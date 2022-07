"La curiosidad es sanadora porque nos quita incertidumbres"

La madrileña Teresa Viejo es una cara conocida del periodismo nacional; para algunos muy asociada a la televisión pese a que sus inicios estuvieron en la radio musical y nunca le ha hecho ascos a ningún formato. Desde finales de los ochenta, y durante más de dos décadas, su presencia se hizo habitual en magacines matinales a los que en algún momento llegó a entrar de la mano de María Teresa Campos. El periodismo escrito también ha sido su campo, incluyendo su incursión como directora de la Revista Interviú. Como escritora acumula más de media docena de libros, entre ensayos y novelas, y sus ámbitos de interés le han llevado a ser también experta en comunicación no violenta.

Y entre todo ese campo de acción, ahora Teresa Viejo en lo que está centrada es en hablar de la curiosidad. Es conferenciante y mentora especializada en un modelo que denomina de "Liderazgo Curioso", y que aplica básicamente en la gestión de equipos. Es, dicen, la gran experta de la curiosidad en España, hasta el punto de que ha creado un Instituto de la Curiosidad con el objeto, explica, de impulsar esta cualidad en la sociedad y promover una mentalidad de apertura y aprendizaje, así como investigar su influencia en la conducta humana y en las organizaciones.

Dice Teresa Viejo que "la curiosidad ha ido ocupando cada vez más parcelas de mi trabajo: entreno el ‘Liderazgo Curioso’ en personas y organizaciones, imparto charlas sobre ella y he creado el Instituto con el propósito de contribuir a la transformación social. Espero inspirar el orgullo de ser curiosos en los demás".

Hace unos días la escritora estuvo en Asturias, reclamada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), que contó con ella en la jornada de celebración de su décimo aniversario. Bajo el brazo se traía todas sus teorías obre la curiosidad y su último libro: "La niña que todo lo quería saber. La curiosidad: claves para una vida más inteligente y feliz?". Un libro que es, así lo asegura ella, "una hoja de ruta para descubrir tu gran potencial. La curiosidad es la primera primera fortaleza humana: al despertarla y ponerla en acción transformamos los problemas en retos que abordaremos con confianza".

–Ha escrito que la gente que es curiosa vive más y mejor.

–Sí. Y no lo digo yo, sino que lo certifican algunas importantes investigaciones. En la Academia Norteamericana de Neurología realizaron un seguimiento durante varios años a un grupo de más de dos mil hombres y mujeres que estaban en torno a los 60 años. Previamente se les había medido el grado de comportamiento curioso y tras la finalización del estudio la curiosidad se incorporó como factor predictivo del envejecimiento porque determinaron que los sujetos estudiados que tenían un alto comportamiento curioso llegaban a vivir hasta cinco años más de vida.

–Teniendo en cuenta que del envejecimiento interesa todo, ¿cómo hemos podido orillar tanto tiempo algo tan beneficioso y de tan bajo coste?

–Eso también me lo pregunto yo. Y creo que es por varios motivos; en principio, porque todo lo que resulta sencillo, todo lo que de alguna manera está incorporado a nuestro propio desempeño como seres humanos y que no nos supone ningún esfuerzo, por regla general tendemos a menospreciarlo. Que alguien tenga un comportamiento curioso aparentemente no es importante. Es decir, que lo que yo llamo los dones del ser humano no los ponemos en valor. Y sin embargo, ensalzamos aquello que nos cuesta mucho esfuerzo. Eso sí. Y luego, por otra parte, creo que hemos pervertido el concepto de la curiosidad. Especialmente en nuestro país la hemos llevado a terrenos que no son. Orillamos la curiosidad y la hemos llevado a otro espacio que puede ser el del morbo, el del fisgoneo, etcétera, etcétera.

Cuando somos altamente curiosos reducimos el estrés oxidativo del cerebro

–Pero dice que hay base científica en lo que explica.

–El profesor Manuel Castillo, de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento, catedrático de Fisiología de la Universidad de Granada, ya me apuntó en su día que con la curiosidad estamos segregando dopamina, que es el alimento favorito de nuestro cerebro y un gran protector neuronal. No es ciencia infusa, ni nada mágico. No solo eso, en general con la curiosidad cuidamos el circuito dopaminérgico y, al mismo tiempo, provocamos sustancias que nos generan bienestar; por otra parte entran en acción otros neurotransmisores y sustancias antiinflamatorias, porque cuando somos altamente curiosos reducimos el estrés oxidativo del cerebro, que es lo que nos hace envejecer. O sea que hay una explicación con muchas vertientes.

