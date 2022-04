“La ruptura del orden que hoy nos impacta en Ucrania viene de 1999 en Serbia”

Roger Campione (Avezzano, Italia, 1968) es profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Oviedo. Experto en Guerra y Derecho, reflexiona entre lo jurídico y lo filosófico dirige un equipo de investigación para la Agencia Estatal de Investigación y la UE que se ocupa de las viejas guerras y las nuevas tecnologías y busca extrapolar los resultados fuera del ámbito académico.

–El derecho internacional humanitario (DIH) pretende limitar los efectos de los conflictos armados. ¿Cuántas extralimitaciones lleva Vladimir Putin?

–Unas cuantas. Lo primero que ha infringido la Federación Rusa es el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas iniciando una guerra de agresión, el crimen internacional supremo.

–¿Es un criminal de guerra?

–Sí.

–¿De qué se ocupa el DIH o Derecho de Guerra?

–Históricamente hay dos ámbitos de la regulación del uso de la fuerza. Los latinos llamaban el “ius ad bellum” al cuándo y al por qué de la guerra. Y ha ido cuajando el “ius in bello”, la regulación de la conducta de la guerra, qué se puede hacer y qué no. Trabajo en la relación de estas categorías.

–¿Quién tiene razón en el caso de la Federación Rusa y Ucrania?

–Desde el Derecho Internacional nunca tiene razón el que agrede. Esto podría parecer una afirmación pacífica pero sólo lo parece en la guerra actual. Al pensamiento mainstream no le parecía así en el bombadeo de Serbia en 1999 por la OTAN, ni en las invasión de Afganistán en 2001 y de Irak en 2003. Desde la filosofía del Derecho Internacional no parece novedoso lo que pasa ahora.

–Pero eso son “los nuestros”.

–No podemos repasar 2.000 años de historia pero, por regla general, la única elección relevante para establecer si una guerra es justa, atendiendo a las razones, es quiénes son “los nuestos”. Cuando uno elige el bando, a partir de ahí es justo.

–¿Se puede permitir eso usted?

–Intento no hacerlo. A veces no me siento del todo libre para explicar con fines reflexivos porque te dicen que eres equidistante, que no eres “de los nuestros”. Insisto en vigilar que se cumpla el Derecho Internacional Humanitario, las reglas de conducta.

“Aznar avaló una guerra de agresión en Irak que es una violación del Derecho Internacional”

–¿No importa tanto si la guerra es justa como que sea limpia?

–“Guerra limpia” puede parecer un oxímoron [combinación de dos palabras de significado opuesto] pero no lo es. La guerra tiene reglas, es un fenómeno regulado. Decía Hedley Bulle “estamos acostumbrados a pensar que la alternativa histórica a la paz es la guerra, pero no es así. La alternativa a la paz es una violencia difusa y sin control”.

–La guerra se declara y esa violencia difusa, no.

–Bueno... La Segunda Guerra Mundial fue la última declarada. La guerra acompaña a la humanidad y evoluciona a lo largo de la historia.

–¿Cuándo empiezan las limitaciones de la guerra?

–Podemos remontarnos a Grecia y Roma. Para justificar una guerra hacen falta unos requisitos formales procedimentales y ético materiales.

“La falta de atención a las normas del derecho de guerra de las últimas décadas se debe al resurgir de la legitimación moral de la guerra justa medieval”

–¿Qué requisitos?

–La guerra ha de ser pública y declarada por alguien de soberanía. No se justifican las emboscadas. En Roma, el colegio sacerdotal de las relaciones diplomáticas nombraba al “pater patratus” para que se acercase a la frontera de la otra comunidad en conflicto, reivindicara la injusticia sufrida, les diera un plazo. Si no lo atendían regresaba al sitio y arrojaba una lanza que indicaba el inicio de la guerra.

–¿Y después Roma?

–Para irse armando de mayor legitimación, de la justa causa, se fue pasando a acusar al otro de todo. No de no respetar unos derechos de paso o unos aranceles, sino de ser persas o impíos. En Las Cruzadas el otro es “el infiel”. No hay cabida para la moderación. Esto entra en crisis en la formación de los Estados modernos, después de un siglo de guerra muy sangrientas.

–Y pasamos a...

–El “Ius públicum aeuropaeum” en el siglo XVII, hoy el Derecho Internacional, que desplaza el interés hacia la justa causa y se centra todo en las reglas del Derecho de Guerra o Internacional Humanitario. El problema es que en el ámbito internacional ¿quién establece qué es justo y qué no? La guerra pierde su connotación ética. Es un atributo de soberanía: los estados tiene en sus atribuciones políticas hacer la guerra, que se ha hecho más letal desde las armas de fuego.

–Y no se ve la cara al enemigo.

–Que es un espejo jurídico. Tiene las mismas obligaciones y derechos que yo. Las normas son para todos.

“La falta de atención a las normas del derecho de guerra de las últimas décadas se debe al resurgir de la legitimación moral de la guerra justa medieval”

–¿En algún tiempo se respetaron más las reglas?

–Una norma no pierde consistencia porque es violada. Empieza a perder consistencia cuando no hay respuesta a su violación y el infractor ni siquiera se preocupa por justificar conducta. Así pasa en los últimos tiempos.

–Por ejemplo.

–Irak fue invadida con una mentira. La razón de atacar Afganistán fue la legítima defensa preventiva, la misma que usa Vladimir Putin con Ucrania.

–¿George W. Bush es un criminal de guerra?

–Sí. Como jefe del ejercito invasor cometió guerra de agresión. También la OTAN en el bombardeo de Serbia en 1999, llamándolo “intervención humanitaria”, perpetró una violación del Derecho Internacional sin el aval de Naciones Unidas y su consejo de seguridad.

