“A los 17 años fui cabeza de familia en un piso de Oviedo”

–Nací en Tuña (Tineo), en 1962; en casa, porque me adelanté un mes. Soy el primer nieto varón y tengo una hermana, Inmaculada, cuatro años menor. Crecí en una casa de un tío carnal que tenía dos viviendas y luego en la escuela, encima de las aulas, donde mi madre era maestra.

–¿Cómo era Tuña?

–Tenía unos 350 habitantes y mucha identidad porque era cabecera de un territorio en la otra margen del Narcea que entra hacia Belmonte y Somiedo. Había 13 bares tienda, no solo de alimentación: uno tenía ferretería, otro material de construcción, otro barbería... Vi el primer teléfono a los 6 años en el lavadero de una mina. Hasta que hicieron la presa de la Barca, los reos entraban por las presas que llevaban el agua de regar por los prados.

–Laureano, su padre.

–Era un paisano de Merillés, guarda forestal de Tuña, que en los años cincuenta y pico fue a trabajar con la forestal a Ibias, paró en la fonda de los Cangas-Fonteriz y en la casa de al lado vivía mi madre, entonces adolescente.

–¿Qué tal era?

–Un buen paisano al que respetaban, que ayudaba... Sabía las cuatro reglas, tenía una caligrafía impecable, llevaba los seguros de la Unión y el Fénix, no le gustaba la crispación y sus amigos eran de todas las tendencias. Era neneru cuando fui pequeño y al crecer me dejó tomar decisiones.

–Argentina, su madre.

–Tiene 86 años y va todas las semanas a clase de francés. Es muy vital y muy sociable. Es de Cecos, al lado de San Antolín de Ibias. El Connio, que cuando nevaba se cerraba por meses, también marcó mi vida. Estudió maestra en Lugo, opositó en Oviedo, sacó el número dos y escogió Ibias por ayudar a la familia, que acababa de perder al padre. Fue maestra en Tuña 35 años. Los maestros recién licenciados, que duraban un curso en la zona, se reunían en mi casa y yo fui, un poco, el ahijado de muchos de ellos.

–¿Peso ideológico de casa?

–Centrista no militante. Mi padre solo iba a entierros y mi madre iba a misa los domingos, como todas. Yo quedaba jugando con otros guajes. Mi madre era más moderna que mi padre... el cambio de régimen y los valores de la democracia llegaron a través de ella y de aquellos licenciados que te enseñaban a tocar a Víctor Jara a la guitarra.

–¿Qué neno era usted?

–Inquieto, maduro, de relacionarme bien, mejor con mayores.

–¿Dónde estudió?

–En la escuela de niñas, con mi madre de profesora desde los 2 a los 5 años. Luego con don Alfredo, que había sido maestro de mi padre, y murió años después dando clase. Yo llevaba dos cursos de saberes sobre mi edad y me paró la Inspección. A los 10 años, como el instituto estaba en Cangas del Narcea o Salas, a 33 y a veintitantos kilómetros de mala carretera, marché interno al colegio del Loyola de Oviedo. Cuatro años después mi hermana fue interna a las Ursulinas.

–¿Fue buen estudiante?

–Tuve ambiente de maestros, mi madre hacía formación continua y eso lo veías. Leí mucho libros de geografía e historia y se me dieron bien los números. No hice Geografía e Historia porque soy de la generación que llega a la democracia y se veía el futuro que tendría Económicas.

–¿Cómo fue llegar al Loyola?

–Subimos a ver la habitación, no muy grande, con 10 camas, 5 a cada lado; bajamos al patio a formar filas, cosa que nunca lo había hecho, y pasamos al comedor para cenar. Recuerdo la cara de sufrimiento de mi padre al dejarme allí. Era más emocional que mi madre, que entendía que lo mejor era que estudiara allí.

–¿Cómo lo vivió?

