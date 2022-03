Los “Oscar” recobran la normalidad con un duelo entre “El poder del perro” y “CODA”

Los “Oscar” vuelven a la normalidad en su 94.ª edición. El Dolby Theatre de Los Ángeles tendrá alfombra roja tras un año de parón presencial por culpa del malo de la película: el covid-19. Alivio, expectación y algo de súplica con el lema “Amantes del cine, unidos”. Más que nunca, la ceremonia tratará de recuperar audiencias perdidas durante muchos años por el muermo de las galas y la división entre los gustos del público y la Academia. El inicio de la ceremonia en España será a las 2.00 horas de la madrugada del lunes. Antes, a las 00.30, la alfombra roja. Movistar+ empezará su retransmisión a las 00.00 horas.

Hay este año un plus de interés con acento español: el matrimonio formado por Penélope Cruz y Javier Bardem son candidatos a mejor actriz y mejor actor, respectivamente, por “Madres paralelas” y “Ser los Ricardo”; Alberto Iglesias está nominado por la música del filme de Pedro Almodóvar, y Alberto Mielgo opta a una estatuilla por el corto de animación “El limpiaparabrisas”. Por cierto, el día en que se anunciaron las candidaturas, el 8 de febrero, Mielgo estaba ilocalizable. “Me fui a Asturias con unos colegas, a un sitio remoto con poca cobertura, porque quería compartir el momento con gente que de verdad me importa”, contó a “El País”.

Hay diez contendientes muy variados con tres claros aspirantes: “Belfast”, de Kenneth Branagh (un drama autobiográfico desigual y más efectista que efectivo, con siete candidaturas); “CODA: Los sonidos del silencio”, de Siân Heder (melodrama modesto de superación tan del gusto de la Academia, menos sensiblero de lo que podría parecer aunque nada memorable), y la australiana “El poder del perro”, de Jane Campion (wéstern rudo de andares parsimoniosos y conflictos espesos que se vuelven un poco liosos al final), gran favorita si nos fiamos por sus doce nominaciones.

Ante esa artillería pesada (de impacto liviano, no ha sido un buen año) poco pueden hacer “Drive My Car”, de Ryûsuke Hamaguchi; “Dune”, de Denis Villeneuve (diez candidaturas y a buen seguro gran ganadora en áreas técnicas); “El callejón de las almas perdidas”, de Guillermo del Toro; “El método Williams”, de Reinaldo Marcus Green; “Licorice Pizza”, de Paul Thomas Anderson (¿reconocerán su guion?); “No mires arriba”, de Adam McKay, o “West Side Story”, por más que sea de Steven Spielberg y evoque sin pudor el cine más clásico.

Otro cambio a tener en cuenta: volvemos a tener anfitriones después de tres años sin esa figura. Bueno, en realidad habrá tres: Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes. Cada una por su lado. La desesperada intención de los productores por reenganchar a la audiencia motiva una decisión que ha levantado una polvareda: ocho premios se darán una hora antes y se emitirán luego en diferido, pues los ganadores los tendrán una hora antes del inicio de la gala y se verán de forma reducida durante la emisión. Los afectados son: cortometraje de ficción, cortometraje de animación, cortometraje documental, montaje, maquillaje y peluquería, música original, mejor diseño de producción y sonido. Las peticiones de boicot por parte de destacados cineastas no han logrado cambiar la decisión. Otra innovación: el público puede votar su escena y su película favorita.

Cuatro de los temas que aspiran a llevar la voz cantante se interpretarán en directo: Beyoncé cantará “Be Alive”, de “El método Williams”; Billie Eilish & Finneas cantarán “No Time to Die”, de “Sin tiempo para morir”; Reba McEntire cantará “Somehow You Do,” de “4 días”, y Sebastián Yatra cantará “Dos oruguitas”, de “Encanto”. Faltará, vaya, el gran Van Morrison, nominado por “Down to Joy”, de “Belfast”.

La categoría a la mejor película internacional tiene dos aspirantes claros: Japón con “Drive My Car” e Italia con “Fue la mano de Dios”, de Paolo Sorrentino, aunque también pisa fuerte Noruega con la estupenda “La peor persona del mundo”, de Joachim Trier. “Flee”, producción europea e independiente, puede presumir de ser el primer título candidato a la mejor película de animación, pero también a la mejor película internacional y al mejor largometraje documental.

La ya habitual guerra de las galaxias en lo que a exhibición se refiere tiene esta vez una intensidad muy significativa: Netflix ha puesto toda la carne en asador para llevarse su primer “Oscar” a mejor película con “El poder del perro”, que no es precisamente deudora de los algoritmos de la plataforma a la hora de atraer espectadores. Con la sátira “No mires arriba” apenas tiene opciones. Le ha salido un rival importante en “CODA”, ganadora de Sundance, y comprada por Apple TV.

La muy floja “El método Williams” no ganará como mejor película (y si lo hiciera habría que darse de baja para siempre de los “Oscar”), pero está requetepensada para que Will Smith se lo lleve como mejor actor, salvo que Benedict Cumberbatch triunfe con todo merecimiento por “El poder del perro”. Bardem poco puede hacer por su trabajo esforzado (demasiado, a veces) en “Ser los Ricardo”, un Aaron Sorkin menor. Tampoco Penélope Cruz atesora muchas opciones por su notable trabajo en “Madres paralelas”, aunque tiene a favor que las rivales son potentes, pero no imbatibles: Jessica Chastain, con “Los ojos de Tammy Faye”; Nicole Kidman, con “Ser los Ricardos”; Olivia Colman, con “La hija oscura”, y Kristen Stewart, con “Spencer”.

Jane Campion aspira con su trabajo en “El poder del perro” a ser la tercera mujer en ganar el premio a la mejor dirección tras Kathryn Bigelow y Chloé Zhao. Puede hacerle sombra Kenneth Branagh y su “Belfast”.

James Bond no tiene licencia para ganar un “Oscar”, pero se cumplen 60 años de la primera película del agente 007, y habrá homenaje. Y otros 50 del estreno de “El Padrino”, que también tendrá su momento especial.