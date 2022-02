El relato de una periodista de LA NUEVA ESPAÑA que trabajó como funeraria en la pandemia: "No había horas en el día para enterrar, incinerar o consolar"

Soy periodista y también he sido funeraria. Las circunstancias me llevaron a vivir los peores momentos de la pandemia trabajando en un gran tanatorio fuera de Asturias. Grande por tamaño, y grande por la profesionalidad de las personas que lo dirigen y lo trabajan, que supieron estar a la altura del momento que nos tocó vivir. Poco o nada se dijo de este sector, del papel fundamental de las empresas y trabajadores de funerarias, tanatorios, cementerios, crematorios, ni de todo el trabajo que rodeó a las defunciones más allá del domicilio, los hospitales o las residencias donde fallecían las personas por coronavirus en toda España.

En aquellos días de principios de marzo de 2020 no éramos conscientes de la invasión silenciosa del virus. De que las reuniones y abrazos de los actos de duelo podían conducir a enfermedad o muerte. El trabajo aumentaba cada día ya desde finales de febrero y en los certificados de defunción empezaba a repetirse, una y otra vez, la misma causa de deceso: neumonía bilateral. Una causa que hasta ese momento tenía nula o escasa presencia. El trabajo no cesaba. La situación empezó a empeorar mucho, se decretó el estado de alarma y el confinamiento.

La incertidumbre y el miedo se apoderaron de toda la población. No fuimos una excepción. Convivimos con el drama y lo conjugamos con nuestras vidas como pudimos. Éramos prácticamente invisibles, pero necesarios. No se trata de comparar, ni de restar el justificado mérito de otros, sino de evidenciar una realidad, y dar luz a unos profesionales que también fueron esenciales. Que también son esenciales. Pero la muerte no gusta a nadie y causa un cierto rechazo social decir a qué te dedicas cuando eres funerario.

El primer día que salí para ir a trabajar cuando ya no había ni un alma en las calles, solo me encontré con una ambulancia. Dentro iban dos personas cubiertas con equipos de protección de los pies a la cabeza. Sentí miedo. Esa imagen, tan habitual después, daba miedo entonces. Luego se incrementó el drama de las familias que perdían a seres queridos que pocos días antes estaban bien, que no les hubiera tocado morirse todavía. Que ingresaron en un hospital sin poder acompañarlos y a los que nunca más volvieron a ver. Oímos historias crudas, de todo tipo. Todas reales. Las de la sensibilidad de los sanitarios realizando llamadas a los familiares para que se pudieran despedir de los suyos, cuando nunca pensaron que morirían; esas nos escalofriaban. Los compañeros funerarios que iban a recoger a los finados, no hacía falta que contasen nada. Sus caras hablaban.

“Pero ustedes le van a cuidar, ¿verdad?”. Aquella frase me partió el alma. Nuestro trabajo también era mostrar entereza ante las personas que llegaban anímicamente tocadas por una pérdida, orientarlas con sensibilidad, pero cómo hacerlo en aquellos días en que no sabíamos nada. Ni siquiera si íbamos a estar en su misma situación en horas. Temíamos también contagiar a los nuestros en casa. Convivimos constantemente con víctimas del virus, que no solo fueron los fallecidos.

Las normas no permitían que aquella señora, que acababa de perder a su padre sin verle desde que ingresó en un centro sanitario, estuviese allí preguntándonos eso. Pero cómo hablarle de normas a una persona desconcertada ante tanta sinrazón, ante tanta desolación. ¿Cómo?

No sé su nombre, no recuerdo el de su padre tampoco. Imposible. Veinte, treinta, cincuenta, sesenta cadáveres al día acumulados en unas instalaciones que recibían hasta ese momento como máximo unos 15 finados. Plataformas de hierro con varias alturas permitían meter al menos seis féretros en cada uno de los túmulos de las salas. Le dijimos que sí, que por supuesto cuidaríamos el cadáver de su padre. Y se fue tranquila.

El trabajo no cesaba. El agotamiento iba notándose, pero ni una discusión, ni una conversación en mal tono entre nosotros. Alguno se contagió. Todos padecimos aquello personal y profesionalmente. A veces sin poder ni si quiera marcar la línea entre ambas cosas. Era inevitable pensar también en los nuestros, en los míos que estaban en Asturias, en si la vida nos daría otra oportunidad de volver a reunirnos y estar todos bien. Y eso era angustioso.

No había suficientes horas en el día para enterrar, ni para incinerar, ni para consolar a nadie. Ni a las familias, que ni siquiera podían velar a sus seres queridos, ni a nosotros mismos.

La documentación se acumulaba por montones de papel, con un minucioso cuidado de que nada se traspapelase. Cada féretro era identificado con extremada atención antes de pasar a las cámaras de frío. Precintados por seguridad, nadie podía ver a los fallecidos. Tampoco los hijos, ni las esposas, ni los maridos, ni los padres o hermanos. Nadie podía destapar aquellas arcas. Y nosotros teníamos que explicarle eso a las familias que a veces insistían en querer identificar a su ser querido para despedirse antes de inhumar el cuerpo o incinerarlo. Los compañeros del cementerio vivieron esa difícil situación en muchas ocasiones. Muy duro.

Los mecanismos de autodefensa para dar crédito a lo que estábamos viviendo se multiplicaron. El sentido del deber fue unánime. Cuando no había mascarillas, una compañera me regaló unas que cosió con telas de camisas viejas del trabajo. Y nos sentíamos protegidas con ellas. No había otra cosa en ese momento.

El teléfono no paraba de sonar. Nos adaptamos a cada nueva orden sanitaria a gran velocidad: desde el cierre total al público del tanatorio y cementerio, hasta la apertura gradual de los espacios con aforos cambiantes.

Nadie nos aplaudió, nadie se acordó de nosotros, pero fue ejemplar la manera de cumplir con la obligación de mis compañeros y del sector. Es justo decirlo. Éramos el último estabón de una cadena de desgracia y desesperación. En algún momento las normas permitieron un número muy reducido de personas presentes en los sepelios y dieron lugar a situaciones paradójicas como que el número de hijos era mayor al de personas permitidas. Y llegaron momentos donde se pudo volver a velar. Fue ahí cuando comprobamos que algunas familias fueron golpeadas varias veces por el virus. Les tocó enterrar a padre y madre con pocos días de diferencia. Y lo supimos, porque nos sonaban las caras, porque nos lo decían. Fueron muchos los muertos, tal vez más de los que dijeron o pensamos. También a nosotros nos marcó para siempre. Todo esto sucedió. Mis excompañeros lo saben. Y yo lo sé. No nos lo contó nadie. Los funerarios lo vivimos en primera persona.