Todos quieren un “sí, quiero”: las historias de los asturianos que llevan años de espera para casarse por el covid

Si usted tiene una vida social activa, es muy probable que haya recibido al menos una invitación a un enlace matrimonial, aunque sea de un primo lejano. Hay quienes, como Javier Marina e Isabel San Frutos, tienen siete bodas en el calendario, y una de ellas es la suya. Pero, ¿en qué momento se ha pasado de tener a la abuela suspirando por ver a sus nietas vestidas de novia a que se casen todas de golpe? Bienvenido a las bodas pospandemia: Ceremonias aplazadas, cancelaciones por contagio, previsiones a más de dos años vista, celebraciones los jueves y odiseas para encontrar un fotógrafo.

Teresa de Dios y Miguel Ángel Fernández se prometieron al salir del confinamiento, tenían clara la fecha pero no cuándo la situación les daría un respiro y, al final, decidieron el 15 de octubre de 2022. Ella, asturiana; el futuro marido, sevillano. De ahí solo podía salir una reunión multitudinaria. “Queríamos hacerlo bien, con seguridad y sin dejar atrás a nadie”, cuenta de Dios. El lugar, el hotel de la Reconquista debido a la amplitud de sus espacios, la calidad que ofrece y la posibilidad de alojar a los invitados, tal como explica la pareja: “La idea es que prime la seguridad y si la capacidad tiene que verse recortada que no haya problema por la amplitud del patio de La Regla”. Con la intención de que los invitados se organizasen con tiempo, hicieron un pdf con alojamientos, peluquerías, autobuses, vuelos y todos los tips necesarios para no quedarse sin reservas; dejando a más de una sin el tocado diario. “Me comentan que ese día no hay más sitio en las peluquerías”, cuenta la novia entre risas.

La minuciosidad en los preparativos les permitió no enfrentarse al colapso que trae consigo el “boom” matrimonial. Ahora solo está la ilusión conjunta por disfrutar de “un poco de normalidad, aunque con cautela”. ¿El único problema? Encontrar alguien que cubriera el material audiovisual. Al parecer, los fotógrafos están siendo los grandes beneficiados y afectados por la causa a partes iguales. Las reservas han aumentado, pero para poder atenderlas deben hacer malabares con su tiempo.

“Me piden solicitudes de presupuesto y me resulta imposible atender a las nuevas porque estoy trabajando con las bodas canceladas del covid”, explica Bárbara Requejo, de Oviedo. Por lo tanto se convierte en una pescadilla de pérdidas-beneficios que no cesa de morderse la cola. “Hemos notado una gran subida en el nivel de solicitantes, pero teniendo en cuenta que cubrimos una boda por día se nos complica compensar el agujero del parón”, cuenta Pablo Menéndez, de Arroz Le Pido, una empresa que cubre eventos en Asturias y ha llegado a recibir hasta seis peticiones por fin de semana. Aun así estos profesionales, “siempre dependen de los restaurantes”, que es lo primero que seleccionan los novios.

En el sector hostelero sucede exactamente lo mismo: muchas ganas, una gran subida de demanda, pero también una larga lista de espera que obliga a sacar el catering en días inusuales, como puede ser un viernes o un domingo. “Tenemos comidas y cenas hasta algún jueves”, cuenta Carlos Bueno desde Deloya Gastronomía. Aunque en realidad, muchos gerentes coinciden en que simplemente han recuperado los clientes de hace dos años que van con retraso. No se trata de un aumento de número, sino de un desplazamiento de enlaces. “Las pérdidas ahí quedan”, comenta Arturo Jáuregui, de Rúa Quince, cuyo emplazamiento les permite contar con un amplio espacio exterior, que, tal como asegura, “antes era una preferencia, ahora es casi una obligación”. Ya que muchos respetan los protocolos mediante ventilación constante.

Si el aumento en 2022 es notable, 2023 viene cargado de corazones. “Estamos viendo a parejas que directamente han saltado este año y preguntan por el siguiente. Tenemos mucha esperanza en ello”, comenta Luis Alberto Martínez, de Casa Fermín. Esto les ha sucedido tanto a Lucía Alonso y Adrián Iglesias como a Melisa Fernández y Diego Martínez. Ambos potenciales matrimonios son amigos y decidieron curarse en salud con el año venidero, que aun así ya tiene muchos días copados. Los primeros acudirán a la misa en Oviedo pero la celebración será en El Roblón de Castiello Gijón. “Sale mejor de precio”. Los segundos no se han decidido por nada específico, pero pretenden hacer un híbrido similar entre ambas ciudades.

