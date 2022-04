“La muerte de mi madre fue un drama, pero a los 11 años no lo entiendes”

Lambert Rodríguez fue antes Rodríguez Lambert. Ese apellido materno procede de franceses de Lille que se instalaron en San Luis Potosí a mediados del XIX con Napoleón III. Sus hijos no querían perderlo. Ha de pronunciarse a la inglesa (Lámbert), aunque venga del francés (Lambér).

–Nací en Ciudad de México en 1956. Tengo una hermana, Dolores, 22 meses menor.

–¿Cómo era su padre, José?

–Era de Urbiés. Trabajó en la mina unos meses y se fue a América en los años cuarenta, conoció a mi madre y se casaron. Tenía un restaurante. En casa era tolerante.

–¿Y su madre, Dolores?

–Tengo recuerdos de momentos agradables difuminados por el tiempo porque murió de un cáncer de colon en 1967. Era más echada para delante que mi padre. Fue ama de casa y ayudaba en el restaurante. Su familia directa estaba a 500 kilómetros, en San Luis Potosí, donde la conoció mi padre, pero teníamos 10 primos segundos que eran casi hermanos y nos veíamos mucho.

–¿Cómo recuerda la pérdida de su madre?

–Fue un drama, pero a esa edad no te das cuenta de lo que supone: ves que deja de ser activa, que se mete en la cama, que no se puede levantar y muere. Como niño no acabas de entender qué es la muerte... y sigo sin entenderlo, a pesar de todo. Las circunstancias te van superando.

–¿Cómo vivían en México?

–Éramos clase media, escasa en México. Fuimos socios del Centro Asturiano, muy potente, e inauguré el Parque Asturias. Estudiábamos en el colegio alemán, de los de más prestigio.

–¿Cómo era el colegio?

–Aprendí en alemán Matemáticas y Geografía y al llegar a España lo olvidé. Lo pasé muy bien: las clases era pequeñas, la educación mixta y la mentalidad más abierta que la que encontré al llegar a España. Cuando mis hijos fueron a L’Ecole, que era pedagógicamente novedoso, dieron clases en la naturaleza que yo había recibido 30 años antes. El castigo corporal era impensable.

–¿Al morir su madre?

–A mi padre se le desmoronó el mundo. En 30 días decidió que viniéramos a pasar un par de meses a Asturias. Fue mi primer vuelo, mi primera vez en España.

–Y mucho contraste, ¿no?

–Una familia desconocida, llegar de una ciudad con 10 millones de habitantes, bajar en Madrid, subir a un tren, 10 horas hasta Mieres y llegar a Urbiés. Era octubre: ver vacas, ir a la hierba... ese invierno conocí la nieve con una nevada de 40 centímetros. En diciembre mi padre se sintió arropado por su familia y decidió que quedábamos en Asturias.

–¿Trajo dinero de allá?

–No vino forrado porque allí las enfermedades te arruinan. Trabajó un tiempo en la construcción y luego de portero de inmueble en Llamaquique.

–Eligieron Oviedo.

–A pesar de la playa, nos gustó más Oviedo, quizá porque era invierno. Fue regresar a la ciudad: cine, compras y paseos. Oviedo es cómoda. Vivíamos en González Besada e íbamos andando al colegio, yo a los dominicos; mi hermana, a las dominicas, y nos cruzábamos con las teresianas.

–¿Cómo se arreglaron?

–Mi padre tenía una hermana, María, que nos cuidó como una madre y vivió en casa hasta que fuimos mayores. Yo tenía 12 años y entré en los dominicos por tres o cuatro meses del curso. Me pusieron en primero, me llegó la convalidación, me pasaron a tercero y nunca estudié Geografía universal ni otras materias de segundo. Como crío, me fui adaptando y las novedades siempre son interesantes.

–¿Qué tal se integró?

–Bien. Tenía un compañero, Joaquín del Río, que también venía de México, nos hicimos amigos, también estudió Medicina y, desgraciadamente, murió muy joven, a los 40 y pocos años. Aún tenemos contacto las familias. Los fines de semana jugábamos al fútbol en el colegio partidillos que duraban toda la tarde o luego íbamos al cine y a pasear. No había mucho más que hacer.

–¿Qué tipo de niño era usted?

