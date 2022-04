“Llevo mil años fumando canutos y mantengo mi muy buena memoria”

Mariano Antolín Rato (Gijón, 1943) regresó a Oviedo, la ciudad de su conversión cultural en sus dos años de Filosofía y Letras, cuando descubrió a Gustavo Bueno y estableció los vínculos con el grupo artístico e intelectual de su generación. Esta semana presentó su última novela, “La suerte suprema”, segunda con la editorial asturiana Pez de Plata.

–Va a hacer 50 años que se convirtió en el primer escritor underground español por la novela “900 mil Mach aprox”.

–Y cumpliré 80 años. La va a reeditar José Antonio Martínez, que fue uno de los fundadores de “La Luna de Madrid”, y ahora rescata lo que considera clásicos olvidados.

–¿La ha releído?

–No. Por referencias de Facebook, la única red en la que estoy, no ha quedado anticuada. Marisa Ares, viuda de José Martín-Artajo, tiene un hijo de 26 años al que le pasó la novela, le pareció extraordinaria y se la presta a sus amigos porque es inencontrable.

–Era una novela muy moderna y eso, a veces, impide que se convierta en un clásico.

–Estoy encantado y sorprendido porque mi última novela, “La suerte suprema”, está considerada una novela del siglo XXI. A pesar de mi edad provecta vuelvo a encontrarme moderno como escritor, o así me consideran y, estúpidamente, me gusta.

–¿Qué edad siente que tiene?

–Supongo que la que tengo porque la noto. El periodista asturiano Ángel Sánchez Harguindey, amigo de siempre, dice que notamos la edad que tenemos por la cantidad de pastillas de la mesilla de noche. Tengo suerte de mantener mi muy buena memoria. Los elefantes suelen venir a consultarme las dudas.

–¿Con los porros que fumó?

–Y fumo. Llevo mil años fumando canutos. Uno me suele durar toda la mañana y otro cae por la tarde. Cultivo marihuana en un jardín de la clase de sátiva que es la que despeja.

–Ahora invierten en cannabis los bancos.

–Es uno de los problemas... Se van a hacer con algo más, gobiernan el mundo y ahora se adueñan de la “ilegalidad”.

–Por fumar estuvo en un psiquiátrico.

–En el psiquiátrico penitenciario de Carabanchel. Coincidí con Joseba Elosegui, que en 1970 hizo el bonzo y se tiró sobre Franco en el frontón de Anoeta de San Sebastián, con un practicante que hacía abortos y con atracadores heridos.

“Los bancos gobiernan el mundo y ahora se hacen con la ilegalidad y el cultivo del cannabis”

–¿Cómo fue la cárcel?

–No mala. Era como estar en la calle en aquella época. Y yo estaba señorito, con dinero, trabajando, leyendo y de merienda con Iván Zulueta, el director de cine, que cayó en la misma operación.

–¿Fue largo?

–No. Acababa de escribir con Alfredo Embid la “Introducción al budismo zen” y se lo pasó a Javier Pradera para que lo publicara Alianza editorial. Pradera no tenía ni idea de zen y se lo dio a leer a Rafael Llopis, muerto hace unos días, médico, traductor de H. P. Lovecraft y autor de libros sobre el terror. Llopis conocía al médico que nos trataba en el hospital, que me fue a ver y consiguió bajar mi pena de 6 meses a 4.

–Pero que le metieran en la cárcel...

–Entonces tenía muchos líos. En la milicia universitaria me habían degradado. Había pasado tres meses en la cama de hepatitis porque me picaba heroína, no mucho, pero... Empezaba a haber viajes a Ámsterdam por el opio. Iba a nacer mi hija...

–Vaya circunstancias para una introducción al zen.

–El libro lo escribí yo, pero Embid hizo mucho trabajo de documentación. Nunca he tenido problema de compartir. Lo he hecho recientemente con alguna traducción y tengo el seudónimo reconocido de Martín Lendínez.

–¿El mismo que Juan Cueto?

–No, Martín Lendínez nació una noche en la casa de Somió de Cueto. Fernando Corugedo, el cuñado de Juan, y yo estábamos traduciendo a William Burroughs y queríamos firmar con un nombre conjunto. Juan Cueto escribía una columna de cine en “Fotogramas” con Gonzalo Suárez y firmaban con el seudónimo de Claudio Lendínez jr. Juan, que era muy ingenioso propuso que le inventáramos un hermano muy moderno y así nació Martín Lendínez.

–Ampliando la familia.

–Ya con copas le inventamos una biografía al padre de los Lendínez, un exiliado español que era profesor en McGaw University en Canadá. Como Juan Cueto tenía enchufe, existe una biografía oficial de autor. Con ese seudónimo traduje luego ya solo a la generación Beat.

