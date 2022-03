El economista asturiano Manuel Villa-Cellino (Oviedo, 1948) es presidente de la Fundación Antonio de Nebrija y del Consejo Rector de la Universidad Nebrija de Madrid, que ha unido a quince instituciones del país para conmemorar durante 2022 el V Centenario de la muerte de Antonio de Nebrija, autor de la primera gramática de lengua castellana.

–Usted y el rector, José Muñiz, son asturianos, más Darío Villanueva, presidente del Patronato, con raíces en Asturias...

–Si me permite la anécdota, muchas veces nos llaman en Madrid la Universidad de los asturianos, pues han pertenecido a nuestro Patronato Sabino Fernández-Campo y los catedráticos Miguel Bajo y Juan Luis Iglesias, desgraciadamente fallecidos, y aún pertenecen los citados por usted, más Gustavo Suárez Pertierra, Francisco Rodríguez García, Ladislao Azcona, Fernando Beltrán, Pedro Silva Cienfuegos Jovellanos, Martín Caicoya Gómez Morán y Javier Vega de Seoane. La lista de asturianos sería demasiado larga si le citara, además de los miembros del Patronato de la Universidad, todos los catedráticos, profesores titulares, asociados o personal de administración y servicios que también somos asturianos.

–¿Qué le parecen los cambios que el rector Villaverde quiere implantar en Oviedo?

–Casi todos los cambios en las estructuras universitarias son positivos cuando se hacen con la racionalidad y la libertad necesarias para conseguir organizaciones más eficaces y competitivas. Todas las universidades públicas necesitan mejorar su gobernanza y su agilidad para adaptarse a un entorno tan global, competitivo y cambiante.

–¿Es buena idea la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación de Asturias?

–El acierto de las ideas se manifiesta en su aplicación práctica y en sus resultados empíricos para mejorar la realidad de una región o de un país. Unir de algún modo los esfuerzos de desarrollo o de promoción de la ciencia y de la innovación, para mejorar la competitividad de todas las empresas asturianas y del conjunto del ecosistema astur, será siempre una idea positiva. No tardaremos en ver los resultados, si se consigue la colaboración necesaria de todos los agentes implicados.

–¿Cooficialidad del asturiano?

–La cooficialidad se ve como un intento desacertado de mantener los usos lingüísticos tradicionales de diferentes partes de Asturias. No ha habido una literatura, ni una lengua científica en asturiano y los usos rurales particulares de la lengua asturiana cambiaban de un valle a otro. A mí me interesaría más analizar y conservar las particularidades lingüísticas del Valle de Espinaredo en Piloña o del concejo de Valdés, por ejemplo, como una reliquia local en vez de imponer una supuesta habla común, ajena a los diferentes usos históricos, que interferirá, sin duda, en el desarrollo intelectual y lingüístico de la mayoría de los niños.

Es un hecho que algunas comunidades con lengua propia han impuesto unos sistemas cooficiales de exclusión de la lengua común que era el español. Lo han hecho con un objetivo político concreto, de diferenciación y de orgullo local innecesario en el caso de los asturianos, pues nunca hemos tenido complejos de superioridad o de inferioridad dentro de nuestro país.

“Todas las universidades públicas necesitan mejorar su gobernanza y su agilidad”

–¿Qué echa más de menos de Asturias?

–Lo que muchos asturianos de la diáspora. Los amigos de la infancia y de la primera juventud, los familiares, los lugares que nos ayudaron a crecer y a preguntarnos qué habría detrás de cada una de nuestras montañas, los latidos de nuestra soledad adolescente, y cuando se veranea en una aldea asturiana se echa de menos la belleza y la tranquilidad del campo astur.

–A alguien que empieza en la Universidad y no sabe qué elegir, ¿qué le aconsejaría?

