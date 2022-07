"Volví a Gijón porque mi padre enfermó y el independentismo catalán creó problemas"

–Nací en Jove (Gijón), en 1950, en casa de mi abuelo paterno, Carlos Prieto, un médico de La Calzada, que tiene una calle en Jove. Ya mi bisabuelo era médico, aunque no ejerció y fue toda su vida el director del Hospicio de Oviedo. Soy el mayor de cuatro hermanos, tres seguidos y a la última le llevo 10 años.

–¿A qué se dedicaba su padre?

–Félix Prieto también era médico y heredó la consulta. Muy conocido en La Calzada en los años 50, 60 y 70. Hasta los 12 años viví con los abuelos, sin desconectar de padres y hermanos.

–¿Por qué?

–Mi madre, María Fernández-Miranda Hevia, enfermó de tuberculosis, entonces tan frecuente, y estuvo bastante pocha un año. Fui quedando en la casa y me afianzó que iba a la escuela de Jove, que tenía un maestro excepcional, José Quevedo: lo sabía todo, era muy buen docente y jamás pegó a nadie.

–Recuerdos de esos abuelos.

–Maravillosos. Mi abuelo era muy inteligente, muy culto y muy bueno. Era cariñoso y, como fui su primer nieto, lo tuve embelesado. Le debo la afición a la música desde los 5 años porque en su tocadiscos sonaban zarzuela y clásica. Me entusiasmó el bolero de Ravel.

–¿Y su abuela?

–Natividad, ahora sería una anarquista, moderna, un tanto irresponsable, simpática, un poco loca. Los dos eran simpáticos. Mi abuelo y sus hermanos se reían de todo, a pesar de que lo pasó muy mal en la guerra civil.

–¿Por qué?

–Los nacionales lo detuvieron en Gijón y lo salvó del fusilamiento un hermano notario. Le robaron el coche y la casa estuvo requisada durante tres años. Era liberal, anticlerical pero muy respetuoso con los creyentes.

–¿Qué rapacín era usted?

–Tranquilo, amigo de mis amigos y con ganas de aprender. Había aprendido a leer y escribir a los 5 años con una maestrina del Natahoyo. Era muy adaptable. A los 9 años mis padres me ingresaron en un colegio de curas en Francia, Oloron, cerca de Pau, de agosto a diciembre.

Al volver de Estados Unidos sentí desadaptación, sobre todo con las chicas porque quería relaciones más normales

–¿Para aprender francés -que era el inglés de la época- antes de empezar el bachiller?

–Esa era la idea. Lo primero que me llamó la atención es que había una televisión y era enorme. Idioma nuevo, horarios distintos, salir de casa, dormitorio común, baño unico... Los curas me trataron muy bien. El único problema es que me llevaron a Lourdes y quedé estremecido.

–¿Qué le pasó?

–Había tenido una experiencia religiosa negativa cuando mis padres me llevaron una Semana Santa a Cangas del Narcea y vimos una procesión nocturna con capirotes y velas que me dio miedo. De ahí mis orígenes antirreligiosos. Lourdes fue un espectáculo terrorífico: una cueva tenebrosa, iluminada con velas y con tullidos por todas partes. Un cura que me vio impresionado me regaló una navaja suiza que para mí fue como un Ferrari.

–La religión en su casa.

–Mi madre era muy religiosa y mi padre lo contrario. Hay una saga Fernández-Miranda en las Pelayas. Hice la primera comunión y la confirmación e íbamos a misa los domingos, menos mi padre, No fue ningún problema.

–Volvamos al colegio francés.

–Iba para un año pero una noche de diciembre nos despertó un cura, "¡fuera, fuera!", salimos al patio y el edificio, de madera, ardió como una tea en minutos.

–¿Qué aprendió en Francia?

–Libertad, aunque estuviera interno. Los fines de semana podía salir solo a la ciudad, iba a un campo de fútbol cercano, compraba alguna chuchería...

–¿Cómo era su padre?

