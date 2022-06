Comer en la calle, revivir la folixa

En Avilés, en Posada de Llanera, en Luarca, en Luanco, en Pola de Laviana… se puede comer tan bien como si sus calles fueran en realidad “praos” de romería inclinados o parques de pícnics de mantel de cuadros y cesta con pasteles y no solo calles. Hasta para celebrar los sesenta años que lleva la reina Isabel II en el trono del Reino Unido se sacó la comida al raso en toda Inglaterra. En Ámsterdam, además, todos los días del Rey –la fiesta nacional de los Países Bajos: se celebra cada 30 de abril– los canales se anaranjan con gentío y todas las esquinas de la ciudad se convierten en restaurantes o mercados de segunda mano. Las ganas de tomar las calles se han ido acrecentando sobre todo tras dos años de represión vírica.

“Pero no sólo por eso”, destaca el sexólogo Iván Rotella. “Somos animales sociales. Lo que hizo el confinamiento fue cambiar nuestro modelo de estar con los demás, pero sólo eso, la necesidad de estar con los demás eso no ha cambiado”, resume. Y pone un ejemplo: las comidas en los balcones y en las ventanas de las fiestas avilesinas del Bollo de estos dos últimos años: “No sabes quiénes eran los de en frente de tu ventana, pero brindabas con ellos por la libertad que tenía que venir”, añade el experto de Astursex. “Las comidas en la calle son las grandes iniciativas populares, desde el sector sólo podemos celebrarlas y agradecer a las asociaciones de vecinos, a las comisiones de festejos que hayan decidido esto”, señala José Luis Almeida, el presidente de Otea, la patronal asturiana de la hostelería y el turismo.

Las comidas en la calle tienen siglos y, como señala el etnógrafo Berto Álvarez Peña, estaban asociadas “a la seronda y al invierno, a la recogida de la cosecha”. Pero, como todo, estos banquetes crecen, evolucionan y se trasladan a las ciudades. Y la primera que vivió las consecuencias de ese traslado fue Avilés. En la villa del Adelantado empezaron hace casi treinta años a sacar los filetes, las empanadas y la sidra a la puerta de casa: en medio de la plaza de España, en las calles del casco histórico… Y esa tradición, que nació como ruptura y crecimiento, ahora está tan consolidada como la devoción a un patrón religioso.

Los banquetes ciudadanos que se organizaron en Avilés se convirtieron muy pronto en espejo a imitar. Los primeros fueron los de la asociación de vecinos de Raíces, en Castrillón, pero también en Las Vegas, en Corvera. A partir de allí, todos los demás municipios, sobremanera, en esta primavera veraniega y postpandémica. “Son fiestas que unen, que suman y más ahora: la gente lo está demostrando todos los fines de semana: quiere tomar las calles, disfrutar de las ciudades, vivir las terrazas”, apostilla Almeida.

Mariví Monteserín, la alcaldesa de Avilés, fue la impulsora de la celebración callejera de todos los Lunes de Pascua (llueva, truene o ventee; la segunda edición, la de 1994, estuvo, por ejemplo, pasada por agua e invernada). “Después de cien años, la fiesta que había ideado Claudio Luanco se había quedado como anticuada y era preciso involucrar a mucha gente joven, era necesario revitalizarla un poquito”, explicó en su momento la responsable política avilesina que, entonces, cuando lo de la primera Comida en la Calle, era sólo concejala de Festejos (y no Alcaldesa) de un gobierno que presidía Manuel Ponga.

“Los que trabajábamos en Festejos, en Canal 21, hicimos una tormenta de ideas y empezamos a modular: realmente en Asturias las grandes celebraciones son con comida”, añadió. “Empezamos así a configurar la idea de una romería urbana en la que la gente trajera su propia comida”, continuó dando en la diana de la definición de la fiesta más multitudinaria de Avilés: “Romería Urbana”. Eso es, en cierta manera, lo que se vive por toda Asturias. “Praos” por calles, tablones en vez de manteles sobre la yerba… Aquella definición no logró el apoyo inmediato de todos los avilesinos.