–Yo le diría que se informara sobre la amplísima oferta de titulaciones que existe en la actualidad y sobre los niveles de exigencia o de calidad de las diferentes universidades. Debe imaginarse con qué profesión contribuiría mejor al progreso de la sociedad y cuáles son sus capacidades para tener el éxito personal que los jóvenes desean. Y a ese joven indeciso le aconsejaría que tratara de equilibrar sentimiento y razón: aquello que puede desear a corto o medio plazo con la imagen que tiene de su vida futura. La experiencia me dice que el éxito profesional es fruto tanto de la aptitud, del nivel de conocimientos y destrezas, como de la actitud, de la determinación para perseguir una meta.

Si se mantienen las dudas, le aconsejaría informarse y dejarse aconsejar por quienes le conocen y por los profesionales de su colegio o de las universidades deseadas; eso ayuda mucho, al conocer tanto los diferentes planes de estudio, como las posibles salidas laborales. Porque el resultado final, es decir, la obtención del título académico y el inicio de una buena carrera, personal o profesionalmente, depende mucho del grado de implicación y de pasión por aprender que se logre durante los años de permanencia en la universidad.

–¿Cómo sale la Universidad de esta pandemia? ¿Ha habido errores que dejan grandes lecciones?

–La institución universitaria en general sale reforzada de la pandemia, por su contribución científica y por su capacidad de adaptación en tiempos muy difíciles. La formación que garantiza la universidad es más necesaria que nunca en el nuevo mundo del conocimiento y el aprendizaje de lo que ha sucedido se analiza cada año en nuestras instituciones.

Analizando casos concretos, no hemos respondido todos por igual, algunas universidades han podido adaptarse mejor que otras. Me enorgullece decir que la Universidad Nebrija mantuvo en todo momento su actividad, gracias a las valiosas inversiones en tecnología que se habían hecho antes y se reforzaron durante la crisis, desarrollando una metodología y un sistema tecnológico y pedagógico tremendamente eficaz. Estoy hablando de nuestro “Nebrija Global Campus”, lo que nos permitió mantener la conectividad con nuestros alumnos y la intensidad del aprendizaje, por lo que los efectos negativos del confinamiento se compensaron con nuevas habilidades.

“La institución universitaria en general sale reforzada de la pandemia”

–¿La lengua es energía limpia, barata y muy productiva?

–La lengua es una materia prima muy singular. No solo no se agota con el uso, sino que su riqueza aumenta cuanto más se comparte. No puede decirse con propiedad que sea gratuita: tiene costes de acceso, que son los de la educación, ya sea de quienes la tienen como lengua nativa o de los que la adquieren después. Pero una vez en posesión de ese bagaje, su uso es ilimitado. Y, por supuesto, es muy productiva. Un aspecto muy importante, y que también nos proponemos destacar en las actividades del V Centenario, es el del valor económico del español. Nuestra lengua es un activo de primera magnitud. La economía del español deberíamos de analizarla y conocerla mejor. El español es un instrumento de comunicación de alcance global, es la tercera lengua en internet en todo el mundo. Es la lengua que nos ofrece infinitas posibilidades de desarrollo a quienes la mantengamos y la impulsemos.

–¿Qué piensa del “universidad, fábrica de parados?”

–La Universidad en su conjunto es la mejor vía de los jóvenes con talento hacia el empleo de calidad. Existe un tópico absurdo sobre el desempleo de los universitarios, que se difunde en contra de toda evidencia, pues las estadísticas son claras en el menor desempleo de las personas más formadas. Siempre, incluso en los peores momentos, las tasas de desempleo de los universitarios han sido mucho menores que los de otros niveles educativos. El tópico puede deberse a que sufrimos una falta de coordinación entre las necesidades de las empresas y algunas titulaciones universitarias tradicionales, pero es un problema subsanable.

Un título universitario siempre ha sido el mejor pasaporte para el empleo de calidad en todos los países. Y hoy lo es más que nunca, precisamente porque, en la era del conocimiento, quienes carezcan de competencias intelectuales corren el riesgo de verse excluidos de los beneficios del progreso. Una alta cualificación, como la que ofrece la Universidad Nebrija, es la mejor palanca para acceder en condiciones óptimas al mercado de trabajo. Los excelentes datos de empleabilidad de nuestros egresados así lo certifican.