–De izquierdas, muy comprometido con el Partido Comunista de los años 60. Nos educó en la libertad responsable. No tuve horario para entrar y salir y solo nos reñía si suspendíamos o si no nos habíamos portado bien con un amigo. Era muy liberal con un sentido muy amplio de la justicia.

–¿Y su madre?

–Igual, pero de derechas. Era hermana de Torcuato Fernández-Miranda [presidente de las últimas Cortes franquistas y responsable de su autodisolución].

–¿Notó eso en casa?

–No supe que mi madre era de derechas y mi padre de izquierdas hasta mayor. No adoctrinaron, educaron con el ejemplo. Notaba que mi padre era una persona respetada en la comunidad y yo decía "voy a ser como él y me voy a casar con una señora igual que mi madre, que es queridísima y guapísima".

–¿Lo hizo?

–Me casé con una mujer muy guapa, pero no tanto.

–Volvió a Gijón y...

–Fui a vivir en el Natahoyo con mis padres. Hice primero de bachiller libre y en segundo entré en el instituto Jovellanos. Tuve muy buenos profesores. El que más me influyó fue José Benito Álvarez-Buylla, algo pariente, que avisó a mi padre de que había unas becas de intercambio con Europa, American Field Service y acabé a los 16 años en Newport, un pueblo de Oregón.

–En 1966. ¿Cómo llegó?

–Fui a Bilbao a recoger los papeles y en autobús a Rotterdam para embarcar en un carguero llamado "Seven seas" adaptado para pasaje. Fueron 15 días de navegación y bastante juerga porque éramos chicos y chicas mezclados y los cuidadores eran jóvenes y hacían la vista gorda. En el instituto nos separaban.

–América.

–Recuerdo impresionado la amanecida con la estatua de la Libertad y, detrás, los rascacielos. En un barracón nos distribuyeron según los destinos. Nos dieron una bolsa con comida y me subieron a un bus Greyhound en el que viajé tres días solo.

–¿Cuánto estuvo en EE.UU.?

–Un año. Lo viví con mucha curiosidad, como un experimento científico en el que el ratón era yo. Me esperaba la familia de acogida, me llevaron a desayunar y me pusieron pancakes, que eran las tortitas de la confitería Rato.

–¿Qué tal su familia?

–Estupenda: Koffman, origen alemán, tres hermanos: uno de mi edad, una chica 4 años menor y una niña de 3 años. El padre era bueno y como un crío, un manitas que desmontaba el motor del Volkswagen y yo le ayudaba y babeaba. Me compró una moto de quinta mano con la que recorría el bosque donde vivíamos.

–¿Qué le sorprendió más?

–El avance tecnológico brutal y la prosperidad: la madre no trabajaba, él era operario en una empresa eléctrica y tenían tres coches, una lancha para el lago, donde hacíamos esquí acuático, y viajábamos al monte a esquiar.

–¿El instituto?

–Mixto. Fui recibido como una novedad buena. Me pidieron que diera una charla a señoras en una merienda sobre las maravillas de mi país. Había recibido de la organización en España cierta consigna de que dijera que el Régimen era abierto y tal, pero no lo hice. Ya tenía conciencia política y a mi padre americano, que era muy derechón, le chocó. Los visité 50 años después en 2016. Fue impresionante. Estaban todos vivos e igual de encantadores.

–¿Qué aprendió?

–Inglés perfecto para toda mi carrera, me acostumbré a estudiar y empecé a trabajar en una gasolinera y de jardinero. Gané dinero y compré mi primer avión de aeromodelismo y un tomavistas de súper 8 con el que hice muchos metros de película, que conservo. El regreso a Nueva York se hacía en un mes, parando en casas de los distintos estados.

–¿Al volver a España?