“Juan Cueto me presentó a Jesús quintero diciendo ‘yo soy la literatura del siglo XX y Mariano la del XXI”

–Buena noche.

–Más tarde llegó Jesús Quintero, cuando era “El hombre de la roulot” [antes de ser “El loco de la colina”]. Venía a entrevistar a Juan, que era el famoso. En la cena estaban también Gracia Noriega y un hombre de Villaviciosa cuyo nombre no recuerdo, que escribía libros del siglo XIII. Cueto le dijo a Quintero: “Aquí tienes toda la literatura de Asturias. Del de Villaviciosa dijo que era el siglo XIII; “Gracia Noriega es el XIX, yo que soy XX y Mariano Antolín, es el siglo XXI”. Ya apuntaba yo.

–Su primer motivo para escribir fue gustar a su abuelo, que le regalaba libretas. ¿Por qué motivo escribe ahora?

–Me gusta escribir. Es una actividad a veces angustiosa, pero hay momentos que son gloriosos, no lo puedo contar en casa porque suena ridículo, pero me siento como la Milagrosa soltando rayos: “Soy capaz de escribir esto”.

–Como los flashes, como los orgasmos.

–Desde luego, no como García Márquez “para que me quieran los demás”. Soy suficientemente agradable y me llevo bien con la gente, llevo no sé cuántos años con mi mujer y nunca lee mis libros porque dice que ya me conoce, que tiene mucho que leer y que me tiene leído. La gente es amiga mía porque les caigo bien y soy buena persona.

–¿Lo sabe ahora?

–Sí, ya tengo memoria de que no he hecho putadas a los demás de las que reformarme. Tengo enemigos, pero son de esa gente a la que no les tienes que preguntar ¿qué te he hecho?, sino ¿qué me has hecho para ser mi enemigo? Ocupo un lugar segundón en el corpus literario español porque no me he esforzado, me ha venido lo que me ha venido. Vaya, me estoy poniendo por las nubes y “tampoco ye pa tanto”.

–Encuentra esos instantes radiantes al traducir.

–Traducir me gusta y tiene un apartado de creación que me interesa. También me ha dado vergüenza traducir mierdas. Es un trabajo mal pagado y sacrificado con plazos fijos. Sí encuentro momentos en que soy capaz de entender al personaje de la novela. Nunca leo los libros antes de ponerme a traducir para ir descubriéndolos a la vez que el autor, que tampoco sabe cómo van a acabar. Para empezar a traducir me siento y no necesito calentamiento, pero para encontrar el tono del autor necesito haber leído 40 o 50 páginas.

–¿Y para escribir?

–Me basta saber las dos primeras páginas y las dos últimas.

–“La suerte suprema”. Su última novela. Su alter ego el escritor Rafael Lobo abandona su casa de Escondido y se mete en una realidad con incendios, escasez de víveres, robos, artimañas informáticas, terrorismo de estado, ciudades en el caos.

–Soy un escritor realista. Escribo sobre mi realidad. Ninguna de las aventuras es inventada, pero están literaturizadas y en vez de transcurrir en mucho tiempo están metidas en 280 páginas. No invento nada. Como decía Joyce de sí “soy un escritor carente de imaginación”.

“Hay momento escribiendo en que me siento la Milagrosa soltando rayos”

–Defina la realidad actual.

–Lo haré con una frase de 1904, de Sigmund Freud: “La civilización actual ni tiene futuro ni lo merece”. Estamos a poco del fin del mundo. Desde mi primera novela siempre he dicho que me gustaría asistir al fin del mundo, pero lo decía literariamente; ahora es literalmente. Durante algún tiempo he pensado que era una proyección de mi situación porque estoy al final de mi mundo, me quedan pocos años, pero los datos dan que la civilización se acaba. Igual estamos pasando del Antropoceno, era en la que el hombre es un enemigo malo para la naturaleza, a la era siguiente. No estoy seguro de que vayamos a seguir.

–El género de los tiempos es la distopía. ¿Usted fue utópico alguna vez, cuando era prochino?

–Supongo, pero fui prochino una semana y del Partido Comunista, dos. Fui cargo de la Federación Universitaria Democrática Española (FUDE), que se decía que manejaba el PC. Desde ahí me propusieron entrar en el PC pero me echaron por poco serio.

–¿Qué hizo?

–Mi novia de entonces se quedó en estado y abortó, sin que yo pidiera permiso a mi célula. Les pareció un acto de rebeldía, me pidieron que hiciera autocrítica y les dije que fueran a tomar por el culo. Éramos dos chavales en los primeros cursos de la carrera, estábamos de acuerdo y bastante problema teníamos nosotros para pagar el aborto ilegal en España. Luego asistí a más yendo a hablar con la abortera.

