“Necesitamos ocupar un edificio en la zona de Llamaquique de manera urgente”

El magistrado Jesús María Chamorro (Oviedo, 1964) cumplió el pasado diciembre dos años al frente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), dos años en los que ha tenido que lidiar con la pandemia, pero también con la ausencia de medios, que es especialmente acuciante en Oviedo. Un plan del Colegio de Arquitectos propone unir todos los órganos judiciales de Oviedo en un único edificio en Llamaquique, una propuesta que Chamorro aplaude, pero considera que se precisa “una solución puente”. “Necesitamos de manera urgente ocupar un edificio en Llamaquique, no digo de quién, para reubicar los Juzgados dispersos y los que vayan creándose”, asegura. Aprecia el esfuerzo que ha hecho el Principado, pero también dice que se precisa un esfuerzo de inversión más decidido. “Se acaba la legislatura y no hemos avanzado”, remacha.

–¿Cómo le ha ido?

–No me encontré con nada que no esperase, llevaba muchos años en la sala de gobierno del TSJA y presidiendo la Sala de lo Contencioso. La sorpresa fue la pandemia y la crisis sanitaria y todo lo que conllevó. Nos encontramos con una suspensión de plazos procesales que no habíamos tenido en la historia y que duró tres meses. Hizo que todos los procedimientos se paralizaran. Muchos jueces y funcionarios se contagiaron y hubo que desinfectar, que proveer sustituciones y también establecer sistemas para atender las causas urgentes. Todo salió adelante con la buena voluntad de la sala de gobierno y de los compañeros. La pandemia mediatizó los proyectos que yo traía en cartera. Todos los esfuerzos tuvieron que dedicarse al covid.

–Ahora que se ha vuelto a la normalidad, ¿hay alguna jurisdicción más afectada?

–No tenemos aún los datos definitivos de 2021, aunque sí podemos decir que hemos puesto casi 48.000 sentencias y dictado 57.000 autos. Eso nos sitúa en un nivel de resolución similar a 2019. En 2020 se dictaron 36.000 sentencias. Hemos recobrado los ritmo anteriores a la pandemia. Todo apunta a que ha bajado la litigiosidad en Asturias, una región que siempre estuvo por encima de la media nacional. Es verdad que seguimos con ERTE, que en el ámbito mercantil puede haber concursos derivados de la situación de pandemia, pero no acabamos de ver en los registros ese aumento anunciado.

–¿Hay algún Juzgado que supere las ratios?

"El nuevo juzgado de Avilés se ha conseguido a costa de desplazar archivos y la clínica forense. Tenemos ocupados hasta los pasillos”

–Tenemos un sistema de módulos en forma de semáforo, y en rojo está la primera instancia de Oviedo, con 164 por ciento más de lo que le correspondería, y luego los mercantiles de Gijón, en un 136 por ciento. Los mercantiles de Oviedo están en un 128 por ciento. Donde hay necesidad de crear nuevos órganos, y ayer (por este miércoles) la sala de gobierno así lo ha aprobado para proponerlo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), es en primera instancia de Oviedo. Hemos pedido dos Juzgados de primera instancia para Oviedo y otro para Gijón. Los Juzgados de primera instancia están teniendo un incremento del trabajo, recibiendo algunas materias de los mercantiles y se espera un incremento de la litigiosidad respecto al transporte por carretera y los coches nuevos.

–¿Se va a mantener más allá de junio el Juzgado de cláusulas suelo?

–Se ha prorrogado a principios de año hasta junio por el CGPJ, con el informe favorable de la sala de gobierno. Hay dos magistradas que están llevando el Juzgado de forma muy eficiente. Todo apunta que puede ser el último semestre. Desde el Tribunal y el Consejo siempre se ha apostado por este tipo de repartos especializados.

–¿Ha habido otros refuerzos?

–Los Juzgados de primera instancia de Oviedo y Gijón tuvieron un refuerzo diseñado por la presidencia. Diez jueces en prácticas estuvieron cuatro meses y medio en Gijón y otros cuatro meses y medio en Oviedo y han colaborado de manera efectiva a mejorar los ritmos de resolución. Un pleito civil en Asturias tiene como media cuatro o cinco meses de resolución.

–¿Y no suben los asuntos penales?

–Tenemos quizá un poco sobrecargado el Juzgado de Violencia de Gijón, pero a un 74 por ciento. El de Oviedo, a un 66%. Las secciones penales están a un 90 por ciento, dentro del orden. En Avilés, al 124 por ciento, pero esperamos que el 2 de marzo entre en funcionamiento el Juzgado número 8, que estaba previsto para el 31 de diciembre, y que eso contribuya a reducir la carga.