–¿Y Aznar?

–Avaló una guerra de agresión que es una violación del Derecho Internacional. Retomo lo de Serbia. Ahí la OTAN dejó de ser una alianza militar defensiva y en ese año entraron países del Este como Hungría, la República Checa... Y el año siguiente llegó Putin al poder. En 2008 la Federación Rusa invadió Georgia. La ruptura del orden internacional que tanto nos impacta hoy viene de atrás, de 1999, que viene de cómo se afrontó el final de la guerra fría. Todo eso era evitable y esta guerra también.

–“Los nuestros” son malos.

–Como “los otros”, tienen doble rasero, el problema que se da cuando queremos hacer depender de nuestros juicios morales la corrección de algo. Por eso insisto en respetar lo objetivo: las reglas de conducta.

“Desde la mal llamada guerra mundial contra el terror es difícil distinguir al civil del militar ”

–Las reglas del fútbol.

–A Boskov le preguntó un periodista sobre si lo que había ocurrido en el área de su equipo era penalti o falta y respondió: “Penalti es cuando árbitro pita penalti”. Es una afirmación jurídicamente filosófica. Para unos hinchas es falta, para otros es penalti. El problema es que en política internacional no tenemos árbitro. La falta de atención hacia las normas del derecho de guerra, tan evidente en las últimas décadas, en gran medida es debida al resurgir de los procesos de legitimación moral de la guerra, es decir, a la vuelta a esquemas de argumentación típicos de la doctrina medieval de la guerra justa.

–El enemigo se convierte en absolutamente injusto.

–Infiel, bárbaro o proscrito. ¿Para qué, entonces, una reglas que, a partir del principio de igualdad de los beligerantes, establecen límites a la conducta en la guerra para todas las partes involucradas si estas no están en un mismo nivel moral?

–Desde que hay más convenciones contra los efectos de la guerra mueren más civiles.

–Hoy es difícil establecer quién es civil. Antes había uniformes y estandartes. ¿Cómo distinguimos a un militar de un civil desde la mal llamada Guerra Mundial contra el Terror, que combina el paradigma bélico con el penal?

–Explíquese.

–El terrorista era un delincuente hasta que los atentados se consideraron como guerra. IRA, ETA y las Brigadas Rojas pedían negociar con los estados y los estados respondían que no negociaban con delincuentes.

–Si estuviera en Ucrania ¿preferiría estar armado?

–Preferiría dedicarme a la diplomacia. Cuando surgen los estados, nace la diplomacia como profesión.

“Hasta la nueva tecnología, La guerra seguía el esquema del duelo; ahora sigue el de la caza”

–Los diplomáticos van protegidos.

–Jajaja. No sería diplomático, me dedicaría al “Ius ante bellum” para el que la guerra es lo último.

–¿Hacia dónde va la guerra?.

–Se hablaba de la guerra híbrida, de ciberataques y drones y nos ha extrañado volver a ver tanques y edificios bombardeados. Los nuevos sistemas bélicos pueden desbaratar el armazón del derecho internacional porque se está empezando a dar el paso de lo carbónico a lo silícico, de lo humano a lo tecnológico.

–¿Será más o menos humana la guerra de las máquinas?

–Confiarla a las máquinas es deshumanizarla y puede convertirse en una reacción sin control, pero las máquinas podrían respetar las órdenes que se las programan. Un autor francés acertó cuando dijo que, a partir de los drones, ha habido un cambio de paradigma. Antes la guerra seguía el esquema del duelo y ahora sigue la de la caza. Se pasa de la ética del combate a la cinegética, de matar sin riesgo a ser matado. Ahora hay una vivificación de lo mecánico y una mecanización de lo vivo. El futuro nos aboca a que cada vez será más difícil imputar la acción de un robot a un humano. Ya hay enjambres de drones que toman las decisiones autónomas sobre la interacción de sus propios algoritmos, como un cerebro colectivo.

–¿Por qué le interesó el Derecho de guerra?

–Porque descubrí el doble rasero en la guerra de los Balcanes, por edad, proximidad y lecturas. Me influyó un filósofo del Derecho italiano, Danilo Zolo, que fue muy revelador y me interesaba el Derecho Internacional. En la premisa de mi primer libro “El nomos de la guerra. Genealogía de la guerra justa” recordé que de niño fui a vivir en unas urbanizaciones nuevas de Pisa y en seguida empezaron las rivalidades de los chavales de distintas calles. Había montones de tierra y piedras por todas partes para nuestros tirachinas. Los de 10 años no nos dejaban estar en primera línea a los de 6 que veíamos la guerra desde los setos de retaguardia.

–Una guerra verdadera.

–Se empezaba el día X a la hora Z porque las dos diplomacias habían trabajado febrilmente para hacerla. Se desplegaban los ejércitos y veías rebotar los guijarros. Un día, una pedrada alcanzó a un niño en la frente, empezó a sangrar y se acabó la guerra. Fuimos todos a su casa, le acompañaron a urgencias y nos fuimos a jugar al fútbol. Era abrumador. Violento y regulado. Se acababa y se jugaba a otra cosa.

–¿No le produce melancolía trabajar sobre algo que fracasa, sobre unas reglas que una sola bomba nuclear destroza de cabo a rabo?

–Sin embargo, el equilibrio del terror no trajo guerras a Europa. Dos potencias eran la garantía. Ahora no hay contrapeso y a veces la política interna repercute internacionalmente si le viene bien al gobernante. Habría que ver qué encuestas tiene Biden a partir de la guerra. Putin parece menos interesado en su opinión pública.