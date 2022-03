“El fútbol era dinero fácil y masajes, pero elegí estar en la sociedad real”

Roberto Sánchez Ramos, “Rivi”, fue una joven promesa del fútbol regional hasta que una revista de “Mundo Obrero” le acabó metiendo en el sindicalismo y en la militancia comunista. Lleva casi cincuenta años en el PC, partido con el que debutó como concejal en Avilés en 1979 y en el que siguió, en distintas alianzas y coaliciones, vinculado ya a Oviedo, la ciudad en la que vive, ya retirado, y en la que ha ejercido la mayor parte de su carrera política, desde 1983 a 2019.

Riviellas

Nací el 9 de noviembre de 1953 en la casa de mi bisabuelo Romero, en Riviellas, a escasos tres kilómetros de Grado, en la habitación más caliente de la casa, encima de la cuadra. A los 6 años, cuando bajamos a la villa, los niños te llamaban por el nombre del lugar del que venías. Empecé a ser “Riviellas”, hasta que el fútbol, que procura diminutivos por lo rápido de la comunicación, me acortó el nombre a “Rivi”. Mi padre, Roberto Sánchez, era encargado de una sierra en Grado. En la familia de mi madre, Regina Ramos, eran campesinos y tenían una hacienda relativamente importante, lo que permitió que no tuviéramos necesidades perentorias. Vivíamos en casa de mi abuela materna, Ramira, que se había casado con un minero de Carbayín, de cuyo cadáver todavía hoy no sabemos nada. Mi madre no conoció a su padre, tenía solo unos meses cuando lo asesinaron. Tengo una hermana a la que le llevo exactamente un año. Ella nació el 5 de noviembre y yo, el 9. Las mujeres no descansaban en aquella época. La televisión llegó a Grado mucho más tarde.

La escuela

Hasta los 6 años viví en el pueblo. Íbamos a la escuela a Llantrales, a tres kilómetros, cruzando praos y atravesando montes. Venía de vivir entre animales, de ver a mi familia cuidar el ganado, y, de repente, apareció algo nuevo en mi cabeza, los libros. Nací en una época atrasista, hijo de una generación que venía de la derrota del mundo del pensamiento que había traído el fascismo y la guerra, y quien tuviera un libro en casa era sospechoso. En la escuela descubrí la construcción del lenguaje, que todos aquellos libros, todas aquellas letras juntas eran ideas. Recuerdo ese impacto y el de escuchar por primera vez el “Cara al sol”, como un estruendo, antes de entrar en clase. Nunca entendí la letra y por eso nunca lo canté.

Grado

A los 6 años dejo el pueblo y me voy con mis padres a la villa. En Grado empiezan las patadas al balón y los amigos. No eras de los “Beatles” o de los “Rolling”, sino del Madrid o del Barça, de Pérez Francés o de Julio Jiménez. En 1961, la división no era de clases, sino de elecciones futbolísticas o ciclistas. Yo era de los “Rolling” y del Barça, con lo cual me situaba en un mundo ya minoritario. Mi vocación, como el pensamiento, iba tomando cierta orientación. Estudié en un colegio privado, el Sagrado Corazón, donde había un profesor que nos abrasaba. Te daba patadas mientras repetía: “El Oviedo sin delantero centro y yo aquí chutando de esta manera”. O nos cogía por las patillas y nos levantaba por los aires. Era de un salvajismo tremendo. Mi primera matrícula de honor fue en Religión. Yo tenía 11 años, y después de salir a la tarima, el cura, don Fermín, me dijo: “Te pongo matrícula de honor si me respondes a la siguiente pregunta: ¿cómo se dice durmiendo o dormiendo?”. Y le respondí: “Despierto”. Fue mi primer flipe.

El instituto

En Grado cierra el colegio, abre el instituto nos encontramos con profesores muy jóvenes, recién salidos de las facultades de Oviedo, que nos dicen que somos libres para ir o no, no hay clase por la tarde, no hay clase los sábados por la mañana y no hay castigos. Veníamos del que nos tiraba de las patillas y nos encontramos unos profesores que nos explican las tesis fundamentales de una educación, no absolutamente laica, pero lo más aproximado a la libertad. Fue un shock saber que nadie te iba a pegar. Después tuvimos que ir a Pravia para hacer 5.º, 6.º y COU. Era mixto, y como estudié Letras me vi por primera vez en una clase de 40 en que solo éramos cuatro hombres. Fue vital sentirme minoría ante las chicas con 15 años, compartir horas, mezclarnos con ellas. Me ayudó muchísimo.

El fútbol

Como todos los niños de la época, era fútbol o hockey, y yo jugaba al fútbol, en cualquier prao o en la calle, con dos piedras y una pelota. Me gustaban Amancio y Ufarte. Luego empecé en el Mosconia Juvenil y los veranos, en Las Tertulias, un torneo patrocinado por los bares. Era extremo derecha o extremo izquierda, y me ficha entonces para la Peña Blanquiazul Luisín Guardado, un viejo republicano con una gran pedagogía. Así que con 16 años soy un niño con cierta autonomía, que vive en Avilés alojado en hoteles o en casas de directivos y que estudia en Pravia. En casa estaban encantados porque estudiaba, lo pasaba bien, estaba muy entretenido y como entrenaba mucho y viajaba mucho, dormía muy bien. Lo ideal para un niño inquieto.

