Asturias, paraíso para dormir

José Ignacio Sánchez Galán quiere dormir bien y a pierna suelta, lejos de esos sofocantes calores que parece que en los últimos años van a más en España y el resto del mundo debido al tan mentado (y por algunos discutido) cambio climático. Es la compañía que preside, la eléctrica Iberdrola, una de las muchas que están volcadas en la búsqueda de combustibles alternativos que contaminen menos y, por tanto, provoquen menos alteraciones en la atmósfera para evitar el efecto invernadero que aumenta la temperatura global del planeta.

Pero no, no es cuestión aquí de hablar del cambio climático ni de los planes de las grandes empresas energéticas, sino del “efecto imán” del calentamiento global en Asturias, una región que se dibuja más que nunca como ese Paraíso Natural verde, fresco, de temperaturas agradables y una calidad de vida deseada por muchos. Ignacio Sánchez Galán, entre ellos.

Salvando las distancias, valga el caso del alto directivo para hablar de aquellos que se podrían denominar “emigrantes climáticos”, personas que van de un territorio a otro en busca de mejores condiciones ambientales. Mientras trabaja en reducir las emisiones a la atmósfera, el presidente de Iberdrola se decidió hace un año a comprarse una casa en Salinas (Castrillón), animado a buen seguro por los amigos asturianos que le vendieron las bondades de pasear cómodamente por el paseo de la playa y por La Peñona libre completamente de esos sudores permanentes que en Marbella o Puerto Banús le obligarían cambiarse media docena de veces de camisa al día como poco.

“Asturias está por explotar. Y es un hecho que se está aperturando. Está siendo ya y aún lo será más una de las regiones más punteras en inversión inmobiliaria por su gastronomía, la calidad de vida, el paisaje y, por supuesto, el clima”, asegura convencida la experta en el sector del ladrillo Silvia Gutiérrez.

Los datos le dan la razón. En marzo, la región superó las mil compraventas de viviendas al mes (un total de 1.068) por primera vez desde febrero de 2011 y la cuantía de las hipotecas no ha dejado de subir.

Es Silvia Gutiérrez dueña de Gestincasa, una agencia inmobiliaria asentada en el pueblo costero de Oviñana, en Cudillero, uno de los concejos en los que más posan los ojos los turistas que se acercan al Principado. “Vive en el Paraíso” es el lema de esta profesional que ha pasado de gestionar demandas de gente de Oviedo, Gijón y Avilés en busca de segunda residencia por la zona rural, a recibir cada vez más consultas de residentes no solo de fuera de Asturias sino también del extranjero.

“Es cierto que a raíz de la pandemia se incrementó la demanda de compradores de vivienda unifamiliar en la zona rural. En Cudillero el cliente tradicionalmente ha sido nacional. Bien de Asturias, que buscan desde la ciudad algo en el pueblo, o bien de Madrid sobre todo”, explica.

Pero en las últimas semanas en la inmobiliaria de Oviñana el teléfono ha empezado a sonar y las llamadas (o correos electrónicos) proceden de más lejos. “He tenido consultas, por poner algunos ejemplos, de Washington, Alemania, Francia... Son clientes que valoran mucho su destino, miran, buscan y consultan. Este perfil hasta ahora no existía, no era muy habitual verlo por aquí”.

Las llamadas de extranjeros también han sorprendido a muchos que este verano han optado por alquilar alguna vivienda cerrada con el fin de sacarle rentabilidad. “Me han contactado de Estados Unidos, de Argentina... Ha sido sorprendente”, explica un ovetense con casa en Pola de Lena que finalmente ha alquilado a una familia de Valencia y no solo para verano, sino para quedarse a vivir. “Buscan mejores condiciones, tienen a una persona mayor en la familia, los calores no son buenos y se han lanzado a buscar mejor calidad de vida en el Norte”.

