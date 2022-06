La vida en Asturias de un teniente de las SS: “El amigo de todos” se despide

José Antonio Quirós: “La prensa de entonces tenía una labor imprescindible. A pesar de la cantidad de cambios sociales que se presentaban y las múltiples noticias que aparecían cada día, en tiempos de la transición de la dictadura a la democracia, todavía quedaban periodistas que hicieron un seguimiento a personajes como Pattist. Estos informadores a los que pudimos grabar supieron destapar el pasado de personajes en una sociedad que aún era capaz de ver, oír y callar. Me resultó sorprendente ver cómo, al contrario que otros nazis, Pattist se hizo amigo de algunos periodistas”.

Comienza la primavera y Argame nos recibe a las 9 de la mañana con un sol espléndido antes de entrar a grabar en los estudios de Gona Producciones.

Josep, director de fotografía, Lucía, directora de producción y David, técnico todoterreno, ya se encuentran en el estudio. Al poco, llegan Quirós, el director, Maite Capín, responsable de vestuario, y Rodri, auxiliar de dirección.

A las 9.15 horas hace su aparición José Ramón Patterson, periodista, excorresponsal de TVE en Bruselas, que en 1979 publicó en “Asturias Diario” un reportaje sobre Hauke Pattist. Bajo los focos, Patterson indica que “en 1979, en Asturias, había siete periódicos y “Asturias Diario Regional” era el único que tenía servicio de la agencia “Efe” durante 24 horas. En mayo de 1979 llega un teletipo de La Haya, del Gobierno holandés, solicitando la extradición de Hauke Pattist. Le entrevisté al día siguiente y decía que le daba risa aquella reclamación de Holanda. Hace 43 años le hice una entrevista ingenua. En aquella extradición se indicaba que había sido juzgado en rebeldía y condenado a cadena perpetua”.

A las 11 horas llega Alberto Menéndez, exsubdirector de La Nueva España, quien afirma que “Hauke era una persona muy conocida en Oviedo. Le entrevisté en la cárcel después de una entrevista previa que le había realizado Carlos Fuente. El Tribunal Supremo había aprobado su extradición a Holanda y quiso hacer un artículo que se publicó tal y como él lo había redactado. Estuve con él unos 20 minutos en el locutorio de la cárcel”.

El siguiente invitado es Pinín, a quien conozco porque hace los trofeos de los premios que entregan los Humanitarios de Moreda a la Solidaridad y a la Tradición. Interpreta a John, un profesor de inglés en la academia de idiomas que regentaba Hauke en Mieres y que viajó a París en 1968 cuando había 600.0000 españoles en Francia, la mayoría por trabajo y otros por oler la libertad. Repite tres tomas “En la España de los sesenta, viajar a Londres era algo inaudito”.

Se incorpora a la grabación Ricardo “Richi”, un joven de Pando, en Ribadesella, que hace de meritorio de dirección.

Salgo a despedir a Alberto Menéndez y me pierdo las intervenciones del periodista Javier Cuartas, del policía Enrique Pavón y de Isabel, quien da vida a Adela, una alumna de la academia de idiomas.

Javier Cuartas, genio y figura, aparece con las notas originales manuscritas de la entrevista que le hizo a Pattist en 1984 para “El País”.

Nos trasladamos por la tarde hasta el centro de salud de La Felguera, en Langreo, donde llegamos a las cinco de la tarde. El médico jubilado, exgerente del Sespa, Tácito Suárez, es entretenido por Maite Capín, quien le narra sus anécdotas durante el rodaje de “Juego de Tronos”. Miguel Olmos y Fernando Valle, personal de mantenimiento del centro de salud de La Felguera, vestidos con su uniforme azul, no se separan de nosotros para apoyarnos en todo lo necesario y me avisan de que había un BMW con la puerta abierta del copiloto en la calle. La había dejado Quirós cuando llegamos a La Felguera al estar totalmente imbuido en el rodaje. Toni de Benito hace un cameo de paciente con el doctor Tácito Virgilio Suárez, quien dice que lo más difícil que le pasó fue comparecer ante los políticos en la Junta General del Principado, por eso Tácito significa “el que calla”. La escena se graba desde la sala anexa a la consulta médica. Quirós le pregunta: ¿Puede una fractura de cadera ocasionar la muerte?, “Es prácticamente imposible”, responde Tácito Virgilio.

