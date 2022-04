La “Aldea cero”, el gran experimento asturiano para revitalizar la vida rural y atajar el despoblamiento

La llegada del turismo rural a Asturias, con la semilla plantada por el Gobierno de Pedro de Silva en Taramundi en 1986 y la fertilización financiera que recibió en los años noventa con las ayudas a fondo perdido de los planes Leader, muestra hasta qué punto la intervención pública puede modificar, para bien, el territorio y la vida de sus habitantes.

El turismo rural fue, acaso, la “idea política” que más y mejor ha transformado a Asturias en todo su recorrido autonómico. Hoy es un dogma universalmente aceptado y publicitado: el Principado es un “paraíso natural”. ¿Pero quién, en los años setenta, se hubiera imaginado pagar por venir a un pueblo perdido de Asturias a pasar las vacaciones? Al rebufo de esa imagen, sustentada en los genuinos valores paisajísticos, gastronómicos y humanos del medio rural asturiano, ha crecido un sector que representa el 11% del PIB y el 12% del empleo del Principado. Quizás uno de los aspectos menos estudiados y probablemente más inesperados del gran “experimento social” que fue el despliegue del turismo rural en Asturias ha sido cómo la progresiva apertura de hoteles encantadores y acogedoras casas de aldea en todos los valles contribuyó –como un saludable efecto dominó– a la rehabilitación de muchos inmuebles ocupados por particulares o que languidecían semiabandonados en manos de herederos indiferentes. Hubo una formidable corriente de “imitación” –envidia lo llaman otros– que contribuyó a adecentar cientos de inmuebles. Nadie quería vivir en una cochambre si al lado habían rehabilitado o construido una casina guapa para turistas.

Peón, una fuente de innovación ya desde 1915 El CTIC Ruraltech, ubicado en Peón (Villaviciosa), es un centro tecnológico orientado a generar un nuevo pensamiento sobre el mundo rural y a desarrollar tecnologías para mejorar sus problemas. Allí ya trabajan 14 personas. Abordan distintos proyectos: desde sistemas de inteligencia artificial para determinar qué tipo de leche es mejor para la elaboración de determinados quesos a sistemas de optimización de rutas de reparto para una cooperativa del occidente de Asturias. Y todo en un edificio que fue fuente de innovación el siglo pasado. En 1915, el emigrante Ramón Álvarez de Arriba dejó un legado para construir en una Escuela de Agricultura en Peón, algo adelantado a su época. En estas instalaciones se abrió en 2019 el CTIC Ruraltech, que pretende coger el testigo innovador y llevarlo al primer siglo totalmente digital.

Ahora, el Gobierno asturiano vuelve a tomar la iniciativa y a impulsar otro experimento, tan innovador como en su momento fue el del turismo rural y que también pone el foco en las zonas de Asturias “de naturaleza campesina”: 553 parroquias de las 859 que tiene la región y que suman el 72,37% de la superficie del Principado. En total, 7.183 kilómetros cuadrados que se están quedando sin gente de manera acelerada, sin brazos que atiendan el inmenso “jardín” que los 800.000 urbanitas de los concejos del centro de Asturias tienen como delicioso espacio de recreo, como oxigenada fuente de paseos, caminatas, relax entre el verde y de fartures sin cuento. Un mundo –del que además mana la seguridad alimentaria– que necesita brazos para seguir siendo tan apetecido. De lo contrario, se convertirá en un gigantesco foco de matorral, incendios y plagas; la gran pesadilla regional que ya se está haciendo realidad. Esto es lo que trata de evitar el proyecto “Aldea cero”, impulsado por el Comisionado para el Reto Demográfico, Jaime Izquierdo, la consejería de Medio Rural y en el que participa también el CTIC (Centro Tecnológico de Información y Comunicación) que acaba de abrir en Peón un espacio de investigación único en España, el CITC Rural Tech, destinado a desarrollar tecnología para solventar problemas del medio rural.

Peón (Villaviciosa), Porrúa (Llanes), Asiegu (Cabrales) y Mual (Cangas del Narcea) serán las “aldeas cero” de Asturias. El fin es reformular la actividad socioeconómica en los pueblos sobre la base de una actividad “agroecológica”, pero los medios pasan por hacer realidad proyectos piloto que puedan ser replicables. Se trata, como en su momento se hizo con la rectoral de Taramundi, de dar ejemplo, plantar una semilla para ver si prende, se reproduce y se hace bosque. “Aldea cero” funciona como una desbrozadora mental: busca abrir nuevos caminos de acceso hacia una vida de calidad y con una actividad sostenible en los pueblos, eliminando el matorral socioeconómico con el que la revolución industrial casi enterró al mundo campesino. Antes de pasar a concretar qué se hará, un poco de teoría.

