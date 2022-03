"De crío me veía con 30 años, casado, con hijos y en la NASA"

–Nací en Oviedo, el 30 de agosto de 1963, después de tres hermanas: Beatriz, Belén y Violeta. Soy el último. Fui un niño de la plaza de Porlier, amigo del hijo del frutero, del hijo del panadero y del hijo de los del bar Florida.

–¿Qué era Ramón, su padre?

–Quedó huérfano de padre con 14 años y entró en el Banco Asturiano para llevar paquetes. Fue aprendiendo y ascendiendo y dirigió 20 años la agencia numero 1 del Banco de Bilbao. Cuando llegó la informática, que era incapaz de asimilar, le ascendieron a la regional. Se jubiló con 59 años.

–¿Cómo era en casa?

–Tenía que relacionarse tanto en su trabajo que cuando estaba en casa se relacionaba poco. Era montañero del Grupo Vetusta, y junto con Ramón Llamas y Ramón Marinas –los tres Ramones– hicieron todos los trofeos de Asturias. Me llevaba de monte y podíamos pasar cuatro horas sin hablar, pero tenía una conversación tremenda que me transmitió muchas cosas. Era muy serio y mis amigos le tenían miedo.

–¿Y esa seriedad?

–Había tenido que sacar a su familia de cinco hermanos, siendo el pequeño, tuvo tifus, pasó penurias y le quitaron la risa, porque era un guasón. Marcó mi vida: los sábados ponía música clásica y me leía el libro “Ciencia recreativa” y hacíamos los experimentos. De ahí pasé al Cheminova y a la ingeniería con el Mecano.

–¿Cómo es Elvira, su madre?

–Tiene 93 años y es el centro de toda la familia. Sabe lo que le pasa a cada hijo. Era costurera y lo dejó para criarnos. Proviene de cerca de Santander. Es una Teresa de Calcuta, capaz de perjudicarse por beneficiar a otros. Tiene un problema de huesos y yo voy detrás: somos iguales en lo de luchar y luchar. Es muy adaptativa: comprende que no todo el mundo es igual y acepta los cambios.

"Nunca soy consciente de si hablo con hombres o mujeres, y de casa el único que cocina y que tejió soy yo"

–Creció entre mujeres.

–Más mi abuela. Nunca soy consciente de si hablo con hombres o mujeres, y de casa el único que cocina y que tejió soy yo.

–¿Qué tipo de niño fue?

–Muy tranquilo y con necesidad de crear cosas. Con un palo, clavos y cajas de fruta construía muebles.

–¿Dónde estudió?

–En la escuela del Fontán. Los tres del curso que seguimos estudios superiores vimos durante años que nuestros compañeros eran los que tenían éxito y abrían cadenas de fruterías y otros negocios. De los tres, dos acabamos en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC): Roberto García Fernández, en el Instituto del Carbón, y yo.

–¿Ideología de casa?

–Izquierda moderada. Por parte de mi madre, socialista: su tío Paulino fue el carné del PSOE más antiguo de España. Votaron a Felipe González y ahora no les apetece ni votar.

–¿Había peso religioso?

–Mi padre llevaba las cuentas del Arzobispo y venían curas a casa para ver los combates de Urtain. Era creyente, más espiritual que religioso, porque no le gustaba la Iglesia. Mi madre me enseñó a rezar. Soy agnóstico.

–¿Qué tal estudiante era?

–Siempre fui el número 2. Roberto García era el 1. Yo le ganaba en inteligencia emocional y gustaba más a los profesores, pero él era un máquina. Éramos amigos y yo no quería ser el número 1, sino el que hacía las cosas bien.

–¿Sabía qué quería ser?

–Me imaginaba con 30 años, con mujer, hijos y trabajando como investigador influyente en algo tipo la NASA. A la hora de escoger dudé entre ingeniero aeronáutico o arquitecto, más por el cálculo que por la estética. Necesitaba creación.

–¿Qué hacía fuera de clase?