–Usted también era un chaval.

–Era una cosa muy jodida porque a la chica la mandaban para casa y lo más que podía lograr era que sus padres creyeran que iba a dormir una noche en casa de una amiga, con el riesgo de que tuviera una hemorragia. Después ya se organizó el puente aéreo de los abortos con Londres y María Calonje y yo colaboramos con Jimena Jiménez, que había sido novia de Fernando Corugedo, y había organizado un acompañamiento desde Palma de Mallorca porque muchas eran gitanas analfabetas que no querían tener sus hijos sin que lo supieran los maridos y había que conseguir dinero e ir con ellas. Era ilegal y como se enterasen sus compañeros médicos las podían denunciar y echarlas de la carrera.

–Siempre llama a su mujer por el nombre y el apellido.

–Es que cuando la conocí María Calonje era muy famosa y como ha seguido siendo muy activa, en la editorial Alfaguara, en el Círculo de Bellas Artes y acabó de directora de la enciclopedia Encarta de Microsoft tiene nombre de personaje. Gracias a Microsoft fuimos tres años millonarios.

–Y compraron la casa en Motril, Granada.

–En vez de beneficios Microsoft daba acciones. Cuando María decidió entre su vida y su trabajo de 26 horas diarias, una semana en Seattle, otra en Florida y 6 meses en Brasil vendimos las acciones muy bien.

“Literariamente decía que me gustaría asistir al fin del mundo; ahora es literalmente”

–Y allí vive ¿aislado?

–Bastante. Como un guiri. Motril tiene 60.000 habitantes, pero estamos en las afueras. Hay unas huertas que van a cultivar algunos de Motril que no viven allí y las casas son de ingleses y holandeses. Una vez al darme las vueltas el kiosquero me comentó “es que como hablamos no me entiende” y yo le pregunté ¿Y usted me entiende a mí? “Cómo no, si habla como en la tele, sobre todo su señora”.

–Usted creció en la incorrección. ¿Qué le parece la corrección política?

–A veces un coñazo espantoso y a veces necesario. Tengo cuidado de que mi lenguaje no sea inútilmente excluyente, pero nunca he tenido problemas con las mujeres. Siempre me han parecido más listas que los hombres. Su manera de habitar el mundo es más sensato e inteligente. Hacen muy bien en reclamar su derecho a ser escuchadas. No he sufrido acusaciones de incorrección política, pero, como en el final de “Con faldas y a lo loco”, “nadie es perfecto”. Tampoco he tenido problemas con los gais porque la mayoría de mis amigos lo eran y he tenido experiencias homosexuales porque era lo que se hacía, porque lo hacía Mick Jagger.

–¿Por curiosidad o apetencia?

–Por pasote. Había que hacer de todo y no temer a nada. Era curiosidad y el deseo de que todo era posible y nada estaba prohibido.

–La meditación que practica ahora combate la ansiedad.

–Yo la he usado para lo mismo que lo que la legislación llama drogas para llegar a otros estados. Viajo mentalmente y llego a estados interesantes en los que me observo desde fuera, desde la espalda, sin existir. No busco nada especial. Sé que tiene efectos relajantes porque hace 10 años tuve un accidente de moto muy jodido que rompí la cadera y la columna vertebral y tuve que estar 3 meses inmovilizado mirando al techo. Me recetaron morfina y me dijo el médico “no esperes a que te duela para tomártelo”. Acabé metiéndolo en vena porque estaba aburridísimo. Más adelante me preguntó qué dosis me metía y me dijo “no puede dolerte tanto”. Le contesté: es que me dijiste que no tenía que dolerme. “Pues tienes que dejarlo ya”, zanjó.

–¿Cómo pasó el mono?

–Por cojones. Una noche de sudor como griposo hasta el mediodía siguiente... y hasta hoy. Cuando en su día decidí dejar el caballo fue así. No me pasa nada, no sé a otra gente. Llopis me decía que yo tengo una naturaleza antiadictiva y parece que es así. En cuanto pude andar con muletas empecé a hacer meditación y yoga y al mes estaba nadando en la piscina sin ningún problema.

–No se jubila.

–Trabajo todo el día. La mitad traduzco, la otra mitad escribo. Madrugo, hago meditación zen o saco los perros, desayuno los periódicos, trabajo, tomo una cervecita con María Calonje, comemos a las 3 “como los señoritos”, duermo los telediarios y después de la siesta de monje subo a trabajar hasta las 9, que bajo a ver películas o algún partido.