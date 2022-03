“La amenaza nuclear hace mucho más difícil parar a Putin que a Hitler”

El historiador Paul Preston (Liverpool, 1946) es un auténtico referente en el estudio de la historia de España en el siglo XX, principalmente en lo referente a la II República, la Guerra Civil y el Franquismo. Su libro más reciente, “Arquitectos del terror. Franco y los artífices del odio” (Debate), se centra en los ideólogos del antisemitismo y la antimasonería en la España franquista. Desde su residencia en Inglaterra, Preston atiende a LA NUEVA ESPAÑA para hablar, desde una perspectiva histórica, sobre las causas y los condicionantes de la invasión rusa a Ucrania.

–Antes de empezar: acaba de fallecer John Elliott, una figura clave en el estudio de la Edad Moderna en España, y entre los hispanistas británicos. ¿Qué supuso su obra?

–John Elliott era amigo mío. Evidentemente, yo soy contemporaneísta y él fue modernista, pero es que entre los hispanistas británicos hay dos vertientes: los que somos de Historia contemporánea, centrados mayormente en la Guerra Civil y sus causas y consecuencias, y una muy importante escuela de modernistas. Y él fue una figura absolutamente clave por sus libros sobre el Imperio español y también por sus libros sobre Cataluña. De hecho, creo que sus libros sobre Cataluña le hicieron casi un héroe nacional en Cataluña, salvo quizás el último (“Scots and Catalans”, publicado por Yale University Press en 2018), en el que comparaba los movimientos independentistas en Escocia y Cataluña, y que era bastante crítico con los independentistas actuales en Cataluña. Era un hombre muy importante.

–¿Cómo surgió su amistad?

–Era mayor que yo, por supuesto. Cuando yo entré en escena él, que había estado de profesor en Cambridge y Londres, justo se había ido a los Estados Unidos. Estuvo en Princeton varios años y luego volvió para ocupar la cátedra más importante de Historia en Gran Bretaña, que es la Cátedra Regia en Oxford. Fue entonces cuando entablamos una amistad de verdad. Colaboré con él en el proyecto de reformar la docencia de Historia en Oxford, a mediados o finales de los años noventa, y después mantuvimos la relación. Era muy serio y muy austero, tan austero que casi todos sus amigos pensábamos que era casi inmortal, porque se cuidaba mucho, no bebía nunca, no había probado el alcohol, y comía muy poco. Era un hombre muy, muy interesante.

–Hablemos de Ucrania, ¿cómo se percibe la invasión desde Gran Bretaña?

–En general hay una unanimidad de condena total a lo que ha pasado, eso por un lado. Por otro, en ciertos círculos hay una, digamos, cierta inquietud de que a causa de esta crisis se ha salvado la carrera de Boris Johnson, que se estaba tambaleando, y ahora... Aquí ya le llaman “el hombre de teflón”, porque siempre que está a punto de caer sale algo que le salva, primero la pandemia y ahora esta guerra. También hay mucha incomodidad porque la ministra del Interior, Priti Patel, se ha comportado con una gran falta de generosidad frente a los refugiados, poniendo muchas trabas burocráticas. En este país, como sabrá porque fue la base del brexit, hay una hostilidad hacia los inmigrantes en general, pero hay una simpatía muy extendida por los refugiados ucranianos. Pero en general sí que hay unanimidad en la condena a Putin y a favor de las medidas que se están tomando, de las sanciones, aunque tendrán unos efectos secundarios negativos sobre la economía británica, como la subida del precio de la energía. Lo que pasa es que hay muchas sospechas de que, dados los lazos entre el partido conservador y los oligarcas rusos que viven en Gran Bretaña, las sanciones no serán tan rotundas, tan eficaces o tan rápidas como deberían ser.

