El AVE al revés es un tren al trantrán: crónica de un viaje de cinco horas entre Oviedo y Santander

A José María Martínez le encanta el tren. Viaja en este de Feve porque concibe el ferrocarril como “un servicio a la comunidad”, como un transporte económico y ecológico, limpio y casi siempre puntual… También, o sobre todo, porque no tiene prisa. Está prejubilado, viene de Oviedo y se dirige a Infiesto a “echar una mano a mis hermanos en la casina de la familia”. No le importa demasiado la hora y media, ni que el ferrocarril avance así de despacio. Paladea el camino entretenido con el ordenador, ensimismado en la pantalla y aislado por unos aparatosos auriculares que ya tal vez no necesite, porque desde Lieres viaja solo. Durante un rato es el único pasajero del tren 2731 de la vieja Feve que cubre en casi cinco horas el trayecto entre Oviedo y Santander. Pasan las nueve y media de un jueves por la mañana, hace una hora que ha partido de Oviedo y aún no ha salido del concejo de Siero. En el silencio del último vagón, el sosiego de José María alimenta la atmósfera de callada quietud que envuelve al convoy mientras renquea cruzando muy poco a poco, entre Siero y Nava, prados brillantes de escarcha recién deshecha al sol esplendoroso de la mañana.

Su viaje a Infiesto consume en condiciones normales hora y cuarto. Hoy, con el pequeño retraso acumulado en El Berrón, será hora y media. El recorrido completo a Santander van a ser cuatro horas y 58 minutos, más de lo que tarda el Alvia a Madrid –el Alvia, no el AVE–. El doble que algunos autobuses. En coche, daría tiempo a ir y volver y aún sobraría más de una hora… El tren rápido que el Ministerio de Transportes acaba de anunciar sin fecha para reducir de tres horas a una la ruta actual de Feve entre Santander y Bilbao contrasta vivamente con este ferrocarril lento. Muy lento. Aquí hay quien sonríe a la sola mención del viejo proyecto arrinconado del AVE del Cantábrico.

Porque este es el AVE al revés. Un tren singular. De “media distancia”, pero con alma, aspecto y usuarios de cercanías. Si ir “a todo tren” es para la RAE “con la máxima velocidad”, esto sería exactamente lo contrario. Van a ser cinco horas y 38 paradas –31 en Asturias, siete en Cantabria, en muchas no subirá ni se apeará nadie–, 215 kilómetros a una media de 43 por hora. Nunca estarán cubiertos más de 22 de los ochenta asientos rojos del tren. Una parte apreciable del trayecto se recorrerá con menos de tres personas a bordo, incluso más de una hora con una, y prácticamente todos los que vayan pasando serán viajeros de distancias muy cortas. El tiempo de viaje sólo es rentable y competitivo para rutas breves. El ritmo de avance de este tren lento y de parada constante, que hasta más allá de Llanes no circulará más de once minutos seguidos sin detenerse, tiene un evidente efecto disuasorio para los desplazamientos largos. Contadas desde Oviedo, para en dieciséis estaciones hasta Infiesto, en 21 hasta Arriondas, en 25 hasta Ribadesella y en treinta hasta Llanes. Total, que en el tren Oviedo-Santander no va nadie de Oviedo a Santander…

Esta vez, las únicas pequeñas excepciones son José María Martínez en su ruta a Infiesto y Alejandra Torres, una colombiana que casi acaba de instalarse en España. Vuelve a Santander desde Arriondas grabando en el teléfono móvil todo lo que pasa ante su ventanilla, sorprendida por el paisaje y por lo que tarda en llegar a su destino.

El tren 2731 ha salido puntual. A las 8:35 de la mañana ha dejado la vía 3 de la estación de Oviedo con dieciocho pasajeros que en La Corredoria serán 22, la ocupación máxima que el convoy va a tener en las próximas cinco horas de paradas constantes, de traqueteo de intensidad intermitente y de ninguna sensación de velocidad. Hay dos pasajeros que arrastran maletas. ¿Irán a atreverse a la aventura del trayecto completo hasta Santander? No. Se han bajado en Parque Principado. A la salida de la estación, desde una señal, “Feve le desea feliz viaje” y el viajero que tiene por delante cinco horas hasta Santander lo agradece sinceramente.

