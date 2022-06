“En Tuilla cada día había palos, somatenes y guardias”

Tiene silicosis de segundo grado y desde que lo desequilibró un infarto, hace nueve años, toma quince pastillas e inhalador para un amplio catálogo de males: reuma, bronquitis crónica, artritis reumatoide, retención de líquidos, cataratas, sordera, osteoporosis en tres vértebras, hernia discal... Estuvo dos veces en la UVI. “No me entrego. No me gusta la vida que llevo porque no puedo andar. Conduzco, pero no aparco, y para mis enfermedades tengo que ir al HUCA, a Cabueñes y a Villa”.

“Belarmo”, “el amigu que tuvo Villa”, entró en el socialismo clandestino en febrero de 1975, pero no milita en el PSOE, del que se dio de baja dos veces: cuando el asalto al congreso de la Federación de Mineros en Madrid, en 1987, “que yo decía que no se podía consentir por mucha razón que tuvieran”, y en 2000, cuando se le retiró la confianza por pedir la presunción de inocencia en la acusación de corrupción de Laudelino Campelo. “Aporté una palada de granos de arena y estoy bastante satisfecho del proselitismo y esfuerzo por la causa de las ideas”.

–Nací en El Cuto (Siero) en 1948. A los 8 años vinimos a Tuilla, en la otra ladera. Somos 4 hermanos. El mayor vive en Gijón y tiene 90 años; el segundo, 82, y la otra, 78. Me llamo Belarmino, como mi padre y mi hijo. Mi padre era ahijado de Belarmino Tomás [dirigente de la Revolución de Asturias de 1934], que no supe quién había sido hasta los 17 años.

–¿No creció en ambiente socialista?

–Supe qué eran izquierda y derecha a los 18 años por don Ovidio, el cura, que era de la Juventud Obrera Cristiana y me pasó libros de marxismo y sindicalismo.

–Su padre era minero.

–Sí y muy curiosu para la electricidad y la fontanería. Instaló la luz eléctrica de Corripos. Trabajó en Campanal, Mosquitera y el Cabritu, de ayudante minero y ayudante de entibador. Era muy bueno, cayó en el alcohol y murió a los 62 de cáncer de estómago.

–Su madre, Aurina Noval.

–Era la dura. Heredé su genio. A los 9 años gasté el dinero para cortar el pelo y me molió a palos. Mi padre no era político, pero a mi madre le había gustado la Pasionaria en el mitin de Carbayín.

–¿Qué pasó para que en su casa no se hablara de política?

–Mi padre fue ayudante de Belarmino Tomás en Gijón en la guerra y, cuando embarcó al exilio, mi padre volvió, lo engancharon, le pusieron la casa patas arriba y lo mandaron para Canarias a hacer la mili. A un primo de mi madre lo amarraron a un manzanal y le dieron madera para que delatara a otro. Un hermano suyo estaba con los que le pegaban. Mi madre se cobijó en la iglesia.

–¿Tuvo mucha religión?

–En casa, no. Cuando acabé en la escuela fui un año al colegio de La Salle de Carbayín y quedé de rosarios, misas y ángelus hasta arriba. En Tuilla la escuela y la iglesia están pegadas, y el maestro, Regino Menéndez –un fascista al que le pusieron el nombre del colegio–, y el cura, don Isaías, un salvaje que pegaba a todo el mundo, nos metían los jueves y viernes a confesar y comulgar.

–¿Cómo era Tuilla?

–A la entrada estaba el cuartel de la Guardia Civil para controlar y había un grupo de somatenes de los mayores de España que salían todos los días por los bares, exhibiendo la pistola y chivándose. Cuando el 23F fueron a ofrecerse al cuartel. Es increíble que haya ganado el PSOE.

–Recuerdos del pueblo.

–Había lío todos los días, palos por cuernos... Había varias culturas –gallegos, andaluces, extremeños– y para poner orden estaba en el cuartel un cabronazo que llamaben el Moro que daba a diestro y siniestro. A un cuñáu míu, por tira-y una piedra a un gato, pegó-y latigazos con una goma de desagüe hasta sangrar.

En la clandestinidad Villa y yo acordamos que SOMA y PSOE tenían futuro por la memoria de la gente

–¿Tuvo problemas?

–Después de les huelgues del 62 estaba en un bar con Jorge Serrano, el pintor, unu del PC, Fernando Estepa y José Manuel Bonilla, y unos guardias civiles nos llevaron al cuartel. A Jorge y a mí subiéronos les seis escaleres prendíos poles oreyes. Al otru, que iba en sandalies, frayáron-y los dedos con la culata.

–¿Qué guaje era usted?

–Temperamental, pero no de pegame, de amiguetes y cabecilla. Jugaba bien al fútbol –en el Tuilla–, y dicen que tengo don de gentes y capacidad de síntesis. Domino a los demás porque en seguida sé por dónde hay que ir. Me llamaban el “cerebro de Villa” [por José Ángel Fernández Villa, secretario general del SOMA-UGT] porque en los convenios le decía qué hacer. A él le parecía muy mal ese sobrenombre y que me parecía más que él a la foto de Llaneza joven.

–¿Cuándo empezó a trabajar?

–A los 14 años, con Juan y José Manuel, dos albañiles de La Raíz. En casa no pasábamos hambre, pero sí necesidades. Mi padre quedó con 800 pesetas, mi madre cosía pantalones para un sastre, mi hermana cogía puntos a las medias y no alcanzaba. Mi madre decía que estudiara.

