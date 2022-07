La fibra óptica aún no se ve en muchos pueblos de Asturias

El despliegue de la fibra óptica avanza en Asturias, pero muy lento. Pese a las promesas de la Administración, muchos vecinos que hablan de "retrasos", de "lentitud" y de "conexiones fatales" en pueblos donde ni siquiera pueden llamar al 112. Trabajar en algunas de estas localidades es un infierno: pierden comidas porque el teléfono se entrecorta o no funciona, subir algo a internet es casi misión imposible y el datáfono se ha convertido más bien en un objeto decorativo.

La situación es tan crítica que advierten: "Tenemos que salir con el coche en busca de un lugar con buena cobertura para pagos y trámites". "Es desesperante". Los problemas de conectividad afectan a la Asturias rural y a la puerta de grandes urbes. Es el caso de la parroquia de Cenero, en Gijón, o Limanes, entre Oviedo y Siero.

En el Principado aseguran que los planes de extensión de la banda ancha siguen su curso y que el objetivo es llegar al 100% de la población en 2025. No obstante, puntualiza el director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital, Iván Aitor Lucas, "siempre hablamos de banda ancha, no solo de fibra óptica, porque es imposible que la fibra llegue a todos los sitios". Profundiza, "estamos trabajando en otras tecnologías complementarias para mejorar la conectividad, como la vía satélite, aérea o preparando el despliegue para el 5G, además de las actuales de 4G".

Según los datos del Ministerio, afirma Iván Aitor Lucas, el 97% de la población asturiana ya tiene una conexión de internet de al menos treinta megabytes por segundo y "superamos ese porcentaje".

Si se pone el foco en la fibra óptica, el director general de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad explica que están en curso los planes PEBA de 2019 y 2020, que fueron prorrogados hasta diciembre de 2022 a petición de los operadores por el parón de la pandemia. "El plan único aprobado en diciembre de 2021 está pendiente de inicio y todavía quedaría un nuevo plan de 2022 a la espera de su aprobación definitiva. La fibra óptica todavía está en plena expansión y la cobertura por banda ancha del 97% de la población se está realizando con otras tecnologías de 4G o 4G LTE", detalla.

Es imposible tener el despliegue de la fibra óptica al detalle, ya que su instalación en los hogares es competencia de las operadoras de telefonía, Iván Aitor Lucas concreta que se ha llegado a más de 62.000 unidades inmobiliarias en el último año. Si sumamos las cifras correspondientes a los planes anteriores de 2017 y 2018, el número total de viviendas y empresas que se ha cubierto con fibra asciende 90.387. El director general de Innovación pone de ejemplo de zonas que estaban pendientes a principios de año y ya están cubiertas o en fase de despliegue "Allande, Aller, Boal, Cabrales, Cangas de Onís, Coaña, Cudillero, Castropol, El Franco, Illano, Lena, Mieres, Salas, San Martín de Oscos, San Tirso de Abres, Santa Eulalia de Oscos, Taramundi, Tineo, Valdés, Vegadeo, Villanueva de Oscos y Villayón, entre otros".

Lucas del Amo dice comprender "la inquietud que puede generar ver que el despliegue de fibra está en poblaciones cercanas o incluso en la propia" y que no llegue a las viviendas, sin embargo, insiste en que se trata de una gran infraestructura, casi igual que hacer una carretera. "No puede conectarse la fibra en una determinada localidad si no pasa antes por las que tiene alrededor, hay que ir cubriendo el mapa. La instalación de la fibra precisa numerosos trámites, ingeniería, montaje, materiales, personal... Llega a las poblaciones por carretera, tendido eléctrico, línea de ferrocarril...". Una vez desplegada, "hay que ponerla en servicio y, finalmente, hay un periodo de comercialización, contratación, altas, instalación en los hogares que corresponde a las compañías".

LA NUEVA ESPAÑA hizo un chequeo de la banda ancha el pasado enero y ahora, seis meses después, lo repite recogiendo testimonios de empresarios que dependen de una buena conexión que no termina de llegar a los diferentes concejos.