–Todavía están en obras.

–Se han iniciado prácticamente con el toque de campana. El martes acudiremos a Avilés a visitarlas. De nuevo el Principado ha hecho encaje de bolillos para ubicarlo. En principio estaba el espacio agotado, pero nosotros aquí exprimimos espacios. Este Juzgado de Avilés se va a hacer a costa de trasladar archivos y la clínica forense. La sala de bodas se va a intentar habilitar como una sala de vistas con un sistema de grabación. Lo metemos donde ya no entraba. Tenemos ocupados hasta los pasillos.

–Eso ilustra el problema que hay con los edificios judiciales.

“No podemos seguir estando a la cola de las prioridades. Hace falta una decisión de calado”

–Es el mayor problema, el de las infraestructuras. En Asturias se hizo una transferencia de medios materiales y personales hace veinte años en una situación muy precaria. Los órganos judiciales se han duplicado en ese periodo y eso no ha llevado aparejada una inversión que afrontara esa realidad, optimizando los espacios existentes y construyendo nuevos edificios. Hay edificios judiciales que llevan cincuenta años sin prácticamente una obra. Hay que citar los de Cangas del Narcea, Cangas de Onís, Pola de Lena, Pravia, Grado, el propio TSJA... Tenemos un problema de espacio y de calidad de los espacios. Hay Juzgados donde las víctimas tienen que prestar declaración en la propia oficina judicial.

–Y está la situación de Oviedo.

–En Oviedo tenemos ahora siete sedes. Es, con Langreo, donde hay un mayor problema. Nosotros estamos muy satisfechos con la apertura del Juzgado de Luarca, y con que se ponga la primera piedra en Langreo. Es el camino. Pero estos pasos tienen que ser más firmes y llevarnos a puerto de manera más rápida. Oviedo tiene una necesidad absolutamente perentoria, una urgente necesidad de unificar estas siete sedes, que pronto serán ocho, si se crea el año que viene alguno de los Juzgados de primera instancia solicitados. Es insostenible. Es poco eficiente. El Juzgado de Violencia de Oviedo está ubicado en un hall, en un pasillo.

–Se les acaba de entregar un plan elaborado por el Colegio de Arquitectos. ¿Qué le parece?

–Es un plan técnicamente complejo. Habla de crear nuevas sedes en Cangas de Onís, Pravia, Grado y Pola de Lena. Yo creo que también hay que solucionar el problema de Llanes, que está en una ubicación inundable. Se han instalado canaletas para desviar el agua. El propio TSJA necesita reformas. Hay un ala que no tiene calefacción, hace falta implementar un despacho en la sala civil y penal y hacer otras obras de acondicionamiento, porque es inaccesible para personas con movilidad reducida. El plan habla fundamentalmente de Oviedo. Dice que Oviedo precisa 20.000 metros cuadrados que no tiene ahora mismo, para reubicar lo que tenemos disperso, que son unos 7.000 metros cuadrados, y crecer con holgura y comodidad.

–¿Y qué solución propone el plan?

–Apuesta por Llamaquique, por que la Universidad deje libres las ubicaciones que tiene ahí, aunque, según las últimas noticias, la Universidad quiere consolidarse durante un tiempo. Nosotros necesitamos una solución puente a corto plazo, ocupar un edificio en esa zona, no digo de quién, para poder por lo menos traer los Juzgados que están fuera, en el Rosal, en Pedro Masaveu, en La Ería, en La Corredoria, y establecer lo que se vaya a crear. Necesitamos esos 3.000 o 4.000 metros cuadrados ya, de forma urgente, independientemente de la solución a largo plazo que plantea el plan. No podemos esperar cinco, seis, ocho o diez años. Eso exige racionalidad por parte de todos, comprensión, coordinación, cooperación. El Principado es el que tiene competencia en ese aspecto y es el que debe dar pasos. No podemos seguir estando a la cola de las prioridades.

–¿Qué solución defiende el Principado?

–En la última reunión, en la que estaba el Principado, la Universidad, la Fiscalía, los abogados, los arquitectos..., de allí salió que la apuesta era Llamaquique. Lo que hace falta es pasar de las palabras a los hechos. En Llamaquique hay edificios del Principado, de la Universidad, privados... La legislatura está acabando y no hemos avanzado en este punto, hacen falta decisiones de mayor calado.

–¿Cómo va la digitalización?