–¿La nueva ley de Ciencia nacional le da buenas vibraciones?

–Sí, muchos de los cambios que incorpora son necesarios, para seguir avanzando en facilitar la libertad de movimiento de los investigadores, la capacidad de colaboración con las empresas, la aplicación práctica de los resultados y las posibilidades de internacionalización de nuestras entidades científicas.

–¿Qué pondría en primer lugar en la agenda del nuevo ministro de Educación?

–Siempre le pediríamos mejorar la gobernanza y la capacidad de actuación con libertad de todas las universidades de España. Creo que mantendrá un buen diálogo con el conjunto de la comunidad universitaria, universidades privadas incluidas, para intentar mejorar la calidad de nuestro sistema. Espero que los cambios previstos en la nueva ley vayan en esta dirección de menores condicionantes para dar una enseñanza de calidad, competir entre las universidades y especializarse cuando sea necesario. Cada vez tenemos en nuestro país menos oportunidades para equivocarnos, en un mundo tan globalizado y tan dependiente del nuevo conocimiento que se genera en nuestras instituciones universitarias.

“La cooficialidad del asturiano es un intento desacertado de mantener LOS usos lingüísticos tradicionales de diferentes partes de Asturias”

–El rector Muñiz compara nuestra lengua con un software libre que permite “comunicarnos, expresar ideas y sentimientos, imaginar, crear, proyectar”. Y, encima, no necesita wifi…

–¡Claro! Es el tesoro lingüístico del español al que antes aludía, aprendemos sin esfuerzo nuestra lengua y la usamos sin esfuerzo, casi nunca somos conscientes de su enorme valor. Que seamos capaces de comunicarnos, sin ningún traductor por medio, con cerca de 600 millones de personas es algo maravilloso y de un enorme valor emocional y económico. Como lo es que podamos leer a Quevedo o a Cervantes, cientos de años después, y compartir con ellos genuinas vivencias culturales y humanas. Si se me permite la broma, la lengua española es una tecnología maravillosa y, además, absolutamente sostenible, intercambiable y creativa.

–¿Qué papel desempeñan las humanidades en la era digital?

–Las humanidades son esenciales en el crecimiento intelectual de las personas y en su capacidad de comprensión de la ciencia y del mundo en el que viven. Las humanidades deben desempeñar un papel central en la evolución de la era digital. Cuando todo cambia y se acelera, la reflexión humana, con el pensamiento analítico y el científico, se hace más necesaria que nunca y el buen conocimiento de la lengua y de las humanidades es fundamental.

Para que la técnica nos lleve a un lugar mejor, es preciso comprender los cambios previstos con el conocimiento del humanismo y de la esencia de los humanos. Dirigir el proceso de transformación de la sociedad en la era digital requiere confiar en la sensibilidad e inteligencia humana, en la empatía entre culturas, en la conciencia del pasado y de la historia o en el desarrollo de nuevas habilidades con creatividad, ética y laboriosidad.

–Villanueva subraya que Nebrija no fue ideólogo de la lengua del Imperio, “sino el patriarca del imperio de las lenguas en el Nuevo Mundo”. ¿Ese matiz es clave?

–Sin duda, la palabra imperio también significaba gobernanza y él se refería al latín y al imperio romano. Creo que el profesor Villanueva ha demostrado de manera muy brillante la protección por los españoles de las lenguas americanas ágrafas. Pues, como él recuerda, en los distintos territorios de América del imperio español, muchas de las lenguas vernáculas fueron codificadas por nuestros misioneros o gobernantes siguiendo las directrices de la gramática de Nebrija.