Unos cuantos protestaron sobre el oxímoron que proponía el gobierno local: ¿Una romería en la ciudad? Pero muy pronto aquellos resquemores pasaron a la historia. La Comida en la Calle de Avilés alcanzó un récord mundial: cinco notarios lo certificaron: 11.836 comensales entre las 14.45 y las 15.30 horas del Lunes de Pascua del año 2017. Podemos -en una de sus encarnaduras anteriores- protestó: que no, que no está en el “Libro Guinness de los Récords”.

La costumbre de sacar el táper a la calle en otros concejos es un tanto más nueva que en Avilés. En Mieres, por ejemplo, hicieron “arroz con cosas” el fin de semana pasado. En Pravia tocó ayer sábado. La excusa allí fue el Corpus Christi. Luanco también celebró ayer su segunda “romería urbana” de la historia. Pero sin patrón ni nada.

“Se apuntaron más de mil personas, una cifra que, desde luego, está muy bien para un concejo como el nuestro”, admite Jorge Suárez, el alcalde de Gozón. El que se montase un banquete como el de ayer fue cosa de un grupo de hosteleros. “Viendo el éxito de Avilés, querían que la organizáramos nosotros una fiesta como esta”, reconoce el regidor. “Y nos gustó la idea: el acto de compartir mesa con los vecinos es perfecto para incentivar la convivencia”, señala Suárez.

La primera edición del banquete urbano de Luanco se organizó en 2019. “Pero luego llegó la pandemia”. La pandemia ha limitado la libertad de movimientos y hasta de “la alegría”, apostilla Rotella. “Necesitamos salir, conocer, ligar, bailar, seducir… y esto está muy bien: son actividades relativamente sencillas y, a la vez, bastante exitosas”, apunta el sexólogo consultado por este periódico.

“Somos los asturianos de natural fartones porque sabemos que delante de un plato se solucionan mejor los problemas”, intervienes el divulgador Berto Álvarez Peña. Explica lo de las comidas comunales en los pueblos como antecedentes de las romerías urbanas: “Cuando ya has recogido la cosecha y mayaste la sidra y mataste al gocho… convocaste a los vecinos para que te ayudaran y hay que darles de comer”, señala. Y lo que se come es el pote de difuntos, la llaconada… Pero en realidad, esto es lo de menos. “Lo importante es dar las gracias a quienes te ayudaron”, cuenta Álvarez Peña. Sospecha que eso -la acción de gracias- se mantiene en las fiestas comunitarias actuales. Iván Rotella lo explica de otra manera: “El modelo avilesino de la Comida en la Calle es de éxito: comer, beber, bailar, compartir con la gente que conoces y con la que ni siquiera sabes quiénes son, con los que tienes a tu lado”, precisa el sexólogo avilesino. “Nosotros, el sector de la hostelería, sólo podemos hacer una cosa: ponernos a disposición de los organizadores. La necesidad de tomar las calles, de disfrutarlas, de hacerlo de acuerdo de los vecinos… es infinita”, añade el presidente de los hosteleros asturianos.

“Ahora no hay sextaferias: no hay que limpiar el cauce del río del pueblo, recoger la yerba. Estamos hablando de volver a juntarnos”, continúa Álvarez Peña. La cosa es dejar en la historia los dos años embozados, los muertos alrededor. La vida, como el espectáculo, no se detiene. Los mil y pico que se juntaron ayer en Luanco en torno al casco histórico de la capital gozoniega lo saben de sobra. “Las ganas de ‘folixa’ no se han evaporado”, sentencia el divulgador asturiano. “Hace años se organizaban fiestas como la de las cerezas de Oneta, en Villayón. Sin santo patrón, sin nada, profana. Los curas pidieron su eliminación”, explica Álvarez Peña. Las ganas de estar fuera sólo buscan la excusa que lo permita. “Las fiestas de San Timoteo no tienen advocación. El Timoteo este no es santo, aunque lleve el ‘san’ delante”, añade. O sea, que vale un patrón y también la ausencia de ese patrón. En Avilés esto lo saben bien después de treinta años: sin santo, pero con ganas de llenar un día que se limitaba a carrozas recorriendo las calles, los vecinos tomaron la ciudad. Y esa alegría se ha vuelto universal.