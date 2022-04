“Llevo mil años fumando canutos y mantengo mi muy buena memoria”

–Nací el 5 de diciembre de 1945 en Gijón, en la calle Enrique Cangas, hoy Begoña, a las tres y media de la tarde. Somos cuatro hermanos: Maruja, la mayor, ya murió, luego Ramón, Charo y yo.

–Hable de su padre, Ramón.

–Nació en Oviedo, pero vivió en seguida en Gijón. Mi abuelo Ramón Noguera Castells, catalán de Igualada, era representante de tejidos Roma y ludópata. En Cangas de Onís conoció a mi abuela, Vicenta Delgado y Díez de Rivera, con origen en Extremadura, militares y aristócratas venidos a menos. Vivían en El Llano, en les cases de Montoto, y mi padre consideraba normal no cenar todas las noches porque cuando el sinsustancia perdía, perdía. Mi padre entró de meritorio en la contabilidad de Casa Balcázar y le gustó la peletería.

–¿Cómo era en casa?

–Recto y de contar. Viví la Guerra Civil de lo mucho que la contó. Estuvo en el Hospital de Avilés, de donante de sangre, y Fernando Camino, que luego fue cliente mío, me contó que mi padre estaba tan flaco que pensó que si le sacaba sangre lo mataba. Me contó cuando nos asaltó el maquis en Somió, en marzo del 46.

–¿Y eso?

–La paisana que era el enlace confundió nuestra casa con la de un ingeniero que se llamaba Genaro Nava. Mi padre estaba empezando el negocio y había hecho la casa porque mi abuelo materno, Álvaro, era contratista.

–¿Cómo fue el asalto?

–Entraron haciéndose pasar por policías que llevaban preso a un estraperlista. Querían quedar toda la noche, mi padre dijo que no y quedaron en que al día siguiente pasarían por la peletería, en la calle Los Moros, a recoger 25.000 pesetas. No sé de dónde las sacó. El que vino a recogerlo llevaba una bomba de mano.

–¿Había mucha carga ideológica en su relato de relato?

–De todo. Me contaba cosas de la gente a la que se asesinó en Gijón en los juicios del Instituto al acabar la guerra. En 1964, en una feria de peletería en París, conocimos a Maca Rionda, hija de Guillermo Rionda Menéndez, aparejador municipal, y nos contó que su padre estaba escondido y que leyó un pasquín que tiraban los aviones nacionales que decía que quien no tuviese las manos manchadas de sangre y se entregase lo perdonaban. Entregóse y lu mataron. Uno de los que colaboraron en su muerte la veía por la calle y le decía: “¿Qué es, que no me saludas, niña?”.

–Buf.

–Mi padre quería trabajar y que aquello acabara. En su taller había dos empleadas viudas de fusilado, una de un guardia de asalto y otra de uno que había estado en un campo de concentración. Una tercera, Aida, había trabajado en Sanidad y estaba seleccionada.

Mi padre me daba mucha seguridad, yo no sabía qué quería ser y hacía lo que me mandaban

–¿Qué tal su madre, Jesusa?

–Era un sargento de caballería y una gran cocinera. Cuando llegué yo tenía las defensas un poco bajas y alguna me cayó. Nos traía así y entraba por una pared.

–¿Cómo conoció a su padre?

–En Gijón. Mi padre tenía mucho éxito con les moces. No salí a él. Pasaron cinco años de novios. Él trabajaba en Balcázar. En 1937 mi padre se estableció y empezó a trabajar en la calle de Los Moros, en el primer piso del edificio que tenía en el bajo la tienda de mi abuela, “María la cacharrera”. Iba a la fábrica de loza, compraba cacharros y vendíalos en las tiendas del aire de la pescadería. Luego compró el edificio entero.

–¿Su padre abrió una peletería durante la guerra?

–Sí, porque hacía cojines, bolsos, de todo. En la guerra, con tienda tenías la vida ganada. La peletería tiró de la tienda y luego se hizo autónoma.

–¿Había pieles entonces?

–El verano de 1939 mi padre fue a Barcelona con un salvoconducto y 10.000 pesetas. Era de derechas, pero a última hora lloraba lo que había visto en las estaciones: familias enteras sin saber adónde iban a ir y dos chavales hablando en catalán a los que un alférez provisional encañonó y dijo: “Aquí se habla español por derecho de conquista”.

–¿Eran religiosos en casa?

–Normal.

–¿Recuerdos de guaje?

–Mi güela María me llevaba a todes les romeríes y era muy popular. Era de Cabueñes y desde los 3 a los 6 años pasé la vida con ella. Gustába-y mucho el café con pingarates.

–¿Qué rapacín fue ?

–Un desastre. Creo que tenía algo de déficit de atención. Mi padre desesperábase con mis matemátiques. Se me daba el latín, pero me hicieron seguir por ciencies. No era trastu, pero era desorganizáu. Me gustaba jugar con los vaquerinos y escuchar discos de pizarra de Lolita Garrido y el “Trío Calaveras”. Mi padre tenía biblioteca y yo leía a Baroja, al que los curas llamaban impío, sin que encontrara por qué.