–Dice más. Asegura que es la primera fortaleza humana.

–A la hora de contemplar la curiosidad se puede hacer desde ópticas muy diferentes. Puedes tener aproximaciones al tema desde la filosofía más tradicional y entonces te vas a los socráticos y ellos te explican lo que es la curiosidad y todo su andamiaje; puedes tener una aproximación desde la pedagogía, o desde diferentes escuelas psicológicas a lo largo de la historia. Hay escuelas que lo han considerado parte de la personalidad humana, y en ese caso algunas personas la tenían y otras carecen de alla. A mí, como aproximación, me gusta mucho la psicología positiva que explica cuáles son las competencias, o habilidades blandas, que son las que tenemos los seres humanos por el hecho de ser humanos. Son en total 24 fortalezas. Y la primera en orden de aparición y de importancia, porque es a su vez catalizador y secuenciadora de otras, es la curiosidad.

–¿Y eso?

–Es la primera porque es también muy primaria, porque está desde el primer momento y porque la compartimos todos. Cuando la activamos se estimulan las áreas cerebrales del aprendizaje, la recompensa y la motivación, al tiempo que modificamos nuestra conducta reforzando la confianza. Que tengamos 24 fortalezas no significa que todas las personas las tengamos, ni en idéntica proporción. Hay personas que las traen de fabrica más estimuladas, y otras menos. A mí la psicología positiva me permite interpretar de una forma sencilla el aspecto de la curiosidad y el mensaje que envío a las personas también es muy sencillo: es una fortaleza, la tienes ahí, úsala si quieres, pero por lo menos tienes que saber que está y saber que la puedes utilizar.

–¿Es periodista de formación o lo suyo es la psicología?

–Soy periodista, lo que ocurre es que llevo ya muchos años formándome en otras cosas. En concreto llevo siete años formándome en comunicación no violenta, que es una herramienta psicolingüística, y luego estoy certificada en herramientas de coaching. Y me voy a doctorar en Psicología, precisamente porque voy a hacer toda la investigación sobre la curiosidad.

Lo que yo llamo los dones del ser humano no lo ponemos en valor y sí que ensalzamos lo que cuesta mucho esfuerzo

–¿Cómo llega a crear el Instituto de la Curiosidad, y con qué objetivo?

–Pues llegué a través del crecimiento personal. O sea que, como casi todo en la vida, llegué de lo particular a lo general. Yo me he analizado desde que tengo uso de razón y he hecho mis terapias de autoconocimiento desde siempre. Y una vez que estás cómoda con ese papel, traté de ver de qué manera podía ofrecerle esas cosas a los demás, para que les sirvieran tanto como a mí. Y a partir de ahí todo vino rodado y el paso siguiente fue darme cuenta de que siempre, en muchos ámbitos de la vida, está la curiosidad ahí, muy viva.

–Y lo ha llevado al ámbito empresarial.

–Para mí fue muy rico descubrir cómo se trabajaba en las empresas y ver que la curiosidad es una herramienta muy interesante que en España está poco activada. Y sin embargo, en otros lugares sí que lo está. En Alemania hay un cargo en las empresas que es el de director de preguntas fundamentales. Cuando lo supe pensé, ¡Dios mío!, ¿por qué no hay en España eso?, me encantaría que lo hubiera.

–La curiosidad se le presupone a un periodista, a un científico, pero no sé si es de mucho valor en más ámbitos. Y sin embargo, dice tajante que que puede ser una herramienta sustancial a la hora de ejercer un liderazgo.

–Hay sectores profesionales que necesitan de la curiosidad sí, o sí. Todo aquel o aquella que tenga un desempeño laboral de cara a un cliente, necesita tener curiosidad. Si vas a ejercer de algo en lo que van a tener que prestarte atención, necesitas la curiosidad. Por ejemplo, quienes activan la curiosidad en los circuitos de ventas son excelentes en su campo. Todo el mundo que ofrece un servicio, un bien o un servicio, deberían tener activada la curiosidad.

–Y tendrá algún ejemplo...

