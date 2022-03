Asturias quiere levantar una “NASA” en torno a los pequeños satélites

Localizar a un montañero perdido, mejorar las telecomunicaciones de los pueblos, monitorizar el caudal de los ríos, supervisar el ganado, evaluar los cultivos, geoposicionar barcos, sensorizar máquinas, realizar fotografías de alta calidad, controlar incendios... Todo eso y más será posible con el despliegue de nanosatélites, la gran revolución espacial que está por venir y a la que se ha enganchado Asturias. La Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad abrió este lunes, por primera vez, un proceso de compra pública innovadora con el objetivo de desarrollar una especie de “NASA asturiana”. El departamento de Borja Sánchez lanzó al mercado un doble reto: crear un banco de ensayos para motores de cohete y otro para nanosatélites, con el fin último de poner en órbita uno de estos dispositivos –de 1 a 10 kilos– “a finales de 2023 o principios de 2024”.

“La industria aeroespacial es un sector emergente y queremos estar posicionados en torno a los nanosatélites, que nos permitirán llevar las telecomunicaciones a zonas orográficamente complicadas, cartografiar nuestro territorio o apoyar las redes de emergencia tanto en alta montaña como en la costa por poner algunos ejemplos”, explica el titular de Ciencia, Borja Sánchez, quien defiende que Asturias “tiene capacidades empresariales para abordar esta iniciativa” y para atraer “nuevas propuestas de valor tecnológicas e innovadoras”. “Podemos atraer empresas de fuera y que las de aquí diversifiquen”, apunta el director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital, Iván Aitor Lucas del Amo. El Principado invita, de hecho, a las compañías regionales a involucrarse en un reto “pionero” y a que se “reinventen”. “Una empresa especializada en el metal podría perfectamente reinventarse y abrir una nueva vía de negocio a través de los nanosatélites”, expone Iván Aitor Lucas.

Aunque el envío al espacio del primer satélite “made in Asturias” suena lo más transformador del proyecto, en realidad lo que diferenciará a la región de otras comunidades ya presentes en el sector aeroespacial –Galicia, Cataluña, Andalucía y Madrid–, será el desarrollo de los dos bancos de pruebas. Como explica Iván Aitor Lucas, el Principado se propone crear un sistema completamente nuevo, “integral” y “portable”. “Ahora mismo, hay que hacer la prueba de vacío en un sitio, el ensayo de combustible en otro... Aquí apostamos por hacer algo único, en el que esté todo integrado”, asegura. La idea, de hecho, es que los dos bancos de pruebas quepan “en un contenedor de barco”, de forma que la tecnología pueda ser exportable a otras regiones e incluso a otros países, sacando con ello rédito económico. Hay que pensar a lo grande.

La Consejería presentó su proyecto el pasado lunes al sector privado y algunas firmas, según adelanta Iván Aitor Lucas, ya han mostrado su interés de participar. “Las especializadas son todavía pocas en España. Podemos atraerlas o abrir oportunidades para vender nuestro ecosistema tecnológico y fomentar colaboraciones”, indica el director general. Tanto investigadores como empresarios aplauden la apuesta del Principado y creen que llega en el “momento adecuado”. Justo cuando el Gobierno central ha aprobado la creación de una Agencia Espacial Española y justo cuando poner un nanosatélite en el cielo está casi al alcance de cualquier empresa, debido al desplome de los precios de la tecnología implicada.

Asturias no empezará de cero en la carrera espacial. Tiene ya mucho conocimiento acumulado, gracias a la labor realizada por el Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias (ICTEA) y el Centro de Investigación de Nanomateriales y Nanotecnología (CINN), y también algo de experiencia industrial. Por ejemplo, el centro tecnológico Idonial lleva trabajando desde hace cinco años con la Agencia Espacial Europea así como con empresas internacionales en la fabricación avanzada de sistemas complejos que van en las antenas de los satélites. “Nosotros estamos enfocados básicamente en las guías de ondas”, detalla David González, director de Desarrollo de Negocio y Estrategia de Idonial. En este sector, dice González, se necesita “mucho conocimiento y, además, conocimiento variado”. Asturias lo tiene. “Hay empresas que están trabajando en otras tecnologías que serían perfectamente aplicables a los nanosatélites. Es el caso de los materiales cerámicamente avanzados y nanoestructurados que se utilizan hoy en el ámbito sanitario”, ahonda el directivo de Idonial.

A juicio de Javier de Cos, responsable del ICTEA y catedrático del departamento de Explotación y Prospección de Minas de la Universidad de Oviedo, la región tiene “todos los mimbres para tejer el cesto”. Es una iniciativa “innovadora y rompedora, pero la Consejería de Ciencia está haciendo muy bien en proponerla. Además, está dando los pasos adecuados, haciendo primero una consulta pública para conocer el interés real que hay en el sector privado, sin tirarse directamente a la piscina”, opina. Según De Cos, al Principado le falta sobre todo dar el salto industrial. Porque, señala, “hay investigación e incluso programas de doctorado de reciente creación”. Por tanto, de lo que se trata ahora es de “cerrar el círculo”.

El director del Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias hace referencia al programa de doctorado en Ciencias y Tecnologías del Espacio y la Materia, que fue aprobado hace unos meses por la ANECA y que entrará en funcionamiento el curso que viene. Javier de Cos espera que esta nueva línea formativa sirva para aumentar aún más el número de investigadores que forman parte del Instituto. Hoy son unos setenta, treinta de ellos doctorandos. La Universidad de Oviedo es especialmente puntera en la óptica adaptativa y hay estudiantes de fuera, incluso de Sudamérica, interesados en venir a Asturias. “Teniendo en cuenta el poco tiempo que llevamos –el instituto nació a finales de 2019– estamos muy orgullosos del crecimiento experimentado”, sostiene el catedrático.