–Los primeros días un poco asustado: pasé de ser libre en un pueblo a estar dentro de una muralla, pero pronto entendí que los internos éramos la esencia del colegio. Así nos lo hacían ver los escolapios. En seguida tuve buenas relaciones con los chavales, la dirección y la gestión porque no iba a casa todos los fines de semana. Un cura había sido capellán del Atlético de Madrid y nos llevaban en autobús si el equipo jugaba en Asturias. En un lance de un partido de baloncesto un padre del equipo contrario le dijo algo a un interno y salió un salesiano a defenderlo como si fuera hijo suyo.

–¿Y la religión?

–Nada. En 1972 eran más progresistas que los estamentos oficiales. La vida estaba estructurada en el estudio, el deporte y las comidas y, para un alemanón como yo, era muy buena.

–¿Cómo era usted entonces?

–Yo era grande de pequeño. Llegué al Loyola midiendo 1,65. Al volver de cada verano era menos grande. Fui pívot, alero, escolta y dejé el baloncesto. Quedé normaluco.

–¿Pasó interno el Bachiller?

–No. En el Loyola quitaron el internado y fui a un piso que una tía mía de Villaviciosa tenía alquilado a 6 universitarias. Aprendí mucho con ellas porque empecé a salir por Oviedo y alguna vez me llevaron al Palladium o a cenar. Cuando tenía 17 años mis padres compraron un piso en la calle Ricardo Montes y fui a vivir allí con mi hermana, de 13 años, y un primo de Villaviciosa, de 12.

–¿Cómo se arreglaban?

–Comíamos de lo que mandaban mi madre, mi tía y lo que preparábamos. Yo era el cabeza de familia.

–¿Tenía pandilla en Oviedo?

–No, en fin de semana iba a Tineo. Cuando empecé la carrera mi padre me compró coche. Al salir de clase, a las ocho de la tarde, tomaba una cerveza. No era fiestero. Luego, si quedaba en Oviedo iba a “La Real” y al “Diario Roma” a jugar a los dardos.

–¿Sabía qué quería ser?

–Me prematriculé en Exactas en Valladolid y en Económicas de Oviedo. Quedé aquí por comodidad. Económicas estaba en González Besada, el almacenón, frente al “San Diego”, una cafetería de uno de Luarca. Como me relacionaba con mayores me orientaban conocidos del Loyola y de Tineo Llegué pensando que la carrera era de números y resultó que tenía muchas humanidades. Me gustó. Salí sabiendo macroeconomía. No sabía para ser qué, pero en 1981 en la política se hablaba mucho de Economía.

–Acabó la carrera y ¿qué?

–Marché a las fiestas de San Pedro en Tineo con Nacho del Río, un amigo, y luego fui a su casa en Salinas para ir a las verbenas de la zona. Estando allí, le llamó por teléfono un profesor de quinto de carrera y le dijo que en Sadei estaban buscando encuestadores para hacer las tablas input-output, que si quería ir a una entrevista y si tenía forma de avisarme a mí, que en Tuña no tenía teléfono. Nos cogieron a cinco economistas y cuatro ingenieros.

–Verano libre.

–Lo pasé bien, pero no estaba acostumbrado a no tener qué hacer y me costó un poco.

–Y se hizo entrevistador.

–A la semana, los ingenieros quedaron empleados en alguna de las empresas que habían ido a visitar, lo que nos sobrecargó a los economistas. Una chica se la pegó en el coche. Yo puse mucho impulso, me gustaba, tenía coche, era maduro, hice muchas encuestas, iba a comisión y encaje muy bien con el personal de Sadei. Otros dos economistas tenían claro que iban a opositar al Principado, que en 1986 estaba desplegando su Administración y necesitaba economistas. Los 14 de la orla estábamos trabajando a los seis meses. Nacho y yo habíamos pensado poner una asesoría porque se generalizaba el IRPF, pero yo tenía la mili sin hacer. En octubre fue el sorteo y salí excedente de cupo. De pronto, dejé de estar ganando unas perrucas muy curiosas para estar en el mercado laboral. Sadei necesitaba una persona que hiciera el tratamiento de los datos y Arturo Martín, el director, me llamó para ofrecerme un contrato de seis meses.