Miguel Olmos entra en escena con su uniforme azul al cruzar el pasillo y coger el ascensor tras cruzarse con Tácito, que camina de espaldas a la cámara. Esta escena de caminar por el pasillo se repite en varias ocasiones.

La realidad supera a la ficción y mientras rodamos entran en el centro de salud dos policías con un preso que es atendido esposado en el mostrador de recepción antes de pasar a urgencias. La escena es real, no ficticia.

A las 20.25 horas, ya de noche, llegamos al Adaro para rodar una escena nocturna de la fachada de este hospital.

Martes, 22 marzo 2022. De Ribadesella a La Nueva España para finalizar en la oscuridad de un hotel.

José Antonio Quirós: “Los 50, los 60 y los 70 aún seguían siendo décadas de secretos y entramados que resultaban difíciles de desvelar. Cualquier suceso o descubrimiento de la vida privada de alguien era motivo de sorpresa y de inquietud para una población que no estaba acostumbrada a ver la parte oscura de alguien. Recrear a Pattist y a Gevers fue una experiencia digna de reseñar. Los actores no debían hablar, quería mantener la magia del pasado a través de sus miradas, sus pequeñas costumbres de cada día y el semblante de cómo se les recordaba”.

A las 9.55 horas el morciniego Nacho Fernández, actor teatral curtido en mil escenarios pero que tendrá hoy su primera experiencia con el celuloide al interpretar al belga Marcel Gevers, entra en el improvisado camerino del bar Sebas junto a Maite Capín, la riosellana responsable del vestuario, que le transforma en apenas cinco minutos.

Quirós da las primeras indicaciones a un nervioso Nacho y grita “acción”. Nacho abre el libro, toma un sorbo de café y abre otro libro. Aplausos para Nacho y Lucía R. Vijande que hasta llora de emoción.

Al plató del comedor del Sebas llega otro café con leche en vaso de cristal para repetir la escena de Nacho. A las 11 finalizamos el rodaje en el Sebas. Nacho se afeitó la barba después de tres años y adelgazó 25 kilos para adaptarse al personaje que interpreta. Esta interpretación del Belga será el inicio de una fructífera carrera cinematográfica.

A las 11.13 horas ya estamos en La Goleta y aparece Chichi, que se afeitó el bigote después de 50 años para adaptarse al personaje del Alemán y también se cortó su rubia melena. Lee un periódico alemán mientras apura, tras la ventana, varios tragos de una copa de coñac en la misma mesa que ocupa habitualmente Lorenzo Cordero, cronista de la villa, cuando pasa los veranos en Ribadesella. Los dueños de La Goleta, Mari Flor y Noni, encantadores con todo el equipo.

Nos trasladamos después a grabar a la calle Infante, donde Chichi y Nacho, es decir, el Alemán y el Belga, cruzan sus caminos bajo el arco de piedra de la calle de El Portiellu.

Cambiamos de exteriores y nos dirigimos al paseo de Letizia, donde Chichi comparte su soledad con un banco que mira hacia el puerto marinero mientras los viandantes pasean, mirando a las cámaras, ajenos a la soledad de Hauke.

A las 13.30 horas ascendemos hasta la ermita de Guía. Quirós, Nacho y un servidor subimos caminando mientras Maite, Josep, Lucía y Rodri suben en coche por el atajo que construyó hace muchos años el Belga. Se graba una bonita escena de Gevers mirando hacia el abismo de los acantilados en lo que se intuye que va a ser un suicido.

