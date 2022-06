“No me atrajo ir a Ensidesa, prefería escribir”

–Nací en 1954, en Llaranes (Avilés), en casa. Mi madre, Aurina, murió en el parto.

–¿A qué se dedicaba su padre?

–Fue de los primeros trabajadores de Ensidesa, lo que marcó profundamente mi vida porque la sociedad alrededor de la empresa se acabó convirtiendo en objeto de mi tesis doctoral.

–¿Sus primeros recuerdos?

–Felices en la burbuja de un barrio modélico, paternalista, extraordinario, con cancha de deportes, piscinas, parque infantil que eran la envidia de Avilés. El recuerdo es bastante cariñoso -con algunas excepciones- entre los que crecimos en Llaranes según sigo en las redes sociales.

–¿Era consciente del privilegio?

–No, hasta que salí. En Granada me contaron un chiste que ilustra eso: dos gitanos van por el monte y les da el alto la guardia civil: “¿Quién vive?” Y responden: “¿Quién va a vivir? ustedes que tienen economato”.

–¿Cómo era su padre, René?

–Era de una aldea de cerca de Bruselas, ahora uno de los barrios más conflictivos por la emigración. Lo consideraba muy inteligente: llegó a hablar cinco idiomas; el que peor, el español. Cuando nací tenía 48 años, edad de abuelo, venía de una mentalidad distinta, era extranjero y la relación fue diferente.

–¿Era flamenco?

–“Flamentxale”. Cuando se cabreaba decía que Bélgica no existía. Flandes es, después de Polonia, el país más católico, pero él lo era sólo socialmente. Cuando se enfadaba echaba juramentos en flamenco. Cuando vino a España dejó otro matrimonio allí. Yo tenía una hermana cuyo primer hijo -mi sobrino- era mayor que yo. Cuando empezaron a venir en los veranos yo bromeaba con eso de que era el tío y tenían que hacerme caso. Esperaba mucho aquellas visitas porque mis 4 sobrinos-primos eran exóticos y hablábamos en francés, un idioma que me enseñó mi padre, pidiéndome que yo le ayudara a mejorar sus verbos en español.

–¿Había venido a trabajar?

–No lo sé. Es un personaje que tiene misterio. Llegó a España porque quería ir a Argentina. Creo que, como tantos europeos, puede haber sido un colaboracionista. Esto para mí siempre ha sido conflictivo. En Madrid estuvo un tiempo en Carabanchel por falta de documentos y, por no sé qué mecanismo, Duro Felguera se enteró de su existencia, de que era un buen técnico y lo contrató. En La Felguera conoció a mi madre, se casó y años después Ensidesa lo reclutó.

–¿Cómo era con usted?

–Había nacido en 1905 y sus valores eran del siglo XIX. Marcaba la distancia y cuando me tomaba la lección debía dársela como la había dado él, palabra por palabra y marcando dónde iban las comas. Con todo, la relación fue estrecha y de mucho cariño, con alguna trifulca adolescente.

–¿Creció sin figura materna?

–No. Cuando murió mi madre, mi padre quiso seguir la aventura argentina y llevarme con él, pero la familia de mi madre llegó a un pacto para que se casase con una hermana soltera de mi madre, Carmen, que es mi auténtica madre, me crió y le debo lo que soy.

–¿Cómo era Carmen?

–Una mujer a la que le costaba leer y escribir y su gran afán era que yo estudiase.

En la facultad de Ciencias tuve una "pájara" estudiantil y me interesó la política

–¿Cuándo supo que no era su madre biológica?

–Ni hubo un día, ni fue traumático. La quise con locura. Era el refugio, la cómplice, la de los mimos, el apoyo y tenía una fe exagerada en mí.

–¿Qué ideología había en casa?

–Mi madre era socialista, hija de socialista, había estado en Cataluña en la guerra civil y hablaba mucho de Sarriá y de Barcelona.

