“En la Facultad de Teología Franco nos puso escuchas”

Arturo Muiño Fonticoba (El Ferrol, 23-4-1949), hijo de un marino mercante, recuerda que sus apellidos significan “molino y fuente dentro de una cueva”. El fluir de la vida lo llevó a transitar desde su localidad natal por Madrid, Salamanca, París y Gijón, donde en una primera etapa impartió clases de Historia a lo largo de dos décadas a los alumnos de Secundaria del Colegio Corazón de María, perteneciente a su congregación. Ahora él es el superior de la comunidad claretiana en Gijón, que está celebrando el centenario de su presencia en la ciudad.

La llamada de Jesús. “Mi infancia fue muy feliz, en un pueblo que entonces estaba creciendo muchísimo, El Ferrol. Aunque solamente habían pasado diez años de la horrible Guerra Civil, la gente no hablaba de ello, por lo que nunca tuve conciencia de que algo tan duro había pasado y dividido a la sociedad. Fui al colegio Corazón de Jesús y a Bachillerato en el Colegio Rapariz. Yo en Ferrol era vecino de los claretianos y el santuario al que iba, que todavía hoy regentan nuestros padres, era el santuario de la Virgen de las Angustias. Me sentí llamado por el Señor y entré a nuestra congregación en 1965, con 16 años, cursando el último año de bachillerato de la congregación. Yo lo comparo a un enamoramiento. No había una idea, había una experiencia de Jesús de Nazaret, el Señor, que me invitaba a seguirle, una dulce experiencia”.

Misionero. “Mis padres fueron generosos en extremo. En aquel momento para que un hijo único, como era mi caso, pudiera ser admitido a vida religiosa, tenían que dar un permiso expreso, porque ¿quién iba a cuidar o a atender a los padres el día de mañana? Fueron muy generosos, porque no es que yo entrara en un seminario para ser sacerdote. Lo que había dicho en casa es que quería ser misionero y eso suponía entrar en una congregación religiosa en un momento en el que no regresábamos a casa. Tus padres te podían ir a ver siempre que quisieran, pero no era como hoy, que hay vacaciones reglamentadas y se va y se viene. La tentación era irme al seminario de Mondoñedo y ser un cura normal y corriente. Pero ser misionero era una exigencia a dar un paso por lo que entonces entendíamos por una vida, desde el punto de vista cristiano, de más perfección, y que te entregabas en cuerpo y alma a una causa. La razón por la que entré en los claretianos es porque había una fundación de claretianos en Ferrol y otra en Baltar, que estaba a 9 kilómetros”.

Primer contacto con Gijón. “Hice mi noviciado en Colmenar Viejo, en Madrid. Allí también hice la primera parte de la carrera antigua, tres años de filosofía, donde prácticamente todos los estudiantes éramos claretianos. Luego vine un año a Gijón, porque era típico entonces que nos mandaran un año a las comunidades. Era lo que llamábamos maestrillo. Yo conocí por primera vez Gijón entonces”.

Salamanca. “Estudié Teología Dogmática en la Universidad Pontificia de Salamanca. La Universidad Pontificia estaba llena de religiosos de otras congregaciones y de chicos y chicas que estudiaban una carrera civil. Tengo un gran recuerdo de todo lo que supuso Salamanca para mí, tanto la Pontificia como la civil, porque de repente pasabas a encontrarte con gente también muy preparada, como en Colmenar, pero muy distinta ideológicamente. En el que todavía en España estaba Franco, los últimos años, y era un momento de mucha revuelta en la universidad española. Esto no era sólo en la civil, también nos afectaba en la Iglesia. En clase de algún profesor llegamos a ver que había un escucha, un señor que ponían allí para ver lo que se decía. Porque hay un momento determinado en el que hubo una seria contestación también (al régimen) por parte de la Iglesia Católica. Y generalmente esto estaba más bien en los círculos de nivel intelectual un poco alto. Estamos hablando de la Universidad y había control, y había huelgas. Todo ese mundo lo viví como cualquiera en aquel momento. No te digo nada cuando terminé Teología y pasé a hacer Historia”.

Historia. “Cuando terminé Teología y me ordené, el Provincial de los Claretianos, el padre Severino María Alonso, tenía claro que yo iba a estudiar en Salamanca una carrera civil. La primera propuesta que me hizo, que yo creí que me daba un infarto en su despacho, era que hiciera Química. Yo, que después de la raíz cuadrada ya no supe seguir con otro número. Debí de pedir mucho al Espíritu Santo que me diera la gracia de decirle que iba a ser un desastre y que me gustaba mucho historia y accedió. Fui auxiliar del Prefecto en el teologado claretiano de las provincias claretianas de León y Aragón mientras estudiaba Historia. Allí viví con gente como Fernando Sebastián, que entre otras cosas está detrás del famoso discurso del Rey en la restauración y que fue rector de la Universidad Pontificia de Salamanca, Obispo de León y Obispo de Granada. También vivía con Gerardo Pastor, que luego fue rector en la Universidad de Salamanca y es catedrático de Sociología. Había un grupo de claretianos desde el punto de vista intelectual muy cualificados”.