Oviedo

Eva Sánchez, presidenta de la Federación de Vecinos de Oviedo y portavoz de los residentes en Limanes: "La situación continúa igual. Llevo dos semanas esperando hablar con Iván Aitor Lucas del Amo, Director General de Innovación, Investigación y Transformación Digital, porque los vecinos ven que septiembre está a la vuelta de la esquina y siguen sin cobertura No sé cuando me dará respuesta pero la fibra para estudiantes y trabajadores es de primera necesidad

Gijón

La extensión de fibra óptica a la zona rural de Gijón sigue con retraso. Estaba prevista que la mejora de conectividad llegara a las parroquias durante el año, pero por el momento no hay ni rastro. "Hay rumores de que puede llegar en septiembre, pero son rumores", lamenta Jorge Fernández, propietario del bar-parrilla de Pinzales, donde sufre la escasa cobertura: "La caja registradora y la televisión necesitan Internet. Con el red wifi no es suficiente. Va mejor con los datos del móvil".

Ahora todo se basa en Internet y, a día de hoy, tiene escasa cobertura en las zonas rurales. "Estamos en el fondo, así que cualquier movimiento que se haga será bienvenido porque solo podemos ir a mejor", clama Fernández. Oye "quejas constantes" de sus clientes: "La mayoría de la gente joven que ha venido al pueblo lo necesita para trabajar y no puede con el servicio actual". A Cenero tampoco llega la fibra. "Nos tiramos por las paredes", lamenta Consuelo Rodríguez, presidenta de la asociación de vecinos "Los 16 de la Abadía de Cenero". En la localidad tienen dos formas de coger mejor cobertura a la red: "Es desplazarse a otra zona o utilizar los datos del móvil".

Occidente

En Vegadeo, todo el concejo está conectado y con cobertura. "Ya está todo funcionando", precisa el alcalde, César Álvarez. En enero faltaban algunas localidades de la zona alta del municipio por cubrir y la llegada de la fibra ha impulsado proyectos en el medio rural. "En un pueblo están ofreciendo viviendas de alquiler para personas que teletrabajen", detalla. En Valdés, el despliegue continúa y, según dice el alcalde, Óscar Pérez, "las obras no pararon". La mejora de la conexión supondrá "un paso de gigante" en el concejo.

En Somiedo, en cambio, aún esperan el inicio de los trabajos de instalación: "Está a punto de empezar porque nos dijeron que la obra se haría en verano y tiene que estar listo antes de fin de año", apunta el regidor, Belarmino Fernández. En Belmonte de Miranda también aguardan la llegada de la fibra óptica. "A finales de mes está previsto que vengan del Principado para explicar cómo se va a hacer todo", confía la alcaldesa, Rosa María Rodríguez.

Oriente

Poco a poco va llegando la fibra prometida. En los últimos meses se nota un acelerón. Así es en la zona rural de Posada de Llanes. En el núcleo de la población había llegado a principios de año, pero en parroquias colindantes, como Niembro o Barro, acabó de instalarse hace dos meses.

En Andrín ha acelerado en los últimos meses, como asegura Ana García: “El miércoles vinieron dos comerciales para la contratación. A todos los vecinos que la quisieron se lo han puesto en los últimos meses. En enero estaban trabajando a la entrada del pueblo”.

La situación es similar en Colombres, capital de Ribadedeva. Después de terminar con el núcleo urbano han llegado a las parroquias, afirma Asdrúbal Fernández: “La tiene casi todo el pueblo y los de alrededor. En el bar la pusieron hace mes y pico”.

No es igual en el interior. En Amieva, Selina Bárcena sigue con el suplicio de la conexión a Internet y continúa viajando al bar para conectarse a la red: “Seguimos igual. La conexión es malísima”.

Avilés y comarca

Los concejos rurales de la comarca de Avilés temen que la esperada fibra óptica no llegue “cuando se esperaba”. Lo cuentan los vecinos de Pillarno (Castrillón), los de Laviana (Gozón) y también los de La Peral (Illas). Tienen sistemas diferentes para acceder a internet “pero no a la velocidad deseada. Pretenden repoblar las zonas rurales pero faltan medios si quieres montar un negocio que necesita el acceso a intenet”, afirma Mónica Menéndez, presidenta vecinal de la asociación vecinal de Pillarno, que detalla que en su parroquia disponen de un sistema de pantallas para acceder a la red que “funciona en algunas zonas sí y otras no”. Si la zona de la vivienda es arbolada, es casi imposible. “Algunos utilizan los datos del móvil”, añadió. El internet “en condiciones” está previsto para finales de año. Lo dudan.

En La Peral, hay vecinos que usan algunas plataformas cooperativas como Sestaferia para acceder al mundo digital. “Eso sí, fibra óptica no hay y otras (grandes compañías multinacionales) van de pena”, apunta Carlos Pumares, dirigente vecinal de La Peral, en Illas. Su localidad sigue teniendo problemas con la cobertura de los teléfonos móviles. “En año y medio, supuestamente, íbamos a tener una buena conexión de internet pero no acaba de llegar”.

