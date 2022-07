"El 23F me despedí de mi hija pensando que no la volvería a ver"

Carmen Veiga Porto (Lugo, 19-10-1948), viuda de Francisco Prendes Quirós, fue concejala socialista, presidenta de Cruz Roja, quien echó a andar la Fundación Municipal de Servicios Sociales, gerente del Teatro Jovellanos y fundadora, entre otros colectivos de la Tertulia Feminista Les Comadres.

La infancia

"Soy hija única, pero tuve dos hermanos mayores que murieron de niños. Mis padres tenían tal obsesión, que mi vida hasta los diez años fue de continuas visitas a los médicos. Empecé a vivir bien a partir de los 9 años, cuando me prepara el ingreso en bachiller un profesor represaliado, que entonces no podía firmar sus actas, si no que tenía que tener a una persona interpuesta. Se llamaba Gregorio Sanz, para mí fue importantísimo. Después de un librepensador pasé a un colegio de monjas, la Compañía de María La Enseñanza, donde estuve interna".

El Café España

"Mi padre había sido militar republicano, comandante, y pasó cuatro años en la cárcel. Era la oveja negra de la familia porque el resto o eran apolíticos o tendían más hacia otros lares. Tenía con sus hermanos una empresa de autobuses, que hacían la linea a Vivero, Fonsagrada y Grandas de Salime. Mis padres también tenían el Café España, que estaba en frente del teatro de Lugo. Y por el Café España pasaban todos los artistas en verano. Entre los 7 y los 17 años iba con mis padres a ver la función y luego los artistas pasaban por el café, donde estábamos hasta altas horas de la madrugada charlando. Fue una época maravillosa. Recuerdo a María Fernanda D’Ocon diciendo lo difícil que era interpretar a Benavente o a Amparo Rivelles diciendo como su madre la obligaba a dar recitados enormes de Lope o Calderón mirando contra la pared para que pudiese proyectar la voz hacia atrás. En el café también había reuniones políticas".

Paco Prendes

"Desde los 12 años venía a pasar temporadas en Gijón, con mi madrina, que también se llamaba Carmen Veiga. Con 18 años, el verano anterior a ir a estudiar Turismo a Madrid, conocí a Paco, en una verbena en el Club de Regatas. El tenía 27 y no sabía que yo tenía 18 años, porque era muy madura y la pandilla con la que iba eran mayores que yo; si lo hubiera sabido, ni caso que me hace".

El movimiento estudiantil

"Llegué a Madrid en 1967. Allí siempre estuve en las algaradas estudiantiles en los últimos años del franquismo. No llegué a correr delante de los grises pero recuerdo el daño que hacían los cañones de agua".

El PSP

"Al acabar los estudios en Madrid, me casé y me asenté en Gijón. Llevo aquí fija desde el año 70. Paco ya estaba metido en un grupo de inconformistas con Pedro de Silva, Paz Fernández Felgueroso, Tini Areces... todos pensando ‘esto tien

e que acabar’. Y acabó, pero porque se murió el dictador. Nuestro espíritu revolucionario no llegaba a mucho. Paco en ese momento estaba alineado con Enrique Tierno Galván y yo no lo tenía muy claro. Había dos partidos que en aquel momento estaban muy presentes en Gijón, el PSP y el PCE. Me hice militante del PSP cuando vino Tierno aquí en 1975 y lo conocí. Viví las primeras elecciones de la democracia con mucha intensidad. Después los otros partidos socialistas nos unimos al PSOE, porque entendimos que era la única forma de que este país se pudiera vertebrar hacia la izquierda, como luego se vio".

Concejala en Gijón

"Entre 1977 y 1979 fui presidenta de la Asociación de Vecinos de la zona Centro. En las primeras elecciones municipales, en 1979, entro en la corporación en las filas del PSOE. Había cuatro mujeres; María José Ramos, Blanca Palmero y yo socialistas y Felisa Uribarri, de UCD. Era muy fácil hacer cosas, porque estaba todo por hacer, y muy difícil, porque no había un duro. Los concejales ni cobrábamos, más que por asistencia a plenos y comisiones. Me acuerdo de Aladino Cordero, concejal de lo que hoy se llamaría Medio Ambiente, haciendo papeleras de hojalata colgadas en las farolas, porque no las había. Con Felisa Uribarri, con la que estaba en la Comisión de Enseñanza, hacíamos mediciones subidas a una escalera para comprar cortinas para los colegios. Ella de UCD y yo del PSOE, midiendo las dos, sin ningún problema. Había muy buen feeling con el PCE, que llevaba comisiones importantes. O sea, que me río yo de los gobiernos Frankenstein. Era un trabajar por Gijón todo el mundo. Tengo buen recuerdo de esa época".

