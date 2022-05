“La administración necesita flexibilidad para tener a sus empleados donde se necesitan realmente”

Miriam Cueto nació cerca de Hamburgo, donde trabajaban sus padres, que decidieron volver a Asturias cuando ella tenía seis años para que iniciara su escolarización en España. Un retorno que “cambió mi vida. Si me hubiera quedado allí seguro que mi trayectoria sería completamente diferente”.

Estudió en la Universidad Laboral de Gijón y aunque su primera inclinación eran las ciencias, “la inseguridad con las matemáticas de segundo de BUP” la llevaron a “un giro total” a las letras puras y a las humanidades. “Creo que acerté”, afirma.

Toda su carrera universitaria ha transcurrido en la facultad de Derecho de Oviedo, salvo un paréntesis de un año porque fue una de las primeras Erasmus asturianas, en la escuela de estudios jurídicos de Wolverhampton (Inglaterra). Alumna, profesora y catedrática, tuvo un paso que sabía de antemano de “ida y vuelta” por la política, al asumir durante ocho años la dirección general de Universidades. Compatibiliza las clases de la Universidad y las ocupaciones de la secretaría general del Consejo Social de la Universidad con su labor investigadora. Desde diciembre es también vocal de la Junta Electoral Central.

–¿Cómo surgió la designación para la Junta Electoral Central ¿Cuáles son sus funciones?

–No me lo esperaba, fue un gran sorpresa. Consiste en velar por el cumplimiento escrupuloso de los principios constitucionales en todos los procesos electorales. Me estrené en las elecciones de Castilla y León y ahora viene un ciclo intenso que empezará con las autonómicas de Andalucía.

–Usted es catedrática de Derecho Administrativo. ¿Cómo valora la respuesta del conjunto de las administraciones a una situación inédita como una pandemia?

–Ninguna administración estaba preparada para afrontar semejante situación y la ciudadanía tampoco. Al final, se gestionó en todos los ámbitos lo mejor que se pudo. Cuando pasen unos años tendremos otra perspectiva. La sanidad merece todo nuestro reconocimiento porque fue muy duro. Digo esto porque a veces tendemos a olvidar rápido.

–¿Qué lección se puede extraer?

–Que nuestros servicios sanitarios deben estar lo más fuertes posible y con medios suficientes para afrontar cualquier situación que venga. Este refuerzo debe darse no solo en la asistencia sanitaria, que es lo vemos los ciudadanos y lo que más vende políticamente, sino también en salud pública, el otro pilar importante aunque no se ve tanto, que ha sido fundamental para afrontar esta situación de pandemia.

“Eché en falta un liderazgo más fuerte de la Unión Europea para tomar medidas ante la pandemia”

–¿Los derechos individuales quedaron demasiado orillados con el estado de alarma?

–España no tenía una regulación que permitiese encajar la situación a la perfección. Si bien es cierto que el Tribunal Constitucional ha dicho que el estado de alarma no era suficiente para la suspensión de derechos, a mí me parece que el estado de excepción tampoco encajaba excesivamente bien en el supuesto que teníamos. Cuando en 1981 se definieron los estados de excepción, sitio y alarma no se contaba con una pandemia como la que vivimos ahora.

–¿Y la ley de Salud de 2011?

–Tampoco contempló un impacto general como el del covid. Daba respuesta a situaciones de riesgo más individuales, como la del Ébola, cuando se pudo focalizar la actuación en una determinada persona y se aisló a su marido. Eso fue más fácil, pero no estaba prevista una intervención cuanto está afectada toda la ciudadanía. Si yo hubiese tenido que tomar una decisión, probablemente hubiera cometido el mismo error, entre comillas: habría elegido el estado de alarma.

–¿Se ha aprendido algo, porque el Consejo de Estado ya ha echado de menos una regulación específica, de cara al futuro?

–Son varias las opciones posibles en derecho, que no son matemáticas.Una posibilidad es modificar la ley orgánica de desarrollo del artículo 116 de la Constitución, otra es la de reforzar la ley de Salud Pública o una tercera, que sean las comunidades autónomas las que puedan avanzar más, con sus propias leyes, en medidas concretas que ahora requieren la aprobación del poder judicial. Nos ha chocado que haya un reparto de responsabilidades entre el ejecutivo y el judicial. Yo eché en falta que la Unión Europea no fuera capaz de tener un liderazgo más fuerte en algunas medidas.

–¿Por ejemplo?

–En la restricción de derechos no tenía mucho sentido que con una misma situación sanitaria las medidas fueran muy diferentes en España y Alemania. Cada país fue saliendo como entendía que era mejor.

–Como aquí las comunidades autónomas.

–Sí, al final existía tal baile de normas que te obligaba a consultar los boletines en función de dónde pasabas las vacaciones. Fuimos incapaces de ponernos de acuerdo en aplicar las mismas medidas según la incidencia.

“El proyecto de ley de universidad no es el que necesita el sistema español ahora”

–¿Qué le parece la ley de Universidades en elaboración?

–No es el proyecto que necesita el sistema universitario español en este momento. Los Consejos Sociales podrían ayudar a cambiar el modelo de gobernanza de las universidades, como nos está indicando Europa. Los informes de la OCDE son claros: España tiene que cambiar el modelo actual para lograr universidades más competitivas y para facilitar la internacionalización y la modernización. Para los rectores es complicado adoptar determinados cambios y reestructuraciones, como estamos viendo claramente.

–¿Está demasiado centralizada la gestión universitaria en los rectores?