–Mis padres habían comprado nevera, lo que nos acercaba a ese mundo del futuro, pero sentí una desadaptación por primera vez en mi vida. Venía de los parties, tuve una noviuca y las chicas en "El Jardín" estaban sentadas alrededor de la pista y tenías que ir a pedirles si querían bailar. Yo quería un trato más normal. Me adapté luego, claro. Los estudios de allí me abrieron más hacia lo científico por la práctica. El curso en América no se convalidaba y tuve que hacer Preu con aquella enseñanza memorística. No me quejo. Tuve profesores bien buenos: Caso, José Benito, Valdés...

–¿Tenía alguna inclinación a la Medicina?

–En absoluto. Lo mío eran las máquinas y la electricidad, desde la radio de galena con la que escuchaba a Pepe Iglesias, «El Zorro» al aeromodelismo.

–¿Por qué no hizo ingeniería?

–Quizá por influencia de Torcuato Fernández-Miranda, tío Tato. Le conté mis dudas paseando por el prado de la casa de Castiello de Bernueces que habían levantado mis padres en 1975 y que se convirtió en centro de reuniones con los parientes de Madrid.

–¿Cómo le influyó?

–Me dijo que quizá me gustara y que no debía desanimarme que fuera una carrera más larga.

–¿Tenía confianza con él?

–Sí. En aquella casa había unas discusiones políticas totalmente pacíficas de mi padre con tío Tato. Se apreciaban muchísimo, mi padre lo admiraba como jurista... había una relación estupenda con el resto de los hermanos de mi madre.

–¿Dónde se matriculó?

–Mi padre y mi abuelo influyeron, con cuidado, en que fuera a Salamanca, que les sonaba a más. Hice primero y conocí a unos amigos de los que no me volví a separar: Ruperto y Mijares. La carrera no me gustó, pero la ciudad, mucho. Los tres éramos muy serios y concluimos que había demasiada juerga. Se acababa de abrir la Autónoma de Barcelona y nos admitieron porque teníamos buenas notas. Fuimos juntos a un piso.

–¿Diferencias?

–En Salamanca éramos 3.000; en Barcelona, 60. Todos hijos de médicos. Todo a estrenar.

–¡Barcelona en 1968!

–Europa. El ambiente estudiantil era potentísimo, progresista, con inquietud cultural tremenda, abierta y sin conflicto idiomático: el profesor que quería daba clase en catalán y el que no, en español.

–¿Se metió en política?

–Nunca canalicé a ningún partido mis inquietudes políticas.

–¿Qué tal la carrera?

–En segundo me interesó la cardiología y algo muy relacionado que estaba llegando: la medicina intensiva, lo más científico y avanzado, que manejaba datos.

–¿Y fuera de la carrera?

–Aunque éramos formales, disfrutamos del mundo cultural y empecé a leer compulsivamente de ciencia y de política porque allí se conseguían libros prohibidos.

–En 5 años acaba la carrera.

–Se había inaugurado el hospital de Bellvitge, «Príncipes de España», y se rellenó de un aluvión de jóvenes muy preparados. Otro golpe de suerte: escogí medicina intensiva y acababa de llegar del jefe de servicio, José María Cabanilles, formado en Estados Unidos.

–¿Cómo estuvo en Bellvitge?

–Esclavo. Las guardias eran tantas que hacías mucha vida en el hospital. En seguida me nombraron adjunto, hice alguna investigación e inventé un aparato de ventilación pulmonar diferencial del que tenemos la patente y presentamos en Nueva Orleans. Inflaba distinto el pulmón sano del enfermo.

–¿Por que regresó en 1983?

–Mi padre enfermó y el independentismo empezó a crear problemas, que si la historia clínica había que escribirla en catalán, algo que ni los médicos catalanes sabían. Oposité y saqué plaza de jefe clínico de servicio en Cabueñes.

–¿Qué tal estaba el servicio?

–Fatal, respecto a Barcelona. Tomé el mando, intenté modernizar y hubo residentes que cambiaron de especialidad porque les gustó y se quedaron en cuidados intensivos. A los 4 años me propusieron montar el servicio de urgencias de Cabueñes.

–¿Cómo montar?

