–Nací en Ceceda (Nava), en 1948. Tengo un hermano, Fofo, año y medio más pequeño que fue piragüista famoso, y una hermana, Llara, 9 años menor. Mi padre, José Antonio, era de Santa Bárbara (San Martín del Rey Aurelio) y maestro. Mi madre, Beatriz, ama de casa, era de Ceceda.

–¿Cómo era su padre?

–Súper. Cuando se jubiló le hicieron un homenaje impresionante y lo recuerdan. En casa era recto, pero daba mucha libertad.

–¿Y su madre?

–Era tímida, pero muy alegre, reía mucho, era muy cercana... Buena madre. No daban mimos.

–¿Cómo era Ceceda?

–Parecido a ahora, pero con 300 vecinos más. La escuela tenía 40 o 50 niños y otras tantas niñas. Se está quedando sin gente a media hora de Oviedo y con autopista la mitad del camino.

–¿Qué ideas había en casa?

–Por parte de padre eran carlistas. Mi bisabuelo, Manuel González y Fernández-Nespral, fue dirigente carlista del alto Nalón y el 7 de agosto de 1873 tomó el cuartel de la Guardia Civil de Laviana. Taben durmiendo. Marcharon con armas y municiones. Lo llamaban “Mula blanca” porque montaba mula, que en el monte es más eficiente que el caballo. Cuando entró Alfonso XII hubo amnistía y volvió a casa sin que nadie le pidiera cuentas.

–¿Y por parte de madre?

–Republicanos de derechas. Mi bisabuelo Celestino Rodríguez Roldán fue concejal en Oviedo por el Partido Reformista de su amigo Melquíades Álvarez. Fue un accionista principal de ferrocarriles Económicos y regaló a los ferroviarios una parcela en la Argañosa para que abriesen un par de calles –Fraternidad y Facetos– y construyesen. Tenía unos almacenes muy grandes, pero se arruinaron en una crisis antes de la Primera Guerra Mundial.

–¿El ambiente en casa?

–Dejaban hacer. Mi madre era de misa y rosarios y si me oía una barrabasada, al día siguiente iba al cura a confesar por mí.

–¿Qué rapacín era usted?

–Corriente, de jugar por ahí y estudiar bien hasta sexto de Bachillerato. La vida en Ceceda eran vacas y veraneantes, la mayoría oriundos. La casa más grande de Ceceda vino de México, pero la mayoría trajeron dinero de Argentina y alguno de Cuba.

–¿Dónde estudió?

–A partir de los 10 años en Infiesto. A un cuarto de hora en tren. Si no llevábamos billete pasábamos de vagón a vagón, que si lo ve un padre de ahora... Infiesto tenía muy buen mercado. A los 16 fui a Gijón a hacer sexto de Bachiller en el Instituto Jovellanos.

–¿Vivía en Gijón?

–Sí. Mi abuela y mi tía compraron un piso y se mudaron a Gijón. Desde pequeños íbamos a Gijón, mi madre nos compraba allí la ropa, iba a la peluquería y tenía un confesor en los capuchinos. Del viaje en tren tengo el recuerdo del plano inclinado hasta que hicieron el túnel.

–¿Cómo vivió con la abuela?

–Hice lo que me dio la gana. Iba a El Jardín los jueves por la tarde y los sábados, cuando era para gente algo mayor. Volvíamos en el autobús de “Mátame mi madre”.

–¿Qué es eso?

–El autobús salía de la sala de fiestas a las 9.30 y si llevaba algo de retraso a les moces solo se les oía decir “mátame mi madre” porque tenían que estar en casa a las 10 en punto. El primer año en Gijón estudié bien. El segundo, empezó la comedia. Vi tanto nuevo que no pude abarcarlo.

–¿Sabía que quería ser?

–No. Me metí en la Facultad de Ciencias cuatro años aunque mi padre me decía que yo era de Letras. Pero Letras era de chicas.

–Llegó a Oviedo en 1966.

–Para meterme en vereda mi padre me mandó interno al Colegio Menor, en El Cristo, de Falange, y al San Isidoro, porque había estudiado con los directores de los dos centros. Hice Preu bien.

–¿Qué le pareció Oviedo?

