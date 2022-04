“Europa ya no está en paz, rusia ha roto el orden forjado tras la guerra fría”

Carmen Romero, madrileña, hija de padre gallego, de Lugo, es la vicesecretaria general adjunta de Asuntos Diplomáticos de la OTAN, la española de rango más alto en el cuartel de la Alianza Atlántica en Bruselas. Actualmente se esfuerza en explicar al mundo la postura de la Organización para hacer frente a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. La tensión diplomática y militar entre Ucrania y Rusia, iniciada el pasado 24 de febrero, ha propiciado que la OTAN sea el principal foco de actuación y decisión para mediar en el conflicto. Su tarea se centra en gestionar la comunicación de la organización con el exterior. Carmen Romero, periodista de profesión, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, comenzó su andadura en Europa Press y posteriormente en la Agencia EFE, en la delegación de Bruselas. En el año 2004 obtuvo el cargo como portavoz adjunta de la OTAN. Hoy, la española con más poder en la Alianza Atlántica, se afana en preparar la Cumbre que acogerá Madrid a finales de junio, en la que la Organización adoptará una nueva estrategia en materia de seguridad.

–Cuando alguien ve el cuartel de la OTAN en Bruselas tiende a pensar que es el equivalente al Pentágono en Washington. ¿Servirá la invasión de Ucrania para avanzar de forma real en materia de seguridad entre los socios de la Alianza?

–Lo que ha hecho Rusia es muy serio, ha vapuleado la arquitectura de seguridad que teníamos en Europa desde el final de la Guerra Fría, que habíamos construido conjuntamente. Rusia ha creado una nueva realidad y ahora seguramente esto llevará a que la OTAN se adapte a este escenario invirtiendo más en la seguridad de los países aliados. Todos los países de la OTAN cuando empiecen a negociar el nuevo concepto estratégico en la Cumbre de Madrid de junio, van a tener en cuenta esto. La OTAN tiene como tareas principales la seguridad colectiva y la cooperación. La seguridad colectiva adquirirá más importancia. Es fundamental reforzar la disuasión para evitar y prevenir un conflicto y mantener la seguridad de los más de mil millones de habitantes de los 30 países de la Alianza, de los que 21 son de la Unión Europea. Hablamos de la seguridad compartida de un espacio muy amplio. Tenemos que estar preparados para afrontar desafíos de seguridad convencionales y menos convencionales. La OTAN va a seguir innovando para afrontar riesgos híbridos como el espacio cibernético o el cambio climático, y amenazas de todo tipo como el terrorismo y las amenazas que vienen del sur.

"La OTAN nunca ha sido una amenaza, es una de las mentiras de Putin"

–Parecía que vivíamos en un mundo global en el que los bloques se habían diluido y no era así. ¿Este conflicto es una llamada a no confiarnos?

–Ahora vemos que Europa ya no está en paz. Cuando la OTAN aprobó el concepto estratégico en 2010, la guía que marca los desafíos a nuestra seguridad y lo que tienen que hacer los 30 países miembros, se decía que Europa estaba en paz. No podemos considerar nuestra seguridad como un hecho garantizado, tenemos que invertir más y estar preparados para desafíos que tal vez no vengan sólo de Rusia, sino también de otras partes. Se necesita un apoyo de la sociedad civil. Las implicaciones de Ucrania en materia de seguridad van a ser a largo plazo y vamos a tener que estar preparados para hacer esfuerzos suplementarios en defensa. Sin seguridad no hay trabajo ni prosperidad económica. Esta inversión en seguridad va a requerir tiempo. Nuestras sociedades tienen que prepararse.

–¿LA OTAN está satisfecha con la cooperación que presta España?

–Desde luego. La OTAN está muy satisfecha con la cooperación de España. La cumbre que acoge Madrid en junio ya era importante antes de la guerra y lo es más ahora que tenemos un conflicto armado. Vamos a tener que responder en Madrid con una nueva estrategia. España siempre ha sido un país muy comprometido con la Alianza. Cuando el Secretario General puso en marcha la respuesta para la disuasión en el flanco Este, España fue uno de primeros países en responder y está haciendo muchas cosas.

–¿Cómo contribuye España al Tratado en materia de seguridad?