La Transición. “Me ordené en Salamanca en 1976. En mi ordenación cantó el Coro de la Universidad Pontificia, del que yo formaba parte. Cinco o seis en el coro éramos religiosos, pero los demás, chicos y chicas que hacían sus carreras. Fueron unos años que eran muy importantes, porque era la transición, que en Salamanca se vivió con paz, pero a la vez con mucha inquietud intelectual. En una Facultad como la de Historia, teníamos a gente muy interesante en aquel momento y no todo el mundo pertenecía a un partido más o menos conservador. Conocí a muchos compañeros comunistas y socialistas. Ideológicamente hablando era muy rica. Había una inquietud muy grande por temas que a lo mejor antes no se habían podido desarrollar bien. Yo recuerdo cuando una profesora de Historia del Mundo Contemporáneo, que tenía que explicar en la facultad de filosofía, hizo una especie de cursillo libre sobre la Segunda República. Aquello se llenó, porque, claro, no es que no se explicase la Segunda República, pero es verdad que anteriormente hubo un tiempo en el que la mayor parte de bibliografía que se podía leer o que se leía era de una clara tendencia y, en ese momento, se empezaba a abrir. Es decir, yo conocí en Salamanca una universidad totalmente abierta. Conocí vender el ‘Mundo Obrero’ por parte de los comunistas en la clandestinidad. A mí me tocó vivir allí la legalización del Partido Comunista, que fue un gran bien, porque de repente se acabó la mística y eran como otros cualquiera. Lo recuerdo como un momento muy enriquecedor. A muchos profesores que conocí les sorprendió como con el paso del tiempo los alumnos se despolitizaban cada vez más. Había compañeros en diversas facultades, de determinados partidos políticos a los que más les interesaba era ideologizar desde la base que terminar siendo un licenciado”.

La llegada a Gijón. “Vine a Gijón definitivamente en 1981, como profesor del Corazón de María, tras licenciarme en Historia en junio de aquel año. La ciudad me enamoró. No sé si habrá en el mundo gente mejor que la asturiana. La gente nunca te hacía notar que no eras de aquí. Y ya no te digo si eres del Sporting. Hoy el pique entre el Sporting y el Oviedo no es nada, pero antes cuando íbamos de ejercicios a León con los chavales, la salida y entrada por Oviedo, aquello era ponerse como fieras porque era un pique terrible. Soy gallego, pero viví en mi pueblo 16 años. ¿Es que 25 años viviendo en Asturias no me han de dar aquí un trozo de tierra?”

La docencia. “Mis cuatro primeros años viví en Contrueces, donde ahora tenemos a 300 niños en el parvulario del Colegio Corazón de María. Cuando yo vine, coincidía que en el pequeño parvulario teníamos el noviciado de nuestra provincia. Tenía el santuario de Contrueces y en el noviciado me ocupaba de toda la intendencia, ayudando al maestro de novicios. Y los dos bajábamos a dar clase al colegio, donde siempre di clases en bachillerato, COU y tuve algunas en la ESO. Era el segundo año en el que teníamos niñas, que entraron en el curso 81 a COU. Nosotros comprendimos que la educación mixta puede ser una riqueza. El año anterior sólo habíamos tenido un grupo de 16 niñas que venían del Santo Ángel, porque allí no tenían COU. Teníamos para ellas un lugar que le llamábamos el gineceo, por aquello de que en la cultura clásica el gineceo era donde estaban las mujeres. Aunque estaban los chicos y chicas y los de COU tenían su recreo aparte y esto les daba a ellos mucha cosa, porque en aquellos años se dejaba fumar a los de COU en el gineceo. Hoy nos apedrearían si dejamos fumar. Luego el colegio se fue haciendo mixto poco a poco; hoy ya lo es totalmente”.

“Rerum novarum” y el “Manifiesto comunista”. “A mí sí me da pena que creo que los nuevos planes de enseñanza en letras han bajado mucho el nivel. Se da todo más ‘light’. Antes la Universidad de Oviedo, exigía en Literatura leer tres libros; Tiempos de silencio, una selección de poemas y la Regenta. Vete tú hoy a mandar leer la Regenta. Yo en Historia mandaba leer tres libros, haciendo una ficha de vaciado de los mismos, porque eso es como ellos iban a empezar su enseñanza universitaria, enfrentándose a libros. De tres libros, al final, en los últimos tres años mandaba leer libritos, folletitos de 20 hojas, porque veía que no podían con más. Y los libros que leíamos al principio eran de todo. Yo aquí tuve un problema un poco serio, menos mal que al director le avisé y le dije el primer año que ‘voy a mandar leer a los alumnos la Rerum novarum –que es una encíclica de León XIII para dar respuesta al mundo obrero– pero voy a mandarles primero leer el Manifiesto comunista’. El director me dijo que sí y la leyeron, pero la que se armó. Hubo gente que venían a decir que de qué. ¿De qué? Si yo quiero que se enteren del cristianismo, tendré que mandarles leer el Evangelio y los libros de la Biblia para poder formular sobre ellos y si yo tengo que explicar el marxismo, que lean el Manifiesto Comunista; luego en las internacionales obreras ya sabré lo que tengo que decir y qué hacer, pero dando siempre bibliografía de un lado y de otro. Yo tenía mi ideología, pero puedo asegurar que quien diga que en este colegio se les concienciaba a que fueran los carcas del siglo, nos calumnia severamente. Siempre hemos tenido un gran interés en que aprendieran a pensar. Alumno nuestro en Sevilla fue Felipe González y nunca maldijo el Claret. Si hubiéramos sido tan terribles, ¿cómo no hemos hecho otra cosa que fomentar gente que se fue para la izquierda? Tanto no creo. Cuando había partidos en la clandestinidad, tuvieron reuniones en nuestra Misión en París, y en el viejo teologado en Salamanca... Tuve un alumno, en el curso 81-82, muy bueno, pero me había dado cuenta de que no era creyente. Un día lo hablamos y le dije que iba a respetarlo siempre, como quería que él respetara mi creencia. Antes los colegios teníamos muchas cosas impuestas, pero ahora no se obliga. Es más, ya se nos están dando casos de niños que no hacen la primera comunión”.