–La presencia de los oligarcas, con figuras tan asentadas entre la sociedad británica como Román Abramóvich, les plantea un conflicto adicional, ¿no? No en vano, se habla de Londres como “Londongrado”…

–Claro. Se habla de que quizá van a impedir la venta del Chelsea, que Abramóvich está buscando vender. Quiere cuatro billones de libras esterlinas (4.000 millones de euros), aunque los comentaristas dicen que difícilmente podría vender el club por más de dos billones y medio (2.500 millones de euros). La cuestión es que si lo hace rápidamente, si logra vender el club con rapidez, posiblemente pueda sacar ese dinero del país. Este es un buen ejemplo del problema que se nos plantea. Lo que pasa es que hay otros oligarcas que están mucho más involucrados en la financiación del Partido Conservador.

–¿Hasta qué punto?

–Ha habido casos en los que el partido se ha beneficiado de unos actos de recaudación de fondos en los que ha participado. Son cosas como la organización de subastas o, por ejemplo, un acto benéfico para jugar un partido de tenis con Boris Johnson. Ha habido señoras rusas que han pagado una auténtica fortuna por el dudoso privilegio de jugar un partido de tenis con Johnson. Las relaciones entre los oligarcas rusos y el Partido Conservador son preocupantes, aunque por supuesto Johnson niega que haya nada incorrecto.

–En el caso del brexit, como también en el proceso independentista de Cataluña, se sospecha que pudo haber injerencias de los servicios de inteligencia de Rusia, para extender la desinformación y favorecer estos movimientos rupturistas. ¿Lo cree así?

–Lo he oído. No lo podría probar, pero me parece plausible que fuera así, porque lo que siempre le ha interesado a Putin es disgregar Europa. Hacer todo lo posible por fracturar la unidad europea.

–¿Cree que estas injerencias y las incursiones militares de los últimos años, terminando en esta de Ucrania, forman parte de un plan mayor de Putin para recuperar el lustre de la Gran Rusia?

–No hay duda de que gran parte de los problemas actuales se pueden remontar a la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), al hecho de que Occidente, en general, tenía una cierta actitud triunfalista respecto a la vieja URSS o a sus territorios. Esto puede haber sido la base del nacionalismo de Putin, aunque por supuesto eso no explica lo que hizo en Chechenia, en Georgia, en Siria. Hay ciertas explicaciones racionales, pero eso no explica todas las acciones de Putin, que no son exactamente racionales. Las cosas que está haciendo en Ucrania son horribles, son atrocidades.

–¿No percibe un inquietante paralelismo de la situación actual con algunas cosas que pasaron en Europa en la década de 1930? Hablo de esa impresión de Alemania como una nación humillada y de la primera reacción de algunas naciones ante las primeras muestras de hostilidad, con la “política de apaciguamiento”.

–Vayamos por partes. Por supuesto, en relación a esto que acabo de decir, al triunfalismo de Occidente frente a la recién colapsada URSS, sí que hay paralelismos con el tratado de Versalles, que castigó a la Alemania Imperial de una forma que ayuda mucho a explicar el auge posterior de los nazis. En cuanto al apaciguamiento, es algo más difícil. Es cierto que el apaciguamiento de (Stanley) Baldwin y (Neville) Chamberlain ayudó a Hitler, por supuesto, y se le hubiera debido parar antes, por ejemplo en el 36, en vez de establecer la farsa de la no intervención respecto a España.

–Esa fue una gran ventaja para los insurgentes en la Guerra Civil.

–Esa era una política que ayudaba mucho a los militares rebeldes de Franco, a Hitler y a Mussolini, porque lo que hizo fue negar a la República sus derechos, dentro del Derecho Internacional, para, entre otras cosas, comprar armas a los países que antes eran suministradores, como Francia y Gran Bretaña. Yo estoy convencido de que tanto los alemanes como los italianos iban probando, y si Gran Bretaña y Francia se hubieran puesto duros en el primer momento, en el 36, les habrían parado los pies a Hitler y Mussolini, y sé que esto es decir mucho, pero se podría haber evitado la II Guerra Mundial. En cambio, el apaciguamiento de Vladímir Putin en la situación actual conlleva muchos más riesgos, porque hay una gran diferencia tecnológica.

–Habla de la amenaza nuclear.