–Tranquilo. Decían que pensaba mucho. Convertirte en hermano mayor te hace ser más cuidadoso. Me gustaba estudiar, sobre todo Historia y Arte. Estudiar era mi salida, la que quería. Me gustaban los deportes, pero no iba a ser un atleta y tendía al sedentarismo. Para mi padre era prioritario que tuviéramos una carrera.

–Le gustaban la historia y el arte, pero hizo Medicina.

–Tengo hobbies, pero antes de tener uso de razón ya decía que ser médico. En el colegio tuve un profesor, José María Geijo, con ideas muy rojas entonces y una forma distinta de entender la enseñanza y las matemáticas. Geijo me dejó la huella de un buen profesor, que te abre a más que los estudios y te trata como persona. Quedé finalista en la Olimpiada de Matemáticas de Asturias y en un examen en Madrid, entre los 10 primeros. Me dieron una beca para estudiar Exactas. Pero estaba decidido a hacer Medicina.

–Su adolescencia.

–La pasé al entrar en la Universidad en el curso 73-74, que empezó en enero. No hubo selectividad y entramos mil y pico en Medicina, que se estudiaba en Biológicas. No cabíamos.

–En años complicados.

–Acababan de matar al presidente del Gobierno, Carrero Blanco, fue el cierre de la Universidad de Valladolid y le siguieron el nacimiento de los partidos políticos, la muerte de Franco, la transición democrática. Todo eso hizo la época impagable e increíble, para bien y para mal.

–¿Cómo era ser universitario entonces?

–Vivíamos en la Universidad para todo y estudiábamos mucho. Éramos el inicio de un plan nuevo. A la altura de tercero quedábamos unos cien y formamos una piña. Salieron muchos con puestos relevantes y mantenemos cierto grado de relación.

–¿Las inquietudes sociales empezaron ahí?

–Te vas dando cuenta de que las cosas tienen que cambiar, que el autoritarismo no está bien... Nunca milité pero mi relación era con los más izquierdosos, muchos del PCE y del PSOE. Juan Ortiz, Carlos Madera, Paco Ortega... Había muchas asambleas de noviembre hasta marzo y, a partir de abril, había que estudiar como locos. Hice apuntes en primero y segundo para dar lo perdido en las huelgas y en tercero para ganar dinero. Fueron famosos. Solo hice los de Médica, pero los de otros compañeros se conocían como los apuntes de Lambert.

–Durante la carrera, ¿supo qué especialidad le gustaba?

–Sí, conocí a Arturo Cortina, jefe de cardiología de la Residencia y me dio clases de Patología General en tercero y de Cardiología en cuarto. Tuvimos muy buena relación y me influyó mucho. Hice un rotatorio voluntario interno en cardiología en el verano de tercero.

–Acabó la carrera y fue médico general.

–Quería trabajar cuanto antes y entonces se podía. Presenté los papeles y me llamaron de La Felguera para hacer sustituciones de verano. Luego fui a Tormaleo.

–¿Fue médico a caballo?

–No, porque no enfermó nadie en Los Ancares. Se tardaba cinco horas en llegar a Tormaleo y los últimos kilómetros eran en pista. En 7 semanas cayó una pequeña nevada y quedamos casi asilados. Había mina y yo tenía poco trabajo, pero el hospital más cercano era Oviedo, no había transporte sanitario y el taxi costaba 5.000 pesetas así que tenía que resolver. Uno de mis mayores éxitos fue una niña con una erupción en el tronco que coincidía con la forma de la camisa. Pregunté a la madre si había estrenado ropa, me dijo que sí, diagnostiqué y quedé muy bien. Otra cría tenía un dolor de barriga que podía ser apendicitis y derivar en peritonitis e iba a verla cada 3 o 4 horas para decidir si la traíamos a Oviedo. Se le quitó solo.

–¿Donde vivía?

–En la casa de Villares de Abajo que Minero-Siderúrgica de Ponferrada (MSP) tenía para el ingeniero, el capataz, el vigilante y el médico. A cambio de mi trabajo me hospedaban en régimen de pensión completa. Luego estuve haciendo guardias de urgencias en Laviana, hasta el MIR, en dos meses y el 2 de enero empecé a hacer la especialidad en la residencia Covadonga.