¿Alguna preferencia general? El menor número de mascarillas posible y las bodas de día. Al parecer, el cambio de hábitos y horarios ha generado afición por lo diurno, o al menos, por aprovechar todo el tiempo disponible. “Queremos que la gente disfrute desde la mañana hasta última hora, por eso también buscamos un lugar que nos permitiera una retirada tardía”, explica la pareja sevillano-astur. Esta nueva costumbre es algo general entre los usuarios. María Argüelles, diseñadora de vestidos de novia, cuenta que sus clientas se han aficionado al horario de tarde para el brindis nupcial: “Ya no gusta tanto trasnochar, o eso parece”. También sostiene que en parte la reactivación del sector puede deberse a la disminución del uso de mascarillas, que al fin y al cabo no siempre van a juego con el atuendo.

Si algo está claro es que modas y tendencias “influencer” aparte, el aumento de matrimonios este periodo se debe más a un efecto dominó debido a 730 días de retraso pandémico, que a la necesidad de darse el “sí, quiero”, hasta que la muerte, o las vicisitudes de la vida los separen.

Intentando casarse desde junio de 2020

La asturiana Belén Silva, de 32 años, se casó este sábado, en pleno puente carnavalero, con el madrileño Javier Aylagas, de 38, en el emblemático Palacio de la Riega de Gijón. Están juntos desde 2015 y llevan intentando casarse desde junio de 2020. “Esa primera boda la tuvimos que anular por la pandemia, la reprogramamos para septiembre del año pasado y, por un problema familiar, tuvimos que volver a posponer. Ya era hora”, se quejaba la gijonesa, un poco en broma un poco en serio, mientras se ponía a punto en un centro de estética de la ciudad este viernes.

La boda de Silva tuvo un aforo un poco más reducido al que esperarían para no retar demasiado al covid-19, y buena parte de los invitados se hizo un test en casa antes de acudir a la gala. “Estamos siendo cautos, pero ya teníamos ganas de celebrar y nos ha parecido hasta buena idea hacer una boda de invierno y fuera de temporada”, explicaba ella. De la luna de miel, de momento, aún no se puede hablar. Salir del territorio nacional aún le parece arriesgado a la pareja y esperan poder programar una escapada de cara a Semana Santa. Y hasta entonces, como si nada. El martes vuelven a trabajar.

El sector hostelero gijonés especializado en banquetes y eventos explica que el reimpulso de la temporada de bodas, con todas las fechas de este año ya cerradas y con “buenas sensaciones” de cara a 2023, llega en el momento idóneo. ¿El motivo? Porque la mayoría de negocios había solicitado al inicio del confinamiento créditos bancarios para sobrellevar el cierre, y los plazos de pago que se les impusieron entonces eran de dos años. “Han sido dos años muy complicados, pero las secuelas económicas de esta sangría empezarán ahora, cuando todos tengamos que pagar esas deudas”, lamenta Chechu Solares, responsable de Finca Villa María. Calcula que el gremio hostelero está rozando el aforo completo en reservas con algunas fechas bailando para finales de año, cuando las parejas todavía dudan si quieren casarse con frío o esperar unos meses más.

Dificultades para cubrir la demanda de servicios nupciales

Las parejas que quieran organizar su boda para este año lo van a tener complicado. La pandemia lo ha retrasado todo y les va a ser muy difícil encontrar restaurante y otro tipo de servicios. Javier Montañés, de la empresa javibodas.com, lo explica: “Con el covid hubo un cuello de botella y los proveedores no éramos capaces a cubrir la demanda”. Lo cuantifica: “De las bodas previstas para 2020, solo se celebraron un tercio, otro tercio se hizo en 2021 y otro tercio se hacen este año”. Con todos estos retrasos “los que llegan ahora no encuentran sitio”. La temporada de enlaces matrimoniales está a punto de comenzar y, según Montañés, “todo apunta a que va a ser un año normal”, eso sí, “si no pasa nada y si no hay otra oleada de contagios”. El empresario explica en los últimos dos años “las temporadas fueron más cortas y más concentradas debido a las restricciones por la pandemia”.

Ahora todos los meses y días son buenos para casarse

Las bodas viven su particular “boom” una vez superados los confinamientos. El sector calcula que solo en este año se puedan celebrar un 30% más de estos eventos que antes de la pandemia. “A las bodas de 2022 hay que sumar las aplazadas de 2021 y 2020. Hay muchos restaurantes y hoteles que están completos para celebraciones en los que eran meses tradicionales para celebrar estos eventos, por eso se están abriendo a fechas en las que antes de la pandemia casi nadie pensaba”, explica Marta Quintero, integrante de la Asociación de Profesionales de Bodas de España (APBE) en Asturias. Y no solo eso. También se están poniendo de moda los viernes. Daniel Rodríguez, director gerente de hotel Zen Balagares, coincide con Quintero en que la celebración de bodas “se está desestacionalizando. Antes se concentraban de mayo a septiembre y ahora ya tenemos en marzo y también en noviembre”.