Es hora de entrada a centros de trabajo y eso aquí se nota, sobre todo en los primeros veinte minutos del trayecto, hasta El Berrón. Las caras del pasaje se renuevan, pero nunca habrá a bordo muchas más de veinte personas. David Díaz, chaleco reflectante y casco, ha subido en Colloto. No coge demasiado el tren, pero le da comodidad, dice, y le ayuda a llevar su patinete eléctrico. Se bajará en el apeadero de Los Corros (Siero). No se va a quedar a comprobar que la velocidad del tren se aproxima por momentos a la del patinete.

A su lado va Abel González, que se apea a eso de las nueve menos diez junto al polígono industrial de Meres. Ha subido en Oviedo, va a trabajar y coge este tren porque es el único que a esta hora tiene parada aquí. También porque el autobús de Pola de Siero tarda más, “entre 25 y 30 minutos”, pero eso no quiere decir que esté conforme con el servicio ferroviario de vía estrecha. Ni mucho menos. Vive en Trubia y puede contar cientos de anécdotas de trenes que no pasan ni avisan de que no pasan, de averías que los paran en plena ruta cuando sí pasan y de cómo el servicio de Feve en Asturias se ha ido deteriorando en los últimos tiempos. De hecho, él antes iba en tren de Trubia a Oviedo, llegaba a las 8:31 y a las 8:35 enlazaba sin dificultad con la salida de éste de Santander… Pero de un tiempo a esta parte, a fuerza de sufrir retrasos y cancelaciones, y de llegar tarde a trabajar, ha decidido sustituir el tren a Oviedo por el autobús urbano, más fiable. Llega, se toma un café y coge este Feve de Santander que curiosamente siempre sale a su hora y llega puntual. Para él, el problema estaba en la línea que pasa por Trubia y viene de Pravia y en el “abandono total” de un servicio que hasta no hace tanto era más eficiente. “Hace cinco años el tren venía lleno de Trubia; las últimas veces veníamos otro y yo… Es horrible”.

Cuando él se despide en el apeadero de Meres, al tren le quedan catorce ocupantes y una es Andrea Álvarez, que también va a trabajar, ella hasta El Berrón. No suele coger el tren “para otras cosas” pero aquí y ahora “sale más económico y en tiempo supone más o menos lo mismo que el coche”. Viendo el ritmo cansino de avance que lleva el convoy, no quiere ni pensar en seguir hasta Santander. Hasta el final, ha dicho Abel, “en este tren sólo suelen ir extranjeros, peregrinos que hacen el Camino de Santiago…” Para el resto tiene una venta dificultosa este recorrido a tirones y jalonado de estaciones que tal vez mejoraría eliminando algunas paradas que no tienen pasajeros, pero al que tampoco le ayudan el trazado ni la velocidad: se verá cuando recorra sin parar el último tramo, de Torrelavega a Santander, y su media apenas alcance los sesenta kilómetros por hora.

Los diez pasajeros que seguían a bordo al salir de El Berrón ya son sólo cuatro cuando el convoy abandona la estación de Pola de Siero después de doce minutos de espera y retraso sobre la hora prevista de salida. Arranca lentamente a las 9:17 y a partir de aquí cambian las caras, o más bien su número se reduce, y la muy leve agitación humana del principio cede el paso a la quietud de dos personas solas en el primer vagón y José María Martínez solo en el segundo y último. A las nueve y media, menos de una hora después de la partida, ya es él el único pasajero de este tren. Entiende que el servicio no sea “muy apetecible” salvo para los que como él “no tenemos prisa”. Dice que viene a Infiesto una media de tres días a la semana, y mientras habla el tren ha cruzado al concejo de Nava. Para en El Remediu y no sube nadie, se detiene en Llames y tampoco, y a eso de las 9:42 emerge Nava capital. Hay tres personas en la estación, pero al tren sólo sube una.

Chirrían los raíles, el tren hace sonar la bocina y avanza acompañando al río Piloña y a la carretera N-634 en un entorno bucólico de verde resaltado por la intensidad del sol primaveral. El revisor ha subido al primer vagón y pide billetes. No tiene demasiado trabajo para controlar al pasaje ni aparenta sorpresa al validar un billete de Oviedo a Santander. José María se baja pasadas las diez en el apeadero de Infiesto, a la salida de la villa. Es la segunda parada de este tren en la capital piloñesa y el acceso de dos personas evita que el convoy quede completamente vacío. Apenas ha transcurrido una hora y media desde la salida de Oviedo y ya no queda ninguno de los pasajeros que iniciaron el viaje.

En su largo trayecto en paralelo al cauce del Piloña, el ferrocarril deja a su izquierda, en Villamayor, la vieja fábrica de Chupa Chups, cuyo abandono es emblema del decaer de la actividad en el medio rural asturiano. En Sevares, doce minutos después de las diez de la mañana, llega Pilar Redondo. No sale a menudo, pero hoy la necesidad le obliga a desplazarse al hospital de Arriondas –once minutos, 1,65 euros– y el tren es el único medio de transporte a su alcance.