–El otro día fui a comer a un sitio de playa donde siempre pido lo mismo. Me atendió un camarero joven y me hizo tal clase de preguntas que al final terminé bebiendo vino, pese a que yo no bebo nunca; tomando postre, pese a que yo nunca tomo postre… Al final le dije: Oye, ¿tú, por qué preguntas tanto? Y me contestó: "Porque quiero que el cliente se sienta bien". Ese chico era un ejemplo de una persona que estaba ejerciendo un liderazgo curioso enfocado al interés por cuidar de la otra persona, por saber cómo era el cliente que tenía en frente, para ofrecerle el mejor servicio. Una persona que se mueva por ese interés está desempeñando bien su trabajo y es más brillante. Y, además, ese chaval estaba feliz, atendía feliz, porque la curiosidad te lleva a desarrollar una energía muy proactiva de querer saber del otro y también de ofrecer tu valer.

En españa orillamos la curiosidad y la hemos llevado a otro espacio que no es: el del morbo, el fisgoneo...

–No se anda en bromas... hasta asegura que hace a la gente más feliz.

–Claro. Lo primero, porque no es lo mismo pasar de puntillas por la vida que estar en ella de forma consciente y plena. No hay que esperar a que la felicidad te llegue, bien sea porque te toque la lotería primitiva o porque te aumentan el sueldo o porque vayas por la calle y un chico que se parece a Brad Pitt te dice “Guau, estaba esperándote desde hace cinco años en esta esquina”. O sea, no. Eso no es la vida. La curiosidad realmente es lo que te permite vivir en presencia, es decir, con todos tus sentidos puestos en lo que está sucediendo en ese momento. Y a eso te lleva la curiosidad.

–¿Me diría si es un mito o hay algo de realidad en que las mujeres son más curiosa que los hombres?

–A ver. Creo que es un mito perverso. Cuando se esgrime ese argumento, se hace tiñendo a la curiosidad de un comportamiento poco saludable, vinculado a la cualidad de una persona dispersa, difusa, de poca concentración, ocupada de asuntos menores, banales e incluso con cierta tendencia a la intromisión en la vida de los demás, etc, etc. Pero sí que hay una explicación, aportada por un filósofo de la Teología de la Liberación brasileño, que leí en cierta ocasión y que es muy interesante. Una teoría que cuenta que, efectivamente, a la mujer le resulta más fácil activar todos sus sentidos por el hecho de que ha tenido que vigilar de sus crías siempre, y eso le hace estar como alerta para determinadas cosas. O sea, tiene la sutileza de poder percibir muchas cosas. Y luego están también otros hechos, como que la mujer utiliza la curiosidad para hablar, y es más intuitiva que el hombre que tiende a ser más racional. Y algunos razonamientos más. Entonces sí que diría que hay un punto que puede ser veraz. Pero cuando se esgrime de forma negativa, por ahí no, no cuelo.

–¿Y que los niños son más curiosos que los adultos?

–Sí, claro, porque los niños tienen la forma pura de la curiosidad. Los niños la tienen, digamos, sin filtros y la tienen para lo que realmente sirve la curiosidad, aparte de para explorar el mundo. Porque la curiosidad nos sirve para entender el funcionamiento intrínseco de las cosas. Con eso lo que hacemos es reducir el grado de incertidumbre. Y eso es maravilloso, porque cuando entendemos de verdad que la incertidumbre nos descoloca, nos inquieta, podemos aplicar la curiosidad para reducir el miedo. Y yo creo que eso es lo más potente que tiene la curiosidad y lo que deberíamos utilizar en este momento en el que vivimos, con tantas incertidumbres y donde no sabemos qué va a pasar con nada. La curiosidad puede ser incluso sanadora, porque nos calma.

–A Teresa Viejo, ¿qué le genera curiosidad de Asturias?

–(No tardó ni medio segundo en tener clara su contestación). Las casas de indianos. Me vuelven loca. Me sale una historia tras cada una de ellas. Y si no las hay, ya las imagino yo. Si voy conduciendo y veo una casa de indianos de esas de los años 20 del siglo pasado, ten por seguro que si puedo, me paro el coche para mirar. Y si están al borde de un acantilado, o sea... entonces es que no puedo más, necesito saber qué y quién vivió ahí. Realmente tengo que reprimirme para no llamar al timbre y decir ¿me pueden enseñar la casa? Es de las cosas que más me pueden gustar en la vida.