–Claro, estamos en la edad nuclear y hay ese temor. Simplemente hay que ver lo que está haciendo Putin en Ucrania, quién sabe de lo que es capaz teniendo armas nucleares. Aunque es verdad que en los años treinta había un deseo profundo de evitar otra guerra como la temida Gran Guerra, creo que a Hitler y a Mussolini se les podría haber parado a tiempo. Pero con Putin creo que sería mucho más difícil, precisamente por esa cuestión de la amenaza de las armas nucleares. Esa es la diferencia que yo subrayaría respecto a aquella situación y a la política de apaciguamiento.

–De hecho, Putin no hace más que blandir esa baza, la última vez con la zona de exclusión aérea.

–Claro, es que ese es el gran problema. Imponer un área de exclusión aérea no cabe ninguna duda de que para Putin sería una declaración de guerra. Por eso mismo, tanto los europeos como los americanos son muy reacios a correr ese riesgo.

–¿Cómo se para a una figura como Putin?

–Del futuro no puedo decir gran cosa, por muchas razones yo todavía sigo viviendo en los años treinta. La única esperanza, creo yo, y quizás mi opinión en esto no vale más que la de cualquier minero asturiano, es que pase algo dentro de Rusia y lo aparten del poder. Pero eso va a ser muy difícil, por el control que tiene Putin sobre las noticias y sobre los medios y las redes. Muchísima gente en Rusia cree que lo que está pasando en Ucrania es que los mismos ucranianos están matando a sus propios conciudadanos. Eso es absurdo, claro, pero es lo que se cree allí. Hasta que dentro de Rusia haya más oposición a Putin no lo veo. La esperanza para lograrlo son las sanciones y que afecten de verdad al nivel de vida en Rusia. Pero eso podría ir en dos direcciones.

–¿En cuáles?

–Podría efectivamente generar esa oposición, pero también podría endurecer el nacionalismo ruso, pensando que hay un asedio al país por parte de la comunidad internacional. Fijémonos en el caso de España: en la segunda mitad de los años cuarenta, Francisco Franco sacó muchísimo beneficio de fingir (y hablo de fingir porque era falso) que España estuviese asediada por los aliados democráticos. Y eso mismo, por supuesto, es lo que diría Vladímir Putin, y la cuestión es si se le va a creer dentro de Rusia. En este momento, es imposible predecir qué pasaría en esa circunstancia.

–La comunidad internacional ha mostrado hasta ahora una postura firme y casi unánime de rechazo a la invasión. ¿Puede ese frente común fracturarse si el conflicto se alarga y empiezan a entrar los cálculos políticos y económicos de lo que supondría?

–Es posible que existan grietas dentro de la alianza, porque las necesidades energéticas de Estados Unidos no son las mismas, por ejemplo, que las de Alemania. Y dentro de Alemania hay más propensión a seguir importando gas natural y gasolina o petróleo de Rusia que en los Estados Unidos, donde no lo necesitan. Mismamente aquí, en Gran Bretaña, hay más necesidad de esas materias que en Estados Unidos, pero bastante menos que en otros países del continente. Eso es un gran problema. La gran esperanza son las sanciones económicas, pero tienen un coste, que es una subida astronómica de los costes de vida, y eso puede provocar una oposición a las políticas “anti-Putin”. Y hay que recordar además que en la extrema derecha de Estados Unidos hay admiración por Putin: no hay más que ver las declaraciones de apoyo que ha recibido de Donald Trump.

–Precisamente, en Europa se experimenta el auge de la extrema derecha, incluso en países que creíamos inoculados contra estas corrientes políticas. ¿Hasta qué punto pueden ser una amenaza para nuestras democracias?

–No sé si es para tanto, pero es cierto que en todos los países hay un populismo antidemocrático. Aquí mismo, en Gran Bretaña, muchas de las políticas de Boris Johnson son políticas que responden a la necesidad de apaciguar al ala derecha del Partido Conservador, que es bastante de derechas. En el caso de España, evidentemente lo de Vox se remonta al hecho de que durante casi cuarenta años Franco llevó a cabo una especie de lavado de cerebro nacional, y con la llegada de la democracia, a partir del año 1977, eso no desapareció, y tampoco sus consecuencias, porque la libertad de expresión también se aplicaba al franquismo.