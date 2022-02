El emotivo retorno a la UCI del HUCA de dos pacientes asturianos curados y rebosantes de gratitud: "Aquí eran nuestra familia"

El 29 de enero de 2021, viernes, por la tarde, LA NUEVA ESPAÑA realizaba un reportaje en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). En aquel momento, Ángel Francisco Suárez Valdés, ingresado por covid en el box número 54, recibía la visita de su hermano y su cuñado. Pocas horas antes se había despertado después de una semana sedado y con ventilación mecánica. A duras penas estaba recobrando la consciencia y la orientación. Pero fue capaz de declarar a este periódico:

–Lo que quiero decir es que el trato que recibimos aquí es espectacular. Por encima de lo profesional, se nos da un trato humano espectacular, de apoyo y de soporte constantes. Espectacular, desde el primero hasta el último.

Este pasado jueves, también en presencia de LA NUEVA ESPAÑA, visitó la UCI del HUCA. Casado y padre de tres hijos adolescentes, ha cumplido 50 años. Vive y trabaja con normalidad. Saluda con afabilidad al personal. Hay abrazos. Una médica, Brígida Quindós, le llama por su nombre: “¡Fran! ¿Cómo estás?”. Sus hijos van al mismo colegio. Año y pico después, el cerebro de Francisco Suárez Valdés tiene muy bien archivada aquella vuelta a la vida:

–Por la mañana había sido la fase de despertar. Apenas podía hacer nada. Por la tarde fue la visita de mi hermano y mi cuñado, y ese momento lo recuerdo con mucha nitidez. Es el primer recuerdo claro que tengo. A partir de ese día empecé a mejorar muy rápido. Estuve cinco o seis días más aquí en el HUCA, y después en casa un mes de recuperación.

En la visita del jueves a la UCI le acompaña Aurelio (Yeyo) García Canales, ginecólogo jubilado. Hace ahora un año, estaba en la UCI del HUCA:

–Había ingresado el 15 de enero. Estuve en una habitación con mi mujer, que también había dado positivo. A los cuatro días, saturaba poco y me llevaron a la UCI. Me dijeron que sería poco tiempo y fueron 53 días en la UCI. Tuve neumonías, un fracaso multiorgánico, de todo... Estuve más allá que acá. Pero dicen que los cazadores somos muy duros. Cuando me desperté, tenía la idea de llevar en la UCI una semana... Vino a verme Lola Escudero. La reconocí y le conté los sueños extraños que tuve, como que había un cazador escondido entre los helechos que quería dispararme.

Este pasado jueves, Yeyo Canales llegó a la UCI del HUCA y de nuevo le recibieron la doctora Dolores Escudero, jefa del servicio, y otros médicos y personal de la unidad. Pudo abrazarles y expresarles su gratitud:

–El trato fue inmejorable, y lo mismo me dice todo el mundo que ha estado hospitalizado, tanto en la UCI como en la planta. Perdí catorce kilos. Cuando volví a casa, el 13 de marzo, me agotaba de caminar el pasillo dos veces. Ahora, en las cuestas me fatigo un poco, pero también cuenta que hace ocho años me quitaron medio pulmón por un cáncer. Por lo demás estoy bien, camino bien, sigo cazando...

Dolores Escudero resume los sentimientos suyo y de su equipo:

–Volver a ver a los pacientes y verlos sanos significa una gran alegría, significa todo por lo que estudiamos Medicina e hicimos esta especialidad. Salvar la vida a una persona es lo más bonito que puedes vivir, para mí no tiene precio. Y es un mérito de todos los miembros del equipo y de todas las categorías profesionales. Hay muchos pacientes que vienen a visitarnos. Ese día te vas para casa con una satisfacción inmensa.

Con un sentido del humor envidiable, el doctor Canales bromea con las “apariciones” durante su largo sueño terapéutico: “Le pregunté a San Pedro si podría cazar en las praderas celestiales, me dijo que no, y decidí que entonces no iría de momento”.

Francisco Suárez Valdés rememora su estancia en al área de enfermos críticos del HUCA:

–Recuerdo el miedo que tenía, pero también que estaba convencido de que no podía estar en un sitio mejor para que me atendieran. Y recuerdo cómo los médicos y enfermeras nos trataban con muchísimo cariño y muchísima profesionalidad, que eran muy importantes, porque en aquellos momentos no podías ver a la familia, te veías muy indefenso y ese cariño era fundamental.

En la visita de los dos antiguos pacientes están presentes, entre otros, tres médicas de la UCI: Brígida Quindós, María Martínez Revuelta y Estefanía Salgado. Ellas también tienen sus propios relatos de la pandemia.

–Al principio, predominaba el miedo a lo desconocido, a contagiarme, a contagiar a los míos. Y mucho cansancio físico y mental. Fueron meses muy duros y no veías resultados, porque al principio se moría mucha gente –señala la doctora Martínez Revuelta.

Brígida Quindós pone el acento en el plano psicológico:

–Teníamos sobrecarga emocional, porque la situación de los pacientes era muy dura. No podían tener visitas, se sentían muy angustiados. El momento de hacer la sedación y la ventilación mecánica era duro. Nosotras intentábamos, con tecnología y con tablets, que pudieran mantener esa comunicación. De alguna manera, soportábamos también su angustia. Verlos ahora aquí es una satisfacción personal y profesional muy grande.

En la mente de Estefanía Salgado hay numerosos enfermos:

–Recuerdo a muchos pacientes, sobre todo de las dos primeras olas. Incluso con nombre y apellido. Volver a verlos es muy satisfactorio, en especial a los que estuvieron muchísimo tiempo. Y te alegra mucho verlos recuperados o intentando recuperarse, porque las secuelas son muy importantes.

La pandemia de coronavirus deja una honda huella en la UCI polivalente del HUCA: más de 630 enfermos de covid atendidos; siete de cada diez son hombres; edad media de 62 años; estancia media de 21 días; mortalidad global del 20 por ciento, “más baja que la de varios estudios publicados”, destaca la doctora Escudero. Y añade un dato definitivo:

–El 80 por ciento de los pacientes ingresados por covid han salido vivos. Para nosotros es muy satisfactorio. Es la fuerza que nos mueve.