–¿Dónde estudió?

–Dónde estudié, no; dónde fui. A los Jesuitas, con el colegio todavía casi en ruinas. Estaba mucho tiempo castigado, pero iba feliz al castigo. No tengo mal recuerdo, sobre todo por los compañeros. De los curas recuerdo al pintoresco padre Gallego, lo llamábamos “rosa mística”. Iba al pazo de Meirás y contaba: “No es que sea dogma de fe, pero se dice, y tiene muchos visos de ser verdad, que a Franco se le apareció la Virgen en la víspera de la batalla del Ebro”. Tuvimos grandes profesores de Francés porque los curas habían salido exiliados a Bélgica.

–¿Tenía amigos?

–Sí. Veníamos a Begoña a fumar un Celtas. Yo robaba un puro a mi padre y se lo cambiaba al camarero del Dindurra por una cajetilla de Royal Crown.

–¿Qué tal su adolescencia?

–Normal. Empecé a trabajar a los 16 años. Fui encantado a trabajar porque mi padre me transmitía mucha seguridad.

–¿Sabía qué quería ser?

–No, lo que me mandaran.

–¿Nunca tuvo plan propio?

–Si planteo otra cosa le doy un disgusto a mi padre. Visto hoy, no tendría que haber seguido el guion, pero bueno. Me gustaba la radio y cuando oía en EAJ 34 Radio Gijón “Dos hombres buenos”, la radionovela de José Mallorquí, y había una galopada imaginaba al que hacía el efecto de sonido.

–Pero le gustaba dibujar...

–Pero en clase había tenido en clase dibujantes excepcionales como Pablo Basterrechea, Valentín Benavente y Javier Medina, y me daba vergüenza enseñar mis dibujos. Quería imitar a Boixcar, el dibujante de “Hazañas Bélicas”, y me salían cosas horribles. En 1964, cuando los 25 años de Paz, hice un chiste y mi padre me lo escondió.

–¿Qué decía?

–“¿Por qué no hacemos otra guerra civil para celebrar los 25 años de paz?”. Lo encontré hace diez años entre papeles de mi padre. Toda la vida hice chistes para los amigos.

–¿Qué humor leía?

–“La Codorniz”. En un campamento de verano en Francia descubrí “Hara Kiri”, donde publicaban Topor y Chaval. Quino se consideraba influido por Chaval, como tantos contemporáneos.

–¿Y ese campamento?

–Una cabezonería de mi madre de que aprendiera francés. Llevóme en un Seiscientos un hermanu de mi madre, tío Faustino, que ye el güelu de Rafa Kas y son clavaos de carácter. Cuando mi güelu estaba construyendo en Galicia y para ir a pagar iben con él los fíos, Faustino y Pepe a caballo, uno delante y otro detrás, y con una escopeta. Parecíen bandoleros.

–¿Dónde fue el campamento?

–En Cauterets, en los Altos Pirineos. Me solté en el idioma porque era el único español. Volví solu. Me vino bien porque siempre me costó salir de los sitios y cambiar de gente. Yo era pequeño, descolgáu, y siempre fui algo floju anímicamente.

–¿Cómo fue su primer día en el taller de peletería?

–Eren seis muyeres y mi padre. Conocíenme desde rapacín porque iba allí a hacer que estudiaba.

–¿Cómo aprendió peletería?

–En 1965 mi padre me mandó a Barcelona al taller de Balcázar. Estuve casi doce meses entre los 19 y los 22 años.

–¿Cómo era Barcelona?

–Otru mundo. Tenía idealizada Cataluña porque para mi padre era el paraíso. En casa teníamos libros de autores catalanes y discos en catalán y yo era del Barça. El carácter era distinto, era más Europa, había más libertad y menos prejuicios. Comprendí por qué hablan en catalán y es porque son catalanes.

–Jajaja, abunde en ello.

–Me explicaba algo uno en castellano hasta que llegaba un tercero y pasaban naturalmente al catalán; cuando se daban cuenta me decían: “Álvaro, perdona”, y volvían a hablar en castellano. A los dos minutos les salía otra vez el catalán. Les jodía que les dijeras que les entendías.

–Conoció gente distinta a su ambiente de Gijón.

–En el taller había de todo. Un patronista me contó que había hecho la mili en Gijón después de la guerra, que preguntó a una mujer si había baños públicos para ducharse y los llevó a casa, les dejó bañarse con un balde de agua caliente, les dio de comer y les contó que le habían matado un hijo en la guerra.

–¿Qué volvió sabiendo?

–Me abrió al mundo y al volver no se me entendía. Me reencontré con los amigos. Algunos habían madurado, otros lo hicieron al salir fuera.

–¿Cuándo maduró usted?

–Cuando nació la mi fía.

–¿Qué vida hacían?

–El tiempo cundía mucho más. Los partidos del Sporting empezaben a les tres y media; en cuanto acababa, corriendo para el cine, y después de la película, a casa de un amigo a bailar con les moces.

–¿Les moces que tal?

–La primera túvela a los 19 años, se acabó al año y luego tuve otra, con la que me casé.