Tras la comida, nos trasladamos a Oviedo para grabar a las 17 horas en la redacción de LA NUEVA ESPAÑA. Josep instala la cámara en el centro de la redacción para grabar en una escena a Javier Cuartas mientras se dirige a una correctora y posteriormente saliendo de la redacción. Quirós saluda a Evelio G. Palacio, subdirector, y a Mario Antuña, que ejerció de secundario. Nos trasladamos con Alberto Menéndez a grabar en la hemeroteca y charlamos con Rebordinos, que trabaja en el archivo fotográfico.

Miércoles 23 marzo 2022. La misteriosa biblioteca de Oviedo.

José Antonio Quirós: “Los secretos son un denominador común en este proyecto, secretos que poco a poco se van desvelando. Aún en los inicios de la democracia, unos miraban de frente y otros miraban hacia otro lado. La biblioteca del Fontán, que considero uno de los rincones más acogedores para la lectura y la investigación, me desvela algunos de esos secretos: un diario olvidado y unas páginas arrancadas. Nadie sabe quién las arrancó, cómo y por qué”.

A las 9.30 horas ya estamos en la biblioteca pública del Fontán en Oviedo. Maite Capín ya tiene preparado todo el vestuario en una sala. Mientras se graba desde una escalera la entrada y salida de José Ramón Patterson en el pasillo central de la biblioteca, aparece de casualidad a las 10 horas el médico Carlos Madera, que ejerce de improvisado extra en la escena.

Ana Gladys y Toño, que también ejercieron como extras, cambian ahora sus papeles. Ana Gladys actúa ahora como la recepcionista de la biblioteca que atiende al periodista José Ramón Patterson cuando acude a consultar en la hemeroteca periodística un artículo que publicó en “Asturias Diario Regional” en la primavera de 1979 sobre Hauke Pattist.

Madre e hija, Gladys y Lucía, posan juntas para la posteridad. En un descanso del rodaje Patterson comenta fuera de cámara alguna de sus peripecias como corresponsal de TVE en Bruselas.

Se graba un bonito plano cenital de Ana Gladys y Patterson pasando las páginas del periódico en el que arrancó de cuajo la entrevista de Hauke Pattist.

A las 12.20 horas bajamos a los subsuelos de la biblioteca. Naty recoge los volúmenes en el gran archivo de la planta -1 que domina José García, auténtico guardián de las publicaciones periódicas asturianas. Subimos al despacho de Juan Miguel, director de la biblioteca, donde grabamos a Ernesto Burgos, historiador mierense afincado en Gijón.

A las 13.40 horas comenzamos la entrevista con Ernesto Burgos, quien narra cómo en 1977 vio un anuncio en el periódico de un piso en Oviedo donde cortaban el pelo a los perros. Acompañó a una tía suya a llevar un perro a dicho piso y vio sobre el aparador una foto de Hauke Pattist vestido con el uniforme nazi.

Jueves 24 marzo 2022. De la tertulia del Sebas a la playa de Vega

José Antonio Quirós: “Muchas veces he prestado atención a conversaciones en espacios donde aparentemente se hablaba de banalidades. La grabación en Ribadesella con lugareños está inspirada en esas conversaciones donde pongo el oído y acabo por descubrir o saber de temas o personas a los que nunca prestaría atención. Esta tertulia es un hilo conductor en este proyecto que homenajea desde la palabra contando anécdotas y descubriendo secretos. Aquí convoqué a personajes que sabían de Pattist mucho y de Gevers menos. Lo que más me fascina es que pueden existir distintas versiones en un mismo punto de vista”.

A las 9.30 horas ya estamos en Ribadesella. El Sebas, que está cerrado por descanso, abre solo para nosotros. Isabel Casado, Eva, Eulalia, Sandra, Isabel Valle y Javier, todos ellos actores secundarios, comparten una mesa de mármol en el cerrado bar.

En la otra se sientan los actores protagonistas: Elías, Luis Bardales, Alejandro Criado, Armando, Juan y Estela, firmando las pertinentes autorizaciones para los derechos de imagen.