Pasa de largo por Ozanes, una de las paradas discrecionales que sólo se usan a petición de los viajeros y deja a Pilar en el apeadero del hospital –“Policlínico”–, que tiene la misma condición. Suben tres personas, piden billete a Llovio y el ferrocarril entra en Arriondas a eso de las 10:25. Tampoco en la villa capital de Parres se regenera mucho el pasaje –ha llegado Alejandra Torres, se han apeado dos pasajeros– y desde la estación alguien informa al revisor algo que luego corroborará la nueva pasajera: “La máquina (expendedora de billetes) sigue sin funcionar”.

Alejandra Torres es colombiana y lleva apenas un mes en España. Vive en Santander y vuelve a casa después visitar el oriente de Asturias. Se ha decidido por el ferrocarril después de que el autobús, a la ida, le haya obligado a esperar dos horas en un largo transbordo en Llanes. No sabe que en tren le quedan más de tres horas, pero va a aprovechar el tiempo grabando con su móvil el verde de los campos, el azul del Cantábrico y el blanco de la nieve de los “picos europeos”. “Lindo”.

¿Y un tren para el turismo?

El tren acompaña ahora al Sella por el recorrido del tren fluvial de la fiesta de las piraguas y cruza el cauce en Llovio. Al llegar a Ribadesella, a eso de las once menos diez, el convoy ha recogido a Paco Mediavilla, a Alfredo Echevarría y a sus bicicletas. Van hasta San Roque del Acebal con idea de volver en bici por el Camino de Santiago. A ellos para esto les sirve, pero asumen que este servicio, por su trazado y sus paradas, es “inasumible” para los largos recorridos. Sí le ven posibilidades a un tren con “función turística, sobre todo en verano” y como alternativa a la saturación de vehículos que sufren por momentos las playas y el litoral oriental. Pronto este tren “sobrevolará” la playa llanisca de San Antolín de Bedón y eso da una idea. “Igual que nosotros con la bici, se podría utilizar con una tabla de surf, por ejemplo”, apunta Alfredo. “Se podría utilizar para hacer más fluido el turismo”, asiente Paco, pero para eso convendría ajustar mejor las frecuencias, convienen los dos.

Dan las once en Nueva de Llanes, pasan Posada, Balmori y Celorio y el tren sale de Llanes a las 11:25, tras casi tres horas de viaje, con tres personas a bordo. Al bajarse los ciclistas en San Roque, Alejandra se quedará sola durante una hora.

Graba el mar en el corto tramo en el que se ve después de pasar Pendueles –la vía había vuelto al trayecto interior después de San Antolín– y se vuelve hacia las montañas nevadas cuando el convoy, poco antes de las doce, cruza la ría de Tinamayor por el puente metálico que separa Asturias de Cantabria. Le gusta el paisaje, pero le sorprende la despoblación que atisba y empieza a comprobar que este tren va “muy demorado”.

Nadie más va a entrar en el tren hasta Cabezón de la Sal, ya en Cantabria. Son las 12:37 y suben tres personas. Cinco adolescentes se incorporan en Puente San Miguel y al llegar a Torrelavega, a las 13:08, el trayecto cántabro –con bastantes menos paradas fijas– ha permitido recuperar buena parte del retraso acumulado hasta ahora. Aquí la demora es solamente de seis minutos y de pronto el convoy renqueante y lento se transforma aquí en un directo más o menos solvente. “Ya no hay más paradas”, anuncia el revisor, y acelera y de Torrelavega a Santander, 24 kilómetros, el trayecto se hace en unos más que aceptables 25 minutos. En Santander, la puntualidad de la llegada es milimétrica y a las 13:33, la hora convenida, el tren llega a la estación de destino sin que el último acelerón haya convencido tampoco a mucha gente. Llegan dieciséis pasajeros.

Cuando todo ha terminado, cinco horas menos dos minutos después, va a ser fácil comprobar las diferencias entre la eficiencia de los servicios de largo recorrido, porque uno de los trenes de vuelta de Santander a Oviedo sale de la capital cántabra sólo diez minutos después que un autobús de línea regular. Éste a las 16:00 horas, aquél a las 16:10. Cuando el autobús llega a Oviedo, a eso de las siete menos veinte, el tren sigue en el concejo de Llanes, en algún lugar entre Posada y Villahormes.