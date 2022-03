El presidente Goloborodko vence a Putin en la cuarta temporada

El cómico Volodímir Oleksándrovich Zelenski se convirtió en 2019 en presidente de Ucrania con el 73% de los votos porque muchos creyeron estar votando a un profesor de Historia llamado Vasily Petrovich Goloborodko. Así se llama el personaje de ficción que Zelenski interpreta en la serie de televisión “Servidor del pueblo”, emitida originalmente entre 2015 y 2019, donde encarna a un docente divorciado y con un hijo que vive con sus padres por culpa de sus problemas económicos, pero que llega a presidente de Ucrania después de que sus alumnos graben un explosivo desahogo contra la corrupción del país, lo difundan por internet y organicen una campaña de crowdfunding para llevarlo al poder. La sátira política “Servidor del pueblo” –difundida en el mundo anglosajón por Netflix y cuyos derechos de emisión para España tiene Telecinco, aunque los primeros capítulos pueden verse en abierto en Youtube subtitulados en inglés–, fue el mayor éxito de la televisión ucraniana en años. Se calcula que más de 20 millones de ucranianos la vieron –el país tenía 44 millones de ciudadanos hasta que Putin entró a sangre y fuego–. En 2019 casi todos votaron a Zelenski porque el mundo se había enamorado del presidente Goloborodko, un tipo normal e insobornable que solo quería honestidad, paz y democracia para su país. Un presidente de ficción que ahora, con este billete de viaje de vuelta a la cruda realidad expedido por Putin, se ha convertido en un líder admirado en Occidente, cuyo dominio de los medios ha unido a todo el país y, al menos, parece estar ganando la llamada “batalla del relato” de la carnicería rusa en Ucrania.

Apenas diez días antes de la invasión rusa de Ucrania, el 12 de febrero pasado, la CNN se hacía eco de una encuesta del Centro Razumkov, un think tank de estudios políticos en Ucrania, que indicaba que el 55% de los ciudadanos de ese país no estaban seguros de que tener a un cómico al frente del Estado fuera lo más “eficaz” para frenar la amenaza de Putin. Poco más de un mes después, ha quedado claro que Zelenski ha estado a la altura de los valores que encarna su personaje. Es más, ya hay quien lo compara con Churchill, otro gran conocedor de la escena política y del poder de la palabra al que le tocó jugar a David contra Goliath en 1940.

Ver los primeros capítulos de “Servidor del pueblo”, que tiene tres temporadas, causa ahora una profunda inquietud, la misma que producen los sueños que se convierten de imprevisto en pesadilla. Sobre las imágenes de la cabecera de cada capítulo, donde se ve a un trajeado Goloborodko dirigiéndose en bicicleta a su despacho presidencial en un soleado día en Kiev, se superponen en la retina del espectador las lúgubres escenas de telediario con los edificios destruidos por los misiles rusos, las columnas de humo de la guerra y la cara mucho más abotargada y ojerosa de un Zelenski con casco y ropa militar. Eso sí, sigue llamando a sus compatriotas como Goloborodko lo hacía la serie: “Queridos ucranianos”.

La corrupción del sistema público, como en la Ucrania real previa a la guerra, es el verdadero tema de “Servidor del pueblo”. Está encarnada por un grupo de oligarcas cuyo rostro nunca se muestra. Aparecen al estilo de esos villanos de película que acarician un gato en la penumbra mientras mueven los hilos de nuestras vidas. Ante el imprevisto ascenso de Goloborodko, esos oligarcas que saquearon Ucrania y Rusia de la mano de Putin mandan investigar al anónimo profesor de Historia y encuentran que no hay nada que investigar. Está sin blanca, paga un microondas a plazos y sus alumnos dicen que es “un santo”. En la Universidad hizo una huelga de hambre contra un profesor, pero ahora no milita en ninguna causa. Si acaso, en la de un resignado cabreo. Tras una clase y hablando con otro compañero, Goloborodko estalla y se larga una diatriba que un alumno graba a escondidas con el móvil. Se aproximan unas elecciones y Goloborodko no puede más: “¡Estoy harto y cansado de eso! ¡Las matemáticas son una ciencia! ¡Y la historia es una… ¡mierda! ¿Por qué nuestros políticos llegan al poder y cometen los mismos errores? Porque son matemáticos. ¡Lo único que saben es cómo dividir, sumar y multiplicar su propia riqueza! (...) ¡Estos bastardos llegan al poder y roban y roban y roban! Estos perros tienen diferentes collares pero actúan de la misma manera. ¡Y a nadie le importa una mierda! Me importa una mierda, ¡a nadie le importa una mierda! Si pudiera llegar allí solo por una semana, ¡yo les mostraría! ¡Acabaría con sus cortejos, con las bonificaciones, con las casas de veraneo, con todos! ¡Ojalá todo maestro común viviera como un presidente! ¡Ojalá todo presidente viviera como un maestro, maldita sea! ¡Bastardos! ¿Son estas las elecciones honestas? ¡Esto es un escupitajo en la cara de la democracia!”.

Pues deseo concedido. El cabreo de Goloborodko le lleva a la presidencia y ahí comienza un proceso desternillante en el que, frente a la cara de estupefacción del nuevo presidente, van pasando todos los lujos impensables de los que disfrutaba su antecesor en el cargo, un ser excéntrico –trasunto del odiado expresidente prorruso Víctor Yanukóvich– que se atrinchera borracho y armado en su despacho, resistiéndose a dejar el poder y encadenando un monólogo despanzurrante en el que se muestra dispuesto a dar “otra oportunidad” al pueblo para que vuelva a votar y, esta vez sí, lo elijan a él. Goloborodko –que en la casa de sus padres ni siquiera podía usar el baño con tranquilidad pues lo tiene siempre ocupado su sobrina– va conociendo a la corte del presidente anterior, con asesores de asesores y asesores de asesores de asesores, mientras tiene encuentros imaginarios con Abraham Lincoln y el Che Guevara que le aconsejan y se escandalizan con él ante tanto derroche.

Putin, el gran antagonista de Goloborodko/Zelenski en esta cuarta temporada real de la serie, aparece como una referencia intermitente. Como cuando Goloborodko entra en el Parlamento ucraniano, se encuentra a todos los diputados peleándose y la única manera que se le ocurre de captar su atención es gritarles: “¡Putin ha sido derrocado!”. O cuando están entrenando a Goloborodko para su toma de posesión, presentándole a dobles de los verdaderos líderes mundiales, y entra el sosias del presidente ruso y lo despiden diciéndole que no quieren verlo más por allí. O cuando juegan con la similitud fonética entra la marca de relojes “Hublot” y una expresión ucraniana que podría traducirse como “Putin, gilipollas”.

Ver “Servidor del pueblo”, que encarna con humor la esperanza de un país por alejarse del autoritarismo y sus miserias, magnifica la tragedia que vive Ucrania, pero reconforta al mismo tiempo porque Zelenski, contra todo pronóstico, se ha mantenido fiel los valores que encarna Goloborodko. Si el personaje no hubiera devorado por completo al actor, quizá Ucrania no estaría dando ahora este ejemplo de coraje y resistencia.