Lo primero, una definición sacada del proyecto: “La aldea cero es el prototipo ideal de aldea del siglo XXI, concebida como una pequeña estructura habitada y enclavada en el medio rural que tiene como función esencial la gestión agroecológica del territorio vinculado y la conservación del patrimonio natural y cultural y en la que es posible generar sus propias energías renovables, estar comunicado con el resto del planeta y asentar nuevas y diversificadas actividades económicas para generar una economía de bienestar y una comunidad intergeneracional satisfecha con su estilo de vida”.

La aldea, añade Jaime Izquierdo, es la célula del territorio. Fue “el primer experimento urbano de la humanidad”. El pueblo es una célula que, sumada a otras células iguales, genera un cuerpo territorial saludable. Los campesinos trabaron una relación “afectiva y efectiva”, subraya Izquierdo, con su entorno natural, del que extraían más productividad y al tiempo lograban conservarlo y mimarlo para que los recursos no se agotasen. “Precisamente en rehabilitar esta original virtud de gestora funcional, genuina y beneficiosa de la naturaleza es en donde basaremos uno de los argumentos esenciales para justificar la necesidad de restituir a la aldea como protagonista de la sociedad rural postindustrial”, explica el Comisionado para el Reto Demográfico.

¿Por qué la “Aldea cero” se ensayará en estos cuatro pueblos? Pues porque, aunque acusan como todo el medio rural el despoblamiento y el abandono de la actividad campesina, Peón, Porrúa, Asiegu y Mual aún cuentan con una comunidad organizada, dispuesta a tirar del carro. Porque la “Aldea cero” se sustentará en una intensa participación local con tres objetivos: recuperar el entorno a través de la actividad agrícola o ganadera, rescatar el conocimiento y la cultura del territorio que tienen los campesinos, recuperar el “nosotros” que rige la vida de la comunidad y, finalmente, “abrirse al mundo” con las nuevas tecnologías. Ahí es donde entran en acción los expertos del CTIC. La tecnología acerca, acaba con las distancias, y también puede reducir la penosidad del trabajo campesino. Y ahora, al tema. Hasta aquí hemos predicado. Así se dará trigo a través de cuatro proyectos concretos:

Los nuevos rebaños comunitarios

Con el proyecto “Aldea cero” se pretende ensayar los beneficios que puede generar la creación de rebaños de ganado de carácter concejil o comunitario. Dado que la acción de la ganadería ha modelado durante siglos el paisaje rural y que ahora el abandono de la actividad ganadera está convirtiendo al “paraíso natural” en un “paraíso matorral”, se trata de probar un nuevo sistema de gestión comunal del ganado para revertir ese proceso. El objetivo de estos rebaños sería “proporcionar un bien común”: no solo fijándonos en la rentabilidad que producirían las reses en sí, o el empleo que generaría este proyecto, sino también en lo beneficios sobre la conservación del paisaje y su capacidad para generar un cambio clave de mentalidad. Este: el ganadero, más que como un simple productor de carne o leche, sería visto como “un gestor integral del paisaje”. “Eso es algo que hasta ahora no ha sido reconocido ni por la sociedad ni por las administraciones”, subraya Izquierdo. Aún está todo por definir. Pero de eso va el proyecto, de ensayar, de desbrozar. “Nos adentramos en terreno inexplorado. Estamos un poco como Colón cuando trató de llegar a las Indias navegando hacia el Oeste”, advierte Izquierdo.

Ahora la confianza, fía, llámase “blockchain”

¿Qué tiene que ver una botella de sidra con un bitcoin? Respuesta: que los dos pueden convertirse en productos de confianza a prueba de bomba gracias a la misma tecnología digital, el “blockchain”. La clave de la “cadena de bloques”, el “blockchain”, es que permite tener un registro seguro, no hackeable, de cualquier información, sin intermediación de terceros. Da igual la información que se guarde. Da igual el valor de una moneda (bitcoin) que todos los detalles de la cadena de producción agroalimentaria que va de la manzana hasta el culete de sidra. Y eso es lo que pretenden aplicar en el proyecto “Aldea cero”. En este caso con intervención directa del CITC, que ha desarrollado esta tecnología.

El consumidor actual valora extraordinariamente saber qué es exactamente lo que está comiendo y eso es precisamente lo que garantiza la tecnología del “blockchain”. La “puerta” puede ser un código QR impreso en la etiqueta de la botella. Desde el teléfono móvil se podrá acceder a todos los detalles de la producción. “Se podrá obtener información del lugar de procedencia de la sidra, con el municipio y las fincas georreferenciadas, la variedad de manzana, la composición de la mezcla, el llagar, la fecha de prensado, el corchado y distribución”, explica Pablo Priesca, director general de CTIC. Y añade Jaime Izquierdo: “En agroalimentación es fundamental recuperar la confianza. Cuando antes queríamos comprar, por ejemplo, unes buenes fabes decíamos: ‘Cómprales a fulanita, que ye de confianza’. Ahora la confianza llámase ‘blockchain’. Esto supera incluso la idea de la Denominación de Origen Protegida”. Dentro del proyecto se prevé una acción piloto en un máximo de 10 llagares sin coste para ellos y a desarrollar entre este año y el siguiente.