–¿Cuánto cobraba?

–Tres pesetas la hora. Construí el colegio y salimos mal con el contratista. Fui a la casa de los 9 pisos de La Felguera y por pedir una subida de salario Pachu, el encargáu, echónos a dos. Fui a la sindical, me dijeron que con 15 años debía ir con mi padre y él me dijo que lo dejara en paz.

–¿Y entonces?

–Fui a la fundición de Julio Fernández en La Pomar y para ser peón falsifiqué en un año la edad. Pagaban poco, trabajaba mucho, no me daba tiempo a jugar en el Tuilla y dije: “Voy pa la mina”. Pedí entrar en Pumarabule, pero un amigo de la familia, vigilante, dijo que era “el pozu la muerte”, que fuera pal Cabritu (el Candín), donde tenía primos y tíos.

–¿Cómo fue llegar a la mina?

–Al bajar la jaula se me pusieron los güevos en la garganta y todos: “Tranquilu, guaje”.

–¿Qué tal lo trataron?

–Anduve una temporada por la galería con un carrileru, sabía poner tubos, hierro, postiar de galería, de rampla. Los picadores tenían la costumbre de pega-yos a los guajes. Aprendí mucho con Ovidio “el Chiribí”, el mejor de Asturias, que parecía que estaba jugando cuando trabajaba, pero pegábame con una vara y yo decía-y: “No me pegues o suéltote una piedra y te mato”. “No, home, no te pego”. Otro del que aprendí fue Hacha.

–¿Pasó miedo?

–Sí, hombre, quedé dos veces enterráu. En una chimenea de Cabritu, esperando al tren para cargar, picamos tanto que trancamos y tuvimos que aflojar la manga del martillo de aire comprimido para no afoganos.

–¿Y la segunda?

–En “La Falsa” acabé con dos piedras en el pecho y me llevaron al Adaro con un pie arreventáu.

–Se casó a los 19 años, ¿cómo conoció a su mujer, María Teresa Suárez Llorente, y es de Niembro?

–En el cine Garces. Le pregunté si podía sentarme a su lado y empecé a hablar. Yo tenía 15 años y ella 14. De la película, ni idea.

–Empezó la actividad sindical en CNT en 1972.

–Por Aquilino Moral, jefe de CNT en la zona, y en el pozu Cabritu por Barranco, un maquinista, por Cabrales, picador y Avelino, el lampistero. Yo pedía para el FUSOA (Fondo Unitario de Solidaridad Obrera de Asturias). Algunos decían que iban a denunciarme. Luego los tuve de compañeros en el partido. A los 22 años me apunté al SOMA y el PSOE.

–¿Por qué no al PC y a CC OO?

–Porque aspiro al socialismo por la vía democrática, lo que debe ser imposible. Un tío mío, Celso Álvarez, fundó CC OO en La Camocha. En 1956 lo metieron preso por la lista de recaudación, mi madre fue a verlo a la cárcel y le dijo: “Con esos neños que tienes”, y él contestó: “Las ideas no mueren nunca”. Años después vivió con la viuda de Juanín [Muñiz Zapico, dirigente de CC OO y el PCE] y los ortodoxos del partido no lo tomaron bien, lo quemaron y cuando murió no quiso ni bandera. Y le habían dado palizas, amenazado, marchó al exilio. Durante años quiso que me atrajeran, pero no me gustaba el comunismo: no quería una dictadura, ni del proletariado, que era sobre el proletariado.

–Fue muy temprano amigo de José Ángel Fernández Villa.

–Mi mujer y yo fuimos sus testigos de boda con María Jesús.

–¿Cómo lo conoció?

–Era amigo de José Antonio, un hermano. Gustábame la sidra y paraba mucho en el bar de su padre. Teníamos mucha discrepancia –él era del Barça y yo del Madrid– y coincidíamos en que los dos éramos del Real Oviedo. Cuando empezamos en el SOMA acordamos los dos que el sindicato tenía futuro, como el partido, porque la gente tenía memoria histórica. Manuel Llaneza decía en 1921 que Asturias era el peor yacimiento de explotación del mundo y no podía competir.

–Subieron como un cohete.

–Acordamos usar la estrategia del Partido Comunista. En el pozo Candín, éramos seis afiliados a la UGT y el PC tenía 300. Me levanté en una asamblea recién muerto Franco y dije que era socialista. Y en una asamblea fui el que más votos sacó en una elección abierta, lo que les daba mucha envidia a Villa y a Campelo. Fue cuando hubo una huelga de tres meses, unas elecciones en listas abiertas y entramos a sustituir a los enlaces sindicales. En el congreso extraordinario del PSOE de 1978, después de que dimitiera Felipe González por el tema del marxismo, Villa salió para la ejecutiva federal del PSOE y yo para el comité federal.

–¿Sospechó de Villa cuando lo echaron de Hunosa y luego entró en Ensidesa?

–A Villa lo despidieron del pozo Cabritu por leer en una asamblea una hoja de Tarancón a favor de la huelga. Luego le pregunté por qué entró en Ensidesa y me dijo que por influencia de un amigo de su padre, alto militar. Abultóme raro y más en la huelga de 1975 –él estaba despedido– cuando nos reunimos en La Campeta para sacar el sindicato públicamente. Vinieron sindicalistas socialistas alemanes y estando allí la guardia civil rodeó la casa entera. Cuando Gómez Fouz contó que era chivato no lo llevó al Juzgado.