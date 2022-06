Quien siembra faba recoge fortuna

La faba asturiana de la próxima cosecha ya está toda plantada. Y la de la última, prácticamente agotada. Los productores harán su agosto, de forma literal, porque en el consejo regulador de la IGP (Identificación Geográfica Protegida) calculan que será en verano cuando se agote la alubia. Hay que sembrar para recoger, dice un refrán popular. Y en el caso de este tradicional cultivo del medio rural asturiano esto se aplica por partida doble: porque el sector recogerá el próximo otoño lo que ahora acaba de plantar en la tierra, pero también recoge ya el fruto de un trabajo de muchos años por profesionalizar, dignificar y hacer rentable la actividad. La realidad es que la faba de granja de Asturias y la verdina pasan por un buen momento.

El ritmo de venta en el último año ha sido espectacular y, aparte de que en los últimos años la alubia regional gana enteros entre las preferencias de los consumidores, hay otra explicación de fuerza mayor: el colapso del tráfico marítimo mundial a finales del año pasado que tensó las cadenas de suministro. Esto hizo que la demanda de faba autóctona se disparase al no haber en el mercado alternativas (gallega o boliviana, por nombrar algunas de las más habituales a la venta en el Principado) para los consumidores (tiendas y restauración), que están a punto de agotar las existencias. Y todo ha tirado para arriba del precio.

Una situación que para Paula Álvarez González, directora de la IGP “Faba Asturiana y Verdina de Asturias” tiene mucho más de bueno que de malo porque da muestras de la espectacular acogida del producto en el mercado y, sobre todo, de que plantar fabas (y verdinas) tiene futuro, es una alternativa laboral como cualquier otra. “Vemos que el trabajo de los últimos años sirve para algo y el sector se profesionaliza, la gente empieza a ver la faba como una oportunidad y la IGP crece”, apunta Álvarez. “El cultivo coge peso y es una alternativa de futuro para muchos”. Actualmente son unos 140 productores de faba de granja los adscritos al sello de calidad, pero el año se cerrará con unos 150 al esperarse diez altas más. En cuanto a los de verdina –una variedad minoritaria, de tamaño más pequeño, verdosa y muy apreciada en gastronomía– rondan la veintena. Será a mediados de julio cuando el consejo regulador verifique y cierre los registros de este año.

Una subida del número de productores que demuestra el tirón de la faba en el campo asturiano, falto en los últimos tiempos de expectativas y proyectos que entusiasmen. “Crece el número de productores y también el de parcelas, a más ritmo incluso, que es un dato a tener en cuenta”, reseña Álvarez. En la tierra asturiana crecen ya las fabas y verdinas de la próxima temporada que se recogerá hacia septiembre u octubre –todo depende la meteorología– y que ocupan, en el caso de las primeras, 250 hectáreas, y las segundas, 38. A falta de concretar, en la IGP calculan que se han plantado unas 30 hectáreas más.

Una cifra nada desdeñable teniendo en cuenta que la escasez de terreno es uno de los hándicaps en el medio rural asturiano, donde los jóvenes que llegan dispuestos a emprender se encuentran en muchas ocasiones ese obstáculo. Es uno de los principales caballos de batalla de los que trabajan en el desarrollo rural. El llamado Grupo Focal de Acceso a la Tierra (33 expertos de distintos ámbitos y regiones) concluyó en su último trabajo por encargo de la UE, el año pasado, que en España hay un sistema “obsoleto, poco práctico y caótico” de gestión de tierras, lo que lastra atraer a la juventud al pueblo para que vea en el mundo rural una salida de futuro.

Los principales problemas para hacerse con tierras hoy en día se deben a la baja disponibilidad, el alto precio de compra o alquiler, la desconfianza de los propietarios ante arrendatarios o compradores desconocidos, el valor afectivo al terruño, un papeleo muy complicado, la alta fiscalidad y, además, el sistema de ayudas de la PAC vinculado al suelo y patrimonializado. Asturias tiene además registros obsoletos, escrituras sin actualizar y nadie sabe quién es el dueño en muchas ocasiones.

En todo caso, respecto al cultivo de la faba, se hace bueno el dicho de quien siembra, recoge. En este caso, fortuna. La labor del consejo regulador de la IGP de los últimos años ha facilitado que, poco a poco, muchos se decanten por dedicarse a su producción, con existencias casi agotadas. “Todavía queda, pero nos consta que muy poca y los agricultores tienen ya lo último en reserva, llegará hasta el verano como mucho”, reseña Paula Álvarez.

«No me arrepiento, todo lo contrario», asegura María García, nueva productora en Valdés

A María García Pérez, como a muchos tantos asturianos de su generación nacidos en los años 70 y 80, en su casa le dijeron que estudiase para poder irse el pueblo y buscar otro trabajo distinto al de sus padres en el campo. María cumplió con el deseo de Salvador y Joaquina, estudió Graduado Social y se puso a trabajar. Pero cosas de la vida, y también como muchos tantos otros de su generación, ahora ha hecho el viaje inverso. Es decir, ha vuelto al pueblo y se ha puesto a trabajar en lo que toda la vida trabajaron sus padres, en el campo. “Y no me arrepiento para nada, todo lo contrario”, zanja esta valdesana natural de Paladeperre y ahora residente en Luarca.

Tiene María García 36 años y una plantación de 1,5 hectáreas de fabas y verdinas en su pueblo natal, en la finca familiar, de la que espera cosechar “si todo va bien” unos 2.000 kilos por hectárea.

Es esta agricultora una de los muchos que en los últimos años han apostado por dedicarse a este cultivo de forma profesional bajo el amparo del sello de calidad IGP (Identificación Geográfica Protegida) de la faba asturiana. “Se valora cada vez más el producto y yo le veo mucho futuro”, asegura. “En mi casa siempre hubo fabas y mis padres, creo, que fueron de los primeros que apostaron por la IGP, una marca que al consumidor le da garantías porque cada vez más se aprecia la calidad, la trazabilidad y saber de dónde vienen las cosas”, defiende.

Fue en 2021 cuando la agricultora valdesana puso la plantación a su nombre. Pero desde antes ya estaba ayudando en casa, después de unos años de trabajar como graduada social. “Estoy contenta porque esto me permite conciliar, disfrutar de la naturaleza, del aire libre”, reseña. No obstante, el trabajo en el campo también es duro y requiere constancia, esfuerzo, sacrificio y, por supuesto, conocimiento. “Yo lo había visto toda la vida en casa, pero consideré necesario formarme también”, explica. Así que asistió a uno de los cursos que imparte el consejo regulador para que los nuevos emprendedores puedan saber todo lo necesario para plantar y recolectar faba y verdina asturianas. “Es muy necesario formarse bien, aprender la técnica, controlar cómo evitar las plagas... Ayuda mucho”, aconseja María García, estos días dedicada en entutorar con cuerda su plantación. Ella misma ha hecho los postes de madera y preparado las cuerdas y alambres. “Es cuestión de práctica. En época de más trabajo tengo ayuda, pero el resto del año me ocupo sola”.