–España aporta la vigilancia aérea en los países bálticos; en el Este está presente en Bulgaria y en Letonia, participa en entrenamientos conjuntos con Canadá y también esta en el Mediterráneo, como una de las grandes potencias navales de la OTAN. También entrena fuerzas en Irak; acoge la base de Rota de defensa anti-misiles. En Torrejón (Madrid), tenemos el centro de coordinación aérea, además de la batería anti-misiles en Turquía. España siempre ha sido un socio serio y sigue siendo, muy importante para toda la Alianza. Un país activo también en el ámbito político. De hecho, acogerá la cumbre de junio.

"Estamos evitando por todos los medios que haya una III Guerra Mundial"

–Tal como está el panorama internacional, ¿ve cercano el ingreso de Finlandia y Suecia en el Tratado?

–Finlandia aún no ha pedido ingresar en la OTAN. Una de las implicaciones de la guerra que ha lanzado Rusia en Ucrania es que Finlandia, con una frontera de 1.300 kilómetros con Rusia, presente su petición. Sería el nuevo país del Tratado con la mayor frontera con Rusia. La entrada es algo que debe decidir Finlandia, que junto a Suecia trabajan muy estrechamente con la Alianza. Si pidiese entrar está claro que cumple los requisitos y sería bienvenida, pero hay que darle tiempo. Para nada queremos acelerar el proceso. La política de ampliación de la OTAN ha sido de prosperidad para Europa y han sido los países que han querido los que han venido. Nosotros no hemos ido a pedirles que ingresen. Cualquier país que llega tiene que contribuir a la seguridad. Los requisitos son muy altos. Muchos de los estados que quisieron entrar tras la Guerra Fría lo hicieron con total transparencia hacia Rusia.

–Entonces nunca ha existido la amenaza hacia Rusia...

–La OTAN nunca ha sido una amenaza para Rusia. Esa es una de las mentiras de Putin. No hemos sido nunca un peligro. En primer lugar tenemos muy pocos países fronterizos. En el acta fundacional que selló la relación de el partenariado en 1997 con Rusia se reconocía que la OTAN se iba a expandir. La sociedad debe entender esto.

–Para apaciguar a Putin, ¿las cosas serían tan sencillas como alejar del Pacto a cualquier país de la ex órbita soviética?

–Es muy importante respetar el derecho de cada país a decidir sus alianzas de seguridad. Si los estados de la ex órbita soviética quieren ingresar hay que respetarlo. No puede sacarse a ningún país de la OTAN, estar es su derecho. Es algo que no podemos considerar. Ucrania pidió entrar, es su derecho soberano. La OTAN prometió esa entrada en una cumbre en Bucarest en 2008, en la que estaba Putin. Para que un país como Ucrania entre debe cumplir muchos requisitos. Le costará mas que a Finlandia o a Suecia. No podemos tener en la OTAN a países de primera y segunda liga. Los países que están más cerca de Rusia deben contar con las mismas garantías de seguridad, es algo que no se puede plantear.

–El presidente ruso ha puesto la simbólica fecha del 9 de mayo como fin de la invasión, ¿tiene visos de ser real?

–Es muy difícil predecir cuándo va a acabar este conflicto. Estamos incrementando la presión internacional a Rusia con sanciones y también hemos tenido una reunión de ministros de asuntos exteriores en la que participó la UE, Finlandia, Suecia y nuestros socios del Asia-Pacífico. Quisimos marcar la gran unidad internacional que existe contra lo que está haciendo el presidente ruso. Este conflicto va atener implicaciones globales y global, debe ser la respuesta. También debemos auxiliar a Ucrania con ayuda financiera y material militar no letal, además de reforzar nuestra disuasión para que evitar que Putin ataque a la OTAN. Estamos preparados para ocuparnos de cualquier amenaza.

–Parece que al presidente de la Federación rusa no le salen buen las cuentas en Ucrania...

–Putin no se está planteando una retirada, más bien vemos un repliegue de fuerzas hacia el Sur y el Este. Vamos a ver el comienzo de una nueva fase en el conflicto, reagrupando sus fuerzas y haciendo lo posible para lanzar una ofensiva que pensamos será terrible en el Donbas y crear un corredor terrestre entre Odessa y Crimea.

"Soy la española de mayor rango en la alianza, pero no me considero la más poderosa"

–¿Se conformará con el Donbas y Crimea o abordará más objetivos?

–No estamos en la mente del presidente Putin. Pero no tiene intención de abandonar su objetivo de tomar toda Ucrania. Lo que está haciendo es replantear su estrategia debido a los fracasos en su avance hacia Kiev. La estrategia de Rusia no se limita a Ucrania. Quiere crear nuevas esferas de influencia. Por eso vamos a reforzar el apoyo a países socios muy vulnerables a la presión y a la interferencia de Rusia, como Georgia, Bosnia o Moldavia. Las ambiciones de Putin no se paran en Ucrania.