–En los 80 los hospitales no tenían servicios de urgencias. Había médicos de puerta que calificaban al paciente y avisaban al especialista de planta.

–¿Por qué le propusieron?

–Los administradores tiraron mucho de intensivistas porque es una especialidad en la que aprendes a tomar decisiones rápidas o se te muere el paciente, relativizas cosas y distingues lo importante. Es duro, por eso la vida del intensivista no es muy larga.

–¿Cómo fue volver a Gijón?

–Bien, tuvimos más vida social.

–¿Ya estaba casado?

–Sí. Tenía dos hijos. Conocí a Pilar, que es canaria y estudiaba Periodismo, en Barcelona .

–¿Qué edad tienen sus hijos?

–Elena, 46 años, está en los servicios jurídicos del BBVA en Madrid, y Carlos, 41, es montador de cine en Barcelona.

–¿Fue un padre presente?

–Fui muy buen padre siempre que pude porque hice más guardias que un tonto, y ahora me lo reprochan. Tuve mucha más proximidad con ellos que mis padres y abuelos conmigo, siempre marcando que yo era su padre, no un amiguete.

–Se divorció.

–Hace 12 años. Fue el momento del nido vacío, de estar muy metido en la vorágine de la Cruz Roja. Hubo un desencuentro, nos divorciamos y mantengo una relación excelente con mi exmujer.

–¿Tiene nueva pareja?

–Sí, vivo con Begoña desde hace doce años.

–¿Vino a Gijón para siempre?

–Sí, y fue una buena decisión. Siempre disfrute con mi trabajo, pasándolo mal en ocasiones.

–¿Como en el hospital de la Cruz Roja?

–Sobre todo con la Cruz Roja, porque fue pasar de la medicina a la gestión y de los hechos científicos a la relación con el personal, que es muy complicada. Era una guerra de baja intensidad pero prolongada. No mata.

–¿Y hacia arriba?

–Fue una guerra corta pero muy intensa. La Cruz Roja se salvó porque la administración aceptó mi plan para que dejara de pagar por estancia.

–¿Por qué?

–Estaba muy mal pagada y todo el mundo prolongaba la permanencia del enfermo para financiarse. Aún así, tenía deuda con Hacienda, la Tesorería y la Caja de Ahorros.

–¿Qué propuso?

–Analicé los 100 procesos más frecuentes y con eso fui a convencer al subdirector general de conciertos, Fernando Largo, para que nos diese un concierto por proceso indefinido. Sólo lo queríamos la Jiménez Díaz y nosotros. A Largo le pareció bien. A Matallanas en Asturias, no. Hasta que se convenció. El hospital pasó a estar correctamente financiado. Hubo feeling con el alcalde Tini Areces y con el consejero Antonio Cueto y financiaron el hospital nuevo. Es muy bueno, con buenos profesionales, igual calidad, mas eficiente y barato y una cultura distinta del sistema público: en la Cruz Roja el personal se preocupa cuando la actividad baja y en lo público, al revés.

–¿Qué tal cree que le ha tratado la vida hasta ahora?

–Muy bien. No tengo la más mínima queja. No pertenezco a ninguna saga rica pero tuve padres y abuelos extraordinarios y la naturaleza me dio salud, me permite seguir trabajando a los 72 años.

–¿Qué hace?

–Desde 2012, la Cruz Roja me utiliza de apoyo para apagar fuegos en hospitales suyos de España y de fuera. Ahora soy responsable de todos los hospitales de Cruz Roja y no voy a poder jubilarme en enero.

–No se le ve contrariado.

–En absoluto. Es llevadero. Tengo algunas pérdidas de facultad física, pero mentalmente estoy más sólido, con más bagaje.

–Escribe libros de divulgación científica.

–Escribí temas científicos para MIR, no para editar. Una amiga intensivista, Toñeta, me empujó a escribir una historia de la Humanidad que entendiera ella. Le dije que no. Me insistió que lo hiciera a mi manera. Es un libro para chavales. Estoy con el segundo.