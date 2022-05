“Salí de Cangas del Narcea en el Carchuleiro y llegué a Madrid en bombachos”

–Nací en la villa de Cangas del Narcea en 1941. Llevo 10 años a mi hermano, economista, inspector de Hacienda jubilado y más cangués de la pólvora y el disfrute que yo. De los veranos de Llamera tengo un rico patrimonio sensorial.

–¿Sus padres eran de allí?

–Mi padre, del valle de Naviego, del Otero. Mi madre, de Brañas de Arriba, crecida en Llamera, casa del Cereizo, al lado de Casa García, donde conviví los veranos de mi niñez con Francisco Rodríguez García, Reny Picot. Se conocieron en Madrid. Eran los últimos de siete hermanos emigrantes allí.

–Su padre, Juan Marrón.

–Trabajaba con sus hermanos de carnicero; en la guerra marchó de Madrid a Valencia, pasó los Pirineos, perdiendo compañeros derribados por los perseguidores. Regresó o lo regresaron y pasó meses en el campo de concentración de Figueras (Gerona), comiendo raíces y perdiendo compañeros en el mar. Vino a Cangas en 1940, abrió la carnicería y al año nací. Hasta mediados de los cincuenta fue asediado por su pasado y por su gremio.

–¿Cómo era?

–De gran bondad y un trabajador extraordinario. Recorrió todos los pueblos de Cangas, Allande y Tineo comprando carne a las ganaderías y acechado por los lobos. Era republicano de izquierdas, dialogante, correcto y muy querido por la clientela por su buen carácter y capacidad para relacionarse.

–¿Cómo era su madre?

–Consuelo Jaquete Boto era la clásica ama de casa que colaboraba en la carnicería porque, durante 25 años, hacía comidas cuando había feria. Cocinaba muy bien y presentaba exquisitamente los platos para la época. No era tan expansiva, nos quería mucho y estaba más pendiente del entorno.

–¿Eso es que era más cautelosa?

–Mi padre y yo oíamos BBC, Radio París y la Pirenaica bajo una manta para que no se enteraran los vecinos. Por ella yo fui más consciente de que mis padres vivían de la clientela y del esfuerzo que hacían para que estudiara y me preocupaba que me detuvieran por política.

–¿Eran creyentes?

–No. Empezaron a ir a misa de 12 los domingos cuando se regularizó su situación, como acto de representación. Yo solo me confesé para hacer la primera comunión. Soy muy respetuoso pero solo voy a misa para bodas y funerales.

–¿Qué neno era usted?

–Crecí un poco tarde y me daba problemas ser bajo. Me gustaban las fiestas de prao y fui despojando de adolescente mi timidez.

–¿Dónde estudió?

–Hice el Bachiller Elemental en Cangas con unos maestros que habían creado una academia. No había instituto. Los privilegiados venían internos a Oviedo.

–¿Tenía amigos?

–Cuatro. Dos novelistas conocidos, José Avello y José Manuel Álvarez-Flórez, también traductor, y Humberto y yo, economistas. Aprendimos a nadar en la presa de la eléctrica. Pepe Avello me tiró y dijo: “No te preocupes, que te saco yo”. Creí que me afogaba y salí solo.

–¿Dónde trabaron la amistad?

–En la biblioteca pública de Cangas, que abrió a mis 9 años. Mi padre no me dejaba ir a las cosas de Falange. Leí “Crimen y castigo” y “La montaña mágica” y me tuvieron dos semanas sin dormir. Dostoievski por la duda de si el asesinato podía tener sentido en algún momento y Mann por las conversaciones del inicio, que me desasosegaron e hicieron cuestionar la existencia de Dios.

–Vaya cuatro en ese entorno.

–Nos llamaban “los sobacos ilustrados”. Pepe era un espíritu libre; Cote, más difícil e introspectivo. Humberto trabajaba en la Sindical, hizo Económicas por libre y lo reencontré en Hunosa. Teníamos cierta altivez, sabíamos a Neruda y criticábamos a Pemán.

–¿Fue buen estudiante?

–Sin necesidad de empollar. Se me atragantaba el dibujo, lo que impidió que fuera arquitecto, una vocación compartida con la geografía. Al acabar cuarto y reválida mi padre me llevó con Andreloti, un maestro, a aprender taquimecanografía para, después del verano, mandarme de listero a las minas. Estaba desesperado porque quería seguir estudiando.

–¿Cómo lo logró?

–Vinimos a Oviedo para estudiar algo, pero el precio de la fonda era imposible. En 1956 la economía en el pueblo era el trueque y dejar la bombilla encendida costaba un rapapolvo. Comíamos la mejor carne pero no había una peseta para gastar. Mi hermano vino interno a Oviedo diez años después.

–¿Cómo lo arreglaron?