En el movimiento de los clientes nacionales tiene mucho que ver, efectivamente, el clima y la idea de Asturias como ese paraíso soñado al margen de los sofocantes calores del Sur. Hasta ahora eran mayoritariamente de Madrid los que buscaban casa en el Principado, pero a estos se une gente de Mallorca o Valencia que quiere cambiar el (cada vez más) tórrido Mediterráneo por el fresco del Cantábrico.

“Básicamente la gente lo que quiere es vivir en el campo, con calidad de vida y las comodidades de la gran ciudad”, apunta la agente inmobiliaria. ¿Y quién lo quiere? Pues el perfil generalizado es gente de mediana edad, 50 años en adelante que, una vez con su vida encarrilada, hijos criados y estabilidad económica, quiere darse el capricho de una segunda residencia para disfrutar cómodamente del tiempo libre y una jubilación cada vez más cercana.

Para ello se demandan básicamente casas, explica Silvia Gutiérrez, sin una parcela muy grande que no dé mucho trabajo mantener segada y que esté en condiciones para poder entrar a vivir de inmediato. “Digamos que lo que se quieren gastar son unos 100.000 euros, es una media. No buscan una gran casona, más bien algo abarcable, práctico”.

También hay demanda, aunque menor, de parcelas, cuya oferta crece a pasos agigantados. Si no, que se lo digan a profesionales como Susana García, topógrafa con estudio, Este Topografía, en Salamir (Cudillero). Se le acumulan los trabajos de propietarios con fincas que quieren poner en orden todo (escrituras y demás papeleo derivado, muchas veces, de herencias) para sacarlas a la venta. Tiene Susana García bastante cliente de fuera de Asturias, básicamente de Madrid, gente que se hace con una parcela para edificar. “Se nota que cada vez hay más de fuera, es atractivo venirse a aquí por el clima, por el paisaje, por la calidad de vida. Te lo dicen”. Con todo, advierte la topógrafa, los precios se contienen. “Hay mucha oferta y aparte la gente sabe lo que quiere y no es tonta, no está dispuesta a tirar el dinero”.

Desde 35 euros el metro cuadrado es posible encontrar fincas con saneamiento y red eléctrica en la zona de Cudillero. “Quizás cuando la pandemia, al principio, subió un poco el precio porque la gente se tiró a buscar y comprar, pero ahora ya no”, asegura Susana García.

En esa Asturias soñada para vivir hay también diferencias. El Oriente ha sido tradicionalmente la “joya” de la corona, con sitios como Llanes o Ribadesella con una expansión urbanística brutal en los 90, sobre todo, para vivienda turística. “Allí los precios están más altos, por eso zonas como Cudillero, el Occidente, tienen mucho recorrido. Son más baratas, están menos masificadas y además ofrecen buenas comunicaciones con la autovía y el aeropuerto”, sostiene la dueña de Gestincasa.

Lo cierto es que Asturias está de moda y dejarse caer por el Paraíso Natural es un “must”, como se dice ahora de aquellas cosas que hay que hacer de forma imprescindible porque son tendencia. Bien en casa propia, de “okupa” en la de la familia o los amigos, o en algún alojamiento de la amplia y creciente oferta existente, son cada vez más los que recalan en la región.

Esto para sorpresa de aquellos que llevan haciéndolo toda la vida, como es el caso del escritor Juan José Millás, con casa en Muros de Nalón de siempre. Él mismo relata en su último libro a medias con Juan Luis Arsuaga, “La vida contada por un sapiens a un neandertal”, una anécdota que viene de perlas para resumir el tirón de Asturias como paraíso para vivir, descansar, dormir y disfrutar.

Ambos, escritor y paleoantropólogo, conversan con un guardabosques que les dice: “Todos tenemos dos vidas; la segunda empieza cuando te das cuenta de que solo tienes una”. Arsuaga, sorprendido, le pregunta: “¿Y entonces?”. A lo que su interlocutor responde sin dudar: “Entonces, lo único que quieres es tener una casa en Asturias”.

Y aquí tercia Juan José Millás: “Me sentí afortunado, pues tal era mi caso”.