A comienzos del siglo XIX, como subrayó el profesor Villanueva, el número de hablantes de español en América era pequeño; la expansión afortunada del español se produjo con la centralización de la enseñanza tras las sucesivas proclamaciones de independencia de esas naciones hermanas, convertidas en repúblicas. Obviamente, la lengua española no se impuso en América por la fuerza del imperio español, sino por la conveniencia de su aprendizaje en las nuevas naciones.

–Qué le sugieren los intentos de que la lengua separe?

–Me sugiere el mal uso de muchas capacidades humanas, pues me consta que por intereses particulares la lengua se utiliza en ocasiones para dividir a las personas o singularizar teóricas afinidades. Estoy persuadido de que esos intentos empobrecen a las personas y a los pueblos. No se puede imponer un solo idioma, en lugar de utilizar la lengua como instrumento privilegiado de comunicación, para establecer lazos de entendimiento o para derribar muros en las relaciones entre las comunidades humanas. La comunicación multilingüe no obligatoria y la globalización actual del conocimiento es un proceso imparable, ante el que las intenciones espurias acabarán derrotadas.

“Unir los esfuerzos de desarrollo o de promoción de la ciencia y de la innovación será siempre una idea positiva”

–¿Los valores que defiende la Universidad Nebrija son más necesarios que nunca?

–La transmisión de valores es una exigencia de las mejores universidades, y la Universidad Nebrija se ha caracterizado desde sus orígenes por dotar a sus estudiantes con los valores esenciales de la profesión: laboriosidad, perseverancia, ansia de aprender, sinceridad y empatía, compromiso, exigencia, generosidad y la humildad que conduce a la gratitud. Creemos en la capacidad transformadora del conocimiento y de la pasión por aprender aplicada a todos los órdenes de la vida, y, en especial, al proceso de formación universitaria.

Todos los estudiantes de la Universidad Nebrija comparten unos conocimientos, habilidades y valores que les van a ser muy útiles en su vida profesional. Para nosotros es especialmente importante asumir la necesidad de formarse a lo largo de toda la vida, la conciencia de que siempre deben aspirar a ser mejores; por su propio bienestar, y por el progreso de toda la sociedad.

–¿El legado de Antonio Nebrija sigue siendo moderno?

–Por supuesto; ese es uno de los mensajes que queremos transmitir con todas las iniciativas del V Centenario de su fallecimiento. Muchas de las cualidades de Antonio de Nebrija tienen plena vigencia en este siglo XXI. Moderna es su pasión por aprender, su insobornable compromiso con la búsqueda de la verdad; una actitud que a Nebrija le ocasionó no pocos problemas. La racionalidad del Renacimiento, la argumentación científica basada en lo demostrable, en las evidencias empíricas y no en los prejuicios heredados, son virtudes del pensamiento de Nebrija que deben defenderse siempre. Hoy día, y de manera interesada, se difunden mentiras y medias verdades, por eso nos recuerda la cruzada de Nebrija en favor de la pureza del uso de la lengua latina para acceder al verdadero conocimiento: para él, como para el resto de los humanistas, el latín era la lengua que permitía acceder al saber de los antiguos. ¿Hay algo más moderno que la búsqueda del conocimiento? Y ¿no es actual la necesidad del buen uso y dominio del idioma?

–¿Qué actividades de este V Centenario destacaría?

–La gran gala inaugural celebrada el pasado 21 de febrero, la deseada exposición monográfica que se celebrará desde noviembre en la Biblioteca Nacional, los congresos nacionales e internacionales sobre su obra, las 500 voces Nebrija y otras muchas; también citaría la extraordinaria biografía de José Antonio Millán, y el cómic de Agustín Comotto. Son dos trabajos que, dirigidos a públicos diferentes, contribuirán a ampliar el conocimiento sobre la vida y obra de Antonio de Nebrija.

En todo caso, me gustaría destacar la enorme diversidad de las actividades que hemos programado, y que van desde las puramente académicas, a las divulgativas dirigidas a muchas personas. Sin olvidar que, dando el protagonismo al arte y a la palabra, están programados muchos conciertos, exposiciones y coloquios en múltiples Instituciones.