–A los 7 años entré en la asociación de escultismo para muchachos, el Grupo Pierzu, con el que vivía en la naturaleza. Era mixto en 1970, dormíamos juntos chicos y chicas. En invierno salíamos por Asturias y en verano hacíamos campamento en León y lo creábamos con carpintería. A los 15 años yo organizaba los campamentos, hablaba con alcaldes, miraba la potabilidad del agua, cosas hoy inimaginables a esa edad. En el campamento de mis 14 años conocí a mi mujer.

–¿Cómo fue?

–Fui a visitarla a la enfermería porque se había dado un golpe con un tronco en la cabeza. Hasta hoy. Se llama Cristina Reig. Su padre era delegado de Westinghouse. No recuerdo haber discutido con ella de nada.

–Usted vivió fuera mucho. ¿Cómo mantuvo su relación?

–Aprendí a escribir cartas, vine cuanto pude los fines de semana y hablábamos mucho por teléfono... le llegaban unas facturas...

–Estudió piano.

–Sí, mi hermana mayor había hecho piano. Me dio clase Agustín Fúster Guirao, la alegría de la huerta. Era muy mayor, pero nos hicimos muy amigos y acabamos yendo a pescar juntos. Aprendí mucho de él, del piano y de la vida. Acabé la carrera con 15 años y no fui a hacer la superior en Madrid porque no era suficientemente bueno y tenía que estudiar. El piano me ha acompañado para expresarme toda la vida.

–¿Dónde hizo el Bachiller?

–En el Alfonso II. En tercero de BUP perdí un trimestre organizando el viaje de estudios a Baleares y ahí se ve que soy más emprendedor que científico. Organicé una subasta de arte asturiano en el salón del Reconquista. A mi padre le encantaba el arte y me llevó a conocer a Marola y a Piñole. Vi a Paulino Vicente, a Carlos Sierra, así hasta 40 artistas y les pedí algo que les sobrara. Fuimos a Baleares, pagamos el viaje a los profesores y repartimos dinero.

–¿Por qué no hizo Aeronáutica ni Arquitectura?

–Mi primo, Ángel Mediavilla, estaba haciendo un posdoc en la empresa Thompson en París y su vida se parecía a la que había imaginado para mis 30 años.

–¿Su vida a los 30 años se pareció a la imaginada a los 7?

–En absoluto. Tenía mujer e hijos, investigaba, pero estaba en España y aquí hay mucha penuria. Esa fue mi equivocación.

–Estudió en Santander.

–Fui a vivir en la bajada de La Gándara, zona obrera, con un matrimonio que llevaba una portería y me alquiló una habitación, me dio de comer y me trató como a un hijo. Costaba 36.000 pesetas al mes, un esfuerzo para mi padre. Pasaba el día estudiando.

–¿Le gustó la carrera?

–En Santander no demasiado porque no podía ver en qué se aplicaba lo que estudiaba, pero conocí a un catedrático de Óptica Cuántica y me enamoró la asignatura. El catedrático era de Zaragoza y cuando le salió la plaza en la capital aragonesa, allá se fue. Y yo detrás.

Soy un optimista empedernido, una persona feliz con muchos problemas. Todo lo que me ha tocado es bueno: he nacido en el 5% rico de la población mundial

–¿Y en Zaragoza 1984-85?

–Descubrí lo que es la ciencia e investigar. Éramos ocho alumnos en Óptica, dábamos la clase nosotros y luego intervenía el profesor. Los que hicimos Físicas allí nos consideramos la última camada de Justiniano Casas, que presidió el CSIC. Me matriculé de dos cursos y los saqué, menos Física Atómica y Nuclear, que dejé para mientras hacía la tesina.

–¿Tenía marcha Zaragoza a mediados de los ochenta?

–Mi marcha era la montaña. Me apasionan el vino, la música y los amigos, pero en la carrera solo estudié y adelgacé. Mi novia me decía: “¡Te estás matando!”.

–¿Qué hizo al acabar?