Agustín García preside la asociación vecinal “Enlaze” de Laviana (Gozón), situada al otro lado de la ría de Avilés. “Espero que algún día tengamos fibra óptica pero con todo lo que dijeron que iban a hacer…”Los vecinos “tienen que apañarse con pinchos, móviles y demás” para acceder a internet en casa. “Salvo en el Campo de la Iglesia y hasta la zona de La Bargaña, que hay buena conexión, en el resto es mala”, concluyó

Las Cuencas

En las Cuencas ya son pocas las localidades a las que todavía no ha llegado la fibra. José Antonio Martínez, de El Vallín (Morcín), asegura que internet “va mucho más rápido, se nota la llegada de la fibra”. Igual que en Caborana (Aller), como apunta Óscar Rodríguez: “La red de fibra óptica ya está disponible para los vecinos”. En la comarca del Nalón sigue habiendo zonas a oscuras, como en la zona rural de Tuilla, donde vive Gerardo Varela, quien afirma que “estamos abandonados y tenemos que seguir con el ADSL de siempre, a pesar de que dicen que hay presupuesto”. Mejor situación tienen en Brañiella, en San Martín del Rey Aurelio, donde Luis Fernández afirmó que “finalmente llegó la fibra y está muy bien, ahora sólo nos falta que aumenten la cobertura móvil”.

La fibra es muy sensible en las áreas rurales

Ganaderos, empresarios, Profesionales, estudiantes y turistas precisan buena conexión para su día a día

EVA NORIEGA ALVAREZ, 24 años. Ilustradora. Realizó un ciclo formativo superior de Animación en dos y 3-D en Zaragoza. Vive en Alles (Peñamellera Alta), donde nació. La falta de fibra y la malísima conexión que tiene a internet hacen muy difícil su desarrollo profesional.

"Me está costando muchísimo abrirme camino aquí. No tenemos fibra y va todo lentísimo. Si no puedo subir un video de un minuto a Instagram me puedo olvidar de tener un canal de Youtube o hacer directo en streaming porque no me lo lleva la conexión". Añade: "nos hemos conformado con que a los pueblos todo llega tarde y mal, no tenemos cobertura pero no pasa nada, y luego quieren que los jóvenes nos quedemos en los pueblos. Me encanta vivir en Alles, es mi lugar en el mundo, pero ¿cómo quieren que monte un negocio, viva de mi trabajo o gestione una tienda on line si me puse a abrir un video en youtube, mi madre descolgó el teléfono y se colgó el video? Es surrealista. Me gusta muchísimo mi pueblo pero van a terminar obligandome a irme porque estoy muy cansada".

CAMI BADA propietaria y cocinera del bar restaurante Casa Alfonso en Oceño (Peñamellera Alta). Lleva toda su vida al frente de este local en el pueblo que limita con Cabrales, al que se llega, por ejemplo, desde Arenas en dirección a las Peñamelleras. "No hay cobertura de ningún tipo. Para tener un poco pusimos un aparato para la wifi y el teléfono y, al principio, nos iba muy bien pero luego lo puso más gente en el pueblo y ahora es como si no lo tuvieras. El técnico me dijo que las antenas colapsan". Tiene pérdidas por los problemas con el teléfono para llamar y realizar las reservas. "Puse la wifi para que la gente pagara con tarjeta pero todo el sistema va con el teléfono y muchas veces no da señal a quien llama y parece que está estropeado, o bien se corta a mitad de conversación. Puede estar un día entero sin funcionar. Un desastre. Estoy pensando en quitar el datáfono y volver al teléfono de siempre porque esta situación me está llevando a perder comidas de quienes me llaman para reservar o encargar. Andan con lo de la España vaciada y lo normal es que ya nos hubieran puesto algo de cobertura, que tampoco estamos en el fin del mundo".

ESPERANZA CONDE GALLINAR, preside la Parroquia Rural de Sobrefoz (Ponga). Hay zonas en su concejo donde no hay, dice, ni cobertura para el 112. "En concreto entre Sellaño hasta el balneario de Mestas y desde Sobrefoz hasta Ventaniella. El otro día un chaval fue con el coche hasta Ventaniella, cogió la moto para ir a ver las vacas y cuando volvió tenía el coche incendiándose. Tuvo que marchar con la moto a buscar zona de cobertura para llamar a vecinos, 112 y bomberos para que subieran. Afortunadamente no pasó nada grave". También hay nula o escasa cobertura "en el bosque de Peloño, una de las zonas con más turismo. Te adentras en el bosque y hasta que no llegas a una determinada zona alta, encuentras cobertura casi por casualidad, y muy poca".