–¿Qué rapacín era usted?

–Buenín, sin destacar mucho. Si me daban medalla en párvulos corría hacia mi madre, se lo contaba a voces y ella era feliz.

–¿Qué tal se relacionaba?

–Normal. Era un poco endeble, nunca podría haber sido un abusón pero tampoco abusaron mucho de mí. Me gustaba el baloncesto y en el colegio San Fernando, el profesor de gimnasia, Óscar Fleites, que había sido entrenador de basket en Cuba, le dio mucha relevancia. Me presenté varias veces para estar en el equipo pero nunca me escogió. Lanzaba bien, pero no tenía mucho que hacer. Jugaba fatal a fútbol, era al último que escogían al hacer los equipos.

–¿Cómo fue a dar al colegio San Fernando?

–No había plaza en Llaranes. Para mis padres fue un sacrificio pagarlo a partir de mis 9 años porque en Ensidesa las condiciones eran buenas pero los sueldos no eran altos. En casa no hubo necesidades pero tampoco lujos.

–¿Eso le sacó de Llaranes?

–Ensidesa ponía autobuses que salían de la plaza y te llevaban al colegio que fuese. Empecé a ver las cosas desde otro lado, pero no le di importancia. Luego sí lo reflexioné, pero entonces estaba preocupado por otras cosas.

–¿Por cuáles?

–Cosas de adolescentes, los primeros “refrescos”.

–Hay que aclarar que se refiere a las chicas, no a la “Fanta”.

–Eso es. Esa palabra la oí usar en Langreo: es que te guste alguien. Refrescaba por Sabugo y en el “Dulcinea” en la plaza Carlos Lobo con 16 o 17 años.

–¿Sabía qué quería ser?

–Mi madre me convenció de que quería ser médico y me matriculé el primer año, pero era un descerebrado que piraba para ir a las clases de Gustavo Bueno.

–¿Nunca pensó en aprovechar las ventajas de hijo de productor para entrar en la escuela de aprendices, ser perito o ingeniero y trabajar en Ensidesa?

–Nunca me gustó ni me disgustó. Era lo normal y prácticamente fui la excepción. En seguida me gustó escribir. Publiqué cosas en la revista de Ensidesa, era de los que escribía poemas a las novias...

–¿Le gustaba leer?

–Mucho. El primer recuerdo muy impactante de una lectura, con 14 años, fue “Sinuhé, el egipcio”, de Mika Waltari, por la tremenda carga erótica que tenía Nefernefernefer, que era un superputón que robaba hasta la tumba de los padres a Sinuhé. Otras de Waltari no me gustaron pero sí leí muchas novelas de aquella colección Reno y conservo el ejemplar. Eso lo combinaba con los clásicos, que eran de lectura obligatoria pero también me nutrían.

–¿Siguió siendo buen estudiante?

–Hasta Preu. No conecté bien con los profesores de Ciencias y me faltó base. Soy del último año que hizo Preu y superé aquella prueba que suspendía el 60%, pero cuando entré en el primer curso común de Ciencias no entendía nada de matemáticas ni de física y tuve una auténtica “pájara”.

–Por lo que ha contado hasta ahora, usted siempre iba por el carril bueno y de pronto...

–Tenía la cabeza en otra parte, empezó la política y los estudios no me parecían importantes. Fue como un año sabático.

–La política.

–En 1969 ya tenía alguna inquietud política, ya leía “Cuadernos para el diálogo”. En Llaranes había un núcleo potente, al que no pertenecí, de la Juventud Obrera Cristiana (JOC) y de la Juventud Estudiante Católica (JEC) del que salió Pilar Varela, la alcaldesa de Avilés. Yo fui ateo desde muy pronto, pero en la pandilla que iba a misa los sábados por la tarde estaba uno de mis refrescos y se hablaba mucho de política. En Llaranes estaba presente la Iglesia progre.