Las chabolas

"Se creó la Comisión de Bienestar Social, que presidía yo, y la de Sanidad, que presidía Marcelo Palacios, que además era vicealcalde. Un día, que llovía muchísimo, fuimos en coche a Tremañes, a Villacajón. Fue tan espeluznante lo que vimos, niños descalzos en el agua, pobreza, mugre, chabolas puras y duras, que Marcelo me dijo, ‘oye Carmen, o poco valemos o tenemos que hacer algo’. Firmamos una moción para erradicar el chabolismo. Años después, me tocó concluir la erradicación del chabolismo en mi época en la Fundación de Servicios Sociales, que presidí ocho años desde 1987. El círculo se cerró eliminando también las chabolas que había en El Llano, La Cábila y la Santina, en la que había que pedir permiso para entrar, eh".

El 23 F

"El alcalde, José Manuel Palacio, estaba en Madrid haciendo gestiones. Dimitía Suárez y entraba Calvo Sotelo. Fernando Morán, que era cuñado de Leopoldo Calvo Sotelo, era senador socialista y venía ese día a dar una charla a la Escuela de Comercio, invitado por Mariano Abad. Paco y yo fuimos a comer con él al restaurante Mercedes y a los postres, dice Fernando ‘permitirme que os invite a champán, porque hoy va a ser presidente mi cuñado Leopoldo y aunque no seamos de la misma tradición política, es mi cuñado’. Es un gesto significativo y muy diferente de lo que hay hoy. Yo tenía esa tarde Comisión Permanente en el Ayuntamiento a las 7 de la tarde y Paco y Fernando fueron a dar un paseo. Me enteré de que se estaba dando un golpe de Estado por mi cuñada, que me llamó a casa. Paco había estado en las listas negras. Lo localizo a él y a Fernando y les digo lo que hay. Yo tenía una niña de once meses, además de dos niños en el colegio. Las ganas mías eran salir corriendo. Marcelo Palacios estaba de Alcalde en funciones y le llamé. Me dijo ‘tú haz lo que quieras, yo cierro la clínica y me voy al Ayuntamiento y a mí me sacan del despacho de la Alcaldía’. Después de esa contestación, ¿qué hago? Despedirme de la niña, pensando que no iba a volverla a ver, e ir yo también. Llamé a Paz Fernández Felgueroso, que éramos amigas desde hace mucho tiempo y le pregunté ‘¿Daniel y tú qué vais a hacer?’ Y me contestó que no sabía qué harían, pero que no me preocupara porque nos íbamos a ver en El Molinón. Se nos pasaba por la cabeza lo que había pasado con el golpe de estado de Pinochet en Chile, que encerraron a todos en un estadio de fútbol. Entonces se reunió la Comisión Permanente del Ayuntamiento, en el que estaban concejales del gobierno y la oposición. Hicimos una declaración institucional a favor de la democracia y de la Constitución, firmada por todos los concejales. Una amiga que vivía con sus padres, tenía un apartamento por Cimadevilla y se lo ofreció a Fernando Morán. Él lo rechazó y se fue a la Escuela de Comercio, dio un mitin y nos fuimos todos al Ayuntamiento. Marcelo Palacios llamó al Gobernador Civil de Asturias, Jorge Fernández –que años después fue Ministro con Rajoy– y le pidió que mandara policías al Ayuntamiento. Le respondió, ‘Marcelo, yo mandar te los mando, ahora, lo que no sé es lo que van a hacer, si te van a defender o te van a detener’. Fue un momento muy complicado hasta que salió el Rey de madrugada".

Álvarez-Cascos

"Yo llevaba el área de mujer del PSOE en Gijón. El Ministro Fernández Ordóñez, que era el ala progresista de UCD quería llevar adelante la ley del divorcio y tenía mucha contestación en sus filas. Había un acuerdo, bajo manga, para que el PSOE y me dijo Paz que recogiera firmas de apoyo. En el Ayuntamiento saqué el papel cuando acabó la Comisión de Educación, ofreciendo a quien quisiera que firmara. Francisco Álvarez-Cascos, que era el único concejal de Alianza Popular y que estaba casado ya con su primera mujer, se puso furibundo en contra. Años después lo volví a ver varias veces, estando yo en Cruz Roja, pero siempre vestido de Ministro y no me pareció oportuno recordárselo, pero era para decirle ‘oye, Paco, la que me montaste aquel día y yo que sigo con el mismo paisano’. Me quedé con las ganas de decirle: qué curiosa es la vida, yo luchando por una ley que ni me va ni me viene y que otros habéis aprovechado.

Dimisión

"En 1982 hice unas declaraciones que no gustaron y me suspendieron de militancia durante un año, aunque sin pedirme el acta de concejala. Había habido una crítica contra un funcionario con argumentos personales, que a mí no me parecía forma de hacer política, denostar a nadie públicamente. Yo eso se lo dije a un periodista que me preguntó, a Manolo Cimadevilla. Eso supuso entonces una conmoción, que hoy me río con todas las cosas que se dicen sin que pase nada. Por coherencia dije que si no soy militante y estoy representando al PSOE en el Ayuntamiento, no tengo por qué seguir aquí, y entonces me fui, pero sin ningún problema con ninguno de los compañeros".