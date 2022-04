María Jesús Rodríguez: cuando las pequeñas cosas construyen el mundo

Eran los primeros años sesenta, eran ocho hermanos, ella tenía a cinco por delante, mayores y todos hombres, pero la niña también quería ir a pescar con su padre. ¿Por qué habría de quedarse en casa haciendo tareas “de muyeres”? De eso, nada. Así que fue a pescar con los hermanos y lo que sacó del mar, de aquellas largas horas en la costa de Castropol, por los alrededores de la playa de Penarronda, fue algo que le aprovechó toda la vida, hasta hoy. Aprendió a mirar sin tiempo, en profundidad, con paciencia, a lo grande y a lo pequeño, a los acantilados, al infinitesimal alfombrado marino de los rincones de los pedreros. Igual no sabía entonces que así se estaba convirtiendo ya en artista. Pero justo allí fue.

María Jesús Rodríguez, (Oviedo, 1959), artista plástica que se define como escultora, protagoniza la exposición antológica que el Museo de Bellas Artes de Asturias inauguró el pasado 24 de marzo y que se prolongará hasta el 12 de junio. Medalla de plata de Asturias, Rodríguez es una de las creadoras imprescindibles de las últimas décadas en la región. La exposición se titula “En un abrir y cerrar de ojos”, pero, tras recorrer con ella la muestra, en la planta -1 del edificio Ampliación, donde se pueden contemplar 66 obras y un audiovisual, un compendio de todo su trabajo, se intuye la pertinencia del título: que a ella pudieron pasarle en un visto y no visto estas cuatro décadas de creación constante. Pero no está muy claro que María Jesús cierre alguna vez los ojos. Es decir, que todas sus creaciones parecen nacer de una observación constante y minuciosa de la naturaleza. De tener los ojos siempre bien abiertos. Y sin prisa. Ella misma desprende ese aroma de delicada lentitud que tienen su obra. Aunque luego diga que, en el taller, es más bien laboriosa, que todas las piezas que salen de sus manos tienen que tener casi obligadamente muchas horas de trabajo, mucha enjundia. Ella, en broma, asegura que no podría ser jamás un artista al modo de Lucio Fontana, quien le pegaba una cuchillada al lienzo y ya la cosa estaba rematada.

La exposición de María Jesús Rodríguez en el Bellas Artes, comisariada por Óscar Alonso Molina, evita “la rigidez de una cronología lineal” en la muestra de las obras, lo que permite contemplar la evolución de la artista al tiempo que los saltos y recurrencias en algunas piezas y materiales. La escultora está encantada por cómo funcionan sus obras en la sala blaquísima de exposiciones temporales. Especialmente algunas de sus piezas más características en cartón pintado de negro: obras que, en ese proceso de destilado de la esencia natural mediante el alambique de una mirada atenta, nacieron de su primera contemplación infantil de las pizarras del Occidente de Asturias. Era una niña ovetense de Ciudad Naranco –“cuando los años duros, cuando Franco”– que tenía en la plata de Penarronda el verdadero jardín de su casa.

María Jesús Rodríguez exprimió durante décadas todas las posibilidades del cartón, atraída por la dualidad de un material pobre, ligero y manejable que, pegado capa a capa, adquiría la presencia de los plegamientos geológicos. Y en esos estratos que presentan algunas de sus obras más destacadas parece acumularse, al igual que ocurre en los acantilados que los inspiraron, un largo tiempo. Con los años de taller, esos farallones fueron evolucionando y, entre las últimas piezas que la artista hizo con cartón, se convirtieron en una serie que denomina “Prietes”, son piedras que flotan y que parecen erosionadas por el paso del oleaje, como algunas similares a ellas que aparecen en las playas.

Esta artista, que desde hace 30 años vive con su marido, el pintor Hugo O’Donnell, en un valle de Morcín, parece enamorada de todo lo que surge naturalmente ante su vista. Le gustan los jardines, pero sin ajardinar. “Tenemos unas cunetas maravillosas”, comenta con humor en alusión a la riqueza vegetal que ahí se encuentra, si uno mira con atención como ella hace. “Yo siempre miro al suelo”. En esa devoción por las cosas naturales también se pueden incluir los elementos etnográficos, que no dejan de asombrarla. “Las construcciones populares, por muy sencillas que sean, siempre son guapas”. Y en este ámbito confiesa que está fascinada por el zigzag, una representación que se repite desde el arte parietal.

También en María Jesús Rodríguez, como en el cartón que llegó a dominar, hay una extraña dualidad artística: por una parte, el ojo se le queda atrapado por las geometrías de la naturaleza, vegetales o minerales, pero por otro acude a recrear esas visiones con materiales de factura industrial. Primero fue el cartón y luego, el aluminio, un material que literalmente la deslumbró.

–Es que yo soy un poco poligonera, ¿sabes?

–¿Cómo?

Pues ocurrió que, en un polígono industrial, de ahí la broma, al asomarse en una nave vio que construían el casco de una embarcación. Estaba sin pintar y aquel brillo, aquella textura dibujada por la radial, la dejó atrapada. Así que saltó del cartón al aluminio como materia prima de sus obras. A veces usó formatos más convencionales, usando el aluminio como su fuera un lienzo, digamos. Otras veces recurrió a cilindros o a pequeños bloques. Pero siempre los transformó estampando sobre ellos con punzón, a modo de las planchas de grabado, motivos vegetales, auténticas filigranas que luego resaltó con colores planos de óleo. El resultado es otro contraste: la resistencia eterna del metal y la fragilidad vegetal a punto de desaparecer de un momento a otro. Son, dice, instantes de su vida. Y a estas piezas, al contrario de casi todas las del resto de su trayectoria, sí las dotó de título. Acudió a la “toponimia menor” y hacen alusión al jardín de su hermana o de su madre, de quien dice que nunca cortaba ni siquiera las malas hierbas “porque le daba pena”. “Y soy un poco así también. No tengo otra manera de decírtelo: me da pena”.

Una de las obras más espectaculares de la muestra es un dibujo a lápiz de un fondo marino de “A Cova’l Corno”. El nivel de detalle es impresionante. Una alfombra vegetal donde se funden mil especies diferentes, un tejido irresoluble de algas. “Me llevó ocho meses hacerlo, a diez horas diarias”. Hay mil matices. Se queda mirando un segundo tras acercar un dedo para señalar un detalle. “Necesitaba entenderlo, apresarlo”, dice. En el catálogo de la exposición hay una cita destacada suya, una síntesis de su poética: “Dibujo para entender el mundo que habito. Siempre regreso a los lugares de mi infancia donde, observando los pedreros entre mareas, las cunetas o el jardín de mi madre no solo me di cuenta de que las cosas pequeñas que no vemos construyen el mundo, sino que además me sentía libre, alejada de las tareas propias de una niña de la época”.