El ICTEA colabora desde hace años con la NASA y el pasado mes de septiembre recibió a un equipo de científicos –entre ellos, a Adriana Ocampo, directora del programa de ciencia de la NASA, y Marc Buie, uno de los astrónomos más prestigiosos del mundo– para observar unos asteroides que son claves para entender el origen del Sistema Solar, dentro de la misión “Lucy”. Los investigadores de la Universidad de Oviedo también están entrenados en el mundo de los nanosatélites y ha trabajado con “cubesat”, un estándar de diseño con una masa de poco más de 1 kilo.

No son los únicos con recorrido en el sector aeroespacial. También está el Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN). “Llevamos años investigando y desarrollando nuevos materiales para satélites. Desde espejos hasta componentes estructurales”, menciona el director, Adolfo Fernández. El reto, profundiza, es hacer materiales con alta estabilidad dimensional. Es decir, que apenas se dilaten o se contraigan cuando son sometidos a cambios de temperatura bruscos como los que sufren los nanosatélites en el espacio. Ahora mismo, el sector trabaja con vitrocerámicas, sin embargo, advierte Fernández, “sus propiedades mecánicas son muy limitadas”. Por eso, hay que seguir estudiando soluciones en los laboratorios. “Nosotros tenemos patentado un material compuesto cerámico con propiedades mecánicas mejores. Ahora mismo estamos en la fase de fabricar esos componentes en colaboración con el INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial). Estamos avanzando en la madurez de esta tecnología”, completa. Fernández sostiene que el proyecto de los nanosatélites lanzado por el Principado constituye “una muy buena oportunidad” para la región: “Es un sector emergente y tenemos empresas muy capacitadas en Asturias que pueden participar”.

El reto que se pone la “NASA asturiana” es “nano”. No se trata de fabricar naves tripuladas, sino de desarrollar y desplegar pequeños satélites. O mejor dicho, en diseñar la tecnología necesaria para que Asturias y el mundo entero pueda hacer ensayos de cohetes y nanosatélites en un mismo sitio y con las mismas máquinas. Así, el Principado ha planteado a las empresas dos desafíos: crear dos bancos móviles de pruebas para cohetes y nanosatélites. Y ha puesto deberes. La Consejería de Ciencia pide como requisitos, en el caso del banco de ensayos para motores y cohetes, que se diseñe un prototipo demostrador que sea escalable, conseguir empujes de entre 1 y 20 kilos de fuerza, emplear materiales que fomenten la circularidad e incluir en él sistemas de monitorización y control inteligente”. Los experimentos para este fin podrán hacerse en instalaciones ya existentes, como canteras, minas o muelles comerciales.

Para el banco de nanosatélites, el Gobierno autonómico reclama a las empresas que aúnen en un mismo equipo “todas las capacidades necesarias para hacer una simulación orbital completa, es decir, control de orientación, simulador solar, simulador de campo magnético, vacío y medidores de empuje para propulsión”. También pide que el nanosatélite que se desarrolle tenga un masa de en torno a 10 kilos. Para hacerse una idea, el Sputnik 1, el primer satélite artificial de la historia, pesaba 80. “Esto es casi como lanzar un dispositivo del tamaño de una tostadora”, aclara Ivan Aitor Lucas. Pero en el mundo de los nanosatélites hay todavía los hay todavía más mini. Son los llamados picosatélites, que pesan menos de un kilo y entran en la palma de la mano.

Hasta hace bien poco, esta tecnología solo estaba al alcance de las grandes corporaciones o de países con programas espaciales, con facturas multimillonarias. Ahora es accesible a casi cualquier empresa. “Antes hablábamos de centenares de millones y, en la actualidad, de centenares de miles de euros”, detalla Javier de Cos. El desarrollo de un nanosatélite desde cero ronda hoy entre los 100.000 y 500.000 euros y su lanzamiento al espacio, unos 100.000. Estos precios, no obstante, “cada vez bajarán más”, apunta el director del ICTEA, Javier de Cos.

Las aplicaciones que abren estos dispositivos, que vuelan a baja altura y tiene una vida útil de unos dos años, son “inmensos”, como resalta el director general de Innovación, Iván Aitor Lucas: “Control de incendios y de argayos, búsqueda de personas, sensorización de máquinas, fotografías de alta calidad...”. Luis González, director del GITPA (Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicación del Principado de Asturias) ahonda más en los usos. “Teniendo en cuenta la orografía que tiene Asturias, los nanosatélites abren oportunidades muy claras. Mejoraría las telecomunicaciones y, además, permitiría localizar a un montañero que se ha perdido y que no tiene cobertura, monitorizar ganado, controlar máquinas en una empresa de Redes con mala conexión, saber la posición de un barco más allá de 20 o 30 kilómetros de la costa...”. González está convencido de que este es el futuro y que “en cinco o seis años habrá empresas que demanden esta tecnología”. “Hasta Glovo –apunta– tendrá su propia nanosatélite para geolocalizar a sus repartidores”. De ahí que sea tan importante que Asturias tome ya posición en esta tecnología. O, al menos, que lo intente. “De aquí no sabemos qué va a salir, pero si no lo intentamos, nada saldrá”, manifiesta Iván Aitor Lucas. Adolfo Fernández, del CINN, opina lo mismo: “Si no se inicia esta carrera, nunca se podrá saber a dónde se llega”. Y Javier de Cos también: “Nos hemos metido en el negocio correcto y el momento de subirse al carro es ahora”. Que Asturias despegue.