AURELIO LÓPEZ y su mujer Irene Sampedro, al frente de su queseria Picu Urriellu, están en el pueblo de Pie de la Sierra, en el Valle Oscuru (Llanes), donde la fibra pasa por su propiedad y no cuentan con ella. Explica López: "nosotros tenemos wifi. La fibra, de Movistar, pasa desde Pendueles a La Borbolla y nosotros no tenemos acceso a ella cuando tenemos tres de sus postes en una finca nuestra. Según ellos estamos fuera de linea. Hay vecinos que tienen segunda residencia y todos con fibra y el único negocio del valle, sin ella". Ya se ha quejado seis veces a Movistar y al propio ayuntamiento sin recibir solución.

"Es desesperante la lentitud a la hora de trabajar con internet porque necesitamos bajarnos documentos que se nos piden para el trabajo. La última vez batimos el record: bajarnos los papeles de una página oficial tardó tres días. Muchas veces no entran los correos o no te cargan. Desesperante".

ANA ROZA IGLESIAS Directora gerente de la Editorial Delallama vive y trabaja en el pueblo de San Pedro, en Ribadesella, donde aún no han metido la fibra. "Tenemos dos problemas diferentes en esta zona. Al no haber fibra la conexión se relentiza mucho y para realizar mi trabajo, es un problema grande. Estás mandando fotos a la imprenta y tarda un montón, y no digo ya nada si se trata de enviar un PDF de un libro. A veces incluso hasta se atasca el correo. El otro problema es que, ademas en verano, cuando llega tanto turismo, se colapsa más. Tendría que haber fibra ya en todos los pueblos".

ALFONSO MENÉNDEZ GARCIA, encargado de la planta de Aguas de Somiedo, sufre también las consecuencias de la mala o nula cobertura en Puente de Río de Bobia, donde están las instalaciones, un kilómetro más arriba del pueblo de Veigas, en Somiedo.

"La cobertura es muy mala. Me afecta para todo: cuando tienen que traerme materiales, cuando vienen los camioneros a cargar y para el servicio de paquetería. Muchos vienen con la geolocalización de sus vehículos y se pierden cuando se quedan sin cobertura, al acercarse a la planta. El alto de la Farrapona tiene cero cobertura".

JOSÉ MANUEL GARCÍA GONZALEZ, joven emprendedor de Cangas del Narcea y que dirige Bosque Activo, una empresa de turismo y de avistamiento del oso en el Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Ibias y Degaña, explica que "una parte de la gente que viene a descansar aprovecha algún momento para teletrabajar o atender llamadas telefónicas mientras el resto de su familia está en una actividad de avistamiento, y no pueden hacer nada", explica.

En Monasterio de Hermo, o en zonas como Cibea, Sonande etcétera, la cobertura es nula, matiza. "Nos afecta para trabajar porque somos dos y vamos por lugares diferentes para si uno ve el oso antes que el otro, que le avise para poder mostrarlo. Como no hay cobertura tienes que ir por el bosque caminando hasta donde está tu compañero, que pueden ser kilómetros, para decirselo y cuando vuelves no hay nada. Hay viajeros que me piden que vayamos a zonas donde hay cobertura aún avisándoles que ahí tendremos menos posibilidades de avistamientos", explica.

ELÍAS GARCIA que junto a su mujer, Laura González, regentan en Monón (Allande), el alojamiento rural Casa Corral, destaca el problema que tienen para realizar pagos, transacciones y papeleo administrativo en modo y forma. "No tenemos cobertura. Las reservas se hacen por la web o a través de portales, ahora bien, hoy la banca funciona por internet: pagos, transferencias y demás te envían un código por teléfono, por seguridad, con validez de pocos minutos, y tienes que salir con el coche a buscar un lugar con buena cobertura para poder cumplimentar estos trámites. Todo el mundo está acostumbrado a llamar a un móvil y que alguien te contesta al otro lado. Aquí no. Hasta hace dos meses tuvimos internet vía satélite y lo quitamos. Ahora tenemos una compañía que es la cooperativa Sextaferia. Va razonablemente bien y es bastante más barato que las comunicaciones por satélite, pero es lo que hay".