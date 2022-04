Cada vez más asturianos encuentran otra especie de compañía

Uno de cada cinco asturianos tiene un animal de compañía. Nueve de cada diez son perros. Seguimos la tendencia social europea de tener mascota.

En el Registro Informático de Animales del Principado de Asturias (Riapa) constan actualmente 207.719 mascotas menores de 20 años entre perros, gatos, hurones y otras clases. La mayor parte son perros (194.085). Hay 13.121 gatos y 253 hurones. Los 260 restantes son pájaros, conejos, hámsteres y otro tipo de animales.

Las cifras son representativas, pero el presidente del Colegio de Veterinarios de Asturias, Armando Solís, matiza que “pueden no resultar exactas; podría haber mascotas que no estuvieran dadas de alta por sus propietarios y otras fallecidas que estén sin dar de baja”.

No obstante, la tendencia al alza es clara. Desde 2019 Asturias registra más perros que nacimientos de bebés. En 2021, casi el doble: 9.994 canes frente a 4.830 neonatos. La explicación, según Armando Solís, es, entre otros motivos, que “la población empieza a ver las ventajas reales de tener una mascota”. Valoran la fidelidad y el cariño desinteresado sin que influya el estado de ánimo del propietario. La cifra seguirá creciendo: “No es tan elevada como parece y la tendencia indica a que continuará aumentando”.

Por concejos, donde más mascotas hay es en Gijón: 37.824 perros, 4.863 gatos, 80 hurones y 61 de otras especies. En segunda posición del ranking se encuentra Oviedo con 31.655 perros, 3.017 felinos, 61 hurones y 43 de otra clase. El podio regional lo cierra Siero: 9.874 perros, 591 gatos, 11 hurones y 6 de otra índole.

¿Qué mascota elegir?

No todos los animales domésticos aportan lo mismo ni necesitan los mismos cuidados y es importante que el propietario se pare a analizar cuál coincide mejor con su ritmo de vida, el tiempo que le va a poder dedicar y si está preparado para asumir un compromiso con su animal hasta el fin de sus días. En función de las respuestas debería elegir la especie.

El perro suele ser la primera opción. “De siempre es el compañero ideal. Para las personas que están solas suele ser una buena opción. Además de dar cariño, a las personas mayores las obliga a salir a la calle y pasear un rato”, desarrolla el presidente del Colegio de Veterinarios de Asturias.

El tamaño del perro pesa en la toma de decisión. Una raza pequeña es más apropiada para pisos y/o dueños ajetreados: tiene mejor movilidad en el hogar y no necesitan largas salidas a la calle para descargar su energía, como en el caso de las razas más grandes: “Hay dueños con perros activos de un tamaño considerable y que los sacan tres veces al día –o menos– durante diez minutos. Eso no sirve”.

Los gatos son una buena opción para personas más ocupadas. No requieren tantos cuidados y se manejan bien en espacios reducidos. En definitiva, son más independientes.

La tercera opción de los asturianos, según datos oficiales, son los hurones. Solís advierte: “No son muy cómodos y huelen fuerte”. Por ello, explica, el conejo se acerca como la alternativa favorita por detrás de perros y gatos: “Son muy cómodos, sociables, limpios y no hacen ruido. Interaccionan menos que un gato, pero son cariñosos”.

Otro factor que puede decantar la balanza es el económico. El mantenimiento anual de un perro, entre alimentación, desparasitaciones, vacunas, microchip, consultas veterinarias o juguetes, ronda los 700 euros. Requieren unos cuidados básicos de unos 60 euros mensuales dependiendo de la raza, los servicios y productos que se utilicen para su mantenimiento.

Los cuidados básicos de un gato rondan los 500 euros anuales en comida, higiene, vacunas, recogedor, arenero o spray antiparasitario, entre otros.

Un hurón o un conejo cuestan unos 250 euros anuales.

Lo que dan

El avilesino Antonio González tiene un gato –“Kiko”– desde hace siete años. De primeras no era muy de felinos, pero “es un animal que tiene sus momentos a pesar de tener fama de poco cariñoso. Aunque no lo parezca te da mucha compañía. Se mantiene a un par de metros, pero siempre está por ahí por casa”, cuenta este estudiante del doble grado de Matemáticas y Física en la Universidad de Oviedo, que solo ve un problema a su mascota: “Se sube a todas partes; mesas, armarios...”. González opina que el gato es una mascota muy apropiada para tener en un piso, ya que “no hay que sacarlo a pasear y es muy autosuficiente”.

La que también tiene una gata –“Kirara”– es Rocío Flores. La también avilesina cuenta que sus abuelos, con los que vive, eran bastante reacios a tener gatos, pero ahora no pueden separarse del felino. “En la cuarentena los ayudó muchísimo a no sentirse solos. Cuando están malos se tumba en la cama y les da muchos mimos. Es muy cariñosa”.