–No diría eso. España tiene una peculiaridad, que se trató de modificar en 2007 con la reforma del primer texto de la LOU, para que los decanos y directores sean elegidos por el rector. Sin embargo, esta opción que se pudo incorporar a los estatutos no ha triunfado: los rectores no han querido dar ese paso, que les hubiera permitido tener equipos más cohesionados. No creo que haya una excesiva centralización en la figura del rector; sí me parece muy complicado del actual modelo que el rector tiene que gestionar a personas que le van a votar, porque la toma de decisiones es complicada.

–¿Por dónde debería ir entonces ese cambio en la gobernanza universitaria?

–No creo que la universidad aceptase ni esté preparada para cambios bruscos. Pero debería avanzarse en una mayor participación de la sociedad en la toma de decisiones, porque a los consejo sociales llegan las cuestiones de nuevas titulaciones y de los centros ya decididas desde los órganos de gobierno de la Universidad. Lo ideal sería que el Consejo Social pudiera estar y participar en el inicio de las propuestas.

–¿Cómo se puede favorecer desde la Administración el apoyo a la labor investigadora en una universidad como la de Oviedo?

–Necesitamos medios. En todo caso en Oviedo se puede hacer una investigación al máximo nivel como hemos visto con Carlos López-Otín, que ha decidido quedarse aquí. La cuestión es que además de esos medios económicos, la estructura de la Universidad esté al servicio de los grupos de investigación. El tema burocrático nos ahoga, eso es una realidad y espero que las reformas vayan en esa línea porque en otros países de Europa hay un verdadero apoyo de personal de administración y servicios a esa labor investigadora. Si los grupos de investigación no tienen ese soporte, tienen que dedicar muchas horas del día a labor que no es productiva y no mejora el rendimiento de la institución.

“La burocracia ahoga al investigador de la universidad, que necesita apoyo administrativo”

–Y paraliza.

–Si los investigadores se tienen que sacar informes, evaluaciones y formularios no se pueden dedicar a la labor por la que se les paga. Es una disfunción importante en la estructura de las universidades y deben darse pasos para subsanarla, aunque también es cierto que resulta mas fácil hacerlo en universidades más jóvenes que en las más antiguas como Oviedo.

–¿Por qué?

–A mayor tamaño y mayor antigüedad, más difícil es saber dar este tipo de cambios.

–¿Cuál sería la solución?

–Sería suficiente con tener un apoyo de personal administrativo, que pueden realizar esa labor mucho mejor y de manera más eficaz que los investigadores, que asumimos esa tarea con cierto tedio. La ley autonómica de Ciencia puede permitir avances que corrijan este tipo de situaciones.

–¿Necesita un reseteo la administración del Principado, ahora que cumple 40 años?

–Sí, claramente necesita un reseteo . En esta legislatura hemos visto que los responsables políticos son conscientes de ello, aunque esta etapa ha estado marcada por la pandemia. Hay voluntad de intentar cambiar. La ley de Función Pública, del año 1985, respondía a una realidad que ya no existe.

–¿Cuál es la realidad de ahora?

–Ahora tenemos que ir obligatoriamente a una administración digitalizada, en la que las funciones a realizar son diferentes. El personal tiene que estar preparado para las funciones que demanda en cada momento la Administración, no las que viene haciendo toda la vida. Es positivo que se apueste por una nueva ley de empleo público en Asturias, que permita modificar las estructuras porque al final son los trabajadores los que mueven la Administración. La organización del trabajo público es determinante para los resultados de una gestión pública.

“La reforma del estatuto de autonomía ha estado muy marcada por la la oficialidad de la lengua”

–¿Dónde están las carencias?

–Necesitamos actualización de estructuras, mayor flexibilidad, poder tener los medios personales donde realmente se necesitan y que los incentivos recompensen a quienes hacen un mayor esfuerzo de dedicación y compromiso con la Administración pública. El modelo de carrera del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) que hizo el Estado en 2007 llevó unos incrementos, a mi juicio, demasiado lineales.

–¿En qué sentido?

–El que más aporta debe recibir más y eso se debe admitir en la estructura. Llevará tiempo y exigirá pedagogía pero es importante llevar a cabo ese cambio.

–¿Es muy ambicioso que los efectos de la futura ley autonómica de empleo público alcancen además del Principado a los 78 ayuntamientos y al personal de la Universidad?

–No. Es adecuado y un avance. En una autonomía uniprovincial como Asturias no tiene ningún sentido que no haya más movilidad entre administraciones públicas y que no se puedan hacer procesos selectivos de carácter general con temarios homogéneos en las funciones que son compartidos como los servicios generales. Puede suponer hasta un ahorro, por ejemplo, al hacer procesos selectivos de personal.

–¿La reforma del Estatuto forma parte de ese reseteo? ¿Ha estado muy marcada por la condicionalidad a la incorporación de la cooficialidad?

–Sí, claramente, ha estado demasiado marcada por esa cuestión. Hay muchísimas cuestiones más importantes en el Estatuto que deben actualizarse. Nuestro Estatuto también ha cumplido cuarenta años y tiene contenidos en los que se debería avanzar . Supongo que acabará habiendo el consenso necesario para que se pueda hacer una reforma del Estatuto que atienda a las cuestiones importantes que se precisan abordar como han hecho ya casi todas las comunidades autónomas. Se tenía que haber puesto el foco más en lo que nos unía que solo en una cuestión que también es compleja.

–¿Es posible que una declaración de oficialidad, que supone un reconocimiento de derechos, no implique obligaciones?

–La oficialidad de una lengua implica reconocimiento de derechos a los ciudadanos y, por supuesto, obligaciones y deberes. Como jurista creo que es difícil apartar los deberes que conlleva la oficialidad de una lengua. Podrán ser mayores o menores, pero hay un mínimo que han de incluirse, es algo intrínseco.