–Fui a vivir con Avelino Jaquete, hermano de mi madre, que había hecho dinero con talleres de reparación de coches.

–Su primer viaje a Madrid.

–Fue después de 24 horas en el Carchuleiro, un camión que llevaba dos veces por semana mercancía de Cangas. Había 24 negocios cangueses en un radio de 100 metros del cuartel de Conde Duque. Iba vestido con pantalones bombachos. Me esperaban mis tíos, a los que no conocía. Mi tío me dijo que al día siguiente tenía que matricularme en la Escuela de Comercio y me dio instrucciones para llegar. Cuando dijo que en Cuatro Caminos tenía que coger el metro pregunté qué era eso.

–¿Qué le contestó?

–Un sitio donde pone “Metro”, bajas, compras un billete y me citó las estaciones hasta plaza España. Conservo el billete. En la Escuela de Comercio me dijeron que tenía que estar empadronado. Llamé a Cangas, se tardaba cinco horas en conectar, e hicieron las gestiones.

–¿Qué tal con sus tíos?

–Mi tío era inhóspito y mi tía política, enternecedora. Tenían dos hijos de 7 y 8 años. Envidié a mis amigos de Cangas internos en Oviedo y Gijón. Al año me fui con un hermano de mi padre, Manuel, y mi tía Aurelia. No cabía en su casa y alquilé una habitación cerca para dormir, pero hacía la vida con ellos y les ayude en la carnicería. Distribuía carne, entre otros restaurantes, al México Lindo, donde cenaban Sofía Loren y Carlo Ponti.

–Carne para tamales.

–Diez kilos de ternera picada que mi tía mezclaba con carne de caballo, más barata. Yo temía que nos descubrieran y nos llevaran a la cárcel. Iba a los billares de Callao a jugar al ping-pong. La Gran Vía era lo más cosmopolita de España. Madrid tenía eso celiano del “poblachón manchego” y también de libertad porque me hice de la red de teatros, entrada de clap, fui a cineclubs, asistí a la semana de la “nouvelle vague” del cine Barceló y conecté con estudiantes cangueses o compañeros como el historiador Ángel Viñas o Julio Segura.

–Tras cinco años de Comercio ¿notó el cambio a la Universidad?

–Sí. No tenía vocación de contable. En Económicas tuve de profesores a José Luis Sampedro, Fuentes Quintana, Velarde, José Ángel Rojo, Tamames...

–Las chicas en Madrid.

–Me manejaba dialécticamente con habilidad, pero en seguida conocí a la hija de unos amigos de Cangas que fue a estudiar al colegio mayor San Francisco de Sales y me la encomendaron. Ennoviamos en 1963.

–¿Fue un flechazo?

–Nos conocíamos de siempre y Marisa sentía cierto rechazo por mi faceta de “sobaco ilustrado” y que sus padres me pusieran de ejemplo. Es mi mujer desde 1967.

–Vida política en la facultad.

–El Plan de Estabilización liberalizó la economía y liberó costumbres. En Económicas, los más especulativos hacíamos actividades y venía a recitar Paco Rabal. No estuve en la FUDE pero era delegado de curso, me detuvieron junto a otros en la cafetería Cubanacan y me llevaron a la Puerta del Sol, donde pasé 48 horas incomunicado en los sótanos. La directora del colegio de Marisa subió al “2 caballos”, les montó la de Dios y me sacó.

–¿Su primer trabajo?

–Dos años en Movierecord, que tenía “TP”, “Triunfo”, Sonoplay, una participación en los estudios Moro y era de Jo Linten, un exnazi. Entré en contacto con César Alonso de los Ríos y los de “Triunfo”, la lectura más deseada del antifranquismo, con los cantautores de Sonoplay, Juan Pardo y Junior.

–¿Por qué vino a Oviedo?

–Los de Cangas solo veníamos a Oviedo a cosas malas: a examinarnos y al hospital. Después de once años de las ventajas de una gran cuidad quería volver por mi relación de amor atávica con Asturias. Abrí la delegación de Movierecord en La Jirafa y al año me ofrecieron volver a Madrid como director de una filial con buen sueldo y despacho, pero supe de la creación de Sadei y toqué al primer director, el ingeniero Ricardo Gómez Muñoz.

–¿Con éxito?

–Mi suegro tenía en Cangas una tienda grande de tejidos y mucha relación con los Rubio y con Luis Botas, de Almacenes Botas, presidente de la Cámara de Comercio. Sadei era una idea de José López Muñiz que conecta con la OCDE y tiene un soporte de empresas asturianas. Interpreté que podía ser eficaz y me gustaba hacer estudios.

–¿Quiénes estaban en 1970?

–La maravillosa Rosina Corugedo, un cuñado de Pepe Cosmen y la primera mujer de Nacho Quintana.