–No lo controlaba nada y lo fui conociendo. Me pareció distinto. En Gijón en el invierno paseaba todo el mundo, de la punta Liquerique hasta el cine Goya en Begoña y en Oviedo solo para ver escaparates o entrar en los chigres. Los Álamos era un minipaseo para mozos y mozas que iban a ver qué veían, qué caía o qué expectativa de futuro había. Gijón era muy deportiva y Oviedo era el gimnasio Alpo, el Taira, los Cecchini, en disco el padre de Samu Sánchez y Juanito Montes, que era un deportista total. Me apunté al rugby y jugué 7 años.

–¿Qué le gustaba del rugby?

–Los terceros tiempos. Entrenábamos dos veces por semana, jugábamos el partido y luego, comedia. En Barcelona Emilio Oncilleros, el entrenador, anduvo buscando a medio equipo por el barrio chino.

–Se integró bien.

–Perfectamente. Pasé otro año en el colegio mayor Valdés Salas y nos echaron de golpe a 20 o 30.

–¿Qué hicieron?

–Gamberradas: tirar voladores a los pasillos desde fuera, pintar margaritas al coche de un catedrático... El mosqueo fue que un Miércoles de Ceniza aparecimos todos en misa y el cura solo tenía ceniza para los 5 profesores que iban todos los días.

–¿Dónde fue a vivir?

–A un piso que llamamos “El Valdés Salas en el exilio”. Lo alquilamos 6, de los que hoy vivimos Antón de los Mozos y yo. A partir de ahí empecé a andar con una moza y enderecé un poco.

–¿La carrera?

–No me gustaba. Un compañero de piso llegaba con libros de literatura y de arte, todo lo que me gustaba, y cambié a las antípodas. En Letras se vivía. Te empapabas de Cultura por Gustavo Bueno, Nacho Ruiz de la Peña, Julio Mangas... me encantaban las clases y el ambiente era buenísimo, de querer cambiar las cosas.

–¿Se metió en líos?

–En Preu, cuando la manifestación contra la guerra de Vietnam, la Policía me metió una pinza de hosties en el Pasaje. Ya empezaba a circular el Libro rojo de Mao, había asambleas. Yo no era un implicado, pero sí un oyente y tenía amigos en el PC.

–Fueron cursos conflictivos.

–Me encerré en Derecho y se pasó bien, éramos jóvenes, no cuento más. El año en que acabé la carrera, 1976-77, casi no hubo días de clase. Me cogieron una pila de aprobados generales.

–¿Al acabar?

–La enseñanza, que había vivido en casa, no me llamaba la atención. Esperé a acabar las prórrogas para ir a la mili.

–Que no hizo.

–No. Jugando al rugby en el San Gregorio, Larry, que vivía conmigo, me hizo un placaje, di de cabeza contra un canalillo de hormigón, quedé en blanco un minuto y me llevaron al hospital, donde me atendió el doctor Montes, que en paz descanse. Me preguntó “¿naciste con fórceps? Tienes una vértebra del cuello aplastada por un lado”. Y yo pregunté: “Con eso, ¿podré librar la mili? Me contestó “val más que alegues un pelo de la barba infectado”.

–Pintaba mal...

–Para ayudarme a librar, mi abuela Alicia fue a ver a su primo, Alfonso Botas, que era amigo de Cepeda, jefe del hospital militar. Alegué que no podía mover el cuello. En el Rubín, éramos 400 reclutas y alegamos 300. Nos mandaron ir en fila india al Hospital Militar. Saqué la gaita y los llevé como el flautista de Hamelin. Me hicieron una radiografía y a los 15 días me llamaron ante el tribunal médico.

–Un trago serio.

–Entré en una estancia enorme con militares de frente. Había pasado 15 días sin mover el cuello. Dije lo que tenía, miraron y me mandaron marchar. Cuando estaba en la puerta, me llamaron por mi nombre y me volví con el cuello rígido girando el cuerpo entero. “Diga, diga”. “Nada, que cierre al marchar”. No sé si lo hicieron para probarme.

–Y libró.

–Me declararon inútil parcial y pensé que al año siguiente tendría que volver, pero en junio llegó una carta del Gobierno Militar diciendo que en virtud del artículo 110, como inútil parcial que había agotado todas las prórrogas, quedaba excluido total.