–En casa no ponían límite a lo que necesitaras para estudiar, pero cuando acababas tenías que buscarte la vida. Así he hecho con mis hijos. En el año de la tesina nos presentamos los ocho a una oferta de trabajo en Madrid. La saqué en abril y me esperaron hasta junio. Era una empresa de los Lledó donde vi el primer ordenador de tarjetas perforadas, un HP900.

–¿Cómo llegó al CSIC?

–Cuando fui a Zaragoza a presentar la tesina vi un cartel que cambió mi vida. El Instituto de Cerámica y Vidrio del CSIC, en Madrid, buscaba una persona para ir a Francia, dentro de un proyecto europeo de investigación en cerámicas avanzadas para motores de coches. A los dos días fijé una cita.

–¿Qué tal le fue?

–Vivía en Móstoles, no tenía coche, era un lío de combinaciones de transporte y después una caminata de tres horas y media llegué 90 minutos tarde a un edificio cerrado en Arganda del Rey. Abrió un portero. Sólo estaban el director, Salvador de Aza, y José Serafín Moya, dos popes. Oí al otro lado de la puerta: “¡es tarde, que vuelva otro día!”. Quería morir.

–¿Qué pasó?

–Aza intercedió: “deja que pase este chaval”. A las dos horas estábamos los tres tomando cervezas en “Don Luis”, en Arganda, amigos para toda la vida.

–Se hizo con el proyecto.

–Sí, fue el primero que se hizo en España con el programa marco europeo. Debía resolver unas piezas cerámicas de motor con multinacionales europeas en un momento en que se creía que las cerámicas eran el futuro de los coches. Iba al CNRS en Lyon y al Instituto Nacional de Ciencias. Flotaba. A los 21 años empezaron dos cosas que han marcado mi vida: Europa y la aplicación de la ciencia, su valorización en las empresas.

–¿Qué idiomas sabía?

–El francés de las escuelas del Fontán y el inglés de la carrera.

–¿Y así hasta hoy?

–Eran proyectos de 4 años, enlazaba uno con otro y, al poco tiempo, los coordinaba.

–¿Resolvió lo de las piezas cerámicas en motores?

–Por supuesto que no. No todo cambió a cerámica. Tuvo muchos desarrollos, entre ellos los implantes de cadera. Lo importante de ir a la Luna no es llegar sino lo que implica intentarlo.

"Me adelanto 8 años y choco en la lenta España; cuando tenía la fuerza era joven y cuando tenga la credibilidad me faltará fuerza”

–¿Y la familia?

–Me casé a los 26 años en Oviedo, en San Tirso, cuando mi mujer acabó la carrera. Vino a vivir a Lyon, hizo la especialidad de gerontología en Francia y la ejerció. En España no se la convalidaron.

–Volvió a España en 1991.

–La directora del Ficyt, Ángeles Álvarez, -que aún sigue, lo que es muy asturiano- buscaba un perfil para crear un centro tecnológico de cerámica y refractarios y De Aza le dio mi nombre. Ahí cometí la gran equivocación de mi vida, según mi mujer.

–¿Por qué?

–Lo he pasado mal. Soy bastante visionario. Me adelanto 7 u 8 años a muchas cosas y choco con las dinámicas lentas de España. Soy un sufridor: cuando tenía la fuerza para ponerlas en marcha rápidamente valoraban a cualquiera mayor. Ahora que tengo la credibilidad, no tengo la fuerza.

–¿Por qué volvió?

–Era una gran oportunidad crear desde cero el Instituto Tecnológico de Materiales de Asturias (ITMA). En dos años teníamos proyectos y financiación europeos, que era muy raro.

–Entonces, ¿qué no fue bien?

–Mi idea era crear empresas para hacer un nuevo cinturón tecnológico alrededor de las multinacionales de cabecera de Asturias. Lanzar startups y colaborar o cocrear con esas empresas para que innovaran. Y llegó la gran oportunidad.

“Regresé a Asturias en 1991, cometí la equivocación de mi vida y lo pasé mal”

–¿Cuál?