–Cuando se habla de III Guerra Mundial. ¿El riesgo es real?

–Lo que está haciendo la OTAN es evitar por todos los medios que eso suceda. Pero si Putin entra en alguno de los países de la Alianza habrá respuesta. Sería una guerra directa de los 30, la alianza militar más poderosa del mundo. Trabajamos por un equilibrio muy delicado. Hay que apoyar aún más a Ucrania. Si pierde terreno y no puede responder a Rusia va a estar más débil en la mesa de negociación. No tenemos que bajar la guardia.

–Las terribles imágenes de matanzas; las afirmaciones de Biden llamando criminal de guerra a Putin…implicaciones internacionales de todo tipo, ¿Cómo viven esto desde la OTAN cuando parece imposible permanecer ajenos al horror y a la vez equilibrar posturas?

–Es muy complejo tener este equilibrio delicado y mantener, la necesidad de apoyar a Ucrania y que Rusia no considere que la OTAN está entrando en el conflicto. Al mismo tiempo debemos reforzar nuestra disuasión para decirle a Putin “ni se te ocurra entrar en un país aliado”. El presidente Biden ha hablado con el corazón. Lleva muchos años ocupándose de cuestiones de defensa. Pero ver todo ese horror, los crímenes de guerra…hay una dimensión humana que lleva a hacer declaraciones en uno u otro sentido.

–Pero diplomacia es diálogo, ¿verdad?

–Exacto. Hay que seguir dialogando con Putin, la llave al final del conflicto la tiene él. Debemos hacer lo posible para evitar la escalada y a veces hay que detenerse en las declaraciones públicas. También existe una investigación abierta por parte de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes de guerra.

–Las víctimas más sensibles son los civiles. ¿Cuándo los líderes mundiales negocian son conscientes de la tragedia humana que acarrea la guerra?

–Las repercusiones humanas se tienen en cuenta al negociar, claro que sí. Todos los aspectos van a tener un impacto. Una de las cosas de la que se ocupa la OTAN es de la resilencia de nuestras sociedades. Por eso los países de la Alianza están aumentando la asistencia humanitaria.

–España acoge en junio una Cumbre en la que están puestas las miradas de todo el mundo, ¿cómo se percibe desde Bruselas la cooperación española en estos momentos?

–El aspecto humano de esta crisis se va a ver con claridad en la Cumbre de Madrid. Acudirán los líderes de los 30 estados miembros de la Alianza, incluido el presidente de los Estados Unidos.

"Es muy importante la ayuda que presta Asturias a los ucranianos, gente como nosotros"

–¿Le gusta que digan de usted que es la mujer más poderosa de la OTAN?

–¡Estoy absolutamente en desacuerdo! Hay mujeres que tienen más responsabilidad que yo. En realidad, soy la mujer española que tiene el cargo de más alto rango. Hago mi trabajo todos los días y procuro hacerlo bien. Espero que vengan más mujeres españolas y que estén por encima de mí, ojalá.

–Sí que sentirá estos días especialmente el peso de su cargo.

–Sí. Sobre todo comunicando a la sociedad civil española lo que estamos haciendo. Esta inversión en nuestra seguridad va a ser a largo plazo. Cuando los ciudadanos vean que aumentan los precios del gas, tienen que saber que ha sido Putin quien ha causado esto. El apoyo de la sociedad española va a ser muy importante.

–Su padre es gallego. ¿Con Asturias tiene relación?

–Mi padre es gallego, de Lugo. Pero no he estado en Asturias. Cuando vaya a España visitaré la región.Es muy importante la ayuda que presta Asturias a Ucrania. Los ucranianos son gente como nosotros. Ni se imagina la belleza de Kiev, donde de un día para otro han pasado de pasear por los parques a ver la ciudad destruida.

–¿A veces es imposible desmentir la propaganda?

–Es muy duro. Haber sido periodista me enseña mucho, sobre todo la importancia de contar la verdad y ser lo más transparentes posible. Debemos concentrarnos en relatar nuestra historia, lo que estamos haciendo. El mejor vehículo para hacer frente a la propaganda es contar la verdad de la manera más fehaciente y transparente posible. Los periodistas tienen la clave, hay que apoyar un periodismo muy fuerte e independiente. Sois fundamentales ahora para contar lo que está ocurriendo.