“Oddy” es el conejo que Naomi García tiene como mascota desde hace tres años y medio. Es una mezcla entre el conejo de angora y el cabeza de león, con un pelaje color arlequín. “Oddy”, según su dueña, tiene un carácter cariñoso, obediente e inteligente.

“Educar a un perro como a un niño es un error”, dicen los expertos

“Desde cachorro lo acostumbramos a que estuviera suelto por casa. La jaula está abierta y solo la utiliza para hacer sus necesidades”, comenta García, quien juntó a “Oddy” con sus perros desde cachorro: “Parece uno más de la manada”. El animal come un pienso especial, fruta y verduras, dependiendo del día.

Agustín González Zapico, “Guti” –propietario del centro de adiestramiento canino Trisquel, en Castrillón–, explica que los comportamientos más habituales que corrige en perros son los empujones, tirones de correa, desobediencia a la llamada o el exceso de actividad. Aunque menos habituales, también hay otros comportamientos caninos en los que ayuda como los ladridos continuos o la ansiedad por separación.

Guti tiene empleados, como Diego Arbesú o Pablo Mesa. Junto a ellos asesora a futuros propietarios sobre qué raza de perro es mejor dependiendo de su estilo de vida además de ayudarlos reconducir ciertas conductas, tanto de cachorros como de adultos: “Es habitual que muchos dueños cojan a tal perro por guapo en vez de buscar el correcto para ellos. Los cachorros requieren tiempo de calidad para ser educados, sobre todo en los tres primeros meses de vida, donde debe estar expuesto a los estímulos que en un futuro marcarán su carácter”.

El centro Trisquel, situado en la localidad castrillonense de Ferralgo, cuenta con varias fincas en las que además de adiestramiento ofrece hotel canino. Trabajan tanto en sus instalaciones como a domicilio con los dueños.

Tiene varios perros de agua español (“Odín”, “Tuco”, “Quila” y “Maya”) que realizan terapia en colegios de Educación Especial, geriátricos y hasta en un dentista, donde entretienen a los niños que tienen miedo.

El adiestrador castrillonense aconseja a los propietarios que “no dejen hacer al perro lo que no quieren que luego haga”. Que no lo dejen subir al sofá un día si no van a querer que el perro se suba al sofá.

Un fallo muy común, desarrolla el experto, es la humanización excesiva del animal a la hora de educarlo. “Educar a una mascota como a un niño es un error”, afirma Guti, subrayando la importancia de “no enseñar con castigos, sino con estímulos positivos”.

Es bueno tener un perro bien adiestrado para todos los días de su vida, para la relación en casa y con los demás. ¿Es muy cara esta educación especializada? “El precio es muy variable. Depende mucho del tiempo que se dedique al animal, los problemas que tenga el perro, el centro al que se lleve, la formación que tenga el adiestrador...”

Hay perros que educan perros. “Es educar a un perro con la ayuda de otro que ya está educado. Funciona la imitación, como el niño que se porta bien cuando ve que hay otro al lado que es bueno”.

Los cuidados de los animales de compañía se han ido haciendo más sofisticados. El peluquero canino Juan Fernández insiste –desde una experiencia profesional de 20 años– en la importancia de cuidar la higiene de las mascotas y de acudir a profesionales especializados: “El concepto del perro en la sociedad ha cambiado mucho. Ahora es la imagen del dueño en la calle”. En su negocio –como en tantos otros relacionados con el cuidado animal– ha aumentado la demanda de manera exponencial.

Entre los costes fijos de una mascota puede figurar el higiénico. Un corte de pelo ronda los 25 o 30 euros. Un baño asciende a los 20. La cadencia adecuada, según Fernández, es de entre una semana y 15 días para el baño y de una vez al mes para el corte de pelo. “Hay vales para economizar la higiene de la mascota”, indica Juan Fernández. El caso de los gatos es diferente: “Se regulan a sí mismos y no requieren tantos cuidados”.

No son humanos, pero sirve para ellos lo que sirve para los congéneres: hay que buscar las buenas compañías. Y serlo para ellas. Por eso, antes de ser propietario de un animal, hay que pensar debidamente en el compromiso que supone.

Aunque la tasa de abandono animal ha disminuido durante los últimos años –en parte gracias a la concienciación social– sigue siendo alta. Según uno de los últimos estudios de la Real Sociedad Canina de España, la tercera causa de abandono de perros y gatos es la incapacidad para asumir los costes económicos de tutelar uno de ellos.

En el escrito, la institución canina refleja que apenas el 30 por ciento de los perros perdidos o abandonados está debidamente identificado. “La identificación es la base fundamental a la hora de reunir a los perros perdidos con sus familias o localizar a las personas irresponsables que los hayan abandonado, pudiendo tomar medidas legales contra ellos”.