Dentro de la sala adyacente 3 cámaras, instaladas previamente por Josep con las indicaciones de Quirós. Cubren todos los ángulos mientras Paci, Ana y Sebas sirven unos cafés a toda la troupe de artistas. A las 10 horas se acomodan en el set los 5 integrantes de la tertulia: Luis, Armando, Estela, Alejandro y Elías.

Eva del Campo sirve unos cafés a los tertulianos en su ensayo previo como camarera. A las 10.46 horas se sienta de nuevo la tertulia para grabar y los figurantes ocupan las dos mesas ubicadas en las esquinas, Isabel y Juan ocupan una e Isabel y Paz la otra.

A las 11 horas Lucía da el primer golpe a la claqueta para grabar la toma primera de la escena primera. Quirós pregunta a los tertulianos cómo llegó Hauke Pattist a Ribadesella.

A las 11.11 horas vuelve a sonar la claqueta para grabar la toma segunda y Luis Bardales comenta que Hauke promocionó la fiesta de las Piraguas a nivel internacional al dominar varios idiomas y hacer de intérprete para los piragüistas extranjeros. A las 11.23 horas, tercer sonido de claqueta, y Estela comenta que Hauke era un hippy acomodado. A las 11.34 horas, cuarta toma, en la que Alejandro Criado señala que se refugió de la II Guerra Mundial en la que intervino en alguna escaramuza con unos maquis. A las 11.48 horas, quinto sonido de claqueta y entran como figurantes sustitutos Sandra y Eulalia.

A las 12.05, sexto sonido de claqueta. Sandra y Eulalia entran en la sala para sustituir a Isabel y Juan mientras Elías habla del Belga, agregado cultural de la Embajada belga que vivía en El Corberu junto a Guía. Eva del Campo, como camarera, entra y sale con la bandeja llena de cafés y botellas de agua. El Belga no se integró en la sociedad riosellana como Hauke aunque fueron coetáneos, afirma Elías.

A las 12.55 horas un gran aplauso final indica que el rodaje ha finalizado. Quirós se muestra muy satisfecho de cómo se ha desarrollado la grabación. A las 13 horas hacemos una foto conjunta de todo el grupo mientras Estela va a su casa a por la borona que le encargó Quirós el día anterior. Las fans se hacen fotos con Quirós, quien agradece el trato de los excelentes anfitriones que hemos tenido durante toda la mañana en el Sebas: Laura Coviella, gran fan de “Cenizas del Cielo”, su hermana Ana Coviella, esposa de Sebas Fernández Román, propietario del histórico bar que sirvió esta mañana como plató de rodaje.

A las 16 horas ya estamos en la playa de Vega. Llega José Carlos con su uniforme de nazi y David prepara su dron para que comience a volar. Rodri hace de doble de José Carlos caminando por la playa en el camino de arena entre las piedras.

A las 18 horas llegamos al camping de Vega, donde nos reciben los hermanos Adrián y Efrén Cuesta Infiesta, sus dueños. de 43 y 41 años, respectivamente. Nos muestran sus glamping sin calefacción y alucina todo el equipo. Maite Capín cree que puede utilizarse como escenario como “Juego de Tronos”. A las 18.31 horas finalizamos la grabación y nos hacemos foto de familia con los anfitriones. Nos trasladamos a Oviedo para festejar en la cafetería Enboga el fin del rodaje.

José Antonio Quirós: “La grabación de ‘El Amigo de todos’ no se acabó en Asturias. También rastreamos en Madrid , ciudad que acogió a personajes y espacios, cuando dominaban los fascismos en Europa. Unos aún se conservan y otros desaparecieron. Mi equipo y yo nos fuimos a Países Bajos, donde había que resolver una serie de interrogantes sobre Pattist. Aquí me di cuenta de que existía otra realidad, pero los secretos y enigmas aún quedan, difíciles de resolver. Probablemente queden enterrados por los siglos de los siglos, o, quién sabe, podrán desvelarse en esta película. Me gusta que cada espectador saque sus conclusiones”.