocios y propiedades que les incautó Fidel, pero carecen del apego a la tierra que sí tuvieron sus mayores. Luego están las nuevas hornadas de emigrantes, desde el Mariel hasta ahora, que apenas perdieron nada cuando salieron, dejaron atrás una vida de penurias. La lucha entre esos dos extremos es dura. Ni se conocen ni se reconocen. Todos son cubanos, pero sin nexos de unión culturales ni sociales. En Miami el clasismo intercubano está a la orden. Esa es una baza en manos del régimen que conoce las debilidades de los opositores. El Gobierno de Díaz-Canel sostiene que la chispa del 11J la prendieron una docena de cuentas de Twitter creadas en EE UU y España por sistemas informáticos capaces de emitir cinco retuits por segundo. El programa incluso cambiaba el perfil de geolocalización para aparentar que los usuarios actuaban desde Cuba, según la versión del Gobierno, que sitúa el nacimiento de la etiqueta #SOSCuba el 15 de junio. Las fuentes oficiales aseguran que la habría creado una empresa de Miami una semana antes de que la Asamblea General de la ONU votase abrumadoramente en contra del embargo comercial (que no bloqueo), que Estados Unidos decretó por primera vez sobre la venta de armas el 14 de marzo de 1958, durante el régimen de Batista. En 1960 Cuba comenzó una ola de nacionalizaciones que afectaron a intereses estadounidenses por un valor de más de 1.000 millones de dólares, incluyendo tierras y refinerías de azúcar en la isla. Eisenhower, entonces presidente, estableció ese mismo año el primer embargo a la Cuba revolucionaria: prohibió las exportaciones excepto de medicinas y algunos alimentos. En 1962 Kennedy extendiendo las restricciones a la importaciones cubanas. Clinton reforzó las medidas. La última legislación, conocida como ley Helms-Burton, limita las operaciones comerciales de otros países con Cuba e impide que el embargo sobre Cuba fuera levantado sin autorización del Congreso. También permite a estadounidenses nacidos en Cuba demandar a quienes confiscaron sus propiedades en la isla, aunque ahora, con las carencias que sufren los cubanos, reclamar propiedades suene a broma de mal gusto.