"Mis primeros recuerdos son de Colunga, playa y bichos"

–Nací en Oviedo en 1946. Tengo dos hermanos: Isabel, poco mayor que yo, y José Manuel, cuatro años menor.

–¿Cómo era su padre?

–Se llamaba José Manuel, era notario y el hermano pequeño de Alfonso Iglesias [autor de Pinón, Telva y Pinín]. Era estupendo. Era un disfrutón de la vida al que le gustaban la pintura, la literatura, la montaña, esquiar... jugó al tenis hasta que le empezó el alzhéimer. Era familiar y dejaba amigos por las plazas que pasaba.

–¿Y como padre?

–Era exigente con las notas, tranquilo, permisivo, encantador, como mi tío Alfonso.

–Alfonso y él eran hijos de un hombre recto y serio, criado en la inclusa, que llegó a director del Orfanato de Oviedo y de los colegios de huérfanos.

–Sí, Don Macario... pero crecieron con su madre y su tía Felisa, que era mi madrina, y ese ambiente de mujeres, más permisivo, les hizo de otra manera

–Su padre se casó con la hermana de la mujer de Alfonso.

–Sí. Eran dos hermanos casados con dos hermanas. Ellas, muy guapas; ellos, no. Las dos con carácter. "Las García", decían mis primos Alfonso y Esteban, mandaban en casa.

–¿Cómo era su madre?

–Isabel García Espina, Ita, era muy simpática, pero mandona, reñía y nos tenía bajo la bota.

–¿Dónde creció usted?

–Nací cuando mi padre era notario en Colunga, a los 4 años fuimos a Pola de Lena, luego a Infiesto y de ahí a Igualada, en Cataluña, mas tarde a Cádiz y cuando sacó la notaría de Mieres vinimos a Oviedo. Se jubiló en la plaza de Gijón. Mi madre decía "¡Cómo no voy a tener depresión cuando he vivido tantas mudanzas!". Como hicieron muchos amigos en Colunga se vincularon aquí veraneando y comprando una casa en los años sesenta.

–¿Sus primeros recuerdos?

–De Colunga, de la maravillosa playa de La Griega y del jardín, que tenía un gato y una palmera muy grande que se pudrió. Era muy independiente y me perdía por ir detrás de los bichos. Tengo una nieta clavada.

–¿Qué tal con su hermana?

–Muy bien, éramos casi iguales.

–¿Cómo empezó a estudiar?

–Con una profesora que recuerdo con amor, Doña Julita. Me enseñó a estudiar y a la que debo no tener faltas de ortografía. Me presenté a ingreso preparada por ella y saqué matrícula de honor. Para celebrarlo, mis padres me invitaron a comer tortitas en "Rialto" y tuve una indigestión.

–¿Dónde siguió estudiando?

–Me internaron en La Asunción de León, donde estaba mi hermana, pero no me adapté y al mes volví para casa. A los 11 años entré en La Asunción de Gijón.

Mis primos me provocaban mucho, pero los quería y me contaban cosas de sexo y de política

–¿Qué tal?

–Había unas cortinas en las habitaciones... fue triste al principio pero no tengo mal recuerdo. Una vez me escapé a ver a mi hermana al dormitorio de mayores y me la cargué. Las monjas no las recuerdo malas, la comida sí. Había misa todos los días e íbamos con unos velos blancos muy bonitos que parecíamos palomas. Hacíamos ejercicios espirituales y de la semana santa recuerdo las lamentaciones de Jeremías, cosas que me gustaban porque eran nuevas.

–¿En su casa eran religiosos?

–Íbamos a misa los domingos porque no había más remedio.

–¿Eran de derechas?

–Por parte de mi madre, no. A su padre le quitaron la fábrica que tenía y a las tres hijas les cortaron el pelo y las hicieron saludar. Al tío Esteban le amargaron la vida. Su novia era de derechas, no los dejaron casarse y se desgració con el alcohol. En casa no se hablaba de política hasta que mis primos nos abrieron los ojos. Mi padre se alegró mucho cuando llegó la democracia.

–¿Cuándo fueron a Cataluña?

–A los 13 años. Igualada era muy buena notaría pero un sitio muy triste. Estuve interna en la Asunción de Barcelona. Las monjas eran más modernas. Pero, no lo entendí entonces, a dos chicas las echaron porque las encontraron juntas en el cuarto de una. Los dos últimos años, como mi hermana estaba fuera, me dejaban salir los fines de semana e iba a casas de amigas del colegio que eran de la oligarquía de Barcelona. Mi padre tenía para pagar el colegio pero no aquel poderío. Lo pasé muy bien.

