Asturias, una boda difícil de pagar

Asturias, a escala, es esto: seis jubilados, seis trabajadores del sector privado, dos amas de casa, dos funcionarios, dos niños, un parado y un estudiante. Esa es la proporción en la que se repartiría el millón de habitantes que tiene, a día de hoy, la región. El mes pasado, LA NUEVA ESPAÑA comparaba el Principado con una boda de cien invitados para ejemplificar las difíciles cuentas de una región con una elevada dependencia de las rentas públicas, (más del 50% de los habitantes de Asturias perciben rentas de las arcas de las administraciones). Reduciendo aún más la escala hasta los veinte asistentes se le puede poner rostro al Principado.

La previsión de la evolución demográfica de Asturias no parece que vayan a ir a mejor. Ni la pirámide poblacional ni la dependencia del dinero público están en camino de estabilizarse. La natalidad continúa cayendo, el “baby boom” sentará más jubilados a la mesa y el envejecimiento de la población hará que sean necesarios cada vez más funcionarios. Como punto positivo podría estar la caída de los parados, cuya tasa parece reducirse y el Gobierno y algunos organismos creen que la nueva reforma laboral ayudará a mejorar las tasas de desempleo. Sin embargo, el sector privado seguirá siendo minoría y cada vez parece más difícil que la cuenta de esa fiesta se termine pagando.

Lo que, en su día, se definió como una “leyenda urbana” es una realidad. Los jóvenes se van de Asturias buscando oportunidades laborales. Buena parte de los universitarios asturianos estudian sus carreras fuera de las fronteras de la región y, muchos de los que se quedan en Asturias, salen de ella una vez formados en busca de oportunidades de futuro.

La mayoría de los hijos de los asturianos consultados en este reportaje ya no residen en la región, aunque, en muchos casos, siguen empadronados en ella, maquillando la cifra de ese millón de habitantes que los representantes políticos de la región se resisten a perder. La tendencia apunta a que, en 2023, se romperá esa barrera. La pirámide poblacional asturiana adelgaza allí por donde es más necesaria: por su parte productiva. La población inactiva –conjunto de ciudadanos, de 16 años o más, que no se incorporan al mercado laboral, es decir, no son ocupados ni parados– ya supera a la activa.

El éxodo juvenil dificulta la estabilidad económica de la región, pero también es un mazazo demográfico, los “nietos” de Asturias nacen en Madrid, Barcelona o el extranjero. Esta emigración termina generando un efecto de segunda ronda en el envejecimiento de la región: al tiempo que los jóvenes se van, va cayendo la natalidad.

Las patronales llaman a generar empleo para revertir la situación. Asturias necesita crear puestos de trabajo en el sector privado para revertir el “invierno demográfico”, atraer inmigrantes, retener a los jóvenes y volver a acoger a aquellos que ya se han ido pero desean volver.

La crisis es un problema, pero también lo es el propio sistema. El mercado laboral asturiano tiene un desajuste importante: las empresas demandan de manera inmediata 6.000 puestos de trabajo que no logra cubrir, al tiempo que cerca de 60.000 asturianos están en el paro. Las fallas entre la oferta y la demanda de trabajo y el propio sistema formativo imposibilitan que trabajadores y empresas vean cubiertas sus necesidades.

El gijonés Raúl Jarrín, de 47 años, lleva en el paro desde octubre de 2020, siendo uno de los afectados de la crisis de la fábrica de Vauste (antigua Tenneco) en la que era peón especialista. Padre de una hija de 13 años, en julio se le acaba el subsidio de desempleo de 960 euros y, si no tiene mejor suerte, su familia tendrá que apañarse con los 460 euros mensuales de renta de inserción que podrá cobrar otros 11 meses y “que dan para pagar las facturas y poco más”.

Como la crisis en su antigua fábrica se veía venir, su situación será menos acuciante al haber podido acumular algunos ahorros apretándose el cinturón mientras aún trabajaba. ¿Su futuro? “Llevo preparando un año oposiciones de auxiliar administrativo y de ordenanza para el Principado, porque, aunque hice varios cursos en la Fundación Metal, por mi edad no logré ningún trabajo, ni en las ofertas que había en Trabajastur ni en Infojobs. Por suerte tengo ya la casa pagada”, apunta.

La situación económica actual tampoco es buena. La inflación hace que, cada vez, los sueldos den para menos. Ana Pablos Abellán ha visto como en su casa “todos los gastos se han disparado” por el incremento en los precios, como los de la luz o la gasolina. “Yo soy de las afortunadas, porque mi sueldo es bueno y tenemos dos sueldos en casa, pero en otras casas tendrán que renunciar a bastantes cosas” ante la inflación, considera.

Pilar Liquete Rodríguez considera que “la situación económica está mal, es exagerado el aumento de los precios al hacer la compra. En mi casa no tenemos problemas para llegar a final de mes, pero sí hemos tenido que hacer algunas restricciones. Además, tengo un hijo que no trabaja. No creo que nadie piense que la situación económica está bien”, señala.

El envejecimiento de la población y las prejubilaciones han ayudado a que Asturias sea capaz de capear mejor que otras regiones algunas de las crisis recientes. La voluntad del Gobierno de “blindar” las pensiones y actualizarlas en función de la evolución del IPC (índice de precios de consumo) –el indicador que marca la inflación– sería positivo para Asturias, porque permitiría sustentar buena parte de la economía de la región. Casi el 30% de los asturianos son pensionistas que, como es natural, consumen en comercio y hostelería y contratan servicios. La dependencia del dinero público es una ventaja en tiempos difíciles, porque “dopa” una economía que, sin embargo, es cada vez menos productiva. Pese a todo, la pirámide es insostenible.

Las pensiones asturianas se pagan gracias a las rentas de otras regiones. Son las transferencias de la llamada “caja única” las que permiten que se puedan repartir las rentas públicas. Lo más saludable para una comunidad autónoma, pese a la obligada “solidaridad” entre territorios, es poder sustentarse por sí misma. La actualización de las pensiones, que se estima que rondaría el 8% si la escalada de precios no afloja y el Gobierno no desiste de su plan, obligará a un nuevo esfuerzo al tejido económico español.

Los pensionistas se han ganado sus rentas con su trabajo, pero el sistema funciona de la siguiente manera: es la siguiente generación la que financia el pago de las rentas de la que percibe la pensión. Si la pirámide demográfica se invierte, la cuenta pronto se vuelve insostenible. Ese difícil equilibrio se acelerará al actualizarse las pensiones en función de una inflación desbocada. La ecuación es compleja: para atajar la escalada de precios se plantea un “pacto de rentas”, contener el crecimiento de los salarios y, por tanto, de los ingresos que –a través de los impuestos– el Estado percibe de los salarios de los trabajadores.

La inflación hace que la factura de la gran boda asturiana sea cada vez más cara. Puede que, cada año, haya menos invitados a la cita y que los primos de otras regiones sigan mandando el dinero para pagar el convite.

Se espera que la escalada de precios sea “coyuntural” y que, en 2023 y 2024, las aguas empiecen a volver a su cauce. Sin embargo, la cuestión demográfica sigue presente. El problema no es ser menos, es ser menos productivos.