–Comprar por 40 millones de pesetas la tecnología de una empresa de cerámica técnica, CeramTec, que había cerrado. Quedaba la parte de producción y propuse al patronato del ITMA crear el nuevo CeramTec en Asturias y me comprometí a sacarlo adelante. Las empresa del patronato, que estaban y están a las órdenes de Arcelor, me refutaban: ¿Cómo vais a hacernos la competencia desde un centro tecnológico?

–¿Fin de trayecto?

–No. Como soy terco, encontré un industrial para el proyecto, pero pidió que sangrara con él. Hipotequé mi casa y prometí que, si quería, cuando estuviera funcionando me salía. Creamos Keratec.

–Lo que quería ¿no?

–Pero tras el “Petromocho” cambiaron a la directora y llegó Nieves Carrasco, acostumbrada a lidiar con mineros, no con investigadores. Me dijeron que había incumplido la ley de calidad al no avisarles de que estaba en esta empresa. ¡Pero si lo sabían todos!

–¿Cómo salió del lío?

–En 1992 saqué una oposición del CSIC y en seguida hablé con Jesús Pajares, director del Instituto del Carbón, para ver si acogía mis proyectos y contestó: mañana.

–Y hasta 2007.

–En Asturias, pero con proyectos europeos en torno a nanomateriales. Mi grupo de investigación creció tanto que el Principado y el CSIC decidieron crear el Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN). Entretanto, el presidente del ITMA pidió al presidente del CSIC que me hiciera cargo de la dirección general de la Fundación ITMA.

–¿Y regresar adonde no le habían entendido?

–Sí. Segunda equivocación de mi vida. Era diciembre de 2008. Tomando posesión me avisaron que había muerto mi padre. Llevé mi equipo al ITMA, lo cambié todo, más que doblé el fondo de negocio en investigación...

–Pero...

–Ganó las elecciones Francisco Álvarez-Cascos y nombró un nuevo director general de investigación y, con personas de dentro del ITMA, me la armaron.

–¿Cómo salió de eso?

–En 2 años, con otro cambio político. Hablé con Graciano Torre, consejero de Industria, y pedí el edificio de El Entrego para el CINN, que hoy funciona muy bien: pudimos compaginar la colaboración pública y privada y se crearon empresas, unas han ido muy bien, otras no.

–Siguiente estación, Bruselas.

–De delegado ante la Unión Europea del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Me lo ofreció Rosa Menéndez, directora del CSIC. Mis hijos abandonaban el nido y mi mujer y yo, también. Tenía 57 años y era rejuvenecer. Mi mujer dejó su trabajo en Ovida después de 10 años.

–Estuvieron un año.

–Rosa Menéndez me volvió a contactar y me dijo que la colaboración público-privado, la creación de empresas, era el punto débil del ecosistema de innovación español, que fuera a la fundación general del CSIC. Es un cierre, irme al sector privado y crear las fuentes de una gestora, fondos de inversión. Ahora soy el que invierte y convence al sector privado de que pueden ganar dinero con el conocimiento generado desde la administración.

Cuando me jubile quiero hacer un curso de guitarrero en el sur. Mi mujer me advirtió de que cuando acabe querré montar una fábrica de guitarras.

–¿Fue un padre presente?

–Soy un padrazo pero no estuve todo lo que hubiera debido. Fue poco tiempo de mucha calidad. Tengo tres hijos: Ramón, de 29 años, es ingeniero de Minas y trabaja en consultoría en Madrid y las mellizas Violeta y Cayetana, de 20 años, que hacen el doble grado de Icade en Madrid .

–¿Qué tal cree que le ha tratado la vida hasta ahora?

–Soy un optimista empedernido, una persona feliz con muchos problemas. Todo lo que me ha tocado es bueno: he nacido en el 5% rico de la población mundial y, contra lo que decía la Duquesa de Alba de que hay que conformarse con lo que a uno le ha tocado, jajajaja, creo tienes que intentar progresar porque te mantiene vivo.

–Y su nueva tarea.

–Me encuentro mejor. Aprendiendo. Cuando dominas la situación pierde el interés. Cuando me jubile quiero hacer un curso de guitarrero en el sur. Mi mujer me advirtió de que cuando acabe querré montar una fábrica de guitarras.