–¿Qué tal los estudios?

–Una monja, la madre Javier, que daba historia del Arte me pasó el interés por su asignatura y por la literatura. Con ella empecé a ver la importancia del arte. Fumaba asomada al tejado y leía mucho. "La peste" me emocionó; "Las flores del mal", Flaubert, Verlaine, Dostoievski, Tolstoi, Cela, Delibes... Sigo leyendo, voy a exposiciones y me interesa la arqueología desde entonces.

–¿Cómo fue su vida de "pollita", como se decía entonces?

–Era muy inocentona, pero lo pasé muy bien en los guateques. Me gustaba la música italiana y francesa: Sylvie Vartan, Françoise Hardy, Nico Fidenco, Domenico Modugno, Rita Pavone. Ya miraba las revistas francesas por la moda. Me conté el pelo como Sylvie Vartan, me encantaban los vestidos de Brigitte Bardot y los copiaba con la costurera que venía a casa. Con 16 años me hice el prime vestido. Era una moderna. A los 17 años salí en la revista "Semana" con una fotografía de "las primeras minifaldas de Madrid". Era muy ye-ye. Gané concursos de bailar twist y rock.

–Pero la mayor parte del tiempo vistió uniforme.

–Hasta entonces, sí, de invierno de verano y de gala y el de las monjas era muy bonito.

–Siguiente destino, Madrid.

–Mi hermana estaba allí en la universidad en un colegio mayor, pero yo me fui a hacer Preu a casa de mis primos. Estaba n el instituto Beatriz Galindo y me sorprendía lo que se saltaban las clases. No fue un bien año para mí. Tenía anginas desde siempre, pasé dos periodos de fiebre alta y me operaron de las amígdalas con 17 años. A la semana tuve una hemorragia porque no debía hablar, pero hablaba. Entre una cosa y otra pasé dos meses sin ir a clase. Temía suspender, pero no.

–Y a elegir carrera.

–Mis padres habían vuelto a Oviedo. Mi padre quería que hiciera Derecho; mi madre, Filosofía y yo quería vivir en Madrid con mi hermana por el libertinaje de no tener a mis padres encima. Elegí Económicas porque no la había en Asturias.

–Vivió poco con sus padres.

–Los veranos. Mi madre tenía una manía: no podías estar sin hacer nada o hacías punto o lo que fuera. En casa de mis tíos estaba muy bien. Mis primos me provocaban mucho, pero los quería mucho y me contaban cosas de sexo y de política de las que "las García" no dejaban hablar.

–¿Y en Económicas?

–Empecé a disiparme. Éramos tantos que nos daban las clases en una especie de teatro escalonado y la gente lanzaba aviones de papel encendidos. Yo estaba alucinada. Salvo Historia de la Economía y alguna más... Me dio clase José Luis Sampedro de Teoría Económica, que tenía mucha parroquia. En 1964, las chicas llevábamos traje de chaqueta y muchos chicos con corbata.

–¿Dónde vivía?

–Mis padres compraron un piso y nos instalamos las dos con Elisa, la tía abuela, que era muy buena. No nos dejaba llegar tarde, pero no se enteraba cuando volvíamos a salir.

–¿Qué tal en Económicas?

–Estuve en 1965, el año en que el franquismo echó a José Luis Aranguren, Agustín García Calvo y Enrique Tierno Galván. Logramos que no entraran los grises. No íbamos casi nunca a clase. Había manifestaciones casi todos los días y atacaban los de Cristo Rey. Era excitante porque era nuevo, pero peligroso. Un día la policía me quitó el carné de identidad y me dijo que lo recogiera en comisaría.

–¿Militó en algo?

–No, éramos de izquierdas, estábamos con la democracia y la verdad y nos enfadábamos con los editoriales de "Abc".

–¿Y de estudios?

–Acabé segundo y lo dejé porque eché un novio economista.

–¿Cómo se conocieron?

–Me conocía de vista y me confundía con mi hermana y vivíamos en la misma calle del final del barrio Salamanca. Un día nos vio a mi hermana y a mí y dijo "¡Anda, pero si sois dos!". Hicimos pandilla. Íbamos a boites.