En esa época empiezo a salir en el periódico, me hacen entrevistas. Jugaba en el Real Avilés, en Segunda División B en La Coruña, Euskadi o León y nos daban 2.000 pesetas por ganar, que era lo que ganaba mi padre en un mes. Estuve en la selección juvenil asturiana y me llamaron para la selección española. Nos entrenaba Santamaría, un defensa central argentino del Madrid que como no se acordaba de nuestros nombres nos llamaba “vasco”, “asturiano”, “gallego”... Era el Campeonato de Europa, íbamos a jugar contra Alemania y me lesioné. Tuve mala suerte, rompí las fibras y no pude ir. Bien que lo sentí.

La independencia

El fútbol fue una parte de mi formación personal e intelectual. Me enseñó a compartir, a luchar y a sacrificarse, pero, sobre todo, me enseñó a desnudarme, incluso físicamente, en una época en que el cuerpo era pecado. Además, con 15 años, me permitió tener una independencia más fuerte que la catalana. Tomé todas mis decisiones, forjé mi personalidad y alejé a mi familia de disgustos. Todo el dinero que ganaba se lo mandaba a mi madre. Y cuando mi padre tuvo un accidente laboral en La Felguera y estuvo dos años en el hospital sin cobrar una sola peseta también ayudé a mi familia. Me gustaba vestir bien, y como el dinero llegaba tan fácil, me creé la necesidad de comprar una cazadora de ante. La tenían en Belarmino, en Oviedo.

Entré en la tienda a las cuatro de la tarde, la encargada me dijo que había un modelo de 4.000 pesetas y otro de 6.000. Me probé el de 6.000 y le di un fajo de billetes. “Me la llevo puesta”. Luego me monto en el Vasco-Asturiano, cierro la ventanilla para no mancharme y cuando llego a Grado y mi madre me ve bajarme del tren con aquella cazadora de ante se echa las manos a la cabeza. Era un signo impropio, el summum.

La ruptura

En mi última etapa de futbolista, año 1971, 1972, se mezclan otras inquietudes en la vida. Nosotros vivíamos en una nube. Ganábamos dinero fácil por hacer algo que era lo que más nos gustaba. Teníamos a gente que nos daba masajes y no éramos conscientes de la realidad que nos rodeaba. Pero hete aquí que, gracias a unas amistades maravillosas, te pasan revistas francesas, “Mundo Obrero”, conecto con ese otro mundo y decido que el fútbol no es la realidad, me doy cuenta de que la realidad está en otra parte. Previamente había tenido otra ruptura. Con 12 años era batería de “Los Moscones” y había tenido que decidir entre la música o el fútbol en serio. Años más tarde tuve que decidir entre estar en la sociedad real o en el mundo del fútbol. Prescindo del fútbol. Además, en ese momento, con 18 años, me encuentro con el mundo de los negreros que se llaman intermediarios. Vino a buscarme un alto militar de Oviedo para que fichara por el Burgos, que había subido a Primera y había fichado de portero a Taladrid, del Oviedo. El militar me dijo que la mitad de mi ficha se la quedaba él, y yo le dije que no, que con mi esfuerzo se podía quedar con una pequeña parte, pero no con la mitad.

Trabajo y sindicato

Acabo el Bachiller y comienzo a trabajar en Montajes Nervión, empresa auxiliar de Ensidesa, como técnico administrativo. Me encargo de pagar las nóminas y me encuentro a dos paisanos, andaluces de Jaén, que no sabían firmar, que tenían que hacerlo con el dedo. Con 20 años que tenía, me quedo tan impactado que al día siguiente voy a verlos a la obra y me ofrezco a enseñarles, al menos, a firmar. Ahí tomé más conciencia de clase y empiezo en Comisiones Obreras. Voy a ver a Triqui (Emilio Huerta), que tenía despacho a pocos metros de mis oficinas, me da 100 carnés, que eran cartones, y me dice: “Cien carnés a 25 pesetas, hay que ponerles sello todos los meses”. Al día siguiente aparecí con 2.500 pesetas y pidiendo otros cien. Yo iba por los comedores que tenía la empresa a la hora del almuerzo y afiliaba a todos. Llegamos a tener al 80% afiliado. Y, ahora lo puedo contar, llegué a afiliar al jefe de personal de Montajes Nervión. Le entregué su carné de Comisiones en mano en su chalé en Luanco. Era pura pedagogía. Yo les decía que los trabajadores teníamos que organizarnos porque teníamos en común determinadas cosas. Era un mensaje muy básico, pero era “El Mensaje”, y se afiliaban todos.

Tuve algún problema con compañeros más ortodoxos que cuando veían que afiliaba hasta a los del sindicato vertical me decían: “¿Estos que hacen aquí?”. Yo les contestaba: “Tienen otras ideas, pero tenemos en común lo más importante, son explotados igual que nosotros”. Aprendimos con la praxis, y el convenio ya no era subir el salario, sino que los hijos de los trabajadores tuvieran becas para estudiar. Hace poco, frente al Campoamor, me pararon dos chicos y me dijeron: “Gracias a ti somos abogados”. Eran hijos de aquellos trabajadores que apenas sabían firmar y que se beneficiaron, como buenos estudiantes, de aquellas becas que creamos en el convenio colectivo. Simplificando, ese es el capital más importante que tengo en mi vida, el de esos dos chicos dándome las gracias por la lucha colectiva. A los pocos meses de estar en Comisiones entré en el PCE. Fue el 11 de enero de 1974, en un piso vacío de la calle que hoy se llama Libertad, en Avilés. El cartón con la firma de Carrillo, la de Dolores Ibárruri y mi nombre nos lo dio Manolín “El de Grao”, y nos explicó las responsabilidades que asumíamos. Desde entonces, yo, como decía Bergamín, comunista hasta la muerte, pero ni un paso más.