El kilovatio hacémoslu también en casa

Uno de los experimentos que se acometerán en el proyecto “Aldea cero” tiene por finalidad conseguir que las aldeas lleguen, o casi, al autoabastecimiento energético. Aprender a crear una “comunidad energética rural”. “No se trata de aislarse de la red eléctrica, sino de complementarse con ella dando prioridad al autoabastecimiento y autoconsumo obtenido de la explotación de los recursos energéticos locales, como la biomasa, la energía solar, la eólica…”, dice el proyecto. “Desarrollaremos en Peón un proyecto con efecto demostración en torno a la energía fotovoltaica”, indica Pablo Priesca. La idea es instalar un sistema de placas solares que sirvan para abastecer al centro del CITC, a la escuela rural de Peón anexa a las instalaciones del RuralTech y a algunos vecinos. En Moal ya está en marcha un estudio, en colaboración con la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN), para ver cómo se puede crear ese sistema energético local y qué elementos usar para generar energía, incluyendo una plataforma digital de gestión. El sistema piloto que se instalará en Peón servirá para “probar y experimentar tecnología, pero lo verdaderamente importante es servir de referencia visitable para fomentar la creación de más comunidades energéticas en otras ubicaciones geográficas”, indican los promotores de “Aldea cero”.

Fortalecer el “Nosotros”

“La importancia de la comunidad en las aldeas se entiende bien con un ejemplo urbano muy común. Si tú vives en un bloque de viviendas y la comunidad de vecinos no funciona, el ascensor no funciona, la escalera no se limpia, todo eso se llena de basura y tu piso, al final, se devalúa”, explica Jaime Izquierdo al tratar de trasladar la relevancia que tiene fortalecer el “nosotros”, el sentido de pertenencia y de comunidad rural. A la hora generar esa cohesión en defensa del bien común es clave fomentar el encuentro e intercambio de conocimientos entre generaciones. Por ello en la escuela rural de Peón, una de las cuatro “aldeas cero”, se experimentará con un “programa de encuentro intergeneracional”. La idea parte del problema que se generó con la ruptura de las redes sociales – las reales, no las del móvil– que existían en los pueblos, en un entorno en el que “eran los abuelos en muchos casos lo que transmitían los conocimientos, los valores y la cultura del territorio a sus nietos en un sistema de educación informal pero muy efectivo”. Para atajar la “orfandad” de todo este conocimiento milenario sobre el manejo del entorno se ensayará un “espacio de encuentro dotado con medios tecnológicos para fomentar el aprendizaje intergeneracional, la experimentación y la recuperación de las culturas locales” entre profesores, niños, padres y vecinos. Y siempre con el mismo anhelo: que tenga un efecto demostración y que pueda replicarse.

Porrúa, la primera “Metaaldea” del mundo

Mientras Mark Zuckerberg está desarrollando su “Metaverso”, una versión digital del mundo real donde podríamos trasplantarnos, en el proyecto “Aldea cero” juegan con la idea de “Metaaldea”, una réplica en el mundo digital de la aldea real donde puedan acumularse y mostrarse todo tipo de conocimientos relacionados en este pueblo. El experimento se desarrollará en Porrúa, “ya que cuenta con un excelente trabajo vecinal previo y con el museo etnográfico del Oriente de Asturias”. “La acción consiste en crear una plataforma web que cumpla dos funciones. Por un lado, que sea capaz de almacenar y presentar la información referente a una aldea. De esta manera se creará una versión digitalizada de la aldea, que contenga información editable por los propios vecinos, o vecinos designados como administradores”, se explica en el proyecto. Toda esa información, cuya recogida conllevará una fuerte implicación vecinal, será accesible a través de señalización con códigos QR, “de forma que el visitante pueda acceder a información asociada al lugar exacto en el que está ubicado en ese momento. La información que se representará digitalmente no será una información ‘académica’, sino que será aquella asociada a la cultura local en la que se reconozcan los propios vecinos”. En el proyecto se dan ejemplos de cómo funcionará: “Cuando un peregrino que hace el Camino de Santiago pasa por delante de un llagar de sidra, un código QR le facilitará información sobre la elaboración de la sidra y la importancia de esta en esa aldea. O, cuando el peregrino camina al lado de un campo de maíz, el código QR dará acceso a información relativa a la importancia histórica que el maíz tuvo en la alimentación, el tipo de productos que se obtienen del mismo o las actividades comunales que eran propias de la recogida de la cosecha (esfoyazas). Así, la información recogerá usos y costumbres del lugar (oficios tradicionales, usos arquitectónicos, ordenación del territorio, historias locales, personajes locales…)”. La funcionalidad también es poner en contacto a gente interesada en estos conocimientos con sus poseedores. De tal manera que se propicie una dignificación de las personas en el mundo rural, dándoles protagonismo y proyección a sus conocimientos”.