–Es una apuesta mía personal y de la sala de gobierno, decidida, que no tiene retorno, porque nos va a facilitar una mejor prestación del servicio. Pero eso requiere sistemas fiables y certeros, y ahí también los pasos van lentos. Hemos conseguido a lo largo del año pasado, después de una crisis importante, que se renovasen los equipos individuales de los jueces. Llevábamos con los mismos PC diez años, tardaban quince minutos en arrancar. Eso se ha solucionado y ahora entramos de forma rápida. Tenemos un problema con los sistemas colectivos. Nosotros movemos mucho peso, con la documentación de los procesos judiciales. Esta previsión no se hizo. Eso hace preciso que las bandas de intercomunicación entre los órganos judiciales y con otros entes públicos tengan una capacidad suficiente. Está pendiente de solucionar. La aplicación Minerva, la herramienta que gestiona el expediente digital, da problemas. El expediente digital y la firma electrónica es a veces imposible, o tarda mucho. Y tenemos muchos problemas a la hora de hacer videoconferencias, aunque los sistemas se están cambiando. En Vigilancia Penitenciaria, el expediente digital está suspendido por orden del Principado.

–¿Está poniendo el Principado toda la carne en el asador?

–Ha hecho esfuerzos, y los agradezco, pero salimos de una situación muy precaria y por tanto el esfuerzo presupuestario tiene que ser mayor. Somos un servicio esencial, que afecta a personas vulnerables, desahuciados, víctimas de violencia... y necesitamos medios.

–¿Qué ha sido de la nueva oficina judicial?

–Está en una ley de 2003. En Asturias no está desplegada. Pretendía una optimización de los medios personales, con posibilidad de intercambiabilidad de los funcionarios, pero no la tenemos operativa, porque tampoco tenemos una ubicación física donde desplegarla. No hay un sitio donde poner 150 funcionarios.

–Otra reforma es la de los tribunales de instancia.

–Parece que está en la mente de la Ministra, se tienen que desplegar. Habrá que superar localismos. Hay que conciliar la optimización de los medios con mantener una Justicia cercana, con los intereses de la Asturias vaciada. Asturias es una comunidad con una orografía complicada, unas distancias que siguen siendo grandes, y habrá que hacer esa reorganización de los órganos judiciales con racionalidad. Y no podemos concentrar órganos judiciales en Oviedo si no tenemos dónde. Concentrar órganos requiere inversión, siendo conscientes siempre de que no podemos dejar desasistidos a los ciudadanos que viven a dos horas de Oviedo.

–Hay preocupación por la desaparición de los Juzgados de paz.

–Sus funciones pasarían a oficinas administrativizadas que no tendrían al frente a un juez y tratarían de cubrir parte de las funciones, como los exhortos, labores de Registro Civil... Desaparecería esa figura señera de esos jueces legos, que tenían su arraigo en los pueblos y villas donde no había Juzgado. Es una solución que no puedo más que asumir.

–¿Y sobran partidos judiciales?

–Habría que reorganizar no tanto los partidos como los Juzgados. Hay órganos que están muy debajo de los módulos de entrada, incluso al 50 por ciento.

–Los políticos tienen la Justicia a todas horas en la boca, pero a la hora de la verdad no le aportan medios.

–El Poder Judicial es un poder del Estado, no hay Estado de derecho ni auténtica democracia sin un poder independiente y eso requiere varias patas. Primero, tener un buen Poder Judicial desde el punto de vista de la carrera judicial, que creo que se selecciona con criterios de excelencia. Tenemos jueces muy bien formados, altamente cualificados. No asumo esas críticas de que los jueces no tienen formación. Hacen un esfuerzo importante. Actúan de una manera competente y eficaz, con una carencia de medios importante. Lo que necesitan también es estabilidad normativa. Hay muchas reformas legales, pero sobre todo estatutarias. He visto decenas de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Hace falta una mayor confianza de los políticos en sus jueces, que se respete la independencia de los jueces. A veces es preocupante el menoscabo de la independencia. Hay que hacer un esfuerzo por que la ciudadanía confíe en los jueces. Es curioso, pero las encuestas dicen que el que ha sido usuario de la Justicia tiene una mejor opinión que el que no lo ha sido.

–¿Hace falta que el CGPJ sea elegido por los propios jueces?

–Personalmente, siempre he defendido esa opción. He presidido una asociación que viene defendiéndola desde el año 1981. No hay ningún riesgo corporativo. Esa elección es la que más va a garantizar la apariencia de independencia, neutralidad e imparcialidad. Sin el Consejo, el Poder Judicial sería un desastre. El Consejo es el sistema de nuestro entorno.

–¿Cómo afectaría la cooficialidad a la Justicia?

–Habría una obligatoriedad por parte de los jueces y tribunales de tramitar los asuntos en la lengua cooficial. Podrían presentarse demandas y escritos y se podría intervenir en juicios y vistas en la lengua cooficial. Se necesitarían traductores para esas intervenciones y para traducir todos los documentos.